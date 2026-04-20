Hurkacz-Cervara, prove di nuova alleanza a Madrid?

Hubert Hurkacz potrebbe presto voltare pagina con un nuovo nome di peso al suo fianco. Dal Mutua Madrid Open 2026 arrivano infatti immagini che alimentano con forza l’ipotesi di una collaborazione tra il polacco e Gilles Cervara, coach di grande esperienza noto soprattutto per il lungo lavoro svolto con Daniil Medvedev.

Il tecnico francese è stato avvistato durante l’ultima sessione di allenamento di Hurkacz, seguendolo da vicino, dando indicazioni e confrontandosi con lui in campo. Un dettaglio che difficilmente passa inosservato, soprattutto considerando che Hubert ha chiuso di recente il rapporto con Nicolás Massú. Anche Cervara, dal canto suo, è reduce dalla conclusione del suo primo progetto successivo all’era Medvedev, quello con Nishesh Basavareddy.

Tutti gli indizi, dunque, portano nella stessa direzione, anche se per il momento manca ancora una conferma ufficiale. Sarebbe senza dubbio un binomio intrigante, perché metterebbe insieme un allenatore dal profilo altissimo e un giocatore che ha bisogno di ritrovare continuità e fiducia per tornare stabilmente nella primissima fascia del ranking mondiale.

Per Hurkacz si tratterebbe di una scelta importante in una fase delicata della carriera. Il polacco ha già dimostrato di poter competere ad altissimo livello, ma negli ultimi tempi è sembrato alla ricerca di una nuova spinta per rilanciarsi davvero. L’eventuale arrivo di Cervara potrebbe rappresentare proprio quel cambio di rotta necessario per ritrovare ambizione, solidità e una nuova identità tecnica.

Adesso resta solo da capire se le immagini viste a Madrid siano il preludio a una collaborazione strutturata oppure soltanto un contatto iniziale.





Marco Rossi