Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Avanzano anche Sabalenka, Gauff, Osaka e Anisimova

07/03/2026 07:13 77 commenti
Naomi Osaka nella foto - Foto Getty Images

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard

Stadium 1 – ore 20:00
Matteo Berrettini ITA vs Alexander Zverev GER
ATP Indian Wells
Matteo Berrettini
3
4
Alexander Zverev [4]
6
6
Vincitore: Zverev
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Himeno Sakatsume JPN Non prima 22:00

WTA Indian Wells
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Himeno Sakatsume
0
4
2
0
Vincitore: Sabalenka
(4) Coco Gauff USA vs Kamilla Rakhimova UZB

WTA Indian Wells
Coco Gauff [4]
0
6
7
0
Kamilla Rakhimova
0
3
6
0
Vincitore: Gauff
Dalibor Svrcina CZE vs Jannik Sinner ITA (Non prima 03:00)

ATP Indian Wells
Dalibor Svrcina
1
1
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Anna Blinkova RUS vs (6) Amanda Anisimova USA Non prima 05:00

WTA Indian Wells
Anna Blinkova
7
1
0
Amanda Anisimova [6]
5
6
6
Vincitore: Anisimova
Stadium 2 – ore 20:00
(10) Victoria Mboko CAN vs Kimberly Birrell AUS Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Victoria Mboko [10]
0
6
7
0
Kimberly Birrell
0
4
6
0
Vincitore: Mboko
Ben Shelton USA vs Reilly Opelka USA

ATP Indian Wells
Ben Shelton [8]
6
7
6
Reilly Opelka
7
6
3
Vincitore: Shelton
Jenson Brooksby USA vs Frances Tiafoe USA

ATP Indian Wells
Jenson Brooksby
4
2
Frances Tiafoe [21]
6
6
Vincitore: Tiafoe
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (16) Naomi Osaka JPN Non prima 03:00

WTA Indian Wells
Victoria Jimenez Kasintseva
0
5
2
0
Naomi Osaka [16]
0
7
6
0
Vincitore: Osaka
Zizou Bergs BEL vs Tommy Paul USA

ATP Indian Wells
Zizou Bergs
1
2
Tommy Paul [23]
6
6
Vincitore: Paul
Stadium 3 – ore 20:00
Adam Walton AUS vs Learner Tien USA

ATP Indian Wells
Adam Walton
6
6
Learner Tien [25]
7
7
Vincitore: Tien
Lorenzo Musetti ITA vs Marton Fucsovics HUN

ATP Indian Wells
Lorenzo Musetti [5]
5
1
Marton Fucsovics
7
6
Vincitore: Fucsovics
Gael Monfils FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN

ATP Indian Wells
Gael Monfils
7
3
4
Felix Auger-Aliassime [9]
6
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime
(18) Iva Jovic USA vs Camila Osorio COL Non prima 03:00

WTA Indian Wells
Iva Jovic [18]
6
6
3
Camila Osorio
4
7
6
Vincitore: Osorio
Dayana Yastremska UKR vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare





Stadium 4 – ore 20:00
(25) Emma Raducanu GBR vs Anastasia Zakharova RUS Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Emma Raducanu [25]
0
6
6
0
Anastasia Zakharova
0
1
3
0
Vincitore: Raducanu
(21) Diana Shnaider RUS vs Sorana Cirstea ROU

WTA Indian Wells
Diana Shnaider [21]
0
2
6
0
Sorana Cirstea
0
6
7
0
Vincitore: Cirstea
Anastasia Potapova AUT vs (7) Jasmine Paolini ITA

WTA Indian Wells
Anastasia Potapova
7
2
3
Jasmine Paolini [7]
6
6
6
Vincitore: Paolini
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Denis Shapovalov CAN (Non prima 00:00)

ATP Indian Wells
Tomas Martin Etcheverry [29]
3
6
6
Denis Shapovalov
6
2
7
Vincitore: Shapovalov
Marcos Giron USA vs Jakub Mensik CZE

ATP Indian Wells
Marcos Giron
5
6
Jakub Mensik [12]
7
7
Vincitore: Mensik
Stadium 5 – ore 20:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs (14) Linda Noskova CZE Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Jessica Bouzas Maneiro
0
3
3
0
Linda Noskova [14]
0
6
6
0
Vincitore: Noskova
(7) Cristina Bucsa ESP / (7) Nicole Melichar-Martinez USA vs Darija Jurak Schreiber CRO / Giuliana Olmos MEX

WTA Indian Wells
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
0
6
6
0
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
0
2
3
0
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Dino Prizmic CRO vs Arthur Fils FRA (Non prima 23:00)

ATP Indian Wells
Dino Prizmic
0
2
2
Arthur Fils [30]
0
6
3
Vincitore: Fils
(3) Katerina Siniakova CZE / (3) Taylor Townsend USA vs Emma Raducanu GBR / Elena-Gabriela Ruse ROU

WTA Indian Wells
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [3]
0
6
7
0
Emma Raducanu / Elena-Gabriela Ruse
0
2
5
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Belinda Bencic SUI / Sorana Cirstea ROU vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

WTA Indian Wells
Belinda Bencic / Sorana Cirstea
0
3
0
0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0
6
6
0
Vincitore: Xu / Yang
Stadium 6 – ore 20:00
Flavio Cobolli ITA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Indian Wells
Flavio Cobolli [15]
3
6
6
Miomir Kecmanovic
6
3
4
Vincitore: Cobolli
(5) Anna Danilina KAZ / (5) Aleksandra Krunic SRB vs Sloane Stephens USA / Donna Vekic CRO

WTA Indian Wells
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5]
0
6
6
0
Sloane Stephens / Donna Vekic
0
3
3
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Brandon Nakashima USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Indian Wells
Brandon Nakashima [28]
6
6
Camilo Ugo Carabelli
3
4
Vincitore: Nakashima
Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN vs (4) Elise Mertens BEL / (4) Shuai Zhang CHN Non prima 00:00

WTA Indian Wells
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
6
4
10
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
4
6
8
Vincitore: Andreeva / Mboko
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Zachary Svajda USA

ATP Indian Wells
Alejandro Davidovich Fokina [18]
7
6
Zachary Svajda
6
2
Vincitore: Davidovich Fokina
Stadium 7 – ore 20:00
Yulia Putintseva KAZ vs (17) Clara Tauson DEN Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Yulia Putintseva
0
6
2
0
Clara Tauson [17]
0
7
6
0
Vincitore: Tauson
(30) Xinyu Wang CHN vs Ajla Tomljanovic AUS

WTA Indian Wells
Xinyu Wang [30]
0
3
1
0
Ajla Tomljanovic
0
6
6
0
Vincitore: Tomljanovic
Jaqueline Cristian ROU vs (29) Maya Joint AUS

WTA Indian Wells
Jaqueline Cristian
0
6
7
Maya Joint [29]
6
2
5
Vincitore: Cristian
Alexandra Panova RUS / Laura Siegemund GER vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL

WTA Indian Wells
Alexandra Panova / Laura Siegemund
0
6
6
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
0
2
3
0
Vincitore: Panova / Siegemund
Stadium 9 – ore 20:00
(11) Ekaterina Alexandrova RUS vs Talia Gibson AUS Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Ekaterina Alexandrova [11]
0
3
5
0
Talia Gibson
0
6
7
0
Vincitore: Gibson
Zeynep Sonmez TUR vs (23) Anna Kalinskaya RUS

WTA Indian Wells
Zeynep Sonmez
0
4
6
0
Anna Kalinskaya [23]
0
6
7
0
Vincitore: Kalinskaya
Caty McNally USA / Liudmila Samsonova RUS vs Ekaterina Alexandrova RUS / Sofia Kenin USA

WTA Indian Wells
Caty McNally / Liudmila Samsonova
0
3
2
0
Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova / Kenin
nastase (Guest) 07-03-2026 08:45

E la vera gioia è Sorana! che ragazza!

 77
Gaz (Guest) 07-03-2026 08:45

Scritto da Gaz
L’incostante e lavativa zia Sorana sta bene, probabilmente anche perché è mentalmente più leggera al suo ultimo anno,viene fuori tutto il buon livello di tennista che è ma che saltuariamente e a sprazzi ha dimostrato.
15 del ranking 2026,con queste tendenze può avvicinare anche il suo datato best ranking a 35 anni,che è 21.

Datato 12 gennaio 2014.
Ebbene si,cari amici tele e spettatori.
Ricordatevi questo commento perché seguiremo questo tentativo di impresa.

 76
nastase (Guest) 07-03-2026 08:44

Oltre a quello di Lorenzo il vero dramma tennistico è la vittoria della Osorio contro la Jovic

 75
Gaz (Guest) 07-03-2026 08:38

L’incostante e lavativa zia Sorana sta bene, probabilmente anche perché è mentalmente più leggera al suo ultimo anno,viene fuori tutto il buon livello di tennista che è ma che saltuariamente e a sprazzi ha dimostrato.
15 del ranking 2026,con queste tendenze può avvicinare anche il suo datato best ranking a 35 anni,che è 21.

 74
Jack (Guest) 07-03-2026 08:28

Capisco Berrettini che perde con Zverev che sinceramente è due gradini sopra, capisco Maestrelli che già ha fatto tanto arrivando nel tabellone principale. Non capisco Musetti che è stato inguardabile, non capisco Arnaldi che se stava a casa era meglio. Se uno sportivo non è in forma perché prestarsi a certe figure barbine?? Mah

 73
Non tennista (Guest) 07-03-2026 07:09

Paolini mi convincerà solo se verrà battuta da una top 10 in questo torneo

 72
Luciano (Guest) 07-03-2026 07:03

Visto la caratura dell’avversario discreta prestazione di Jannik,certo la realizzazione delle palle break resta un problema,mi piacerebbe che in quei momenti avesse più decisione e cattiveria agonistica e che si andasse lui a prendere il punto.Sulle palle break o non risponde,nemmeno su risposte per lui fattibili o è troppo attendista,si limita a fare il compitino aspettando l’errore dell’avversario ma se l’avversario regge alla fine arriva l’errore suo,se Shapovalov serve come nel primo e terzo set con Etcheverry le occasioni non saranno molte

 71
piper 07-03-2026 06:09

Visto abbastanza: Jakub sta facendo Mensik. Meglio Amanda ed Anna.

 70
piper 07-03-2026 05:54

Ok, visto che Morfeo ancora non mi vuole: Giron vs Mensik.

 69
Peter Parker 07-03-2026 05:35

Bel rientro di Jannik e non dico altro.La prossima Shapovalov

 68
piper 07-03-2026 05:25

Facciamo ora un salto da Camila che sta per prevalere sulla (mia) Iva, voglio capire che succede.

 67
piper 07-03-2026 05:22

Bene, ora (domani ma per tutto il torneo, anzi il Sunshine Double voglio che Jannik non abbia guai fisici) che sia un bel match da parte di entrambi (Jannik e Denis se non si era capito).

 66
Brufen (Guest) 07-03-2026 05:18

Scritto da piper
@ Inox (#4571014)
Non fare così: È un buon…
Ma meglio chiederlo a qualcuno più esperto (di me): @Pier no guest o Aquila che mi sembrano dei buoni analisti.

Aquila???

 65
JannikUberAlles 07-03-2026 05:17

Scritto da piper
Purtroppo non ho sonno e mi sto vedendo se Denis fa il Shupovalov o se sarà lui il prossimo avversario di Jannik.

Pare così 😉

 64
JannikUberAlles 07-03-2026 05:14

Scritto da piper
Purtroppo non ho sonno e mi sto vedendo se Denis fa il Shupovalov o se sarà lui il prossimo avversario di Jannik.

Pare così;)

 63
piper 07-03-2026 05:10

Purtroppo non ho sonno e mi sto vedendo se Denis fa il Shupovalov o se sarà lui il prossimo avversario di Jannik.

 62
piper 07-03-2026 05:07

@ JannikUberAlles (#4571026)

Aspè, non fraintendermi, certo che mi fa piacere che vinca/abbia vinto i 500, 250 e Challenger ma con questi (dopo avermi fatto vedere che ha saputo alzare, anche su avversari tosti, coppe di un certo valore) titoli possiamo dire che allegro lo sono stato quando li ha vinti prima di un certo torneo (AO 24).

 61
JannikUberAlles 07-03-2026 04:52

Scritto da piper
@ JannikUberAlles (#4571024)
Allegro con Jannik lo sono quando alza le coppe dei tornei più prestigiosi (da 1000 in su).

Ci sono pure dei 500 di tutto rispetto…

…mentre nei 250 credo che non lo vedremo più, ad meno che gli organizzatori non gli mandino un invito con un assegno da 2M nella busta! 😉

 60
piper 07-03-2026 04:47

@ JannikUberAlles (#4571024)

Allegro con Jannik lo sono quando alza le coppe dei tornei più prestigiosi (da 1000 in su) e non m’interessa se ha percentuali peggiori dell’avversario, perché si vince anche giocando male (soprattutto un campione).

 59
JannikUberAlles 07-03-2026 04:26

Scritto da piper
@ JannikUberAlles (#4571019)
Sottigliezze, come dire che non è all’80% ma al 90%.

Con un performance rate di “solo” 9,1 c’è da stare tranquilli ma non allegri 😉

 58
piper 07-03-2026 03:44

@ JannikUberAlles (#4571019)

Sottigliezze, come dire che non è all’80% ma al 90%.

 57
JannikUberAlles 07-03-2026 03:38

Scritto da Inox
Sembra un buon inizio di Jannik

Discreto 😉

 56
piper 07-03-2026 03:34

@ Inox (#4571014)

Non fare così: È un buon…
Ma meglio chiederlo a qualcuno più esperto (di me): @Pier no guest o Aquila che mi sembrano dei buoni analisti.

 55
Inox (Guest) 07-03-2026 03:24

Sembra un buon inizio di Jannik

 54
Ging89 (Guest) 07-03-2026 03:16

Ah una cosa su Sinner: ogni volta che perde riappaiono quelli che dicono “non si allena, preferisce l’amore”

Dire che Sinner non si allena è la più grande blasfemia che uno possa dire: NESSUNO ha la sua etica del lavoro nel circuito e sottolineo NESSUNO

Anzi ha il problema opposto: si mette così tanta pressione addosso che il suo corpo somatizza con acciacchi fisici di origine mentale
Il tennis di Sinner raggiunge picchi inarrivabili per tutti quando è decontratto e rilassato ma Sinner si mette sempre pressione addosso limitando il suo tennis
Questo dovrà essere il limite da eliminare per il futuro e per vincere più spesso al 5 set: se Sinner non si rilassa il rischio di crampi nervosi o di mal di stomaco o di influenza è sempre presente, infatti sono tutte cose che vengono soprattutto quando mentalmente si è sotto troppa pressione

Sinner non dovrebbe avere pressione: dovrebbe andare in campo felice: lui è l’italiano più forte di sempre, non ha nulla in più da dimostrare

 53
pablito 07-03-2026 02:46

Scritto da Diè

Scritto da piper
@ Diè (#4570888)
OT. (se no mi dicono di postare in un sito dell’accademia della crusca)
Gli possa permettere…

Mi ero accorto, ma non si può modificare il post

Si, si può.
Sempre possibile da desktop.

Da smart bisogna cambiare su modalità desktop, fare la modifica e ritornare alla modalità precedente. 😉

 52
Cogi53 07-03-2026 02:15

Va beh, è andata. E ora Jannik, sperando di soffrire un po’di meno. Avversario che incontra per la prima volta, pertanto sempre insidioso, specie alla sua prima partita.

 51
piper 07-03-2026 02:13

@ Marco M. (#4570912)

Potapova non è continua ma ha sprazzi di buon tennis.

 50
Marco M. 07-03-2026 02:11

È destino che con la Potapova debbano essere battaglie, stavolta però ha vinto JASMINE!!!

 49
piper 07-03-2026 01:57

Jasmine cerca di variare quanto puoi.

 48
Ging89 (Guest) 07-03-2026 01:50

Se nel 2021 vi avessero detto che Paolini sarebbe arrivata in finale Roland Garros e Wimbledon insieme, avrebbe vinto 2 1000 tra cui Roma riportando il trofeo in Italia dopo più di quarant’anni, avrebbe guidato l’Italia a 3 finali consecutive di Billie Jean King Cup vincendone 2 di file avreste risposto “hanno riaperto i manicomi?”
E non sto contando i risultati in doppio

Se nel 2018 vi avessero detto che Berrettini avrebbe fatto 3 semifinali slam, vinto il Queens 2 volte di fila, vinto la Davis due volte di fila, fatto finale Wimbledon e sarebbe stato 3 anni di fila top 10 avreste risposto “Basta bere”

Ora invece state lì a criticare come se Paolini e Berrettini fossero stati dei predestinati fin dagli 11 anni col peso di portare il tennis italiano nel gotha.

A voi manca il concetto di “GRATITUDINE”

 47
piper 07-03-2026 01:47

@ Dancas (#4570895)

Come si suol dire: Si stava meglio quando si stava peggio.

 46
Marco M. 07-03-2026 01:42

Scritto da Dancas

Scritto da Pietropaolo Hess
Temo proprio che Musetti le sue occasioni le abbia avute l’anno scorso. Non credo riuscirà ad arrivare ancora in semifinale slam né tantomeno raggiungere finali 1000.

C’è arrivato anche quest’anno…
Non vi mancano i troll di una volta? Questo qui è tanto deficiente che sembra un bot.

A me manca il periodo in cui non ce n’erano…
Ah, non c’è mai stato?
Beh, continuo a sognare quel momento.

 45
piper 07-03-2026 01:36

Scritto da Diè

Scritto da piper
@ Diè (#4570888)
OT. (se no mi dicono di postare in un sito dell’accademia della crusca)
Gli possa permettere…

Mi ero accorto, ma non si può modificare il post

Io si.

 44
Diè (Guest) 07-03-2026 01:26

Scritto da piper
@ Diè (#4570888)
OT. (se no mi dicono di postare in un sito dell’accademia della crusca)
Gli possa permettere…

Mi ero accorto, ma non si può modificare il post

43
piper 07-03-2026 01:12

@ Diè (#4570888)

OT. (se no mi dicono di postare in un sito dell’accademia della crusca)
Gli possa permettere…

 42
Dancas (Guest) 07-03-2026 01:08

Scritto da Pietropaolo Hess
Temo proprio che Musetti le sue occasioni le abbia avute l’anno scorso. Non credo riuscirà ad arrivare ancora in semifinale slam né tantomeno raggiungere finali 1000.

C’è arrivato anche quest’anno… 🙂
Non vi mancano i troll di una volta? Questo qui è tanto deficiente che sembra un bot.

 41
Cogi53 07-03-2026 01:03

Finalmente un barlume di sorriso sul volto di Jasmine dopo aver confermato il break per il 2 a 0 nel secondo set.
Forza Jasmine, che già ci ha pensato Musetti a darci una delusione oggi.

 40
Sequel (Guest) 07-03-2026 01:02

Sembra un po’ sovrappeso la nostra Jasmine è poco motivata spero di sbagliarmi

 39
Sequel (Guest) 07-03-2026 00:57

La paolini ha perso in esplosività e reattività ci sta dopo due anni che tira la carretta da sola e non interessata ed demotivata

 38
piper 07-03-2026 00:54

Scritto da Silvy__89
Molto bravo Flavio che salva la serata finora, che dire…su Berrettini era ampiamente previsto che potesse perdere contro il numero 4 del mondo, non mi sento di dirgli nulla.
Su Musetti ci stava fosse un po’ fuori condizione, ma non pensavo così tanto, sconfitta shock per me. Ora vediamo Jasmine e Jannik, forza!

Tutti con Jasmine (i suoi sostenitori): Forza!

 37
Diè (Guest) 07-03-2026 00:54

Scritto da Aquila.
Musetti. La partita di oggi non la prendo in considerazione, arriva da un fermo per infortunio ci sta la partita di oggi sottotono. Unica nota negativa: tatticamente in campo è sempre il solito Musetti, idem la parte tecnica, Perlas perché la preso?

Si ok, si sperava un po’ meglio come condizione fisica, ma lo si è visto anche l’anno scorso dopo i rientri, prestazioni simili, per cui bisogna essere fiduciosi.
Mi auguro ora un sorteggio “benevolo” a Miami che li possa permettere di avanzare un paio di turni per riprendere ritmo partita e poi sotto con Montecarlo, il focus penso che sia essere pronto per la stagione su terra.

 36
Aquila. 07-03-2026 00:24

Scritto da Pier no guest
Ancora oggi se fanno “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan” non me lo perdo nonostante conosca tutte le battute.
Poi capita chi si esibisce in “44 righe di idiozie per l’ispettore Gin” ma nonostante intuisca tutte le battute me lo perdo.
La violenza come l’insipienza fanno si parte della vita ma nel primo caso accetto di fare emergere la parte meno civile che mi pervade,nell’altro caso l’istinto di sopravvivenza prende ha la meglio.

Come vai stai migliorando?…..nel mio caso sono fermo per almeno altri 4 mesi, ma poi dovrei riprendere

 35
Aquila. 07-03-2026 00:18

Musetti. La partita di oggi non la prendo in considerazione, arriva da un fermo per infortunio ci sta la partita di oggi sottotono. Unica nota negativa: tatticamente in campo è sempre il solito Musetti, idem la parte tecnica, Perlas perché la preso?

 34
Silvy__89 (Guest) 07-03-2026 00:11

Molto bravo Flavio che salva la serata finora, che dire…su Berrettini era ampiamente previsto che potesse perdere contro il numero 4 del mondo, non mi sento di dirgli nulla.
Su Musetti ci stava fosse un po’ fuori condizione, ma non pensavo così tanto, sconfitta shock per me. Ora vediamo Jasmine e Jannik, forza!

 33
ospite1 (Guest) 06-03-2026 23:53

Fucsovics ha meritato la vittoria , ha fatto gioco spingendo sempre . Musetti non in forma e si è visto un calo nel secondo set sicuramente , una mancanza di energia . Non certo l’avversario migliore per il rientro.

 32
Sequel (Guest) 06-03-2026 23:51

Musetti lontanissimo dal ritmo partita dopo un mese e mezzo che non gioca nessuna voglia di soffrire in campo dopo il primo set che poteva anche portare a casa ha finito la benzina nella testa

 31
libbio78 06-03-2026 23:49

Appena entrato in campo ho pensato “dove sta l’altra metà di Musetti?”
La muscolatura della parte superiore è diminuita tantissimo in questo periodo e francamente non capisco come mai.
Il resto si è visto in campo purtroppo..tanta,tantissima ruggine, nervoso e tanto impreciso e demotivato.
Sembrava il Musetti di qualche tempo fa.
Al di là delle parole roboanti di qualche giorno fa penso che l’australia sia ancora al centro dei suoi pensieri e che questo periodo di riposo non abbia giovato e sia stato gestito maluccio

 30
piper 06-03-2026 23:45

Scritto da Diè

Scritto da piper

Scritto da Diè
Dovresti trovare la “faccina” che ti porta alle emoticon con le varie opzioni.

Proverò. Altra cosa ho provato a loggarmi con lo smartphone senza successo.

E figurati, io non sono mai riuscito a registrarmi con lo smart ☹️
Faccina perfetta in questo caso, direi

Scusa, ho letto solo ora.
Prova a registrarti da PC o tablet se puoi.

 29
Pietropaolo Hess (Guest) 06-03-2026 23:43

Temo proprio che Musetti le sue occasioni le abbia avute l’anno scorso. Non credo riuscirà ad arrivare ancora in semifinale slam né tantomeno raggiungere finali 1000.

 28
Luk77 (Guest) 06-03-2026 23:35

Matteo penoso purtroppo… sconfitta inopinata

 27
Pugnetti&pugnette (Guest) 06-03-2026 23:31

Un Musetti piatto con un gioco “omologato”, il braccio di ferro lo vince l’altro

 26
Steve68 06-03-2026 23:28

Musetti inguardabile sia come si è vestito sia il gioco! a casa subito!

 25
Ale77 (Guest) 06-03-2026 23:17

@ marchetti vattuone (#4570840)

Non avrei mai potuto essere professionista: mi avessero dato panta e scarpe simili sarei andato in campo scalzo e in mutamde

 24
marchetti vattuone (Guest) 06-03-2026 22:55

Musetti con abbinamento colori da incubo!!..mamma mia. Al posto di Marlon, lo manderei a cambiare i pantaloncini..!

 23
Diè (Guest) 06-03-2026 22:53

Scritto da piper

Scritto da Diè
Dovresti trovare la “faccina” che ti porta alle emoticon con le varie opzioni.

Proverò. Altra cosa ho provato a loggarmi con lo smartphone senza successo.

E figurati, io non sono mai riuscito a registrarmi con lo smart ☹️
Faccina perfetta in questo caso, direi

22
Brufen (Guest) 06-03-2026 22:39

@ Ging89 (#4570755)

Ultimamente ti senti un po’ “tappato”? Fai fatica ad addormentarti?

Scegli GING 89!

GING 89 è il rivoluzionario farmaco che unisce dosi equine di melatonina e potentissime erbe lassative dal sudamerica.

Per una defecazione devastante seguita da immediata sonnolenza…

…SCEGLI GING 89!

 21
Silvio74 (Guest) 06-03-2026 22:11

E Flavio l’ha fatto di nuovo, dopo Acapulco adesso Indian Wells : stessa vittima Miomir.

 20
Vasco90 06-03-2026 22:06

Bella vittoria flavio

 19
pablox 06-03-2026 22:04

Solida prestazione da parte di Emma
E ora KAlynskaya Sonmez, un match da non perdere…

 18
Gaz (Guest) 06-03-2026 22:02

Scritto da Gaz
La giovane Gibson da mesi sta maramaldeggiando nel circuito ITF australiano, è arrivata così alla soglia delle top 100,le manca ancora lo scalpo importante,la Alexandrova da quando si è affacciata in top ten ha un 3-6,si deve dare una svegliata.

La numero 11 che finisce INDISSOLUBILMENTE nel carrello.
Gibson 112.

 17
piper (Guest) 06-03-2026 22:02

☹️
Riesco solo da smartphone però.

 16
piper 06-03-2026 21:56

Scritto da Diè
Dovresti trovare la “faccina” che ti porta alle emoticon con le varie opzioni.

Proverò. Altra cosa ho provato a loggarmi con lo smartphone senza successo.

 15
Diè (Guest) 06-03-2026 21:53

Dovresti trovare la “faccina” che ti porta alle emoticon con le varie opzioni.

 14
Diè (Guest) 06-03-2026 21:49

☹️

Scritto da piper

Scritto da antoniov
Purtroppo oggi per me è possibile seguire i match dei nostri e neppure quello di Jannik, essendo fuori sede ☹️

Mi spiace per te ma come hai fatto a mettere la faccina simile a questa ?

Con lo smart te le ritrovi nelle opzioni di scrittura. Allo stesso modo di whatsapp
☹️

 13
piper 06-03-2026 21:01

Scritto da antoniov
Purtroppo oggi per me è possibile seguire i match dei nostri e neppure quello di Jannik, essendo fuori sede ☹️

Mi spiace per te ma come hai fatto a mettere la faccina simile a questa 🙁 ?

 12
MAURO (Guest) 06-03-2026 21:00

Scritto da antoniov
Purtroppo oggi per me è possibile seguire i match dei nostri e neppure quello di Jannik, essendo fuori sede

Post di una chiarezza unica.

 11
antoniov 06-03-2026 20:57

@ antoniov (#4570789)
Ecco, mi è partito involontariamente il post col cellulare…

In bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi!

 10
antoniov 06-03-2026 20:54

Purtroppo oggi per me è possibile seguire i match dei nostri e neppure quello di Jannik, essendo fuori sede ☹️

 9
Ambro (Guest) 06-03-2026 20:50

Berretto e’ entrato in campo conscio che sarebbe stato suonato come un tamburo da Zverev.

 8
Aquila. 06-03-2026 19:29

Scritto da Ging89
Come Sinner e Alcaraz hanno disegnato un nuovo dritto per il tennis moderno: il dritto SUPER COMPATTO
Se voi notate nei vari anni Sinner e Alcaraz hanno sempre più abbreviato preparazioni e aperture dei loro dritti ma perché? Semplice: Ormai la velocità di palla nel tennis è talmente elevata, la palla arriva talmente veloce che chi ha ampie preparazioni nei colpi rischia sempre o di steccare o perdere campo(vero motivo per cui il rovescio ad una mano è definitivamente morto tra l’altro dato che è impossibile un rovescio ad una mano con una preparazione breve)
Alcaraz e Sinner si sono adattati compattando sempre di più i loro dritti in modo da poter colpire sempre più da vicino sempre più forte senza perdere campo o senza doversi allontanare per darsi più tempo
Ormai il tennis si sta avviando ad essere sempre più simile al ping pong
I coach hanno studiato questi nuovo efficienti dritti compatti e stanno dando vita ad una nuova generazione di giocatori: guardate i dritti di Kouame Engel e Ivanov: tutti diversi ma hanno tutti in comune una cosa: sono COMPATTI con preparazioni BREVISSIME per permettergli di tirare forte e anticipato
Dite che in Italia ci stiamo accorgendo dell’evoluzione che sta avvenendo al nostro tennis? MA CAVOLO OVVIAMENTE NO, considerate che il tennista italiano under 12 più capace(Enrico Sesti) gioca il rovescio ad una MANO che è un colpo MORTO per i motivi che ho detto sopra
E questo è il motivo per cui i tennisti stranieri NON sono allenati da coach italiani(tranne Piatti): loro non vogliono i talebani del “bel gioco, del rovescio ad una mano”, loro vogliono VINCERE CON IL TENNIS MODERNO
I nostri coach(tranne Piatti che infatti ha imparato ad allenare da Bollettieri) sono così incapaci e ANTIQUATI da insegnare ancora I ROVESCI MONOMANI

Condivido sul colpo abbreviato, solo gli incompetenti: NON HANNO NOTATO che Sinner ed Alcaraz aprono ampio solo c’è il tempo per farlo

 7
Gaz (Guest) 06-03-2026 19:28

La giovane Gibson da mesi sta maramaldeggiando nel circuito ITF australiano, è arrivata così alla soglia delle top 100,le manca ancora lo scalpo importante,la Alexandrova da quando si è affacciata in top ten ha un 3-6,si deve dare una svegliata.

 6
Pier no guest 06-03-2026 19:07

Ancora oggi se fanno “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan” non me lo perdo nonostante conosca tutte le battute.
Poi capita chi si esibisce in “44 righe di idiozie per l’ispettore Gin” ma nonostante intuisca tutte le battute me lo perdo.
La violenza come l’insipienza fanno si parte della vita ma nel primo caso accetto di fare emergere la parte meno civile che mi pervade,nell’altro caso l’istinto di sopravvivenza prende ha la meglio.

 5
JannikUberAlles 06-03-2026 18:00

@ Aquila. (#4570742)

Più che di Blu-Big-3… parlerei di 4, perché c’è un Darderi che può farsi valere, come già visto in AO-26.

Seguendo gli allenamenti di Sinner, tramite i media, si è visto l’azzurro lavorare con il solito impegno e la solita dedizione…

…credo che sia già nelle condizioni di fare BENE e se poi sarà BENISSIMO…

…ancora MEGLIO 😉

Forza A Z Z U R R I !!!!

 4
Ging89 (Guest) 06-03-2026 17:50

Come Sinner e Alcaraz hanno disegnato un nuovo dritto per il tennis moderno: il dritto SUPER COMPATTO
Se voi notate nei vari anni Sinner e Alcaraz hanno sempre più abbreviato preparazioni e aperture dei loro dritti ma perché? Semplice: Ormai la velocità di palla nel tennis è talmente elevata, la palla arriva talmente veloce che chi ha ampie preparazioni nei colpi rischia sempre o di steccare o perdere campo(vero motivo per cui il rovescio ad una mano è definitivamente morto tra l’altro dato che è impossibile un rovescio ad una mano con una preparazione breve)
Alcaraz e Sinner si sono adattati compattando sempre di più i loro dritti in modo da poter colpire sempre più da vicino sempre più forte senza perdere campo o senza doversi allontanare per darsi più tempo

Ormai il tennis si sta avviando ad essere sempre più simile al ping pong

I coach hanno studiato questi nuovo efficienti dritti compatti e stanno dando vita ad una nuova generazione di giocatori: guardate i dritti di Kouame Engel e Ivanov: tutti diversi ma hanno tutti in comune una cosa: sono COMPATTI con preparazioni BREVISSIME per permettergli di tirare forte e anticipato

Dite che in Italia ci stiamo accorgendo dell’evoluzione che sta avvenendo al nostro tennis? MA CAVOLO OVVIAMENTE NO, considerate che il tennista italiano under 12 più capace(Enrico Sesti) gioca il rovescio ad una MANO che è un colpo MORTO per i motivi che ho detto sopra

E questo è il motivo per cui i tennisti stranieri NON sono allenati da coach italiani(tranne Piatti): loro non vogliono i talebani del “bel gioco, del rovescio ad una mano”, loro vogliono VINCERE CON IL TENNIS MODERNO

I nostri coach(tranne Piatti che infatti ha imparato ad allenare da Bollettieri) sono così incapaci e ANTIQUATI da insegnare ancora I ROVESCI MONOMANI

 3
Aquila. 06-03-2026 16:26

Stasera sono curioso di vedere i nostri big tre a livello tecnico. Cobolli che mi confermi i suoi miglioramenti, idem per Musetti nella intervista ha confermato di stare bene, ha capito che in campo deve giocare più aggressivo (sarebbe ora) vediamo se alle parole passa ai fatti. Su Sinner sono curioso di vedere le sue condizioni atletiche, per capire se è ancora disponibile a fare sacrifici per il tennis, sa benissimo che se vuole rimanere al vertice deve continuare a lavorare moltissimo il che comporta a molte rinunce. Spero che abbia capito che per mantenere il suo tennis (talento in parte costruito) debba sempre allenarsi moltissimo, non deve guardare Alcaraz (talento naturale e poco costruito) può permettersi un allenamento meno stressante con più tempo per il divertimento.

 2
NonSoloSinner (Guest) 06-03-2026 15:35

E dopo una settimana di intenso lavoro, domani sono a riposo e stasera non mi perdo un match… forza azzurri

 1
