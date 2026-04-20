Madrid 1000 | Clay | e8235540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Best ranking per Flavio Cobolli
20/04/2026 10:24 2 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (20-04-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13350
Punti
20
Tornei
9
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3715
Punti
23
Tornei
13
Best: 13
▲
3
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2600
Punti
28
Tornei
22
Best: 18
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1870
Punti
34
Tornei
62
Best: 35
▲
4
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
850
Punti
24
Tornei
78
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
734
Punti
28
Tornei
92
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
650
Punti
21
Tornei
103
Best: 29
▲
2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
621
Punti
22
Tornei
112
Best: 108
▲
1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
28
Tornei
130
Best: 125
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
484
Punti
20
Tornei
141
Best: 60
▼
-5
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
447
Punti
31
Tornei
142
Best: 67
▼
-2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
21
Tornei
149
Best: 118
▼
-2
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
165
Best: 151
▲
2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
22
Tornei
188
Best: 16
▼
-2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
322
Punti
27
Tornei
194
Best: 125
▼
-2
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
303
Punti
13
Tornei
205
Best: 183
▼
-1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
285
Punti
26
Tornei
209
Best: 127
▼
-2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
36
Tornei
232
Best: 227
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
243
Punti
27
Tornei
243
Best: 121
▼
-3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
232
Punti
19
Tornei
251
Best: 251
▲
1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
217
Punti
28
Tornei
270
Best: 108
▲
7
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
195
Punti
26
Tornei
281
Best: 281
▲
4
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
185
Punti
29
Tornei
322
Best: 298
▼
-3
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
158
Punti
22
Tornei
329
Best: 322
▼
-2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
155
Punti
32
Tornei
338
Best: 338
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
149
Punti
23
Tornei
351
Best: 288
▲
2
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
142
Punti
21
Tornei
363
Best: 341
▲
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
24
Tornei
373
Best: 370
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
131
Punti
24
Tornei
380
Best: 374
▲
2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
128
Punti
24
Tornei
395
Best: 391
▲
2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
122
Punti
26
Tornei
426
Best: 357
▼
-3
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
110
Punti
15
Tornei
441
Best: 183
▼
-1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
103
Punti
25
Tornei
454
Best: 357
▼
-7
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
97
Punti
26
Tornei
458
Best: 415
▲
12
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
96
Punti
29
Tornei
469
Best: 368
▼
-1
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
472
Best: 472
▲
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
93
Punti
28
Tornei
481
Best: 315
▲
7
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
88
Punti
18
Tornei
484
Best: 387
--
0
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
88
Punti
24
Tornei
493
Best: 453
▲
1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
25
Tornei
496
Best: 496
--
0
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
86
Punti
20
Tornei
508
Best: 470
▼
-2
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
81
Punti
13
Tornei
519
Best: 519
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
78
Punti
22
Tornei
532
Best: 372
▲
1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
75
Punti
19
Tornei
555
Best: 508
▲
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
69
Punti
12
Tornei
572
Best: 572
▲
3
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
67
Punti
22
Tornei
573
Best: 573
▲
3
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
28
Tornei
594
Best: 509
▲
3
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
63
Punti
18
Tornei
596
Best: 443
▲
11
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
63
Punti
27
Tornei
608
Best: 456
▼
-3
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
60
Punti
16
Tornei
614
Best: 128
▲
2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
3
Tornei
617
Best: 285
▲
2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
18
Tornei
653
Best: 540
▼
-17
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
28
Tornei
654
Best: 605
▲
27
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
54
Punti
32
Tornei
658
Best: 617
▼
-19
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
16
Tornei
683
Best: 683
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
11
Tornei
689
Best: 439
▼
-1
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
48
Punti
18
Tornei
702
Best: 702
▼
-5
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
712
Best: 523
▼
-2
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
44
Punti
14
Tornei
716
Best: 402
--
0
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
44
Punti
19
Tornei
775
Best: 775
▲
10
Lorenzo Angelini
ITA, 0
37
Punti
25
Tornei
788
Best: 575
▼
-2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
809
Best: 403
▼
-5
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
34
Punti
20
Tornei
812
Best: 733
▼
-3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
837
Best: 832
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
849
Best: 738
▼
-4
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
30
Punti
18
Tornei
851
Best: 709
▼
-4
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
30
Punti
23
Tornei
875
Best: 874
▼
-1
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
27
Punti
19
Tornei
877
Best: 666
▼
-9
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
24
Tornei
884
Best: 858
▲
1
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
893
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
25
Punti
16
Tornei
931
Best: 931
▼
-6
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
18
Tornei
935
Best: 912
▼
-4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
22
Punti
22
Tornei
936
Best: 929
▼
-6
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
23
Tornei
945
Best: 784
▼
-3
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
18
Tornei
973
Best: 967
▼
-1
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
23
Tornei
977
Best: 951
▼
-2
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
19
Punti
28
Tornei
995
Best: 902
▲
1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
17
Punti
10
Tornei
1007
Best: 827
▲
20
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
17
Punti
22
Tornei
1025
Best: 1025
▼
-1
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
19
Tornei
1066
Best: 1066
▼
-1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
13
Punti
14
Tornei
1077
Best: 1048
▼
-1
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1096
Best: 377
▼
-1
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
12
Tornei
1097
Best: 1097
▼
-1
Michele Mecarelli
ITA, 0
12
Punti
13
Tornei
1115
Best: 1069
▲
3
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
11
Tornei
1116
Best: 1115
▼
-2
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
11
Punti
11
Tornei
1133
Best: 1133
▼
-1
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
20
Tornei
1134
Best: 906
▼
-1
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
22
Tornei
1138
Best: 910
▼
-1
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1155
Best: 1155
▼
-2
Leonardo Primucci
ITA, 0
10
Punti
13
Tornei
1156
Best: 942
▼
-2
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
10
Punti
13
Tornei
1169
Best: 812
▼
-2
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
22
Tornei
1172
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1175
Best: 1175
▼
-2
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1186
Best: 1154
▲
1
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
11
Tornei
1188
Best: 1188
▲
41
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
9
Punti
12
Tornei
1207
Best: 1207
▼
-1
Nicolo Toffanin
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1233
Best: 1233
--
0
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1240
Best: 1240
▼
-1
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1245
Best: 1231
▼
-2
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
16
Tornei
1269
Best: 1269
▲
1
Gilberto Ravasio
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1275
Best: 1275
▼
-1
Leonardo Borrelli
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1276
Best: 873
▼
-1
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
10
Tornei
1302
Best: 1302
--
0
Filippo Mazzola
ITA, 0
7
Punti
17
Tornei
1305
Best: 1305
--
0
Samuele Seghetti
ITA, 0
7
Punti
19
Tornei
1339
Best: 1339
▲
3
Sebastiano Cocola
ITA, 0
6
Punti
11
Tornei
1341
Best: 1341
▲
4
Filippo Alberti
ITA, 0
6
Punti
12
Tornei
1376
Best: 1376
▼
-5
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1402
Best: 938
▲
3
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
8
Tornei
1410
Best: 1410
▲
3
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1412
Best: 739
▲
105
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
5
Punti
10
Tornei
1423
Best: 1423
▲
2
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1424
Best: 1424
▼
-74
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1426
Best: 1426
▲
1
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1428
Best: 1231
▲
1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
13
Tornei
1435
Best: 1405
▲
2
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1448
Best: 1441
▼
-1
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
4
Punti
3
Tornei
1469
Best: 1469
▲
1
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1472
Best: 811
▲
3
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1497
Best: 1156
--
0
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
8
Tornei
1502
Best: 1502
▼
-93
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1507
Best: 1507
▼
-1
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1522
Best: 1170
▲
1
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
11
Tornei
1522
Best: 1522
▼
-3
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1567
Best: 1567
▲
2
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1567
Best: 1567
▲
2
Felipe Virgili
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1591
Best: 1040
--
0
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1599
Best: 1499
▼
-1
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
6
Tornei
1606
Best: 756
▼
-2
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
6
Tornei
1617
Best: 1617
▼
-1
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1619
Best: 1619
▼
-1
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1636
Best: 1636
▲
1
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1651
Best: 1651
▼
-1
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1664
Best: 1037
▼
-1
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
3
Punti
12
Tornei
1717
Best: 1717
▼
-1
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1728
Best: 1728
▼
-1
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1752
Best: 1752
▼
-1
Lorenzo Berto
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1755
Best: 1755
--
0
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1777
Best: 1777
▼
-22
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1777
Best: 1777
▲
1
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1801
Best: 1801
--
0
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1801
Best: 1722
--
0
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1801
Best: 1642
--
0
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1842
Best: 1071
--
0
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
8
Tornei
1844
Best: 1215
▲
1
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
8
Tornei
1859
Best: 906
--
0
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
11
Tornei
1860
Best: 1705
--
0
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1958
Best: 1958
▼
-2
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1958
Best: 1892
▼
-2
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1958
Best: 1811
▼
-2
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1958
Best: 1958
▼
-2
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1958
Best: 1958
▼
-2
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1958
Best: 1846
▼
-2
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1958
Best: 1807
▼
-2
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2057
Best: 1903
▼
-2
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2057
Best: 1119
▼
-2
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2057
Best: 2057
▼
-2
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2057
Best: 2057
▼
-2
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2057
Best: 2057
▲
60
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2057
Best: 1163
▲
60
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
3
Tornei
2057
Best: 2057
▼
-2
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2153
Best: 2153
▼
-2
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2153
Best: 2153
▼
-2
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2153
Best: 1892
▼
-2
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2153
Best: 2153
▼
-2
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2216
Best: 2216
▼
-1
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
8
Tornei
TAG: Flavio Cobolli, Italiani
2 commenti
Sciahbasi è fermo da tre mesi, Basile da quasi tre, magari è per quello che non riescono ad emergere…
Sciahbasi e Basile uno dietro l’altro, nelle retrovie, sembra purtroppo non riescano a fare il salto tra attività giovanile e professionismo.
Mi spiace, di più per l’unicità del rovescio monomane di Basile a questa età.