Ufficiale: Djokovic rinuncia a Madrid

“Madrid, sfortunatamente non sarò in grado di giocare quest’anno”. Così inizia il breve messaggio di Novak Djokovic – una storia Instagram – con la quale annuncia la decisione di non prendere parte al Mutua Madrid Open, il secondo Masters 1000 della stagione su terra battuta. “Sto continuando il mio processo di recupero per tornare in campo il prima possibile. Hasta Pronto!” a concludere il messaggio del serbo.

Attualmente n.4 ATP, Djokovic è fermo dalla sconfitta sofferta da Draper e Indian Wells, una dura battaglia conclusa al tiebreak del terzo set e nella quale ha accusato alcuni problemi fisici. Dopo la scelta di rinunciare a Miami, il super campione di Belgrado è tornato in Europa per iniziare a prepararsi sulla terra battuta, ma ha deciso di disertare il torneo di Monte Carlo, non ancora a posto. Ha scelto Marbella, sulla costa della Spagna, per riprendere il lavoro in campo e quindi si è spostato anche a Madrid (per assistere ad una partita di basket di Eurolega) ma le sue condizioni non sono ancora ottimali e da qua la scelta di rinunciare anche all’appuntamento della capitale spagnola. Vedremo se Djokovic tornerà in campo a Roma, oppure virerà dritto su Parigi.

Nel 2026 Novak ha disputato solo due tornei: gli Australian Open, dove ha raggiunto la finale, e Indian Wells. Del resto sulla soglia dei 39 anni (li compirà il prossimo 22 maggio) la sua priorità sono soltanto gli Slam.

Mario Cecchi