Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 03 Giugno 2026

03/06/2026 07:56 Nessun commento
Jacopo Vasami nella foto
Jacopo Vasami nella foto

FRA Roland Garros – terra
QF Auger-Aliassime CAN – Cobolli ITA 3 inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF Berrettini ITA – Arnaldi ITA 20:15

Il match deve ancora iniziare



ITA Challenger 75 Perugia – terra
2T Royer FRA – Cecchinato ITA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

2T Llamas Ruiz P ESP – Vasami ITA 2 inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Foggia WTA 125 – terra
2T Astakhova RUS – Pigato ITA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

2T Pieri ITA – Costoulas BEL 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

2T Lepchenko USA – Grant ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

QF Alvisi ITA/Brancaccio ITA – McAdoo USA/Sakellaridi GRE ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

QF Bronzetti ITA/Pigato ITA – Cho TPE/Cho TPE 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: