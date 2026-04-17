Flavio Cobolli vola in semifinale a Monaco: Kopriva travolto, ora sogna in grande (Video partita)
Flavio Cobolli continua a brillare e si prende la terza semifinale del suo 2026. All’ATP 500 di Monaco di Baviera, il numero 3 d’Italia ha superato con autorità il ceco Vit Kopriva per 6-3 6-2, confermando il suo eccellente momento di forma e ribadendo una superiorità tecnica e tattica emersa con chiarezza per tutto il match.
Per il romano è un altro segnale forte in una stagione che lo sta vedendo crescere con continuità anche nei tornei più importanti. In semifinale lo attende ora una sfida di altissimo livello contro uno tra Alexander Zverev, padrone di casa e numero 3 del mondo, e Francisco Cerundolo, testa di serie numero 5 e specialista della terra battuta.
I numeri raccontano bene il dominio dell’italiano. Pur in una giornata senza picchi straordinari, Cobolli ha chiuso con un saldo molto più pulito rispetto al rivale: 19 vincenti e 21 errori gratuiti, contro gli appena 8 vincenti e ben 31 gratuiti di Kopriva. Molto significativo anche il rendimento al servizio, con il 71% dei punti vinti con la prima e il 59% con la seconda.
La partita di Cobolli è stata solida fin dai primi giochi. Nel quarto game del primo set l’azzurro si è procurato tre palle break consecutive e alla seconda ha trovato il vantaggio del 3-1, sfruttando al meglio una smorzata troppo morbida di Kopriva al termine di uno scambio ben costruito. Sembrava l’inizio di una fuga, ma sul 30-0 del game successivo Cobolli ha commesso qualche errore gratuito di troppo, restituendo immediatamente il controbreak.
Il set, però, non è cambiato davvero. Flavio ha continuato a spingere, a tenere in mano il gioco e a far valere una qualità di palla superiore. Sul 4-3 è arrivato il nuovo allungo decisivo, ancora dopo uno scambio lungo e lavorato, e stavolta l’azzurro non si è più voltato indietro. Kopriva ha provato a rientrare anche nel turno successivo, arrivando fino al 30-40, ma ha poi buttato via tutto con un rovescio centrale finito lungo. Dopo 44 minuti, il primo set era nelle mani di Cobolli.
Anche l’avvio del secondo parziale ha avuto un momento delicato. Sullo 0-1, infatti, il ceco ha provato a cambiare inerzia conquistandosi tre palle break, due delle quali consecutive, in uno dei game più combattuti dell’intero incontro. È stato lì che Cobolli ha dato una dimostrazione importante di maturità, annullando il pericolo con personalità e colpi di qualità.
Scampato il rischio, il romano ha preso definitivamente il controllo della partita. Ha strappato il servizio a Kopriva sull’1-1, poi di nuovo sul 3-1, scavando un solco sempre più profondo. La chiave è stata la sua capacità di muovere l’avversario da una parte all’altra del campo, togliendogli ritmo e costringendolo spesso all’errore. Il punteggio si è così aperto rapidamente fino al 5-1, con Cobolli che ha avuto due match point già in quel game. Non li ha trasformati, ma è stato solo un rinvio di pochi minuti: il 6-2 finale ha certificato una vittoria netta e meritata.
Oltre alla semifinale, resta viva anche una prospettiva di classifica molto interessante. Cobolli continua infatti ad avvicinarsi a grandi passi alla zona che conta davvero e, classifica alla mano, il sogno di trovarsi presto più vicino alla top 10 che al 15° posto del ranking ATP appare tutt’altro che irrealistico. A Monaco, intanto, il suo cammino continua. E ora arriva il bello.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Monaco di Baviera, ATP 500 Monaco di Baviera 2026, Flavio Cobolli
infatti, Cobo è così oggi, perde match che dovrebbe vincere, poi quando è carico nel modo giusto vince tornei e arriva ai quarti a Londra… non è semplice essere sempre al top, ma se leggo chi è in top-10 oggi, pochi dubbi che ci potrebbe stare anche Flavio se solo fosse più continuo
Con tutto il bene che voglio a Flavio, quest’anno ha perso con:
– Rinderknech
– Fery
– Nardi
– Pinnington
– Korda
– Tiafoe
– Collignon
– Blockx
Vacci piano con certe affermazioni! 😉
@ Leprotto (#4594498)
Questo non è vero. Solo quest anno ha perso da Nardi, Pennington, Collignon che sono piú scarsi di lui.
Va ammesso che sia qui, sia ad Acapulco i tabelloni erano di livello modesto, ma gli va dato adito di averne approfittato alla grande e in modo convincente.
Domani sarà molto più dura. Qualora vincesse sarebbe un bellissimo segnale.
Mi piace molto Cobolli. Non perde mai con chi è più scarso di lui, a meno di causa forza maggiore. Non è così scontato. Bravo
e chi dice che incontrerà Zverev?
Bravo Flavio intanto ad arrivare fin qui, ora alla prossima il livello si alzerà molto, ma vedremo
secondo se la gioca con entrambi, poi, ovvio, meglio Cerundolo… nei tornei atp minori Flavio ha quella sicurezza che gli manca nei mille, dove tutti lo aspettano al guado… il salto di qualità definitivo lo farà quando comincerà a vincere tanti match nei tornei che contano davvero (al momento gli è riuscito solo a Wimbledon l’anno scorso), poi ha tutto, sul rovescio è cresciuto davvero tanto ed anche al servizio è decisamente più solido… il kick esterno da sinistra gli riesce benissimo, non c’è bisogno su terra di tirare forte
Io invece penso che se Cerundolo batte Zverev non sia chiusa per Flavio
Io invece penso che se Cerundolo batte Zverev non sia chiusa per Flavio
Se Flavio riuscisse a mantenere un rendimento costante in stagione potrebbe davvero ambire alla top-10… troppi alti e bassi, ora mi aspetto una crescita anche a livello di tornei mille dove fa sempre troppa fatica, anche contro avversari abbordabili
Bene Flavio, in semifinale lo vedo chiuso sia con Zverev sia con Cerúndolo ma vediamo come va
Se Flavietto alza un po’ la percentuale di prime e amministra con saggezza i punti importanti, con la sua innata propensione alla lotta può mettere in seria difficoltà Zverev. Confido in un bell’incontro e, perché no, in una piacevole sorpresa.