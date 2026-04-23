Rusedski critica la gestione di Alcaraz: “Deve pianificare nel modo giusto ed eliminare delle esibizioni”

Gli infortuni arrivano per sfortuna, ma non solo. Una cattiva programmazione aiuta, per così dire, l’imprevisto, quindi regolare al meglio il proprio calendario di impegni e la gestione dell’annata deve essere al primo posto per un grande tennista. Così la pensa Greg Rusedski, criticando senza mezzi termini il momento e situazione di Carlos Alcaraz, fermo ai box in un momento cruciale dell’annata per colpa del problema al posto sofferto a Barcellona. Non c’è controprova che il problema fisico occorso la scorsa settimana al n.2 del mondo derivi direttamente dai troppi impegni e fatica, ma secondo l’ex top 10 britannico non è la prima volta che la programmazione di Alcaraz è “sbagliata” e il problema fisico resta dietro l’angolo.

Lo scorso anno Carlos vinse a Monte Carlo per poi subire un infortunio durante la sconfitta contro Holger Rune nella finale di Barcellona, problema che lo ha costretto a dare forfait a Madrid la settimana successiva. Quell’infortunio poi si rivelò solo un fastidio di lieve entità, tanto che Alcaraz tornò in gran forma a Roma, vincendo il torneo della Capitale e quindi bissando il successo a Roland Garros. Stavolta la situazione di Alcaraz potrebbe essere peggiore e l’infortunio patito in Catalogna potrebbe costargli non solo una assenza al Foro Italico – scenario molto probabile – ma addirittura anche a Parigi. Per questo, e guardando anche in prospettiva, Rusedski nel corso del suo podcast ha criticato Carlos, suggerendo una revisione complessiva dell’approccio ai propri impegni.

“Guadagna molto anche solo con i compensi di partecipazione, ma credo che il punto sia la programmazione e l’eliminazione delle esibizioni, perché di soldi ne ha già abbastanza”, ha dichiarato Rusedski parlando di Alcaraz, senza peli sulla lingua su di un argomento assai scomodo, come riporta tennis365. “Penso che Carlos abbia firmato un contratto da circa 200 milioni di dollari con Nike. Quindi non si tratta di incassare quei compensi di presenza, ma di pianificare nel modo giusto”.

“Essendo spagnolo, vuoi giocare a Barcellona, vuoi giocare a Madrid, quindi magari puoi saltare Monte Carlo dopo la stagione sul cemento, per concederti un periodo di recupero un po’ più lungo” continua Rusedski. “Giocare Barcellona, Madrid, Roma, poi una settimana di pausa e quindi prepararsi per il Roland Garros… E conoscendo Carlos e il suo atteggiamento, quando si iscrive a un torneo, è totalmente impegnato a giocarlo.”

Il parere di Rusedski era condiviso anche dall’ex allenatore di Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero. Ai tempi della loro collaborazione, più volte il coach aveva affermato di non essere d’accordo sui troppi impegni extra tour, per razionalizzare la preparazione del suo assistito e quindi mettersi al riparo da certi tipi di infortuni. È corretto sottolineare che nel caso del problema al polso di questi giorni non è arrivata una diagnosi certa dal diretto interessato, quindi non si può stabilire una correlazione sicura tra programmazione, fatica e infortuni. In Spagna tuttavia i principali media parlano di infiammazione al polso più che di un trauma, quindi un fastidio diciamo da usura prolungata più che totalmente imprevedibile perché occorso al momento, ma si resta nel campo delle ipotesi. In attesa di conoscere il responso dei prossimi esami al polso di Alcaraz, e quindi la decisone sul rientro in attività, solo una cosa è certa: la gestione degli impegni di Alcaraz continua a far discutere.

Mario Cecchi