Indian Wells, super sfide nel doppio: Sinner-Opelka e Djokovic-Tsitsipas contro le teste di serie
Il tabellone di doppio del BNP Paribas Open ha regalato subito incroci spettacolari tra grandi nomi del singolare e specialisti della disciplina. L’attenzione è puntata soprattutto sulla coppia formata da Jannik Sinner e Reilly Opelka, che affronterà all’esordio i numeri uno del seeding Marcel Granollers e Horacio Zeballos.
Sinner e Opelka hanno già dimostrato di saper funzionare insieme: nel 2021 conquistarono il titolo ad Atlanta e avrebbero dovuto tornare a giocare in coppia a Miami nel 2022, prima del ritiro di Opelka per infortunio.
L’americano è arrivato a Indian Wells in buone condizioni, avendo superato il primo turno del singolare contro Ethan Quinn, mentre Sinner farà il suo debutto nel tabellone principale contro Dalibor Svrcina.
Granollers e Zeballos rappresentano però un ostacolo durissimo: i due specialisti, che hanno partecipato alle ATP Finals lo scorso anno, hanno già raggiunto la semifinale agli Australian Open e la finale a Dallas nel 2026.
Djokovic e Tsitsipas contro i campioni in carica
Grande curiosità anche per la coppia formata da Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, che sfiderà i campioni in carica Marcelo Arevalo e Mate Pavic, terzi favoriti del torneo.
Arevalo e Pavic conquistarono il titolo nel 2025 senza perdere nemmeno un set, superando lungo il cammino diverse coppie composte principalmente da singolaristi.
Tsitsipas cercherà di riscattarsi subito dopo l’eliminazione dal singolare contro Denis Shapovalov, mentre Djokovic esordirà nel torneo di singolare contro Kamil Majchrzak.
Altre coppie di alto livello
Tra le combinazioni più curiose del tabellone c’è anche quella tra Daniil Medvedev e Learner Tien, che affronteranno i cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot.
Tra gli altri incontri di primo turno spiccano:
Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda vs Marcelo Melo / Alexander Zverev
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Emilio Nava / Ben Shelton vs Alejandro Davidovich Fokina / Arthur Fils
Il tabellone di doppio di Indian Wells si preannuncia quindi ricco di spettacolo, con molte coppie formate da top player del singolare pronte a sfidare gli specialisti della disciplina.
PRIMO QUARTO
(1) Marcel Granollers 🇪🇸 / Horacio Zeballos 🇦🇷 vs (WC) Reilly Opelka 🇺🇸 / Jannik Sinner 🇮🇹
Alexander Bublik 🇰🇿 / Fabian Marozsan 🇭🇺 vs Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 / Arthur Fils 🇫🇷 vs (WC) Emilio Nava 🇺🇸 / Ben Shelton 🇺🇸
Brandon Nakashima 🇺🇸 / Frances Tiafoe 🇺🇸 vs (5) Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪
SECONDO QUARTO
(4) Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧 vs Francisco Cerundolo 🇦🇷 / Luciano Darderi 🇮🇹
Gabriel Diallo 🇨🇦 / Evan King 🇺🇸 vs Flavio Cobolli 🇮🇹 / Corentin Moutet 🇫🇷
Alex de Minaur 🇦🇺 / John Peers 🇦🇺 vs Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷
Robert Cash 🇺🇸 / JJ Tracy 🇺🇸 vs (7) Francisco Cabral 🇵🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹
TERZO QUARTO
(6) Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷 vs Karen Khachanov 🇷🇺 / Andrey Rublev 🇷🇺
(Alt) Marcelo Melo 🇧🇷 / Alexander Zverev 🇩🇪 vs Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 / Sebastian Korda 🇺🇸
Daniil Medvedev 🇷🇺 / Learner Tien 🇺🇸 vs Arthur Rinderknech 🇫🇷 / Valentin Vacherot 🇲🇨
(WC) Novak Djokovic 🇷🇸 / Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 vs (3) Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷
QUARTO QUARTO
(8) Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱 vs (Alt) Alexander Erler 🇦🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹
Theo Arribage 🇫🇷 / Albano Olivetti 🇫🇷 vs Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷
(PR) Fabrice Martin 🇫🇷 / David Pel 🇳🇱 vs Yuki Bhambri 🇮🇳 / Andre Goransson 🇸🇪
Sander Arends 🇳🇱 / Jiri Lehecka 🇨🇿 vs (2) Julian Cash 🇬🇧 / Lloyd Glasspool 🇬🇧
8 commenti
Beh un bel divertimento, chi non vorrebbe stare a rete con Opelka al servizio… Una valanga di voleé facili!
Comunque un allenamento, faranno al massimo un paio di turni per richiamare pubblico e va bene così.
Stasera sono curioso di vedere i nostri big tre a livello tecnico. Cobolli che mi confermi i suoi miglioramenti, idem per Musetti nella intervista ha confermato di stare bene, ha capito che in campo deve giocare più aggressivo (sarebbe ora) vediamo se alle parole passa ai fatti. Su Sinner sono curioso di vedere le sue condizioni atletiche, per capire se è ancora disponibile a fare sacrifici per il tennis, sa benissimo che se vuole rimanere al vertice deve continuare a lavorare moltissimo il che comporta a molte rinunce. Spero che abbia capito che per mantenere il suo tennis (talento in parte costruito) debba sempre allenarsi moltissimo, non deve guardare Alcaraz (talento naturale e poco costruito) può permettersi un allenamento meno stressante con più tempo per il divertimento.
@ cataflic (#4570623)
A che pro dovrebbero farlo, Opelka dopo la campagna e le dichiarazioni che ha fatto contro i doppisti non ne avrebbe motivo, farebbe l’ennesima brutta figura
Se cacciassero fuori le teste di serie sarebbe una sollievo, ma finiranno per fare stranamente un match combattuto e perdere…
Non è una questione di soldi ma di allenamento, utile per migliorare il gioco a rete
Scelta errata di Sinner.
Col fisico che ha e la tendenza a crampi e tremori, meglio evitare sforzi.
Vero che il doppio è un “gioco”, io avrei comunque evitato.
Pagheranno bene, mi sa.
La vera notizia è che bolelli non gioca. Si sa qualcosa a riguardo?
Probabilmente è l’unica strada percorribile per gli organizzatori se vogliono portare il pubblico a vedere il doppio.
I veri “specialisti” sono giocatori pressoché sconosciuti agli spettatori non-tennis-dipendenti (come noi) 😉