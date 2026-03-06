Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 06 Marzo 2026

06/03/2026 08:30 13 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

USA Masters 1000 Indian Wells – hard
R64 Berrettini ITA – Zverev GER Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Svrcina CZE – Sinner ITA Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Musetti ITA – Fucsovics HUN 2° inc. ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Cobolli ITA – Kecmanovic SRB Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare



RWA CH 75 Kigali – terra
SF Schwaerzler AUT – Cecchinato ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

SF Napolitano ITA – Gea FRA ore 09:30

ATP Kigali
Stefano Napolitano
40
7
5
1
Arthur Gea [2]
40
6
7
1
Mostra dettagli



GRE CH 50 Hersonissos – hard
QF Giustino ITA – Kuzmanov BUL Inizio 09:30

ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
1
1
Dimitar Kuzmanov [8]
6
6
Vincitore: Kuzmanov
Mostra dettagli

SF Tsitsipas GRE/Tsitsipas GRE – Berrettini ITA/Coppejans BEL 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



BRA CH 75 Brasilia – terra
SF Cadenasso ITA/Sanchez Jover ESP – Kestelboim ARG/Zormann BRA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Indian Wells – hard
2T Potapova AUT – Paolini ITA 3 incontro dalle 20:00

Il match deve ancora iniziare

13 commenti. Lasciane uno!

Pier no guest 06-03-2026 11:32

Oh porca vacca si ritorna a soffrire.
I tifosi di Jannik sono avvantaggiati,i successi ottenuti,il comportamento del ragazzo in fondo raccolgono pochi dissensi e al più da esterofili e ipercritici.
Per i fan di Lorenzo è tutt’altra cosa tra chi non lo vede come un gran giocatore, baciapile,avversi ai maestri che insegnano un tennis vecchio con le racchette di legno,diffidenti che ricordano le loro giustificazioni (ho lasciato a casa il quaderno,il cane mi ha mangiato il libro,ho avuto la Digos) ma anche quelli che non sopportano chi lo sostiene. Perché non è Lorenzo a leggere certe castronerie,siamo noi e quindi per alcuni è bellissimo rompere i maroni. Che fare? Be’,dover assimilato il risultato fare un bel respiro e seraficamente verificare la lungodegenza del cervello di taluni,capire l’irreversibilità della patologia e pregare per loro proprio come farebbe Musetti ovvero senza l’amen finale.

 13
+1: Marco M., zawix
Silvy__89 (Guest) 06-03-2026 11:19

Giornata davvero ricca per noi oggi, forza azzurri!

 12
+1: zawix
Giallo Naso (Guest) 06-03-2026 11:19

Oggi giornata molto importante per i nostri. Jasmine deve lottare e cercare di portare la partita a casa, costi quel che costi. Troppo importante riacquisire fiducia. Sinner deve rimettersi in sesto dopo le battute di arresto, e deve entrare in condizione già da oggi, che dal prossimo turno in poi lo aspettano solo turni duri. Per berretto un test importante, speriamo abbia recuperato. Muso da testare ma non penso possa andare molto lontano visto il lungo stop e gli avversari potenziali. Cobo rivincita con kecmanovic, potrebbe anche perdere stavolta ma speriamo di no. In Ruanda napo sopra di un set, speriamo in una finale tutta italiana

 11
mattia saracino 06-03-2026 11:05

Scritto da italo
il challenger del rwanda onestamente non è un bel vedere.
Zero spettatori, rimbalzi spesso irregolari.. mah io avrei puntato più sul sudafrica per valorizzare il circuito in Africa.
No so quanto costi il biglietto qui ma ho la sensazione che gli abitanti abbiano altro a cui pensare che andare a vedere una partita di tennis

Alla faccia del challenger con zero spettatori… se fosse a Taranto ci saranno 8 milla spettatori.

 10
italo (Guest) 06-03-2026 10:45

il challenger del rwanda onestamente non è un bel vedere.
Zero spettatori, rimbalzi spesso irregolari.. mah io avrei puntato più sul sudafrica per valorizzare il circuito in Africa.
No so quanto costi il biglietto qui ma ho la sensazione che gli abitanti abbiano altro a cui pensare che andare a vedere una partita di tennis

 9
+1: mattia saracino
WinItaly_ex_Berga 06-03-2026 10:43

Scritto da aldo
Cecchinato vince torneo

Personalmente tifo Napolitano. Dovesse battere Gea, sarebbe un ottimo risultato che lo proietterebbe da favorito in finale, a prescindere dall’avversario.

 8
MAURO (Guest) 06-03-2026 10:02

Scritto da givaldo barbosa
Misteri inspiegabili e insondabili.
Seratona con Berretto alle 20 e Musetti alle 22, eppure c’è chi si metterà davanti a un Napoli-Torino, popolo bue (per far rima con 22).

Beh adesso non esageriamo.
Penso che alla maggior parte degli sportivi interessi più un match di campionato di calcio che un secondo turno di un 1000.
Chiaro che ai veri appassionati di tennis interessino più Berrettini e Musetti.

 7
aldo (Guest) 06-03-2026 09:25

Cecchinato vince torneo

 6
walden 06-03-2026 09:12

Scritto da Jigen
Ho visto che in doppio Vavassori giocherà in coppia con Erler, qualcuno sa come mai non c’è Bolelli?

No, ma mi sembra evidente che Vavassori, che ha 31 anni, stia preparando la successione di Bolelli, che quest’anno ne compie 41 e che probabilmente fa un po’ di fatica a giocare con frequenza, oppure è sorto qualche problema fisico e non vuole rischiare. In ogni caso, credo che la sostituzione di Bolelli non sia lontana, io vedrei bene la coppia Vavassori Sonego, anche in considerazione del fatto che a Lorenzo, anch’egli 31enne, cominciano a spuntare alcuni problemi fisici, dovuti all’usura delle tante partite giocate spesso all’arma bianca.

 5
givaldo barbosa (Guest) 06-03-2026 09:01

Misteri inspiegabili e insondabili.
Seratona con Berretto alle 20 e Musetti alle 22, eppure c’è chi si metterà davanti a un Napoli-Torino, popolo bue (per far rima con 22).

 4
Jigen (Guest) 06-03-2026 08:53

Ho visto che in doppio Vavassori giocherà in coppia con Erler, qualcuno sa come mai non c’è Bolelli?

 3
borg (Guest) 06-03-2026 08:48

Musetti dovrebbe essere 2o incontro dalle 20, non terzo.

 2
mattia saracino 06-03-2026 08:40

Forza italiani.

 1
+1: antoniov