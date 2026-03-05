Daniil Medvedev, odissea per arrivare a Indian Wells: due giorni tra auto, frontiere e voli

Un viaggio degno di un film. È quello che ha vissuto Daniil Medvedev per lasciare Dubai e raggiungere in tempo il BNP Paribas Open 2026, dopo aver conquistato il titolo negli Emirati.

Il russo ha dovuto affrontare una vera e propria odissea logistica durata quasi 48 ore, tra viaggi in auto, attraversamenti di frontiera, scali improvvisati e persino un passaporto smarrito, prima di riuscire ad atterrare a Los Angeles.

Il viaggio via terra verso l’Oman

Con lo spazio aereo chiuso per ore a causa dei bombardamenti nella regione, la prima tappa è stata un trasferimento in auto verso l’Oman.

“Il viaggio può durare quattro ore e mezza se sei fortunato, ma normalmente sono circa sei. A qualcuno capita anche di impiegarne nove”, ha raccontato Medvedev.

Nel suo caso il viaggio si è complicato ulteriormente quando il conducente non riusciva più a trovare il passaporto. Il gruppo era già riuscito a passare il confine, ma è stato costretto a tornare indietro negli Emirati.

“Credo che siamo stati gli unici ad attraversare la frontiera e poi tornare indietro”, ha spiegato il russo. Alla fine il documento è stato ritrovato nel parcheggio e il viaggio è potuto riprendere.

Lo scalo a Istanbul e l’incontro con Rublev e Khachanov

Dopo aver trascorso la notte in Oman, Medvedev ha preso un volo per Istanbul. Qui lui e il suo team hanno passato la notte in un hotel all’interno dell’aeroporto prima di imbarcarsi per l’ultimo volo verso Los Angeles.

Durante il viaggio si è riunito con altri due tennisti russi, Andrey Rublev e Karen Khachanov, che avevano raggiunto l’Oman separatamente.

“Abbiamo giocato a carte sull’aereo. Probabilmente è più facile affrontare una situazione del genere con degli amici”, ha raccontato.

“Sembrava un film”

Medvedev ha cercato di ridimensionare il racconto, anche se ammette che alcuni momenti sono stati surreali.

“Sui social la gente ama esagerare. In realtà è stato solo un viaggio lungo e un po’ complicato dal punto di vista logistico”, ha detto.

“Ma se lo racconti nei dettagli sembra quasi di essere in un film di Hollywood: attraversi frontiere con altre persone e cerchi voli in continuazione”.

Durante il viaggio il russo e il suo team hanno passato ore a controllare il telefono alla ricerca di voli e hotel disponibili.

Arrivo a Indian Wells tra stanchezza e fiducia

Dopo quasi due giorni tra auto e aerei, Medvedev è finalmente arrivato in California. La stanchezza però si fa sentire.

“Ora sono molto stanco, sono stati quasi due giorni di viaggio”, ha ammesso.

Nonostante tutto, il russo confida di poter recuperare in tempo per il debutto nel torneo.

“Sabato sarà ancora difficile, ma se passi il primo turno e giochi di nuovo lunedì dovrei essere di nuovo al cento per cento”.

Dopo una traversata degna di una sceneggiatura cinematografica, Medvedev è riuscito comunque a raggiungere il deserto californiano. E ora può finalmente concentrarsi su ciò che conta di più: il tennis.





Marco Rossi