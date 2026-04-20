Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini perde un posto. +38 per Tyra Caterina Grant
20/04/2026 10:09 6 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (20-04-2026)
9
Best: 4
▼
-1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3722
Punti
20
Tornei
41
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1310
Punti
27
Tornei
143
Best: 99
▲
5
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
526
Punti
27
Tornei
149
Best: 149
▲
5
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
504
Punti
25
Tornei
153
Best: 150
▼
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
496
Punti
28
Tornei
166
Best: 46
▼
-2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
456
Punti
31
Tornei
251
Best: 205
▲
9
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
273
Punti
27
Tornei
262
Best: 262
▲
38
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
260
Punti
18
Tornei
266
Best: 266
--
0
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
259
Punti
23
Tornei
270
Best: 265
▲
3
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
252
Punti
25
Tornei
272
Best: 203
▼
-27
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
250
Punti
22
Tornei
274
Best: 201
▼
-37
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
248
Punti
23
Tornei
311
Best: 311
▲
2
Samira De Stefano
ITA, 0
211
Punti
27
Tornei
330
Best: 330
▲
2
Giorgia Pedone
ITA, 0
195
Punti
24
Tornei
358
Best: 358
▲
3
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
361
Best: 322
▲
10
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
172
Punti
22
Tornei
362
Best: 310
▼
-41
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
170
Punti
21
Tornei
390
Best: 390
▼
-11
Diletta Cherubini
ITA, 0
156
Punti
27
Tornei
393
Best: 292
▲
6
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
153
Punti
23
Tornei
398
Best: 347
▲
4
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
18
Tornei
406
Best: 406
▲
3
Federica Urgesi
ITA, 0
145
Punti
26
Tornei
419
Best: 419
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
138
Punti
19
Tornei
435
Best: 435
▲
17
Noemi Basiletti
ITA, 0
132
Punti
20
Tornei
461
Best: 461
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
475
Best: 475
▼
-6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
115
Punti
18
Tornei
511
Best: 511
▼
-3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
102
Punti
18
Tornei
512
Best: 512
▼
-3
Arianna Zucchini
ITA, 0
101
Punti
26
Tornei
513
Best: 143
▲
27
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
101
Punti
18
Tornei
518
Best: 518
▼
-5
Laura Mair
ITA, 0
100
Punti
17
Tornei
519
Best: 18
▲
44
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
99
Punti
18
Tornei
555
Best: 555
▼
-8
Camilla Zanolini
ITA, 0
90
Punti
17
Tornei
562
Best: 559
▼
-3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
88
Punti
25
Tornei
564
Best: 487
▼
-11
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
20
Tornei
583
Best: 515
▲
27
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
18
Tornei
594
Best: 491
▼
-3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
79
Punti
13
Tornei
659
Best: 659
▲
76
Beatrice Ricci
ITA, 0
66
Punti
13
Tornei
690
Best: 380
▼
-1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
14
Tornei
709
Best: 658
▲
17
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
14
Tornei
725
Best: 725
▼
-50
Gaia Maduzzi
ITA, 0
53
Punti
12
Tornei
737
Best: 737
▲
4
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
758
Best: 758
▲
5
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
852
Best: 852
▼
-10
Viola Turini
ITA, 0
33
Punti
11
Tornei
858
Best: 5
▼
-94
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
32
Punti
3
Tornei
860
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
32
Punti
9
Tornei
897
Best: 897
▲
3
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
898
Best: 898
▲
3
Maddalena Giordano
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
916
Best: 916
▲
8
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
920
Best: 920
▲
8
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
938
Best: 938
▲
4
Lavinia Luciano
ITA, 0
24
Punti
11
Tornei
945
Best: 945
▲
4
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
951
Best: 951
▲
5
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
23
Punti
11
Tornei
966
Best: 966
▲
3
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
1019
Best: 1019
▲
1
Francesca Gandolfi
ITA, 0
19
Punti
10
Tornei
1065
Best: 627
▼
-51
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
16
Punti
6
Tornei
1069
Best: 1069
▲
3
Carlotta Moccia
ITA, 0
16
Punti
7
Tornei
1097
Best: 1097
▲
3
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1105
Best: 1105
▲
3
Eleonora Alvisi
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1128
Best: 428
▲
2
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1185
Best: 1185
▲
1
Marcella Dessolis
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1192
Best: 1192
▲
1
Barbara Dessolis
ITA, 0
11
Punti
11
Tornei
1201
Best: 1201
--
0
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1203
Best: 1203
--
0
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1218
Best: 1218
▲
1
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1226
Best: 1226
▲
1
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1236
Best: 1236
▲
1
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1248
Best: 660
▲
2
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
9
Punti
5
Tornei
1267
Best: 1267
▲
32
Micol Salvadori
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1306
Best: 1306
▲
3
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1325
Best: 1325
▲
6
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1359
Best: 1359
▲
5
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1359
Best: 1359
▲
5
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1359
Best: 1359
▲
5
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1409
Best: 1409
▲
24
Sofia Avataneo
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1425
Best: 1425
▲
8
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1425
Best: 1425
▲
8
Aurora Nosei
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1425
Best: 1425
▲
8
Denise Valente
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1465
Best: 1465
▲
4
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1465
Best: 1465
▲
4
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1465
Best: 1465
▲
4
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
6 commenti
4 settimane prima del torneo principale. Il Roland-Garros quest’anno inizia il 24 maggio, quindi ranking del 27 aprile, che sarà quello di oggi dato che durante i tornei da 2 settimane si congelano le classifiche.
Ahimè no, anche se Grant passasse le quali le darebbero i punti solo alla fine del WTA1000 di Madrid (ranking del 4 maggio)
@ JOA20 (#4596561)
A quando la data del cut off per le quali?
@ Laura (#4596539)
Credo ci sia ancora qualche possibilità e se dovesse passare le qualificazioni a Madrid dovrebbe essere al limite per entrare.
Direzione, il live un po’ più curato. Best ranking errato per quasi tutte , data di nascita, meglio rivolgersi all’ufficio anagrafe. Aggiornamenti tardivi. Consiglio ITR !!!!!€€
Purtroppo sì, normalmente si userebbe il ranking della prossima settimana ma le classifiche sono congelate per il Masters/WTA1000 di Madrid. Pieri, Grant, Ruggeri, Spiteri, Ambrosio e Rosatello sono fuori a meno di un’ecatombe.
ormai pero’ la grant e’ fuori dalle quali RG o sbaglio?