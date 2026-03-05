Zheng Qinwen aggiunge al suo team Marcos Baghdatis

Oltre a Francisco Roig a fianco di Giovanni Mpetshi Perricard e Thomas Enqvist entrato in squadra con Matteo Berrettini, il torneo di Indian Wells inaugura una nuova curiosa nuova collaborazione sul WTA Tour: Zheng Qinwen infatti è sbarcata al BNP Paribas Open 2026 con Marcos Baghdatis a suo fianco, nuova aggiunta al suo team. “Spero che Marcos possa portarmi qualcosa di diverso e aiutare il mio tennis a migliorare ulteriormente”, ha dichiarato la cinese in un’intervista esclusiva al media asiatico Tencent Sports.

Baghdatis fu un personaggio del tutto particolare nel mondo del tennis a metà degli anni 2000. Quasi dal niente arrivò in finale agli Australian Open 2006 con un tennis leggero, di tocco e con tante variazioni, il tutto con un’attitudine in campo che lo faceva benvolere ai più. In carriera ha raggiunto il numero 8 del ranking mondiale, con moltissimi problemi fisici a penalizzarlo a più riprese, prima del ritiro arrivato nel 2019. Appesa la racchetta al chiodo ha avuto una breve collaborazione con Elina Svitolina nel periodo afflitto dal Covid, quindi ha allenato per qualche mese il cinese Yibing Wu. Adesso è approdato nella squadra di Qinwen, una delle giocatrici con più “mano” e tennis vario sul tour femminile. Tuttavia l’ingresso del cipriota a fianco di Zheng non ha significato la separazione da Pere Riba.

“So che ci sono state molte domande sul mio team, quindi voglio chiarire ancora una volta: non ho interrotto la collaborazione con Riba”, ha insistito Zheng, nonostante secondo alcuni media abbia smesso di seguirlo su Instagram. “Davvero non l’ho conclusa. È semplicemente lontano dal team per un periodo di riposo”.

La cinese ha fatto il suo debutto stagionale nel 2026 al Qatar TotalEnergies Open, dopo aver saltato gli ultimi due grandi tornei a causa di un infortunio al gomito. A Doha ha vinto due match, battendo Sofia Kenin e Alycia Parks, prima di cedere di misura negli ottavi contro la campionessa in carica degli Australian Open Elena Rybakina.

“Penso davvero che il mio servizio sia migliorato”, ha spiegato Zheng. “Soprattutto dopo l’operazione, sento che la funzionalità generale del mio corpo è cambiata. Per esempio, ora il mio gomito può distendersi completamente, cosa che prima non accadeva. Allo stesso tempo ho apportato piccoli aggiustamenti tecnici nei movimenti, che si sono rivelati utili”.

Zheng, testa di serie n.24, debutterà a Indian Wells già al secondo turno contro una tra Antonia Ruzic e Jennifer Brady, con la prospettiva di affrontare la campionessa di Doha Karolina Muchova. “Sento che il mio livello è piuttosto buono”, ha concluso Zheng. “Tutti sanno che a Indian Wells la palla rimbalza più alta del solito, quindi serve un po’ di tempo per adattarsi. Ma nel complesso mi sento in buona forma. Il mio corpo è praticamente tornato alla normalità, e questo mi rende davvero felice”.

