Ufficiale: Djokovic rinuncia a Madrid
“Madrid, sfortunatamente non sarò in grado di giocare quest’anno”. Così inizia il breve messaggio di Novak Djokovic – una storia Instagram – con la quale annuncia la decisione di non prendere parte al Mutua Madrid Open, il secondo Masters 1000 della stagione su terra battuta. “Sto continuando il mio processo di recupero per tornare in campo il prima possibile. Hasta Pronto!” a concludere il messaggio del serbo.
Attualmente n.4 ATP, Djokovic è fermo dalla sconfitta sofferta da Draper e Indian Wells, una dura battaglia conclusa al tiebreak del terzo set e nella quale ha accusato alcuni problemi fisici. Dopo la scelta di rinunciare a Miami, il super campione di Belgrado è tornato in Europa per iniziare a prepararsi sulla terra battuta, ma ha deciso di disertare il torneo di Monte Carlo, non ancora a posto. Ha scelto Marbella, sulla costa della Spagna, per riprendere il lavoro in campo e quindi si è spostato anche a Madrid (per assistere ad una partita di basket di Eurolega) ma le sue condizioni non sono ancora ottimali e da qua la scelta di rinunciare anche all’appuntamento della capitale spagnola. Vedremo se Djokovic tornerà in campo a Roma, oppure virerà dritto su Parigi.
Nel 2026 Novak ha disputato solo due tornei: gli Australian Open, dove ha raggiunto la finale, e Indian Wells. Del resto sulla soglia dei 39 anni (li compirà il prossimo 22 maggio) la sua priorità sono soltanto gli Slam.
Mario Cecchi
TAG: Novak Djokovic
@ JannikUberAlles (#4594515)
Se sinner va a Madrid bisogna capire se ha impegni con sponsor o per allenarsi alle conduzioni particolari… Io credo anche che se non fosse Roma ma da un’altra parte giocherebbe Madrid è non il 1000 successivo
Mi pare che i nomi che hai fatto abbiano competenza tennistica pari a 0 (il famoso Alvarez o il NaziZinna RAP). Qualcuno fa lo storico senza averne i titoli e immagino cosa ne pensi un Barbero! Insomma generalismo tuttologo al potere!
Personalmente mi pare una grande BUFALA perché sono certo che Jannik non comunicherà NULLA prima di domani e…
…in ogni caso se dovesse andare si presenterà a Madrid già domenica mattina (max primo pomeriggio).
Invece per Alcaraz la comunicazione potrebbe arrivare anche “all’ultimo minuto” per non danneggiare la pre-vendita dei biglietti 😉
Il discorso Djokovic è molto termodinamico: se gioca troppo si rovina ma se non gioca invecchia senza vincere!Il preservarsi è relativo perché il tempo gli mette sul groppone 40 anni poi 41 etc. Hai voglia a preservarsi contando anni in più bruciati!
Per TRE (3) anni consecutivi il tennista più amato (Fans’ Favourite) dai tifosi nel MONDO…
…roba che certi “recordman” si possono solo sognare di notte! 😉
Tornando al pessimo servizio che la rosea ha fatto
a Sinner insieme a Gramellini, Cazzullo, Vespa, Augias, Fedez,ricordo che la persona più amata in Italia è proprio Jannik.
Tutti gli infelici che l’hanno fatto si sono giustamente rotti le corna.
Quattro al mondo, finale nell’ultimo SLAM…a me non pare che sia proprio corretto parlare di strascinarsi.
Fin quando non inizia le manfrine rientro, no non rientro, mi itiro, anzi rigioco, sto benissimo ma mi ritiro che hanno fatto gli altri due si può fare tutto.
Nole lo ha detto si centellinerà, giocherà pochissimi tornei e fino a quando avrà la classifica per farlo proverà i colpacci negli SLAM
Per me a Londra è ancora un periocolo per chiunque
@ JannikUberAlles (#4594495)
Cerca di verificare se è un fake, e poi facci sapere se l’altoatesino intende giocare, visto che a lui non interessano i record…
Intanto sui social è apparsa la “voce” (attenzione: non ufficiale!) del RITIRO di ALCARAZ da MADRID 🙁
avevo aggiunto un altro epiteto che la redazione mi ha censurato… e che peraltro è ampiamnete dimostrato dagli evidenti rapporti delle società calcistiche con la criminalità organizzata (per non parlare del mondo delle scommesse)…
Notiziona che accelera il mio digiuno alimentare per cena
@ Asni (#4594425)
Tennista Trentino??
@ Ex deluso (#4594476)
Non mi pare si stia “strascinando”. Quest’anno ha giocato due tornei e ha battuto o migliorato qualche decina di record. Diciamo che gli interessi stanno maturando!
@ Ex deluso (#4594476)
Un fine carriera molto più glorioso di quelli di Nadal e Federer secondo me.
Poteva ritirarsi all’apice, magari dopo l’Olimpiade senza strascinarsi come sta facendo. Contento lui
@ La bocca della verità (#4594431)
Apprendo che non hai ancora perso l’abitudine di mangiare il brodo con la forchetta
Sante parole
Tanta roba, un quotidiano che ha perso ogni tipo di credibilità, basta vedere anche chi vi scrive, di tennis soprattutto
Menomale direi,il torneo ne beneficerà,la presenza di Djokovic avrebbe squilibrato le 2 parti di tabellone,in questa fase calante della carriera può uscire tranquillamente ai primi turni facendo rendere un quarto di finale meno competitivo
Il benzinaio ci sarà, Alcaraz no, mia personale opinione
attento che finisci nel mirino degli schutzen (che non ha caso vuol dire tiratori)…
il Fogliaccio Rosa è la punta di diamante (si fa per dire, più che diamante userei un altro materiale) del complesso politico-affaristico-cementifero– calciofilo…
@ JannikUberAlles (#4594437)
Il più vincente in Italia!
Prima che i fan di Djokovic (l’uomo dei record!) si scatenino…
@ Asni (#4594425)
Sinner forse è (resterà in futuro?) il più vincente di sempre ma…
…per la “rosea” non buono come Musetti (nominato “tennista dell’anno” per il 2025).
Ahahahah 😀
Loro 2, da almeno due/tre anni (e speriamo per i prossimi 10/15 😉 sono il TENNIS…. È normale che presenti o no, le attenzioni sono tutte per i Fab2 🙂
@ Asni (#4594425)
Tennista ALTOATESINO 😉
È difficile non provare rammarico nel vedere i problemi fisici di Djokovic, perché nel tennis moderno la condizione atletica è determinante per restare competitivi ai massimi livelli. Anche campioni straordinari come Federer e Nadal, pur dotati di un talento purissimo, hanno faticato quando il fisico non li sosteneva — e Djokovic lo sa bene, avendo spesso saputo sfruttare i loro momenti di difficoltà per costruire gran parte dei suoi successi. Proprio per questo, è naturale pensare a quanto potrà essere complicato per lui restare al vertice senza essere al top fisicamente, considerando che, dal punto di vista della pura creatività con la racchetta, non ha mai avuto la stessa magia dei suoi due più illustri rivali
Approfitto di questo articolo per parlare di un’altra partecipazione.
La Gazza oggi titola: “Il numero 1 del mondo domani sera in Spagna, poi deciderà se giocare o meno”.
Ecco, se abbiamo imparato qualcosa in questi anni, possiamo dire con certezza che la Gazzetta non ha la minima idea di ciò che farà Sinner.
Sinner ha totalmente chiuso le comunicazioni con la rosea dopo la copertina di SportWeek (il celebre “Caso nazionale”) di 3 anni fa e, da quel momento, quest’ultima ha sbagliato praticamente ogni notizia circa il tennista trentino. Dalle varie partecipazioni a Roma a quella delle Olimpiadi: articoli nemmeno ritrattati, proprio scomparsi dai server del sito.
Trovo meraviglioso il fatto che il principale quotidiano sportivo italiano si sia completamente giocato il rapporto con quello che, alla fine, risulterà l’italiano più vincente di sempre. Un motivo di stima in più per Jannik.
Ora resta da capire cosa faranno Alcaraz e Sinner, ma credo che dovremo aspettare fino a Domenica, se non (addirittura!) fino a Lunedì!
Se Alcaraz sarà presente, si potrebbe ipotizzare un ritiro puramente “tattico” da Barcellona.
Se Sinner NOn sarà PRESENTE, si potrebbe ipotizzare una decisione di voler vincere a ROMA…
…a tutti i costi!
In ogni caso i top-2 continuano a fare discutere (soprattutyo per la poltrona #1) anche in loro assenza 😉
ci avrei scommesso (cosa che non faccio mai per le note ragioni)… secondo me gli davano troppo poco….
Ce ne faremo una ragione……