Indian Wells, super sfide nel doppio: Sinner-Opelka e Djokovic-Tsitsipas contro le teste di serie

Il tabellone di doppio del BNP Paribas Open ha regalato subito incroci spettacolari tra grandi nomi del singolare e specialisti della disciplina. L’attenzione è puntata soprattutto sulla coppia formata da Jannik Sinner e Reilly Opelka, che affronterà all’esordio i numeri uno del seeding Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Sinner e Opelka hanno già dimostrato di saper funzionare insieme: nel 2021 conquistarono il titolo ad Atlanta e avrebbero dovuto tornare a giocare in coppia a Miami nel 2022, prima del ritiro di Opelka per infortunio.

L’americano è arrivato a Indian Wells in buone condizioni, avendo superato il primo turno del singolare contro Ethan Quinn, mentre Sinner farà il suo debutto nel tabellone principale contro Dalibor Svrcina.

Granollers e Zeballos rappresentano però un ostacolo durissimo: i due specialisti, che hanno partecipato alle ATP Finals lo scorso anno, hanno già raggiunto la semifinale agli Australian Open e la finale a Dallas nel 2026.

Djokovic e Tsitsipas contro i campioni in carica

Grande curiosità anche per la coppia formata da Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, che sfiderà i campioni in carica Marcelo Arevalo e Mate Pavic, terzi favoriti del torneo.

Arevalo e Pavic conquistarono il titolo nel 2025 senza perdere nemmeno un set, superando lungo il cammino diverse coppie composte principalmente da singolaristi.

Tsitsipas cercherà di riscattarsi subito dopo l’eliminazione dal singolare contro Denis Shapovalov, mentre Djokovic esordirà nel torneo di singolare contro Kamil Majchrzak.

Altre coppie di alto livello

Tra le combinazioni più curiose del tabellone c’è anche quella tra Daniil Medvedev e Learner Tien, che affronteranno i cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot.

Tra gli altri incontri di primo turno spiccano:

Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda vs Marcelo Melo / Alexander Zverev

Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin

Emilio Nava / Ben Shelton vs Alejandro Davidovich Fokina / Arthur Fils

Il tabellone di doppio di Indian Wells si preannuncia quindi ricco di spettacolo, con molte coppie formate da top player del singolare pronte a sfidare gli specialisti della disciplina.

PRIMO QUARTO

(1) Marcel Granollers 🇪🇸 / Horacio Zeballos 🇦🇷 vs (WC) Reilly Opelka 🇺🇸 / Jannik Sinner 🇮🇹

Alexander Bublik 🇰🇿 / Fabian Marozsan 🇭🇺 vs Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷

Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 / Arthur Fils 🇫🇷 vs (WC) Emilio Nava 🇺🇸 / Ben Shelton 🇺🇸

Brandon Nakashima 🇺🇸 / Frances Tiafoe 🇺🇸 vs (5) Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪

SECONDO QUARTO

(4) Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧 vs Francisco Cerundolo 🇦🇷 / Luciano Darderi 🇮🇹

Gabriel Diallo 🇨🇦 / Evan King 🇺🇸 vs Flavio Cobolli 🇮🇹 / Corentin Moutet 🇫🇷

Alex de Minaur 🇦🇺 / John Peers 🇦🇺 vs Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷

Robert Cash 🇺🇸 / JJ Tracy 🇺🇸 vs (7) Francisco Cabral 🇵🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹

TERZO QUARTO

(6) Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷 vs Karen Khachanov 🇷🇺 / Andrey Rublev 🇷🇺

(Alt) Marcelo Melo 🇧🇷 / Alexander Zverev 🇩🇪 vs Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 / Sebastian Korda 🇺🇸

Daniil Medvedev 🇷🇺 / Learner Tien 🇺🇸 vs Arthur Rinderknech 🇫🇷 / Valentin Vacherot 🇲🇨

(WC) Novak Djokovic 🇷🇸 / Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 vs (3) Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷

QUARTO QUARTO

(8) Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱 vs (Alt) Alexander Erler 🇦🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹

Theo Arribage 🇫🇷 / Albano Olivetti 🇫🇷 vs Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷

(PR) Fabrice Martin 🇫🇷 / David Pel 🇳🇱 vs Yuki Bhambri 🇮🇳 / Andre Goransson 🇸🇪

Sander Arends 🇳🇱 / Jiri Lehecka 🇨🇿 vs (2) Julian Cash 🇬🇧 / Lloyd Glasspool 🇬🇧