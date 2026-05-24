Trofeo Bonfiglio, domenica le finali Behrmann-Mackenzie e Makarova-Sun

Il sogno azzurro al Trofeo Bonfiglio si è interrotto in semifinale. Nell’edizione numero 66 degli Internazionali d’Italia juniores, di scena sui campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, il ligure Filippo Alfano è uscito di scena al penultimo atto, fermato per 7-6 6-3 dal tedesco di origini neozelandesi Jamie Mackenzie, numero cinque del ranking Itf e già a ridosso dei primi 900 Atp. Rallentato anche da una condizione fisica non eccellente, dovuta in primis alle maratone degli ultimi giorni, il genovese ha dovuto alzare bandiera bianca dopo quasi due ore di battaglia, in una partita molto seguita dal pubblico accorso sul Campo Centrale con il desiderio di ammirare da vicino le gesta di uno dei migliori talenti italiani del circuito.

Avanti per 5-4 nel primo set, Alfano non ha sfruttato il proprio servizio per chiudere la frazione, poi proseguita al tiebreak. Partito con un doppio fallo, l’azzurro ha rimesso rapidamente le cose a posto fino al 3-3, salvo poi perdere quattro punti di fila che gli sono costati il parziale. Un po’ meno equilibrato, invece, il secondo set in cui la maggior freschezza di Mackenzie – giunto in finale con un percorso netto – ha fatto la differenza nei momenti chiave, mentre Alfano ha dovuto anche ricorrere all’intervento del fisioterapista per un acciacco fisico dopo il settimo game. “Il primo set è stata una montagna russa – ha spiegato il nativo di Auckland -. In alcuni tratti Alfano ha giocato in maniera incredibile, mentre in altri momenti è calato: io sono stato bravo a restare costante, vincere il set in rimonta mi ha dato una grossa mano a portare a casa l’intera posta in palio”. Mackenzie proverà a conquistare in Lombardia il secondo titolo J500 consecutivo (e in carriera) dopo quello vinto due settimane fa a Offenbach: il suo avversario sarà l’austriaco Thilo Behrmann, in grado di imporsi al tiebreak decisivo sullo statunitense Jack Secord (6-3 3-6 7-6). “Io e Thilo ci conosciamo bene perché ci siamo già affrontati in passato – ha sottolineato il tedesco, di base a Dusseldorf -. Darò tutto me stesso per vincere questo torneo: sono contento di aver migliorato il risultato del 2025 (quarti di finale, ndr), ma spero non sia finita qui”.

Sarà spettacolo assicurato anche tra le ragazze. A giocarsi il titolo saranno la russa Mariia Makarova e la cinese Xinran Sun. La prima, moscovita classe 2010, ha avuto ragione della connazionale Felitsata Dorofeeva-Rybas, di un anno più grande, per 6-2 7-6 in una partita molto sentita da entrambe, conclusa con un bell’abbraccio tra due grandi amiche che hanno anche giocato insieme il torneo di doppio. La seconda, nativa di Shenzhen e attuale numero otto del mondo, ha invece sconfitto la ceca Jana Kovackova per 6-4 6-4.

Le finali dei tabelloni di doppio hanno regalato grandi soddisfazioni al movimento brasiliano. Il titolo maschile è stato conquistato da Luis Guto Miguel e Leonardo Storck Franca, che hanno superato il portoricano Yannik Alvarez e lo statunitense Jack Secord per 6-3 6-1. Più lottata, invece, la finale femminile che ha visto Nauhany Vitoria Leme Da Silva e la spagnola Charo Esquiva Banuls sconfiggere la serba Anastasija Cvetkovic e l’argentina Sol Ailin Larraya Guidi, accreditate della prima testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-4. Domenica il gran finale, con ingresso libero e diretta su Supertennis a partire dalle 11: il via con Makarova-Sun, a seguire Behrmann-Mackenzie.

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone singolare maschile, semifinali

T. Behrmann (AUT) b. J. Secord (USA) 6-3 3-6 7-6(5), J. Mackenzie (GER) b. F. Alfano (ITA) 7-6(3) 6-3.

Tabellone singolare femminile, semifinali

M. Makarova b. F. Dorofeeva-Rybas 6-2 7-6(1), X. Sun (CHN) b. J. Kovackova (CZE) 6-4 6-4.

Tabellone doppio maschile, finale

L. Miguel (BRA) / L. Storck Franca (BRA) b. Y. Alvarez (PUR) / J. Secord (USA) 6-3 6-1.

Tabellone doppio femminile, finale

C. Esquiva Banuls (ESP) / N. Leme Da Silva (BRA) b. A. Cvetkovic (SRB) / S. Larraya Guidi (ARG) 6-4 6-4.