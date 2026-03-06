Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli e Paolini (LIVE)

06/03/2026 14:59 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard

Stadium 1 – ore 20:00
Matteo Berrettini ITA vs Alexander Zverev GER
Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Himeno Sakatsume JPN Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Coco Gauff USA vs Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Jannik Sinner ITA (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare

Anna Blinkova RUS vs (6) Amanda Anisimova USA Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare





Stadium 2 – ore 20:00
(10) Victoria Mboko CAN vs Kimberly Birrell AUS Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Reilly Opelka USA

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Frances Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (16) Naomi Osaka JPN Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 20:00
Adam Walton AUS vs Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Gael Monfils FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare

(18) Iva Jovic USA vs Camila Osorio COL Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska UKR vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare





Stadium 4 – ore 20:00
(25) Emma Raducanu GBR vs Anastasia Zakharova RUS Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

(21) Diana Shnaider RUS vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Potapova AUT vs (7) Jasmine Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Denis Shapovalov CAN (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare





Stadium 5 – ore 20:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs (14) Linda Noskova CZE Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Cristina Bucsa ESP / (7) Nicole Melichar-Martinez USA vs Darija Jurak Schreiber CRO / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Arthur Fils FRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

(3) Katerina Siniakova CZE / (3) Taylor Townsend USA vs Emma Raducanu GBR / Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic SUI / Sorana Cirstea ROU vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

Il match deve ancora iniziare





Stadium 6 – ore 20:00
Flavio Cobolli ITA vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

(5) Anna Danilina KAZ / (5) Aleksandra Krunic SRB vs Sloane Stephens USA / Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN vs (4) Elise Mertens BEL / (4) Shuai Zhang CHN Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare





Stadium 7 – ore 20:00
Yulia Putintseva KAZ vs (17) Clara Tauson DEN Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

(30) Xinyu Wang CHN vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs (29) Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Panova RUS / Laura Siegemund GER vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare





Stadium 9 – ore 20:00
(11) Ekaterina Alexandrova RUS vs Talia Gibson AUS Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmez TUR vs (23) Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA / Liudmila Samsonova RUS vs Ekaterina Alexandrova RUS / Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Aquila. 06-03-2026 16:26

Stasera sono curioso di vedere i nostri big tre a livello tecnico. Cobolli che mi confermi i suoi miglioramenti, idem per Musetti nella intervista ha confermato di stare bene, ha capito che in campo deve giocare più aggressivo (sarebbe ora) vediamo se alle parole passa ai fatti. Su Sinner sono curioso di vedere le sue condizioni atletiche, per capire se è ancora disponibile a fare sacrifici per il tennis, sa benissimo che se vuole rimanere al vertice deve continuare a lavorare moltissimo il che comporta a molte rinunce. Spero che abbia capito che per mantenere il suo tennis (talento in parte costruito) debba sempre allenarsi moltissimo, non deve guardare Alcaraz (talento naturale e poco costruito) può permettersi un allenamento meno stressante con più tempo per il divertimento.

NonSoloSinner (Guest) 06-03-2026 15:35

E dopo una settimana di intenso lavoro, domani sono a riposo e stasera non mi perdo un match… forza azzurri

