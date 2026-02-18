ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Sinner, Cobolli e Passaro in singolare (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Doha – 2° Turno – hard
Center Court – ore 11:30
Marton Fucsovics
vs Karen Khachanov
ATP Doha
Marton Fucsovics
2
6
4
Karen Khachanov [7]
6
4
6
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Fucsovics
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 5-4
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-3 → 1-4
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 13:00)
ATP Doha
Daniil Medvedev [4]
15
3
3
Stefanos Tsitsipas•
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Medvedev
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
D. Medvedev
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Alexei Popyrin vs Jannik Sinner (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Valentin Royer
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 1 – ore 11:30
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Doha
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
7
3
10
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
6
7
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Bolelli / Vavassori
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
7-3
ace
7-4
ace
8-4
9-4
9-5
9-6
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
3-5 → 3-6
S. Bolelli / Vavassori
3-4 → 3-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
3-3 → 3-4
S. Bolelli / Vavassori
2-3 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
1-2 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
M. Arevalo / Pavic
6-5 → 6-6
S. Bolelli / Vavassori
5-5 → 6-5
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
3-5 → 4-5
M. Arevalo / Pavic
3-4 → 3-5
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
2-3 → 2-4
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 1-3
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Arthur Fils vs Quentin Halys
ATP Doha
Arthur Fils
6
7
Quentin Halys
1
6
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
ace
4-4*
4*-5
ace
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 5-6
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
A. Fils
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
Q. Halys
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
2-2 → 2-3
Q. Halys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Fils
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Fabian Marozsan vs Andrey Rublev (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Jakub Mensik vs Zhizhen Zhang (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 2 – ore 12:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
ATP Doha
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
Yuki Bhambri / Andre Goransson
4
4
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / Glasspool
5-4 → 6-4
Y. Bhambri / Goransson
5-3 → 5-4
J. Cash / Glasspool
4-3 → 5-3
Y. Bhambri / Goransson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
3-2 → 3-3
Y. Bhambri / Goransson
3-1 → 3-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Y. Bhambri / Goransson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Cash / Glasspool
0-1 → 1-1
Y. Bhambri / Goransson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Y. Bhambri / Goransson
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Y. Bhambri / Goransson
3-3 → 3-4
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Y. Bhambri / Goransson
2-2 → 2-3
J. Cash / Glasspool
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Bhambri / Goransson
1-1 → 1-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Y. Bhambri / Goransson
0-0 → 0-1
Jiri Lehecka vs Zizou Bergs (Non prima 14:30)
ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
6
6
Zizou Bergs
2
1
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
5-1 → 6-1
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-0 → 5-1
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
J. Lehecka
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
J. Lehecka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 2-1
Z. Bergs
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Joao Fonseca
/ Marcelo Melo
vs Maximo Gonzalez
/ Andres Molteni
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cerundolo vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 20:30
Yannick Hanfmann vs Juan Manuel Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Orlando Luz / Rafael Matos
Il match deve ancora iniziare
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcelo Demoliner / Fernando Romboli
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 20:30
Roman Andres Burruchaga vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Gustavo Heide / Luis “Guto” Miguel vs Evan King / John Peers
Il match deve ancora iniziare
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Luciano Darderi / Tomas Martin Etcheverry
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cerundolo / Francisco Comesana vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Delray Beach – 2° Turno – hard
19:00 Atmane T. 🇫🇷 – Cobolli F. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
20:30 Nakashima B. 🇺🇸 – Wong C. 🇭🇰
Il match deve ancora iniziare
00:00 Michelsen A. 🇺🇸 – Korda S. 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
02:00 Giron M. 🇺🇸 – Ruud C. 🇳🇴
Il match deve ancora iniziare
17:00 Golubev A. 🇰🇿 / Nedovyesov A. 🇰🇿 – Behar A. 🇺🇾 / Romios M. C. 🇦🇺
Il match deve ancora iniziare
17:00 Arribage T. 🇫🇷 / Olivetti A. 🇫🇷 – Gonzalez S. 🇲🇽 / Pel D. 🇳🇱
Il match deve ancora iniziare
20:00 Hilderbrand T. 🇺🇸 / Kiger M. 🇺🇸 – Hijikata R. 🇦🇺 / Walton A. 🇦🇺
Il match deve ancora iniziare
