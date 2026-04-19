Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Lunedì 20 Aprile 2026. In campo ben 8 azzurri

19/04/2026 19:34
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Manolo Santana Stadium – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Nicolas Jarry CHI
Aleksandar Vukic AUS vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Billy Harris GBR vs Daniel Merida ESP
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Pedro Martinez ESP
Dusan Lajovic SRB vs Matteo Arnaldi ITA
Patrick Kypson USA vs Moise Kouame FRA

Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00
Ruth Roura Llaverias ESP vs Dominika Salkova CZE
Donna Vekic CRO vs Leolia Jeanjean FRA
Sara Sorribes Tormo ESP vs Tamara Korpatsch GER
Dalma Galfi HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP
Marina Bassols Ribera ESP vs Anhelina Kalinina UKR
Ksenia Efremova FRA vs Lulu Sun NZL

Stadium 3 – ore 10:00
Zachary Svajda USA vs Rei Sakamoto JPN
Yibing Wu CHN vs Manas Dhamne IND
Marco Trungelliti ARG vs Borna Gojo CRO
Darwin Blanch USA vs Benjamin Bonzi FRA
Rinky Hijikata AUS vs Chris Rodesch LUX
Dino Prizmic CRO vs Christopher O’Connell AUS

Court 4 – ore 10:00
Alina Charaeva RUS vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Anna Blinkova RUS vs Nuria Brancaccio ITA
Panna Udvardy HUN vs Julieta Pareja USA
Viktoriya Tomova BUL vs Anastasia Pavlyuchenkova RUS
Diane Parry FRA vs Sloane Stephens USA
Anastasia Potapova AUT vs Teodora Kostovic SRB

Court 5 – ore 10:00
Arthur Gea FRA vs Vilius Gaubas LTU
Elmer Moller DEN vs Hugo Gaston FRA
Lloyd Harris RSA vs Mackenzie McDonald USA
Luca Van Assche FRA vs Diego Dedura GER
Aleksandar Kovacevic USA vs Moez Echargui TUN
Stefano Travaglia ITA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Court 6 – ore 10:00
Nikola Bartunkova CZE vs Katarzyna Kawa POL
Rebeka Masarova SUI vs Rebecca Sramkova SVK
Katie Volynets USA vs Oceane Dodin FRA
Yuliia Starodubtseva UKR vs Lucrezia Stefanini ITA
Hanne Vandewinkel BEL vs Linda Fruhvirtova CZE
Martina Trevisan ITA vs Sinja Kraus AUT

Court 7 – ore 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Martin Damm USA
Otto Virtanen FIN vs Titouan Droguet FRA
Quentin Halys FRA vs Jaime Faria POR
Henrique Rocha POR vs Jan Choinski GBR
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Francesco Maestrelli ITA
Zsombor Piros HUN vs Tomas Barrios Vera CHI

Court 8 – ore 10:00
Simona Waltert SUI vs Despina Papamichail GRE
Elvina Kalieva USA vs Suzan Lamens NED
Tyra Caterina Grant ITA vs Veronika Erjavec SLO
Lola Radivojevic SRB vs Darja Vidmanova CZE
Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs Daria Snigur UKR
Alycia Parks USA vs Elina Avanesyan ARM

