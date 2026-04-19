Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Lunedì 20 Aprile 2026. In campo ben 8 azzurri
Manolo Santana Stadium – ore 10:00
Cristian Garin vs Nicolas Jarry
Aleksandar Vukic vs Pablo Llamas Ruiz
Billy Harris vs Daniel Merida
Adolfo Daniel Vallejo vs Pedro Martinez
Dusan Lajovic vs Matteo Arnaldi
Patrick Kypson vs Moise Kouame
Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00
Ruth Roura Llaverias vs Dominika Salkova
Donna Vekic vs Leolia Jeanjean
Sara Sorribes Tormo vs Tamara Korpatsch
Dalma Galfi vs Leyre Romero Gormaz
Marina Bassols Ribera vs Anhelina Kalinina
Ksenia Efremova vs Lulu Sun
Stadium 3 – ore 10:00
Zachary Svajda vs Rei Sakamoto
Yibing Wu vs Manas Dhamne
Marco Trungelliti vs Borna Gojo
Darwin Blanch vs Benjamin Bonzi
Rinky Hijikata vs Chris Rodesch
Dino Prizmic vs Christopher O’Connell
Court 4 – ore 10:00
Alina Charaeva vs Aliaksandra Sasnovich
Anna Blinkova vs Nuria Brancaccio
Panna Udvardy vs Julieta Pareja
Viktoriya Tomova vs Anastasia Pavlyuchenkova
Diane Parry vs Sloane Stephens
Anastasia Potapova vs Teodora Kostovic
Court 5 – ore 10:00
Arthur Gea vs Vilius Gaubas
Elmer Moller vs Hugo Gaston
Lloyd Harris vs Mackenzie McDonald
Luca Van Assche vs Diego Dedura
Aleksandar Kovacevic vs Moez Echargui
Stefano Travaglia vs Nikoloz Basilashvili
Court 6 – ore 10:00
Nikola Bartunkova vs Katarzyna Kawa
Rebeka Masarova vs Rebecca Sramkova
Katie Volynets vs Oceane Dodin
Yuliia Starodubtseva vs Lucrezia Stefanini
Hanne Vandewinkel vs Linda Fruhvirtova
Martina Trevisan vs Sinja Kraus
Court 7 – ore 10:00
Andrea Pellegrino vs Martin Damm
Otto Virtanen vs Titouan Droguet
Quentin Halys vs Jaime Faria
Henrique Rocha vs Jan Choinski
Nicolai Budkov Kjaer vs Francesco Maestrelli
Zsombor Piros vs Tomas Barrios Vera
Court 8 – ore 10:00
Simona Waltert vs Despina Papamichail
Elvina Kalieva vs Suzan Lamens
Tyra Caterina Grant vs Veronika Erjavec
Lola Radivojevic vs Darja Vidmanova
Nauhany Vitoria Leme Da Silva vs Daria Snigur
Alycia Parks vs Elina Avanesyan
