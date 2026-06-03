Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 03 Giugno 2026
Roland Garros – terra
QF Auger-Aliassime – Cobolli 3 inc. ore 11:00
QF Berrettini – Arnaldi 20:15
Challenger 75 Perugia – terra
2T Royer – Cecchinato ore 13:00
2T Llamas Ruiz P – Vasami 2 inc. ore 13:00
Foggia WTA 125 – terra
2T Astakhova – Pigato ore 13:00
2T Pieri – Costoulas 2 incontro dalle 13:00
2T Lepchenko – Grant ore 20:00
QF Alvisi /Brancaccio – McAdoo /Sakellaridi ore 13:00
QF Bronzetti /Pigato – Cho /Cho 2 incontro dalle 13:00
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit