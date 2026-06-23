ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo quattro azzurri (LIVE)
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20°C
Nuvoloso al mattino, poi sole · Picco 28°C
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08:00
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19°
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09:00
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20°
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10:00
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21°
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15:00
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27°
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17:00
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28°
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22:00
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23°
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✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Roman Andres Burruchaga vs Arthur Fery (Non prima 15:30)
Ugo Humbert vs Mattia Bellucci
Court 1 – ore 12:00
Thiago Agustin Tirante vs Jacob Fearnley
Matteo Arnaldi vs Giles Hussey
Court 2 – ore 12:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Juan Manuel Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli
Sadio Doumbia / Arthur Reymond vs Christian Harrison / Neal Skupski
Court 4 – ore 12:00
Daniel Altmaier vs Aleksandar Kovacevic
Court 12 – ore 12:00
Jenson Brooksby vs Aleksandar Vukic
Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Terence Atmane / Luca Sanchez
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Tomas Martin Etcheverry / Thiago Agustin Tirante
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25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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09:00
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25°
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10:00
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27°
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11:00
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30°
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12:00
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32°
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13:00
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35°
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35°
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17:00
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34°
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20:00
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30°
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23:00
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26°
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 1°-2° Turno
🌿 Erba
Center Court – ore 12:30
Marc Polmans vs Grigor Dimitrov
Stefanos Tsitsipas vs Ignacio Buse (Non prima 15:00)
Luciano Darderi vs Yannick Hanfmann (Non prima 17:30)
Grandstand – ore 12:00
Fabian Marozsan vs Alejandro Tabilo
Jan-Lennard Struff vs Nuno Borges
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Nick Kyrgios / John-Patrick Smith (Non prima 16:00)
Court 1 – ore 12:00
Damir Dzumhur vs Vit Kopriva
Lorenzo Sonego vs Miomir Kecmanovic (Non prima 13:30)
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl (Non prima 15:00)
Court 2 – ore 12:00
Robert Galloway / Vasil Kirkov vs Robert Cash / JJ Tracy
Abdullah Shelbayh / Pedro Vives Marcos vs Andre Goransson / Evan King
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