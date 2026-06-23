Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo quattro azzurri (LIVE)

23/06/2026 08:29 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  23 Giugno 2026

20°C
Nuvoloso al mattino, poi sole  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi schiarite e sole nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 23 Giugno
08:00
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
17:00
28°
22:00
23°
⚠  Allerta arancione calore estremo: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 250 R1
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Arthur Fery GBR (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Jacob Fearnley GBR
Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Arthur Reymond FRA vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Daniel Altmaier GER vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – ore 12:00
Jenson Brooksby USA vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR vs Terence Atmane FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  23 Giugno 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 23 Giugno
09:00
25°
10:00
27°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
35°
14:00
35°
15:00
35°
17:00
34°
20:00
30°
23:00
26°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
ATP 250 R1-R2
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  1°-2° Turno
🌿  Erba

Center Court – ore 12:30
Marc Polmans AUS vs Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Ignacio Buse PER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 12:00
Fabian Marozsan HUN vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Nick Kyrgios AUS / John-Patrick Smith AUS (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Damir Dzumhur BIH vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Miomir Kecmanovic SRB (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Robert Galloway USA / Vasil Kirkov USA vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR / Pedro Vives Marcos ESP vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

Il match deve ancora iniziare

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