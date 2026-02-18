Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Sinner, Cobolli e Passaro in singolare (LIVE)

18/02/2026
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

ARE ATP 500 Doha – 2° Turno – hard

Center Court – ore 11:30
Marton Fucsovics HUN vs Karen Khachanov RUS
ATP Doha
Marton Fucsovics
2
6
4
Karen Khachanov [7]
6
4
6
Vincitore: Khachanov
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 13:00)

ATP Doha
Daniil Medvedev [4]
15
3
3
Stefanos Tsitsipas
30
6
4
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS vs Jannik Sinner ITA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 11:30
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Doha
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
7
3
10
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
6
7
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli

Arthur Fils FRA vs Quentin Halys FRA

ATP Doha
Arthur Fils
6
7
Quentin Halys
1
6
Vincitore: Fils
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Andrey Rublev RUS (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 12:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

ATP Doha
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
Yuki Bhambri / Andre Goransson
4
4
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli

Jiri Lehecka CZE vs Zizou Bergs BEL (Non prima 14:30)

ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
6
6
Zizou Bergs
2
1
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS / Stefanos Tsitsipas GRE vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Joao Fonseca BRA / Marcelo Melo BRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG
Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:30
Yannick Hanfmann GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Marcelo Demoliner BRA / Fernando Romboli BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 20:30
Roman Andres Burruchaga ARG vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA / Luis “Guto” Miguel BRA vs Evan King USA / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Luciano Darderi ITA / Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG / Francisco Comesana ARG vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – 2° Turno – hard

19:00 Atmane T. 🇫🇷 – Cobolli F. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare

20:30 Nakashima B. 🇺🇸 – Wong C. 🇭🇰

Il match deve ancora iniziare

00:00 Michelsen A. 🇺🇸 – Korda S. 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

02:00 Giron M. 🇺🇸 – Ruud C. 🇳🇴

Il match deve ancora iniziare

17:00 Golubev A. 🇰🇿 / Nedovyesov A. 🇰🇿 – Behar A. 🇺🇾 / Romios M. C. 🇦🇺

Il match deve ancora iniziare

17:00 Arribage T. 🇫🇷 / Olivetti A. 🇫🇷 – Gonzalez S. 🇲🇽 / Pel D. 🇳🇱

Il match deve ancora iniziare

20:00 Hilderbrand T. 🇺🇸 / Kiger M. 🇺🇸 – Hijikata R. 🇦🇺 / Walton A. 🇦🇺

Il match deve ancora iniziare

