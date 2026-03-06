Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli e Paolini (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard
Stadium 1 – ore 20:00
Matteo Berrettini vs Alexander Zverev
(1) Aryna Sabalenka vs Himeno Sakatsume Non prima 22:00
(4) Coco Gauff vs Kamilla Rakhimova
Dalibor Svrcina vs Jannik Sinner (Non prima 03:00)
Anna Blinkova vs (6) Amanda Anisimova Non prima 05:00
Stadium 2 – ore 20:00
(10) Victoria Mboko vs Kimberly Birrell Inizio 20:00
Ben Shelton vs Reilly Opelka
Jenson Brooksby vs Frances Tiafoe
Victoria Jimenez Kasintseva vs (16) Naomi Osaka Non prima 03:00
Zizou Bergs vs Tommy Paul
Stadium 3 – ore 20:00
Adam Walton vs Learner Tien
Lorenzo Musetti vs Marton Fucsovics
Gael Monfils vs Felix Auger-Aliassime
(18) Iva Jovic vs Camila Osorio Non prima 03:00
Dayana Yastremska vs Alexandra Eala
Stadium 4 – ore 20:00
(25) Emma Raducanu vs Anastasia Zakharova Inizio 20:00
(21) Diana Shnaider vs Sorana Cirstea
Anastasia Potapova vs (7) Jasmine Paolini
Tomas Martin Etcheverry vs Denis Shapovalov (Non prima 00:00)
Marcos Giron vs Jakub Mensik
Stadium 5 – ore 20:00
Jessica Bouzas Maneiro vs (14) Linda Noskova Inizio 20:00
(7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez vs Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
Dino Prizmic vs Arthur Fils (Non prima 23:00)
(3) Katerina Siniakova / (3) Taylor Townsend vs Emma Raducanu / Elena-Gabriela Ruse
Belinda Bencic / Sorana Cirstea vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
Stadium 6 – ore 20:00
Flavio Cobolli vs Miomir Kecmanovic
(5) Anna Danilina / (5) Aleksandra Krunic vs Sloane Stephens / Donna Vekic
Brandon Nakashima vs Camilo Ugo Carabelli
Mirra Andreeva / Victoria Mboko vs (4) Elise Mertens / (4) Shuai Zhang Non prima 00:00
Alejandro Davidovich Fokina vs Zachary Svajda
Stadium 7 – ore 20:00
Yulia Putintseva vs (17) Clara Tauson Inizio 20:00
(30) Xinyu Wang vs Ajla Tomljanovic
Jaqueline Cristian vs (29) Maya Joint
Alexandra Panova / Laura Siegemund vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe
Stadium 9 – ore 20:00
(11) Ekaterina Alexandrova vs Talia Gibson Inizio 20:00
Zeynep Sonmez vs (23) Anna Kalinskaya
Caty McNally / Liudmila Samsonova vs Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
2 commenti
Stasera sono curioso di vedere i nostri big tre a livello tecnico. Cobolli che mi confermi i suoi miglioramenti, idem per Musetti nella intervista ha confermato di stare bene, ha capito che in campo deve giocare più aggressivo (sarebbe ora) vediamo se alle parole passa ai fatti. Su Sinner sono curioso di vedere le sue condizioni atletiche, per capire se è ancora disponibile a fare sacrifici per il tennis, sa benissimo che se vuole rimanere al vertice deve continuare a lavorare moltissimo il che comporta a molte rinunce. Spero che abbia capito che per mantenere il suo tennis (talento in parte costruito) debba sempre allenarsi moltissimo, non deve guardare Alcaraz (talento naturale e poco costruito) può permettersi un allenamento meno stressante con più tempo per il divertimento.
E dopo una settimana di intenso lavoro, domani sono a riposo e stasera non mi perdo un match… forza azzurri