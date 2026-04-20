Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Arthur Fils rientra nei top 25
20/04/2026 09:06 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (20-04-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13350
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
12960
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5255
Punti
22
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4710
Punti
17
Tornei
5
Best: 5
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4100
Punti
25
Tornei
6
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4070
Punti
22
Tornei
7
Best: 4
▲
1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3870
Punti
23
Tornei
8
Best: 6
▼
-1
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3845
Punti
22
Tornei
9
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3715
Punti
23
Tornei
10
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3560
Punti
24
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3445
Punti
26
Tornei
12
Best: 10
▲
3
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2630
Punti
24
Tornei
13
Best: 13
▲
3
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2600
Punti
28
Tornei
14
Best: 13
▼
-1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2540
Punti
22
Tornei
15
Best: 9
▼
-3
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2535
Punti
21
Tornei
16
Best: 9
▼
-2
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2220
Punti
24
Tornei
17
Best: 17
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2168
Punti
22
Tornei
18
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2065
Punti
21
Tornei
19
Best: 11
▲
1
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1965
Punti
21
Tornei
20
Best: 18
▼
-1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
1920
Punti
24
Tornei
21
Best: 21
▲
1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1885
Punti
24
Tornei
22
Best: 18
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1870
Punti
34
Tornei
23
Best: 8
▲
1
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1868
Punti
26
Tornei
24
Best: 14
▼
-1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1820
Punti
23
Tornei
25
Best: 14
▲
5
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1740
Punti
17
Tornei
26
Best: 26
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1716
Punti
28
Tornei
27
Best: 12
▼
-2
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
1700
Punti
21
Tornei
28
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
1610
Punti
17
Tornei
29
Best: 27
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1590
Punti
31
Tornei
30
Best: 30
▲
1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1433
Punti
28
Tornei
31
Best: 24
▲
4
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1415
Punti
21
Tornei
32
Best: 29
▲
1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1385
Punti
28
Tornei
33
Best: 21
▼
-1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1340
Punti
28
Tornei
34
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1320
Punti
25
Tornei
35
Best: 10
▲
4
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1210
Punti
23
Tornei
36
Best: 33
▲
1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1200
Punti
27
Tornei
37
Best: 30
▼
-1
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1200
Punti
27
Tornei
38
Best: 33
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1135
Punti
24
Tornei
39
Best: 4
▼
-12
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
1120
Punti
15
Tornei
40
Best: 23
▲
3
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1100
Punti
24
Tornei
41
Best: 22
▲
6
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1080
Punti
23
Tornei
42
Best: 42
▲
13
Rafael Jodar
ESP, 0
1080
Punti
23
Tornei
43
Best: 39
▲
2
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1068
Punti
29
Tornei
44
Best: 39
▼
-4
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1060
Punti
27
Tornei
45
Best: 29
▼
-1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1055
Punti
30
Tornei
46
Best: 43
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1025
Punti
28
Tornei
47
Best: 41
▼
-6
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
983
Punti
27
Tornei
48
Best: 48
▲
2
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
977
Punti
25
Tornei
49
Best: 30
▲
3
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
970
Punti
30
Tornei
50
Best: 36
▼
-8
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
955
Punti
25
Tornei
51
Best: 3
▼
-3
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
950
Punti
21
Tornei
52
Best: 22
▼
-3
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
918
Punti
24
Tornei
53
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
890
Punti
29
Tornei
54
Best: 49
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
887
Punti
20
Tornei
55
Best: 44
▲
1
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
880
Punti
32
Tornei
56
Best: 19
▲
3
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
870
Punti
28
Tornei
57
Best: 43
▲
7
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
865
Punti
30
Tornei
58
Best: 58
▲
2
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
864
Punti
23
Tornei
59
Best: 59
▲
2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
860
Punti
28
Tornei
60
Best: 45
▼
-9
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
857
Punti
23
Tornei
61
Best: 41
▲
1
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
852
Punti
22
Tornei
62
Best: 35
▲
4
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
850
Punti
24
Tornei
63
Best: 6
--
0
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
845
Punti
22
Tornei
64
Best: 18
▼
-7
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
840
Punti
29
Tornei
65
Best: 42
▼
-7
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
835
Punti
31
Tornei
66
Best: 60
▲
12
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
826
Punti
30
Tornei
67
Best: 67
▲
2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
816
Punti
27
Tornei
68
Best: 57
▲
20
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
814
Punti
20
Tornei
69
Best: 69
▲
3
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
814
Punti
26
Tornei
70
Best: 17
▼
-2
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
803
Punti
24
Tornei
71
Best: 59
▼
-6
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
802
Punti
21
Tornei
72
Best: 54
▲
5
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
794
Punti
32
Tornei
73
Best: 58
▼
-2
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
777
Punti
22
Tornei
74
Best: 53
▼
-1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
767
Punti
22
Tornei
75
Best: 72
▼
-1
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
765
Punti
28
Tornei
76
Best: 43
--
0
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
750
Punti
28
Tornei
77
Best: 76
▲
3
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
737
Punti
23
Tornei
78
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
734
Punti
28
Tornei
79
Best: 79
▼
-9
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
722
Punti
28
Tornei
80
Best: 3
▼
-13
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
715
Punti
22
Tornei
81
Best: 21
--
0
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
709
Punti
26
Tornei
82
Best: 45
▼
-7
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
704
Punti
24
Tornei
83
Best: 37
▲
3
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
698
Punti
24
Tornei
84
Best: 23
▼
-2
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
694
Punti
31
Tornei
85
Best: 17
▼
-2
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
679
Punti
20
Tornei
86
Best: 67
▼
-1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
674
Punti
23
Tornei
87
Best: 87
--
0
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
670
Punti
14
Tornei
88
Best: 82
▼
-4
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
666
Punti
20
Tornei
89
Best: 78
--
0
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
663
Punti
28
Tornei
90
Best: 90
▲
6
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
653
Punti
23
Tornei
91
Best: 46
▼
-1
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
650
Punti
34
Tornei
92
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
650
Punti
21
Tornei
93
Best: 9
--
0
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
649
Punti
23
Tornei
94
Best: 88
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
646
Punti
21
Tornei
95
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
641
Punti
27
Tornei
96
Best: 96
▲
1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
640
Punti
27
Tornei
97
Best: 54
▲
2
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
636
Punti
32
Tornei
98
Best: 63
▲
2
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
636
Punti
26
Tornei
99
Best: 99
▲
2
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
634
Punti
29
Tornei
100
Best: 100
▲
2
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
634
Punti
16
Tornei
101
Best: 62
▲
2
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
632
Punti
28
Tornei
102
Best: 101
▲
2
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
632
Punti
29
Tornei
103
Best: 29
▲
2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
621
Punti
22
Tornei
104
Best: 42
▲
2
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
616
Punti
22
Tornei
105
Best: 54
▼
-13
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
610
Punti
26
Tornei
106
Best: 3
▲
1
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
608
Punti
23
Tornei
107
Best: 38
▲
59
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
601
Punti
21
Tornei
108
Best: 108
▲
2
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
596
Punti
26
Tornei
109
Best: 71
▼
-1
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
588
Punti
22
Tornei
110
Best: 49
▼
-12
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
586
Punti
27
Tornei
111
Best: 76
--
0
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
583
Punti
21
Tornei
112
Best: 108
▲
1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
28
Tornei
113
Best: 113
▲
1
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
571
Punti
25
Tornei
114
Best: 95
▲
1
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
558
Punti
31
Tornei
115
Best: 58
▲
1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
555
Punti
29
Tornei
116
Best: 74
▼
-4
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
549
Punti
30
Tornei
117
Best: 74
▼
-8
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
547
Punti
29
Tornei
118
Best: 118
▲
8
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
525
Punti
29
Tornei
119
Best: 117
▼
-2
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
524
Punti
25
Tornei
120
Best: 16
▼
-2
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
516
Punti
24
Tornei
121
Best: 91
▲
9
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
512
Punti
19
Tornei
122
Best: 120
▼
-1
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
511
Punti
25
Tornei
123
Best: 107
▼
-3
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
506
Punti
29
Tornei
124
Best: 101
▼
-2
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
503
Punti
27
Tornei
125
Best: 37
▼
-2
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
501
Punti
26
Tornei
126
Best: 124
▼
-2
Martin Damm
USA, 30-09-2003
499
Punti
24
Tornei
127
Best: 86
▲
1
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
491
Punti
21
Tornei
128
Best: 92
▼
-1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
487
Punti
25
Tornei
129
Best: 117
▲
40
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
484
Punti
14
Tornei
130
Best: 125
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
484
Punti
20
Tornei
131
Best: 83
▼
-12
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
477
Punti
17
Tornei
132
Best: 79
▲
24
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
472
Punti
24
Tornei
133
Best: 47
▼
-8
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
471
Punti
30
Tornei
134
Best: 131
▼
-2
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
462
Punti
28
Tornei
135
Best: 133
▼
-2
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
461
Punti
16
Tornei
136
Best: 115
▲
6
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
459
Punti
26
Tornei
137
Best: 19
▼
-2
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
455
Punti
18
Tornei
138
Best: 23
▼
-4
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
451
Punti
27
Tornei
139
Best: 137
▼
-1
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
451
Punti
28
Tornei
140
Best: 132
▼
-1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
451
Punti
27
Tornei
141
Best: 60
▼
-5
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
447
Punti
31
Tornei
142
Best: 67
▼
-2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
21
Tornei
143
Best: 77
▼
-2
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
443
Punti
25
Tornei
144
Best: 134
▲
2
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
441
Punti
28
Tornei
145
Best: 131
▲
6
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
439
Punti
21
Tornei
146
Best: 26
▼
-3
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
438
Punti
18
Tornei
147
Best: 125
▲
7
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
434
Punti
19
Tornei
148
Best: 142
▼
-4
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
432
Punti
11
Tornei
149
Best: 118
▼
-2
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
150
Best: 72
▼
-13
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
428
Punti
16
Tornei
151
Best: 102
▼
-2
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
423
Punti
20
Tornei
152
Best: 150
▼
-2
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
423
Punti
29
Tornei
153
Best: 101
▼
-5
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
421
Punti
27
Tornei
154
Best: 145
▼
-2
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
15
Tornei
155
Best: 31
▼
-2
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
413
Punti
20
Tornei
156
Best: 96
▼
-1
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
411
Punti
19
Tornei
157
Best: 64
▲
18
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
406
Punti
21
Tornei
158
Best: 113
▼
-1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
402
Punti
21
Tornei
159
Best: 157
▲
2
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
386
Punti
25
Tornei
160
Best: 109
▼
-2
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
386
Punti
17
Tornei
161
Best: 152
▲
1
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
380
Punti
18
Tornei
162
Best: 87
▲
2
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
379
Punti
28
Tornei
163
Best: 163
--
0
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
378
Punti
24
Tornei
164
Best: 145
▲
1
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
377
Punti
22
Tornei
165
Best: 151
▲
2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
22
Tornei
166
Best: 142
▼
-6
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
373
Punti
26
Tornei
167
Best: 167
▲
29
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
372
Punti
26
Tornei
168
Best: 83
▼
-9
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
366
Punti
20
Tornei
169
Best: 102
▼
-40
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
364
Punti
24
Tornei
170
Best: 167
▼
-2
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
362
Punti
28
Tornei
171
Best: 137
▼
-26
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
359
Punti
19
Tornei
172
Best: 172
▲
1
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
358
Punti
27
Tornei
173
Best: 123
▼
-3
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
354
Punti
17
Tornei
174
Best: 24
▼
-3
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
351
Punti
21
Tornei
175
Best: 105
▼
-3
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
349
Punti
27
Tornei
176
Best: 36
▲
50
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
343
Punti
16
Tornei
177
Best: 99
▼
-3
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
343
Punti
20
Tornei
178
Best: 167
▼
-1
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
342
Punti
30
Tornei
179
Best: 176
▼
-3
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
338
Punti
33
Tornei
180
Best: 180
▲
17
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
337
Punti
28
Tornei
181
Best: 178
▼
-3
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
336
Punti
23
Tornei
182
Best: 175
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
331
Punti
34
Tornei
183
Best: 103
--
0
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
328
Punti
19
Tornei
184
Best: 184
▲
3
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
325
Punti
35
Tornei
185
Best: 144
▲
3
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
324
Punti
25
Tornei
186
Best: 180
▼
-2
Justin Engel
GER, 01-10-2007
323
Punti
32
Tornei
187
Best: 133
▼
-2
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
322
Punti
26
Tornei
188
Best: 16
▼
-2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
322
Punti
27
Tornei
189
Best: 159
▼
-9
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
310
Punti
20
Tornei
190
Best: 133
▼
-1
Colton Smith
USA, 05-03-2003
308
Punti
19
Tornei
191
Best: 164
▲
17
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
307
Punti
23
Tornei
192
Best: 17
▼
-1
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
305
Punti
28
Tornei
193
Best: 147
▼
-12
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
304
Punti
14
Tornei
194
Best: 125
▼
-2
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
303
Punti
13
Tornei
195
Best: 157
▼
-2
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
303
Punti
26
Tornei
196
Best: 187
▲
15
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
303
Punti
31
Tornei
197
Best: 174
▼
-3
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
301
Punti
32
Tornei
198
Best: 123
▼
-3
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
300
Punti
32
Tornei
199
Best: 131
▼
-1
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
292
Punti
30
Tornei
200
Best: 6
--
0
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
290
Punti
18
Tornei
201
Best: 153
▲
2
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
288
Punti
24
Tornei
202
Best: 21
▼
-1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
288
Punti
14
Tornei
203
Best: 196
▲
12
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
287
Punti
27
Tornei
204
Best: 49
▼
-2
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
286
Punti
25
Tornei
205
Best: 183
▼
-1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
285
Punti
26
Tornei
206
Best: 199
▼
-1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
285
Punti
27
Tornei
207
Best: 125
▼
-17
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
284
Punti
22
Tornei
208
Best: 201
▼
-2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
284
Punti
30
Tornei
209
Best: 127
▼
-2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
36
Tornei
210
Best: 95
▼
-1
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
280
Punti
26
Tornei
211
Best: 210
▼
-1
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
278
Punti
16
Tornei
212
Best: 199
▼
-13
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
276
Punti
30
Tornei
213
Best: 201
▲
31
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
274
Punti
26
Tornei
214
Best: 210
▼
-2
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
273
Punti
23
Tornei
215
Best: 215
▲
1
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
271
Punti
31
Tornei
216
Best: 194
▲
2
Dan Added
FRA, 13-04-1999
265
Punti
31
Tornei
217
Best: 217
--
0
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
264
Punti
29
Tornei
218
Best: 158
▼
-5
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
263
Punti
28
Tornei
219
Best: 219
▲
1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
263
Punti
29
Tornei
220
Best: 184
▲
1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
261
Punti
20
Tornei
221
Best: 93
▲
29
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
255
Punti
28
Tornei
222
Best: 222
▲
7
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
255
Punti
31
Tornei
223
Best: 183
▼
-1
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
253
Punti
28
Tornei
224
Best: 223
▼
-1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
253
Punti
30
Tornei
225
Best: 126
▼
-1
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
250
Punti
19
Tornei
226
Best: 175
▼
-1
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
250
Punti
30
Tornei
227
Best: 214
▼
-8
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
246
Punti
23
Tornei
228
Best: 227
▲
3
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
246
Punti
35
Tornei
229
Best: 97
▲
1
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
245
Punti
29
Tornei
230
Best: 164
▲
5
James McCabe
AUS, 05-07-2003
244
Punti
28
Tornei
231
Best: 224
▼
-3
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
244
Punti
27
Tornei
232
Best: 227
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
243
Punti
27
Tornei
233
Best: 233
▲
24
Max Houkes
NED, 03-07-2000
243
Punti
31
Tornei
234
Best: 168
▲
7
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
241
Punti
30
Tornei
235
Best: 235
▲
14
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
238
Punti
28
Tornei
236
Best: 7
▼
-57
David Goffin
BEL, 07-12-1990
235
Punti
20
Tornei
237
Best: 12
▼
-10
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
235
Punti
7
Tornei
238
Best: 118
▲
13
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
234
Punti
16
Tornei
239
Best: 191
▼
-2
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
234
Punti
20
Tornei
240
Best: 142
▼
-6
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
234
Punti
31
Tornei
241
Best: 147
▼
-3
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
234
Punti
32
Tornei
242
Best: 147
▼
-3
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
233
Punti
18
Tornei
243
Best: 121
▼
-3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
232
Punti
19
Tornei
244
Best: 244
▲
2
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
231
Punti
24
Tornei
245
Best: 31
▼
-3
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
230
Punti
16
Tornei
246
Best: 192
▲
1
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
225
Punti
29
Tornei
247
Best: 200
▲
1
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
223
Punti
23
Tornei
248
Best: 228
▲
16
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
221
Punti
15
Tornei
249
Best: 106
▼
-6
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
220
Punti
21
Tornei
250
Best: 235
▲
10
Marko Topo
GER, 13-09-2003
220
Punti
19
Tornei
251
Best: 251
▲
1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
217
Punti
28
Tornei
252
Best: 248
▲
2
Henri Squire
GER, 27-09-2000
216
Punti
27
Tornei
253
Best: 177
▼
-17
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
216
Punti
29
Tornei
254
Best: 50
▲
8
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
215
Punti
12
Tornei
255
Best: 185
--
0
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
215
Punti
35
Tornei
256
Best: 256
▲
3
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
213
Punti
21
Tornei
257
Best: 257
▲
4
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
211
Punti
29
Tornei
258
Best: 258
▲
5
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
16
Tornei
259
Best: 63
▼
-26
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
205
Punti
13
Tornei
260
Best: 172
▼
-7
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
204
Punti
27
Tornei
261
Best: 217
▲
5
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
203
Punti
27
Tornei
262
Best: 193
▲
5
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
203
Punti
30
Tornei
263
Best: 142
▲
5
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
202
Punti
32
Tornei
264
Best: 105
▼
-19
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
201
Punti
20
Tornei
265
Best: 265
▲
16
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
199
Punti
28
Tornei
266
Best: 196
▼
-1
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
198
Punti
31
Tornei
267
Best: 27
▼
-53
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
197
Punti
21
Tornei
268
Best: 268
▲
2
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
196
Punti
16
Tornei
269
Best: 250
▲
5
Andres Martin
USA, 07-07-2001
196
Punti
28
Tornei
270
Best: 108
▲
7
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
195
Punti
26
Tornei
271
Best: 271
▲
2
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
195
Punti
33
Tornei
272
Best: 210
▲
3
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
194
Punti
36
Tornei
273
Best: 267
▲
3
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
193
Punti
28
Tornei
274
Best: 138
▲
4
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
191
Punti
24
Tornei
275
Best: 263
▲
5
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
191
Punti
25
Tornei
276
Best: 212
▼
-4
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
190
Punti
22
Tornei
277
Best: 233
▲
15
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
190
Punti
25
Tornei
278
Best: 159
▼
-7
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
189
Punti
21
Tornei
279
Best: 279
▲
17
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
189
Punti
28
Tornei
280
Best: 180
▲
4
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
187
Punti
26
Tornei
281
Best: 281
▲
4
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
185
Punti
29
Tornei
282
Best: 182
▲
1
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
183
Punti
24
Tornei
283
Best: 177
▲
4
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
183
Punti
27
Tornei
284
Best: 240
▲
20
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
183
Punti
29
Tornei
285
Best: 279
▲
3
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
182
Punti
20
Tornei
286
Best: 168
▲
3
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
182
Punti
32
Tornei
287
Best: 241
▼
-18
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
181
Punti
24
Tornei
288
Best: 123
▲
3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
180
Punti
22
Tornei
289
Best: 258
▲
4
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
179
Punti
24
Tornei
290
Best: 208
▲
7
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
179
Punti
26
Tornei
291
Best: 99
▼
-35
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
178
Punti
19
Tornei
292
Best: 212
▼
-6
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
178
Punti
32
Tornei
293
Best: 260
▲
1
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
178
Punti
33
Tornei
294
Best: 286
▼
-4
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
178
Punti
39
Tornei
295
Best: 242
--
0
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
22
Tornei
296
Best: 181
▼
-14
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
176
Punti
25
Tornei
297
Best: 297
▲
10
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
176
Punti
26
Tornei
298
Best: 78
▼
-19
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
175
Punti
22
Tornei
299
Best: 278
▲
16
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
175
Punti
30
Tornei
300
Best: 171
▲
5
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
173
Punti
25
Tornei
301
Best: 161
▲
39
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
173
Punti
22
Tornei
302
Best: 301
▼
-1
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
173
Punti
27
Tornei
303
Best: 181
▼
-5
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
172
Punti
27
Tornei
304
Best: 304
▼
-46
Diego Dedura
GER, 0
172
Punti
27
Tornei
305
Best: 260
▼
-6
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
172
Punti
40
Tornei
306
Best: 300
▼
-6
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
169
Punti
23
Tornei
307
Best: 271
▼
-4
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
167
Punti
27
Tornei
308
Best: 202
▼
-6
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
166
Punti
17
Tornei
309
Best: 289
▼
-3
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
165
Punti
18
Tornei
310
Best: 158
▼
-2
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
165
Punti
33
Tornei
311
Best: 283
▲
13
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
164
Punti
30
Tornei
312
Best: 197
▼
-3
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
163
Punti
23
Tornei
313
Best: 257
▼
-3
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
163
Punti
23
Tornei
314
Best: 305
▼
-3
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
163
Punti
24
Tornei
315
Best: 302
▲
17
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
163
Punti
28
Tornei
316
Best: 311
▼
-4
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
317
Best: 299
▼
-4
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
162
Punti
28
Tornei
318
Best: 276
▼
-4
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
161
Punti
22
Tornei
319
Best: 302
▲
7
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
159
Punti
28
Tornei
320
Best: 309
▼
-3
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
159
Punti
29
Tornei
321
Best: 293
▼
-3
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
158
Punti
20
Tornei
322
Best: 298
▼
-3
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
158
Punti
22
Tornei
323
Best: 267
▼
-3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
158
Punti
29
Tornei
324
Best: 237
▼
-3
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
157
Punti
21
Tornei
325
Best: 315
▼
-3
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
157
Punti
23
Tornei
326
Best: 158
▲
10
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
157
Punti
24
Tornei
327
Best: 170
▲
21
James Trotter
JPN, 01-01-1900
156
Punti
21
Tornei
328
Best: 254
▼
-12
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
155
Punti
24
Tornei
329
Best: 322
▼
-2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
155
Punti
32
Tornei
330
Best: 237
▼
-2
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
153
Punti
30
Tornei
331
Best: 315
▼
-2
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
14
Tornei
332
Best: 261
▲
10
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
152
Punti
24
Tornei
333
Best: 284
▼
-3
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
152
Punti
26
Tornei
334
Best: 306
▼
-3
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
151
Punti
23
Tornei
335
Best: 324
▼
-2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
336
Best: 187
▼
-2
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
150
Punti
26
Tornei
337
Best: 58
▲
12
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
149
Punti
16
Tornei
338
Best: 338
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
149
Punti
23
Tornei
339
Best: 80
▲
2
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
148
Punti
23
Tornei
340
Best: 116
▲
3
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
148
Punti
26
Tornei
341
Best: 333
▼
-4
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
147
Punti
22
Tornei
342
Best: 339
▲
3
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
147
Punti
32
Tornei
343
Best: 267
▲
1
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
146
Punti
28
Tornei
344
Best: 78
▲
2
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
146
Punti
29
Tornei
345
Best: 160
▲
36
Li Tu
AUS, 27-05-1996
145
Punti
19
Tornei
346
Best: 346
▲
4
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
144
Punti
28
Tornei
347
Best: 304
▼
-22
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
144
Punti
32
Tornei
348
Best: 162
▲
3
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
21
Tornei
349
Best: 349
▲
3
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
143
Punti
25
Tornei
350
Best: 52
▼
-15
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
142
Punti
11
Tornei
351
Best: 288
▲
2
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
142
Punti
21
Tornei
352
Best: 352
▲
53
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
142
Punti
23
Tornei
353
Best: 248
▼
-6
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
142
Punti
28
Tornei
354
Best: 116
▲
1
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
141
Punti
24
Tornei
355
Best: 354
▼
-1
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
141
Punti
25
Tornei
356
Best: 347
--
0
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
141
Punti
26
Tornei
357
Best: 357
▲
3
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
141
Punti
30
Tornei
358
Best: 328
▼
-19
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
140
Punti
17
Tornei
359
Best: 323
▲
24
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
139
Punti
28
Tornei
360
Best: 359
▼
-1
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
138
Punti
27
Tornei
361
Best: 307
▲
1
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
136
Punti
21
Tornei
362
Best: 340
▲
1
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
135
Punti
21
Tornei
363
Best: 341
▲
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
24
Tornei
364
Best: 229
▲
7
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
134
Punti
26
Tornei
365
Best: 243
▲
22
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
134
Punti
26
Tornei
366
Best: 360
--
0
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
134
Punti
29
Tornei
367
Best: 260
▼
-10
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
134
Punti
30
Tornei
368
Best: 279
▲
24
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
134
Punti
33
Tornei
369
Best: 345
▼
-4
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
133
Punti
23
Tornei
370
Best: 361
▼
-3
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
132
Punti
19
Tornei
371
Best: 176
▲
3
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
132
Punti
23
Tornei
372
Best: 353
▼
-4
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
132
Punti
28
Tornei
373
Best: 370
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
131
Punti
24
Tornei
374
Best: 268
▼
-2
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
131
Punti
34
Tornei
375
Best: 344
▼
-2
Florian Broska
GER, 01-01-1998
130
Punti
19
Tornei
376
Best: 252
▼
-15
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
130
Punti
19
Tornei
377
Best: 275
▼
-2
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
130
Punti
22
Tornei
378
Best: 330
▼
-2
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
130
Punti
23
Tornei
379
Best: 318
--
0
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
129
Punti
22
Tornei
380
Best: 374
▲
2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
128
Punti
24
Tornei
381
Best: 342
▲
3
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
128
Punti
31
Tornei
382
Best: 319
▼
-5
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
128
Punti
33
Tornei
383
Best: 289
▲
2
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
127
Punti
20
Tornei
384
Best: 377
▲
2
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
127
Punti
28
Tornei
385
Best: 347
▼
-16
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
127
Punti
28
Tornei
386
Best: 289
▲
2
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
125
Punti
18
Tornei
387
Best: 354
▲
2
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
125
Punti
20
Tornei
388
Best: 388
▲
3
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
125
Punti
28
Tornei
389
Best: 358
▲
4
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
390
Best: 181
▼
-12
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
124
Punti
21
Tornei
391
Best: 336
▲
15
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
124
Punti
24
Tornei
392
Best: 287
▲
2
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
123
Punti
28
Tornei
393
Best: 263
▲
2
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
123
Punti
28
Tornei
394
Best: 378
▲
2
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
122
Punti
20
Tornei
395
Best: 391
▲
2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
122
Punti
26
Tornei
396
Best: 281
▲
2
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
121
Punti
26
Tornei
397
Best: 55
▲
3
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
10
Tornei
398
Best: 392
▲
3
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
399
Best: 211
▲
3
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
120
Punti
20
Tornei
400
Best: 400
▲
16
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
120
Punti
25
Tornei
401
Best: 221
▲
3
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
19
Tornei
402
Best: 334
▲
10
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
118
Punti
19
Tornei
403
Best: 384
▲
4
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
118
Punti
26
Tornei
404
Best: 240
▼
-5
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
118
Punti
27
Tornei
405
Best: 395
▲
3
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
29
Tornei
406
Best: 397
▲
11
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
117
Punti
18
Tornei
407
Best: 407
▲
2
Ognjen Milic
SRB, 0
117
Punti
19
Tornei
408
Best: 153
▼
-5
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
117
Punti
27
Tornei
409
Best: 353
▲
1
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
117
Punti
27
Tornei
410
Best: 410
▲
26
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
117
Punti
30
Tornei
411
Best: 249
▼
-53
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
117
Punti
31
Tornei
412
Best: 347
▼
-1
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
413
Best: 409
--
0
Braden Shick
USA, 24-10-2003
116
Punti
20
Tornei
414
Best: 365
--
0
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
116
Punti
21
Tornei
415
Best: 356
--
0
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
116
Punti
21
Tornei
416
Best: 346
▲
5
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
116
Punti
33
Tornei
417
Best: 417
▲
2
Thomas Faurel
FRA, 0
114
Punti
28
Tornei
418
Best: 244
▲
2
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
113
Punti
27
Tornei
419
Best: 419
▲
9
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
112
Punti
24
Tornei
420
Best: 388
▲
14
Karan Singh
IND, 30-06-2003
112
Punti
25
Tornei
421
Best: 339
▲
10
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
112
Punti
36
Tornei
422
Best: 93
--
0
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
111
Punti
17
Tornei
423
Best: 390
▼
-33
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
111
Punti
21
Tornei
424
Best: 320
▲
9
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
111
Punti
25
Tornei
425
Best: 314
--
0
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
111
Punti
33
Tornei
426
Best: 357
▼
-3
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
110
Punti
15
Tornei
427
Best: 427
▼
-3
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
110
Punti
22
Tornei
428
Best: 222
▼
-10
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
109
Punti
24
Tornei
429
Best: 364
▼
-2
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
108
Punti
20
Tornei
430
Best: 384
▲
14
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
108
Punti
23
Tornei
431
Best: 347
▼
-2
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
108
Punti
24
Tornei
432
Best: 427
▼
-2
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
107
Punti
13
Tornei
433
Best: 167
▼
-7
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
107
Punti
17
Tornei
434
Best: 301
▼
-111
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
107
Punti
27
Tornei
435
Best: 404
--
0
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
106
Punti
22
Tornei
436
Best: 432
▼
-4
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
106
Punti
27
Tornei
437
Best: 378
▼
-57
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
104
Punti
26
Tornei
438
Best: 373
▼
-1
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
103
Punti
17
Tornei
439
Best: 383
▼
-1
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
103
Punti
19
Tornei
440
Best: 439
▼
-1
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
103
Punti
23
Tornei
441
Best: 183
▼
-1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
103
Punti
25
Tornei
442
Best: 441
▼
-1
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
103
Punti
27
Tornei
443
Best: 424
▲
9
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
102
Punti
23
Tornei
444
Best: 443
▼
-1
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
102
Punti
25
Tornei
445
Best: 445
--
0
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
101
Punti
25
Tornei
446
Best: 446
▲
2
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
99
Punti
20
Tornei
447
Best: 127
▲
3
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
99
Punti
28
Tornei
448
Best: 402
▲
3
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
99
Punti
35
Tornei
449
Best: 449
▲
7
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
98
Punti
28
Tornei
450
Best: 136
▼
-4
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
97
Punti
18
Tornei
451
Best: 318
▲
3
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
97
Punti
19
Tornei
452
Best: 428
▲
82
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
97
Punti
20
Tornei
453
Best: 39
▲
2
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
97
Punti
20
Tornei
454
Best: 357
▼
-7
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
97
Punti
26
Tornei
455
Best: 340
▲
11
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
97
Punti
26
Tornei
456
Best: 409
▲
1
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
96
Punti
25
Tornei
457
Best: 421
▲
12
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
96
Punti
28
Tornei
458
Best: 415
▲
12
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
96
Punti
29
Tornei
459
Best: 424
▼
-1
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
96
Punti
30
Tornei
460
Best: 318
▲
1
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
96
Punti
32
Tornei
461
Best: 256
▼
-2
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
95
Punti
21
Tornei
462
Best: 460
▼
-2
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
95
Punti
27
Tornei
463
Best: 177
▼
-21
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
95
Punti
29
Tornei
464
Best: 4
▼
-2
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
94
Punti
13
Tornei
465
Best: 463
▼
-2
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
466
Best: 206
▼
-2
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
94
Punti
15
Tornei
467
Best: 219
▼
-2
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
94
Punti
17
Tornei
468
Best: 467
▼
-1
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
94
Punti
25
Tornei
469
Best: 368
▼
-1
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
470
Best: 470
▲
44
Max Schoenhaus
GER, 0
93
Punti
18
Tornei
471
Best: 449
--
0
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
93
Punti
22
Tornei
472
Best: 472
▲
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
93
Punti
28
Tornei
473
Best: 473
▲
3
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
92
Punti
21
Tornei
474
Best: 295
--
0
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
91
Punti
26
Tornei
475
Best: 384
▲
4
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
90
Punti
21
Tornei
476
Best: 334
▲
4
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
90
Punti
26
Tornei
477
Best: 19
▲
4
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
89
Punti
8
Tornei
478
Best: 395
▲
4
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
89
Punti
20
Tornei
479
Best: 479
▲
4
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
89
Punti
22
Tornei
480
Best: 476
▲
7
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
89
Punti
32
Tornei
481
Best: 315
▲
7
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
88
Punti
18
Tornei
482
Best: 455
▲
7
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
88
Punti
18
Tornei
483
Best: 476
▲
7
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
88
Punti
19
Tornei
484
Best: 387
--
0
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
88
Punti
24
Tornei
485
Best: 299
▼
-8
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
88
Punti
26
Tornei
486
Best: 161
--
0
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
88
Punti
28
Tornei
487
Best: 457
▲
16
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
88
Punti
30
Tornei
488
Best: 488
▲
111
Daniel Siniakov
CZE, 0
87
Punti
16
Tornei
489
Best: 433
▲
2
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
490
Best: 490
▲
15
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
87
Punti
20
Tornei
491
Best: 474
▲
1
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
21
Tornei
492
Best: 385
▲
1
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
87
Punti
23
Tornei
493
Best: 453
▲
1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
25
Tornei
494
Best: 161
▲
18
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
86
Punti
9
Tornei
495
Best: 495
--
0
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
86
Punti
19
Tornei
496
Best: 496
--
0
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
86
Punti
20
Tornei
497
Best: 455
▼
-19
James Story
GBR, 05-03-2001
86
Punti
21
Tornei
498
Best: 449
▼
-45
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
86
Punti
23
Tornei
499
Best: 321
▼
-26
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
86
Punti
24
Tornei
500
Best: 424
▼
-2
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
86
Punti
29
Tornei
501
Best: 485
▼
-16
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
85
Punti
26
Tornei
502
Best: 270
▲
29
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
84
Punti
10
Tornei
503
Best: 479
▼
-4
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
84
Punti
16
Tornei
504
Best: 467
▼
-4
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
84
Punti
22
Tornei
505
Best: 502
▼
-3
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
84
Punti
29
Tornei
506
Best: 430
▼
-2
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
83
Punti
17
Tornei
507
Best: 449
▼
-58
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
83
Punti
24
Tornei
508
Best: 470
▼
-2
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
81
Punti
13
Tornei
509
Best: 356
▲
2
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
81
Punti
19
Tornei
510
Best: 507
▼
-3
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
81
Punti
27
Tornei
511
Best: 508
▼
-3
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
81
Punti
28
Tornei
512
Best: 74
▼
-3
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
80
Punti
15
Tornei
513
Best: 510
▼
-3
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
80
Punti
17
Tornei
514
Best: 288
▼
-1
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
79
Punti
10
Tornei
515
Best: 447
--
0
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
79
Punti
20
Tornei
516
Best: 516
▲
1
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
79
Punti
29
Tornei
517
Best: 517
▲
2
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
518
Best: 280
▲
2
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
78
Punti
19
Tornei
519
Best: 519
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
78
Punti
22
Tornei
520
Best: 229
▲
3
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
78
Punti
24
Tornei
521
Best: 519
▲
4
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
78
Punti
27
Tornei
522
Best: 458
▲
2
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
78
Punti
27
Tornei
523
Best: 463
▲
3
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
12
Tornei
524
Best: 383
▼
-6
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
77
Punti
15
Tornei
525
Best: 299
▲
2
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
77
Punti
16
Tornei
526
Best: 358
▲
2
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
77
Punti
19
Tornei
527
Best: 527
▲
8
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
77
Punti
23
Tornei
528
Best: 528
▲
1
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
77
Punti
27
Tornei
529
Best: 477
▲
1
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
77
Punti
32
Tornei
530
Best: 457
▼
-8
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
76
Punti
23
Tornei
531
Best: 451
▲
1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
76
Punti
29
Tornei
532
Best: 372
▲
1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
75
Punti
19
Tornei
533
Best: 449
▲
3
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
75
Punti
23
Tornei
534
Best: 484
▼
-18
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
75
Punti
27
Tornei
535
Best: 107
▲
2
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
74
Punti
9
Tornei
536
Best: 536
▲
3
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
74
Punti
20
Tornei
537
Best: 537
▲
4
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
74
Punti
20
Tornei
538
Best: 315
▼
-41
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
74
Punti
20
Tornei
539
Best: 418
▲
3
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
74
Punti
26
Tornei
540
Best: 540
▲
12
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
74
Punti
27
Tornei
541
Best: 496
▲
2
Niels Visker
NED, 05-10-2001
74
Punti
29
Tornei
542
Best: 296
▲
9
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
73
Punti
25
Tornei
543
Best: 491
▼
-3
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
72
Punti
19
Tornei
544
Best: 316
▼
-43
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
72
Punti
23
Tornei
545
Best: 513
--
0
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
72
Punti
24
Tornei
546
Best: 546
▲
23
Enzo Aguiard
AUS, 0
71
Punti
15
Tornei
547
Best: 477
--
0
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
71
Punti
20
Tornei
548
Best: 447
▲
2
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
71
Punti
24
Tornei
549
Best: 520
--
0
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
71
Punti
24
Tornei
550
Best: 424
▲
3
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
71
Punti
29
Tornei
551
Best: 208
▼
-13
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
70
Punti
8
Tornei
552
Best: 238
▲
2
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
70
Punti
21
Tornei
553
Best: 545
▲
2
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
70
Punti
23
Tornei
554
Best: 524
▲
24
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
70
Punti
32
Tornei
555
Best: 508
▲
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
69
Punti
12
Tornei
556
Best: 537
▲
2
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
69
Punti
25
Tornei
557
Best: 542
▼
-13
Karl Poling
USA, 04-08-1999
69
Punti
28
Tornei
558
Best: 462
▲
1
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
69
Punti
33
Tornei
559
Best: 410
▲
1
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
69
Punti
34
Tornei
560
Best: 491
▲
1
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
68
Punti
13
Tornei
561
Best: 416
▲
1
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
68
Punti
13
Tornei
562
Best: 540
▲
2
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
68
Punti
19
Tornei
563
Best: 485
▲
2
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
68
Punti
22
Tornei
564
Best: 552
▲
2
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
68
Punti
22
Tornei
565
Best: 564
▲
2
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
68
Punti
28
Tornei
566
Best: 99
▲
2
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
567
Best: 541
▲
3
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
15
Tornei
568
Best: 468
▲
3
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
67
Punti
18
Tornei
569
Best: 483
▲
3
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
67
Punti
21
Tornei
570
Best: 433
▲
4
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
67
Punti
21
Tornei
571
Best: 571
▲
21
Tiago Torres
POR, 0
67
Punti
21
Tornei
572
Best: 572
▲
3
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
67
Punti
22
Tornei
573
Best: 573
▲
3
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
28
Tornei
574
Best: 436
▲
3
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
67
Punti
32
Tornei
575
Best: 575
▲
4
Karim Bennani
MAR, 0
66
Punti
14
Tornei
576
Best: 576
▲
5
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
66
Punti
24
Tornei
577
Best: 575
▲
5
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
66
Punti
26
Tornei
578
Best: 576
▲
43
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
66
Punti
27
Tornei
579
Best: 563
▲
5
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
65
Punti
9
Tornei
580
Best: 469
▲
5
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
65
Punti
10
Tornei
581
Best: 191
▲
5
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
582
Best: 582
▲
282
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
65
Punti
14
Tornei
583
Best: 319
▼
-37
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
65
Punti
15
Tornei
584
Best: 569
▲
3
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
65
Punti
16
Tornei
585
Best: 448
▲
3
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
65
Punti
19
Tornei
586
Best: 316
▼
-13
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
65
Punti
21
Tornei
587
Best: 340
▼
-4
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
65
Punti
26
Tornei
588
Best: 548
▲
2
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
64
Punti
16
Tornei
589
Best: 438
▼
-26
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
64
Punti
17
Tornei
590
Best: 211
▼
-34
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
63
Punti
8
Tornei
591
Best: 536
▲
2
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
63
Punti
10
Tornei
592
Best: 451
▲
2
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
11
Tornei
593
Best: 277
▲
2
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
63
Punti
15
Tornei
594
Best: 509
▲
3
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
63
Punti
18
Tornei
595
Best: 595
▲
8
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
63
Punti
23
Tornei
596
Best: 443
▲
11
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
63
Punti
27
Tornei
597
Best: 29
▲
1
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
62
Punti
12
Tornei
598
Best: 598
▲
2
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
62
Punti
17
Tornei
599
Best: 596
▲
2
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
62
Punti
19
Tornei
600
Best: 448
▼
-20
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
62
Punti
19
Tornei
601
Best: 544
▲
1
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
20
Tornei
602
Best: 470
▲
2
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
62
Punti
30
Tornei
603
Best: 603
▲
3
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
61
Punti
19
Tornei
604
Best: 587
▲
23
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
61
Punti
23
Tornei
605
Best: 605
▲
43
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
61
Punti
28
Tornei
606
Best: 279
▲
2
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
60
Punti
14
Tornei
607
Best: 207
▼
-11
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
60
Punti
16
Tornei
608
Best: 456
▼
-3
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
60
Punti
16
Tornei
609
Best: 608
--
0
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
60
Punti
19
Tornei
610
Best: 609
--
0
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
60
Punti
21
Tornei
611
Best: 496
--
0
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
60
Punti
23
Tornei
612
Best: 603
--
0
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
60
Punti
24
Tornei
613
Best: 604
--
0
Karol Filar
POL, 31-08-1998
60
Punti
24
Tornei
614
Best: 128
▲
2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
3
Tornei
615
Best: 533
▲
2
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
616
Best: 37
▼
-27
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
59
Punti
11
Tornei
617
Best: 285
▲
2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
18
Tornei
618
Best: 465
▲
2
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
59
Punti
19
Tornei
619
Best: 619
▲
51
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
59
Punti
25
Tornei
620
Best: 603
▲
31
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
59
Punti
38
Tornei
621
Best: 285
▲
2
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
58
Punti
14
Tornei
622
Best: 613
--
0
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
623
Best: 623
▲
99
Anton Shepp
NZL, 0
58
Punti
17
Tornei
624
Best: 170
▼
-33
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
58
Punti
18
Tornei
625
Best: 618
▲
1
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
19
Tornei
626
Best: 387
▼
-2
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
58
Punti
19
Tornei
627
Best: 618
▲
19
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
58
Punti
20
Tornei
628
Best: 517
--
0
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
58
Punti
25
Tornei
629
Best: 502
--
0
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
58
Punti
25
Tornei
630
Best: 622
--
0
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
631
Best: 631
▲
52
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
57
Punti
13
Tornei
632
Best: 459
▼
-7
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
57
Punti
17
Tornei
633
Best: 633
▼
-1
Bruno Fernandez
BRA, 0
57
Punti
22
Tornei
634
Best: 633
▼
-1
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
57
Punti
25
Tornei
635
Best: 450
▼
-20
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
57
Punti
35
Tornei
636
Best: 535
▼
-2
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
637
Best: 637
▲
3
Peter Makk
HUN, 0
56
Punti
18
Tornei
638
Best: 595
▼
-7
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
56
Punti
19
Tornei
639
Best: 526
▼
-4
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
56
Punti
23
Tornei
640
Best: 605
▲
9
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
56
Punti
28
Tornei
641
Best: 230
▲
85
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
55
Punti
7
Tornei
642
Best: 226
▼
-5
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
55
Punti
8
Tornei
643
Best: 628
▼
-5
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
55
Punti
15
Tornei
644
Best: 361
▼
-96
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
55
Punti
20
Tornei
645
Best: 515
▼
-3
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
55
Punti
23
Tornei
646
Best: 643
▼
-3
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
55
Punti
26
Tornei
647
Best: 381
▼
-3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
54
Punti
12
Tornei
648
Best: 638
▼
-3
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
14
Tornei
649
Best: 429
▼
-2
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
54
Punti
19
Tornei
650
Best: 650
▲
27
Maximo Zeitune
ARG, 0
54
Punti
21
Tornei
651
Best: 640
▲
5
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
54
Punti
24
Tornei
652
Best: 594
▼
-2
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
54
Punti
28
Tornei
653
Best: 540
▼
-17
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
28
Tornei
654
Best: 605
▲
27
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
54
Punti
32
Tornei
655
Best: 655
▲
38
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
54
Punti
32
Tornei
656
Best: 538
▼
-4
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
9
Tornei
657
Best: 258
▼
-4
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
53
Punti
11
Tornei
658
Best: 617
▼
-19
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
16
Tornei
659
Best: 625
▼
-5
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
19
Tornei
660
Best: 660
▼
-5
Timofei Derepasko
RUS, 0
53
Punti
21
Tornei
661
Best: 652
▲
1
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
53
Punti
22
Tornei
662
Best: 588
▲
1
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
53
Punti
22
Tornei
663
Best: 654
▼
-6
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
53
Punti
26
Tornei
664
Best: 431
▼
-50
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
53
Punti
29
Tornei
665
Best: 500
▼
-7
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
52
Punti
8
Tornei
666
Best: 584
▼
-7
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
667
Best: 181
▼
-7
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
52
Punti
9
Tornei
668
Best: 546
▼
-7
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
669
Best: 557
▼
-1
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
52
Punti
21
Tornei
670
Best: 670
▲
8
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
52
Punti
22
Tornei
671
Best: 664
▼
-7
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
52
Punti
22
Tornei
672
Best: 672
▼
-7
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
673
Best: 290
▼
-6
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
51
Punti
12
Tornei
674
Best: 661
▼
-5
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
51
Punti
22
Tornei
675
Best: 675
▲
14
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
51
Punti
23
Tornei
676
Best: 647
▲
4
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
51
Punti
30
Tornei
677
Best: 165
▼
-6
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
50
Punti
1
Tornei
678
Best: 520
▼
-6
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
50
Punti
10
Tornei
679
Best: 432
▼
-6
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
50
Punti
11
Tornei
680
Best: 680
▼
-6
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
681
Best: 681
▲
113
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
50
Punti
18
Tornei
682
Best: 682
▼
-3
Toufik Sahtali
ALG, 0
50
Punti
30
Tornei
683
Best: 683
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
11
Tornei
684
Best: 522
--
0
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
49
Punti
17
Tornei
685
Best: 520
--
0
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
49
Punti
18
Tornei
686
Best: 417
▼
-214
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
49
Punti
23
Tornei
687
Best: 687
▲
65
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
49
Punti
24
Tornei
688
Best: 628
▼
-1
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
48
Punti
9
Tornei
689
Best: 439
▼
-1
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
48
Punti
18
Tornei
690
Best: 624
▼
-4
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
48
Punti
19
Tornei
691
Best: 656
▼
-1
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
48
Punti
25
Tornei
692
Best: 692
▲
11
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
48
Punti
25
Tornei
693
Best: 684
▼
-2
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
48
Punti
27
Tornei
694
Best: 437
▼
-2
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
48
Punti
27
Tornei
695
Best: 476
▲
3
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
48
Punti
27
Tornei
696
Best: 667
▼
-2
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
48
Punti
46
Tornei
697
Best: 569
▼
-31
James Watt
NZL, 09-06-2000
47
Punti
10
Tornei
698
Best: 327
▼
-23
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
47
Punti
15
Tornei
699
Best: 438
▼
-58
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
47
Punti
17
Tornei
700
Best: 664
▼
-4
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
47
Punti
18
Tornei
701
Best: 632
▼
-2
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
47
Punti
25
Tornei
702
Best: 702
▼
-5
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
703
Best: 660
▼
-3
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
704
Best: 308
▼
-3
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
46
Punti
14
Tornei
705
Best: 702
▼
-3
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
46
Punti
18
Tornei
706
Best: 706
▲
13
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
46
Punti
31
Tornei
707
Best: 407
▼
-3
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
5
Tornei
708
Best: 708
▼
-3
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
709
Best: 604
▼
-3
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
45
Punti
14
Tornei
710
Best: 460
▼
-15
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
45
Punti
15
Tornei
711
Best: 711
▼
-4
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
19
Tornei
712
Best: 523
▼
-2
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
44
Punti
14
Tornei
713
Best: 488
▼
-2
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
44
Punti
14
Tornei
714
Best: 675
▼
-2
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
44
Punti
16
Tornei
715
Best: 578
▼
-1
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
18
Tornei
716
Best: 402
--
0
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
44
Punti
19
Tornei
717
Best: 546
▼
-9
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
19
Tornei
718
Best: 685
▲
5
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
44
Punti
20
Tornei
719
Best: 717
▼
-2
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
44
Punti
25
Tornei
720
Best: 351
▼
-2
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
44
Punti
29
Tornei
721
Best: 284
▼
-1
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
43
Punti
12
Tornei
722
Best: 278
▼
-1
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
43
Punti
14
Tornei
723
Best: 527
▼
-10
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
43
Punti
16
Tornei
724
Best: 704
▲
10
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
43
Punti
23
Tornei
725
Best: 723
▼
-1
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
43
Punti
24
Tornei
726
Best: 362
▲
19
Tim Handel
GER, 18-10-1996
43
Punti
26
Tornei
727
Best: 638
▲
2
William Grant
USA, 13-02-2001
43
Punti
27
Tornei
728
Best: 691
▲
2
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
43
Punti
27
Tornei
729
Best: 563
▲
2
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
43
Punti
27
Tornei
730
Best: 680
▼
-3
Abel Forger
NED, 25-07-2005
42
Punti
19
Tornei
731
Best: 718
▼
-3
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
42
Punti
22
Tornei
732
Best: 627
--
0
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
42
Punti
27
Tornei
733
Best: 636
▲
13
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
42
Punti
28
Tornei
734
Best: 545
▼
-1
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
41
Punti
13
Tornei
735
Best: 694
--
0
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
41
Punti
22
Tornei
736
Best: 688
--
0
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
26
Tornei
737
Best: 737
▲
36
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
41
Punti
27
Tornei
738
Best: 45
▼
-1
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
739
Best: 339
▼
-14
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
40
Punti
5
Tornei
740
Best: 606
▼
-2
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
11
Tornei
741
Best: 530
▼
-2
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
40
Punti
19
Tornei
742
Best: 668
▼
-2
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
40
Punti
20
Tornei
743
Best: 620
--
0
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
40
Punti
24
Tornei
744
Best: 546
--
0
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
40
Punti
25
Tornei
745
Best: 745
▲
2
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
746
Best: 673
▲
2
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
39
Punti
12
Tornei
747
Best: 666
▲
2
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
39
Punti
13
Tornei
748
Best: 748
▲
2
Nikolai Barsukov
GER, 0
39
Punti
20
Tornei
749
Best: 736
▼
-7
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
39
Punti
22
Tornei
750
Best: 508
▲
4
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
39
Punti
23
Tornei
751
Best: 700
▲
2
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
39
Punti
24
Tornei
752
Best: 689
▼
-43
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
39
Punti
24
Tornei
753
Best: 725
▲
2
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
39
Punti
25
Tornei
754
Best: 143
▲
72
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
38
Punti
6
Tornei
755
Best: 755
▲
1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
756
Best: 659
▲
1
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
38
Punti
10
Tornei
757
Best: 757
▲
1
Pavel Lagutin
RUS, 0
38
Punti
13
Tornei
758
Best: 595
▲
1
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
759
Best: 759
▲
1
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
38
Punti
15
Tornei
760
Best: 760
▲
1
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
38
Punti
17
Tornei
761
Best: 447
▲
1
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
38
Punti
18
Tornei
762
Best: 385
▼
-47
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
38
Punti
18
Tornei
763
Best: 716
▼
-12
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
38
Punti
20
Tornei
764
Best: 756
▼
-1
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
38
Punti
20
Tornei
765
Best: 62
--
0
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
38
Punti
20
Tornei
766
Best: 758
--
0
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
38
Punti
30
Tornei
767
Best: 78
--
0
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
37
Punti
10
Tornei
768
Best: 768
--
0
Ryan Colby
USA, 0
37
Punti
12
Tornei
769
Best: 614
--
0
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
37
Punti
13
Tornei
770
Best: 150
▲
31
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
37
Punti
15
Tornei
771
Best: 505
▼
-1
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
37
Punti
17
Tornei
772
Best: 772
▲
82
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
37
Punti
18
Tornei
773
Best: 549
▲
10
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
37
Punti
24
Tornei
774
Best: 771
▼
-3
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
37
Punti
24
Tornei
775
Best: 775
▲
10
Lorenzo Angelini
ITA, 0
37
Punti
25
Tornei
776
Best: 635
▼
-4
John Sperle
GER, 30-01-2002
37
Punti
25
Tornei
777
Best: 752
▼
-3
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
36
Punti
8
Tornei
778
Best: 778
▼
-3
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
779
Best: 779
▼
-3
Nikita Belozertsev
UZB, 0
36
Punti
11
Tornei
780
Best: 780
▼
-3
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
36
Punti
13
Tornei
781
Best: 778
▼
-3
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
36
Punti
14
Tornei
782
Best: 399
▼
-2
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
36
Punti
14
Tornei
783
Best: 486
▼
-2
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
36
Punti
17
Tornei
784
Best: 744
▼
-2
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
36
Punti
18
Tornei
785
Best: 637
▼
-44
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
36
Punti
21
Tornei
786
Best: 784
▼
-2
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
36
Punti
24
Tornei
787
Best: 787
▲
44
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
36
Punti
24
Tornei
788
Best: 575
▼
-2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
789
Best: 151
▼
-2
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
35
Punti
3
Tornei
790
Best: 790
▼
-2
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
791
Best: 789
▼
-2
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
35
Punti
7
Tornei
792
Best: 792
▼
-2
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
793
Best: 80
▼
-2
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
10
Tornei
794
Best: 792
▼
-2
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
795
Best: 265
▼
-16
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
35
Punti
14
Tornei
796
Best: 479
▼
-3
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
35
Punti
15
Tornei
797
Best: 395
▼
-121
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
35
Punti
17
Tornei
798
Best: 439
▼
-34
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
35
Punti
20
Tornei
799
Best: 799
▼
-3
Kasra Rahmani
IRI, 0
35
Punti
21
Tornei
800
Best: 785
▲
8
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
35
Punti
23
Tornei
801
Best: 313
▼
-183
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
34
Punti
9
Tornei
802
Best: 797
▼
-5
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
34
Punti
9
Tornei
803
Best: 642
▼
-5
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
34
Punti
10
Tornei
804
Best: 145
▼
-5
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
11
Tornei
805
Best: 799
▼
-5
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
34
Punti
13
Tornei
806
Best: 227
▲
65
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
34
Punti
14
Tornei
807
Best: 451
▼
-5
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
34
Punti
15
Tornei
808
Best: 797
▼
-5
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
34
Punti
16
Tornei
809
Best: 403
▼
-5
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
34
Punti
20
Tornei
810
Best: 622
▼
-5
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
34
Punti
20
Tornei
811
Best: 364
▼
-5
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
22
Tornei
812
Best: 733
▼
-3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
813
Best: 813
▼
-6
Jorge Plans
ESP, 0
34
Punti
23
Tornei
814
Best: 811
▲
19
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
34
Punti
26
Tornei
815
Best: 729
▼
-5
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
34
Punti
27
Tornei
816
Best: 682
▼
-5
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
817
Best: 553
▼
-5
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
818
Best: 813
▼
-5
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
33
Punti
12
Tornei
819
Best: 819
▼
-5
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
14
Tornei
820
Best: 509
▼
-5
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
33
Punti
15
Tornei
821
Best: 640
▼
-5
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
33
Punti
15
Tornei
822
Best: 810
▼
-5
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
33
Punti
16
Tornei
823
Best: 515
▼
-28
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
33
Punti
17
Tornei
824
Best: 819
▼
-5
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
18
Tornei
825
Best: 801
▼
-7
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
33
Punti
19
Tornei
826
Best: 813
▼
-5
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
33
Punti
21
Tornei
827
Best: 699
▲
2
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
33
Punti
21
Tornei
828
Best: 828
▼
-6
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
33
Punti
21
Tornei
829
Best: 751
▼
-6
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
33
Punti
22
Tornei
830
Best: 824
▼
-6
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
33
Punti
26
Tornei
831
Best: 688
▲
3
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
33
Punti
28
Tornei
832
Best: 659
▼
-7
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
33
Punti
29
Tornei
833
Best: 819
▼
-6
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
32
Punti
16
Tornei
834
Best: 601
▼
-6
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
32
Punti
17
Tornei
835
Best: 552
▼
-5
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
32
Punti
20
Tornei
836
Best: 815
▼
-4
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
32
Punti
24
Tornei
837
Best: 832
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
838
Best: 838
▼
-2
Michael Antonius
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
839
Best: 839
▲
160
Grigory Shebekin
RUS, 0
31
Punti
15
Tornei
840
Best: 395
▼
-3
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
16
Tornei
841
Best: 400
▼
-21
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
31
Punti
20
Tornei
842
Best: 812
▼
-4
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
843
Best: 716
▼
-4
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
31
Punti
20
Tornei
844
Best: 844
▲
12
Daniel Salazar
COL, 0
31
Punti
21
Tornei
845
Best: 675
▼
-4
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
31
Punti
23
Tornei
846
Best: 810
▼
-6
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
31
Punti
24
Tornei
847
Best: 763
▼
-5
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
31
Punti
26
Tornei
848
Best: 720
▼
-5
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
30
Punti
16
Tornei
849
Best: 738
▼
-4
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
30
Punti
18
Tornei
850
Best: 736
▼
-4
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
30
Punti
22
Tornei
851
Best: 709
▼
-4
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
30
Punti
23
Tornei
852
Best: 653
▼
-4
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
30
Punti
24
Tornei
853
Best: 687
▼
-4
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
30
Punti
30
Tornei
854
Best: 409
▼
-2
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
29
Punti
13
Tornei
855
Best: 814
▼
-2
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
16
Tornei
856
Best: 694
▲
9
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
29
Punti
17
Tornei
857
Best: 821
▼
-2
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
858
Best: 655
▼
-1
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
29
Punti
20
Tornei
859
Best: 607
▲
21
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
29
Punti
22
Tornei
860
Best: 860
▼
-2
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
29
Punti
23
Tornei
861
Best: 745
▼
-2
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
29
Punti
23
Tornei
862
Best: 830
▼
-1
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
29
Punti
26
Tornei
863
Best: 832
▲
14
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
29
Punti
28
Tornei
864
Best: 864
▼
-2
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
865
Best: 865
▼
-2
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
866
Best: 841
--
0
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
28
Punti
18
Tornei
867
Best: 773
--
0
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
28
Punti
22
Tornei
868
Best: 820
▲
7
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
28
Punti
22
Tornei
869
Best: 716
▼
-9
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
28
Punti
23
Tornei
870
Best: 673
▼
-1
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
27
Punti
8
Tornei
871
Best: 838
▼
-1
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
872
Best: 130
▼
-28
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
27
Punti
17
Tornei
873
Best: 814
▼
-1
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
27
Punti
17
Tornei
874
Best: 770
▼
-1
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
27
Punti
17
Tornei
875
Best: 874
▼
-1
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
27
Punti
19
Tornei
876
Best: 876
--
0
Anas Mazdrashki
BUL, 0
27
Punti
23
Tornei
877
Best: 666
▼
-9
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
24
Tornei
878
Best: 878
--
0
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
879
Best: 877
--
0
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
26
Punti
19
Tornei
880
Best: 876
▲
1
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
26
Punti
24
Tornei
881
Best: 800
▲
51
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
26
Punti
25
Tornei
882
Best: 882
--
0
Finn Murgett
GBR, 0
26
Punti
26
Tornei
883
Best: 139
▲
1
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
2
Tornei
884
Best: 858
▲
1
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
885
Best: 850
▲
1
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
886
Best: 638
▲
1
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
887
Best: 50
▲
1
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
888
Best: 501
▼
-37
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
25
Punti
8
Tornei
889
Best: 810
--
0
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
25
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
--
0
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
25
Punti
9
Tornei
891
Best: 891
--
0
Noah Zamora
USA, 0
25
Punti
11
Tornei
892
Best: 852
--
0
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
893
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
25
Punti
16
Tornei
894
Best: 860
▲
1
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
25
Punti
16
Tornei
895
Best: 895
▲
1
Marc Majdandzic
GER, 0
25
Punti
18
Tornei
896
Best: 792
▲
1
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
25
Punti
18
Tornei
897
Best: 897
▲
1
Benjamin Pietri
FRA, 0
25
Punti
22
Tornei
898
Best: 851
▼
-15
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
25
Punti
27
Tornei
899
Best: 597
--
0
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
24
Punti
9
Tornei
900
Best: 479
--
0
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
9
Tornei
901
Best: 894
▼
-7
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
24
Punti
15
Tornei
902
Best: 740
▼
-1
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
24
Punti
16
Tornei
903
Best: 903
▼
-1
Carles Cordoba
ESP, 0
24
Punti
18
Tornei
904
Best: 791
▼
-1
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
24
Punti
20
Tornei
905
Best: 882
▼
-1
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
21
Tornei
906
Best: 905
▼
-1
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
24
Punti
21
Tornei
907
Best: 561
▼
-1
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
24
Punti
24
Tornei
908
Best: 833
▼
-1
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
26
Tornei
909
Best: 909
▼
-1
Andrew Johnson
USA, 0
23
Punti
6
Tornei
910
Best: 910
▼
-1
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
911
Best: 911
▼
-1
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
912
Best: 712
▼
-1
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
23
Punti
10
Tornei
913
Best: 913
▼
-1
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
11
Tornei
914
Best: 776
▼
-1
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
23
Punti
13
Tornei
915
Best: 915
▼
-1
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
916
Best: 916
▼
-1
Christopher Li
PER, 0
23
Punti
14
Tornei
917
Best: 685
▼
-1
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
23
Punti
17
Tornei
918
Best: 769
▲
23
Miles Jones
USA, 26-12-2000
23
Punti
18
Tornei
919
Best: 839
▼
-2
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
23
Punti
20
Tornei
920
Best: 920
▲
15
Alaa Trifi
TUN, 0
23
Punti
29
Tornei
921
Best: 888
▼
-3
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
922
Best: 922
▼
-3
Jamie Mackenzie
GER, 0
22
Punti
8
Tornei
923
Best: 923
▼
-3
Aleksa Ciric
SRB, 0
22
Punti
10
Tornei
924
Best: 742
▼
-3
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
22
Punti
10
Tornei
925
Best: 845
▲
13
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
22
Punti
11
Tornei
926
Best: 922
▼
-4
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
927
Best: 911
▼
-4
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
928
Best: 417
▼
-4
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
16
Tornei
929
Best: 774
▼
-3
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
22
Punti
18
Tornei
930
Best: 927
▼
-3
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
22
Punti
18
Tornei
931
Best: 931
▼
-6
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
18
Tornei
932
Best: 610
▼
-4
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
19
Tornei
933
Best: 655
▲
23
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
22
Punti
19
Tornei
934
Best: 826
▼
-5
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
22
Punti
20
Tornei
935
Best: 912
▼
-4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
22
Punti
22
Tornei
936
Best: 929
▼
-6
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
23
Tornei
937
Best: 714
▼
-4
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
22
Punti
24
Tornei
938
Best: 830
▼
-4
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
22
Punti
26
Tornei
939
Best: 669
▼
-3
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
22
Punti
28
Tornei
940
Best: 898
▼
-3
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
941
Best: 411
▼
-2
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
942
Best: 942
▲
11
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
21
Punti
16
Tornei
943
Best: 390
--
0
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
21
Punti
17
Tornei
944
Best: 944
▼
-4
Tomas Martinez
ARG, 0
21
Punti
17
Tornei
945
Best: 784
▼
-3
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
18
Tornei
946
Best: 733
▼
-2
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
21
Punti
22
Tornei
947
Best: 947
▼
-2
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
21
Punti
23
Tornei
948
Best: 794
▼
-2
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
21
Punti
31
Tornei
949
Best: 463
▼
-2
Sander Jong
NED, 18-05-2000
20
Punti
7
Tornei
950
Best: 950
▼
-2
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
951
Best: 951
▼
-2
Gianluca Brunkow
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
952
Best: 948
▼
-2
Dominique Rolland
USA, 01-01-1900
20
Punti
9
Tornei
953
Best: 953
▼
-2
Ronit Karki
USA, 0
20
Punti
10
Tornei
954
Best: 233
▼
-2
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
11
Tornei
955
Best: 955
▲
31
Louis Larue
FRA, 0
20
Punti
16
Tornei
956
Best: 956
▼
-2
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
20
Punti
17
Tornei
957
Best: 585
▼
-2
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
20
Punti
18
Tornei
958
Best: 958
▲
9
Egor Pleshivtsev
RUS, 0
20
Punti
20
Tornei
959
Best: 390
▼
-2
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
960
Best: 773
▼
-2
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
961
Best: 961
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