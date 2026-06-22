Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Pellegrino rimonta Clarke. Nardi e Travaglia avanzano. Guerrieri firma l’impresa, battuto Goffin. Cinà vince il derby con Cadenasso e avanza. Out Maestrelli, Cecchinato, Napolitano, Brancaccio e Giustino

Wimbledon, Pellegrino rimonta Clarke e avanza nelle qualificazioni

Andrea Pellegrino supera in rimonta il primo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Il tennista pugliese, numero 131 del ranking mondiale, ha sconfitto il britannico Jay Clarke, numero 245 ATP, con il punteggio di 2-6 7-6(5) 6-4 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco.

Il match era iniziato in salita per l’azzurro. Nel primo set Pellegrino ha faticato a trovare continuità al servizio, mentre Clarke ha sfruttato al meglio le caratteristiche dell’erba, giocando in modo aggressivo e prendendo il controllo degli scambi. Il secondo break, arrivato nel quinto game, ha indirizzato la frazione, chiusa dal britannico per 6-2.

Nel secondo set è arrivata la reazione di Pellegrino. L’azzurro ha rischiato grosso quando ha perso il servizio nel nono game, ma ha risposto subito, strappando la battuta a Clarke proprio nel momento in cui il britannico serviva per il match. Nel tie-break il pugliese è stato più lucido e solido, imponendosi per 7 punti a 5.

Nel parziale decisivo Pellegrino ha continuato a crescere. Dopo un avvio equilibrato, la svolta è arrivata nel nono game, quando l’italiano ha trovato il break decisivo. Con ordine e freddezza ha poi chiuso la partita sul 6-4.

Al secondo turno delle qualificazioni Pellegrino affronterà lo statunitense Tristan Boyer, numero 193 del mondo, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso il tabellone principale dei Championships.

Wimbledon, Nardi e Travaglia avanzano nelle qualificazioni: eliminati Noguchi e Mikrut

Luca Nardi approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Sui campi di Roehampton, il pesarese, numero 169 del mondo, ha superato il giapponese Rio Noguchi con un netto 6-2 6-3 in appena un’ora e 12 minuti di gioco.

Il primo set è iniziato con qualche incertezza da entrambe le parti: nei primi tre game sono arrivati tre break consecutivi. Nardi, però, ha saputo prendere subito il controllo della situazione. Dopo aver annullato una palla per il 2-2, l’azzurro ha strappato nuovamente il servizio a Noguchi nel quinto game, allungando poi fino al 6-2.

Nel secondo parziale il momento chiave è arrivato sull’1-2, quando Nardi ha dovuto cancellare tre palle break che avrebbero potuto rimettere completamente in partita il giapponese. Superato quel passaggio delicato, il pesarese ha cambiato marcia: dal 2-3 ha vinto 12 dei successivi 14 punti, salendo sul 5-3 e chiudendo poi il match ai vantaggi nel game successivo.

Al secondo turno Nardi troverà un avversario molto insidioso: Otto Virtanen. Il finlandese sull’erba può diventare pericolosissimo, soprattutto per servizio e aggressività, e rappresenterà un test decisamente più complicato.

Buona notizia anche per Stefano Travaglia, che ha superato il croato Luka Mikrut con il punteggio di 7-5 7-6(3). L’azzurro continua così la sua corsa verso quello che sarebbe il terzo ingresso nel tabellone principale di Wimbledon, dopo le qualificazioni centrate nel 2017 e nel 2018.

Al prossimo turno Travaglia affronterà il cinese Zhou Yi, in una zona di tabellone che, al netto della presenza del britannico Billy Harris, può offrire qualche opportunità interessante.

Wimbledon, Guerrieri firma l’impresa nelle qualificazioni: battuto Goffin in rimonta

Grande vittoria per Andrea Guerrieri nel primo turno delle qualificazioni maschili di Wimbledon 2026. L’azzurro ha eliminato il belga David Goffin, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 dopo 2 ore e 13 minuti di gioco.

Il match era iniziato in salita. Nel primo set Guerrieri ha annullato tre palle break nel quarto game, ma ha ceduto la battuta nel sesto gioco. Dopo il controbreak immediato, l’azzurro non è riuscito a completare la rimonta e Goffin ha chiuso il parziale per 6-3.

La svolta è arrivata nel secondo set. Guerrieri ha strappato il servizio al belga nel secondo game dopo una lunga battaglia, salendo sul 3-0. Goffin è rientrato fino al 5-5, annullando anche un set point, ma nel dodicesimo gioco l’azzurro ha piazzato il break decisivo a zero, chiudendo la frazione per 7-5.

Nel terzo set c’è stato subito uno scambio di break, poi l’equilibrio è durato fino al 2-2. Da quel momento Guerrieri ha alzato il livello: nel sesto game ha strappato il servizio a Goffin alla quarta occasione, portandosi sul 4-2, poi ha confermato il vantaggio e ha chiuso con un nuovo break a zero per il definitivo 6-2.

Al secondo turno Guerrieri affronterà il francese Kyrian Jacquet, numero 25 del seeding delle qualificazioni, con l’obiettivo di continuare la corsa verso il tabellone principale.

Giornata amara, invece, per altri due azzurri. Raul Brancaccio è stato eliminato dal francese Arthur Gea, numero 132 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e 39 minuti. Il campano ha faticato soprattutto al servizio e non è riuscito a trovare continuità nei momenti chiave.

Niente da fare anche per Lorenzo Giustino, sconfitto dal belga Gauthier Onclin con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 32 minuti. L’azzurro ha provato a reagire nel secondo set, trovando anche il break nel settimo game, ma ha subito l’immediato controbreak e nel finale ha ceduto nuovamente la battuta.

Federico Cinà supera il derby azzurro contro Cadenasso e approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Il giovane italiano si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2, confermando grande solidità nei momenti chiave del match.

Nel primo set Cinà ha piazzato il break decisivo nel secondo game, indirizzando subito la frazione. Da lì ha gestito il vantaggio con attenzione, annullando anche una palla del controbreak sul 4-2, prima di chiudere il parziale per 6-3.

Ancora più netto il dominio nel secondo set. Federico è scappato subito sul 4-1 con doppio break, mettendo in discesa la partita. Nell’ultimo game ha dovuto cancellare un’altra palla break, ma è rimasto lucido fino al definitivo 6-2.

Al secondo turno delle qualificazioni Cinà affronterà Hugo Gaston testa di serie n.5, con l’obiettivo di continuare la sua corsa verso il tabellone principale dei Championships.

Wimbledon, Napolitano subito fuori nelle qualificazioni: Harris passa in due set

Stefano Napolitano esce all’esordio nelle qualificazioni di Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto dal britannico Billy Harris, testa di serie numero 23, con il punteggio di 6-2 6-2 in una partita mai realmente in discussione.

Harris ha preso subito il controllo del match, imponendo ritmo e continuità fin dai primi game. Napolitano ha faticato a trovare soluzioni efficaci e nel primo set non è riuscito a contenere l’aggressività dell’avversario, cedendo la frazione per 6-2.

L’unico vero sussulto dell’azzurro è arrivato nel secondo set. Sotto 0-3, Napolitano è riuscito a recuperare il break di svantaggio e a rientrare fino al 2-3, dando per un momento l’impressione di poter riaprire la partita.

Da lì, però, Harris ha ripreso il comando, infilando tre game consecutivi e chiudendo anche il secondo parziale per 6-2. Per Napolitano si ferma così subito il percorso nelle qualificazioni dei Championships.

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C. Wong vs B. Gojo



Slam Wimbledon C. Wong [4] C. Wong [4] 6 2 B. Gojo B. Gojo 7 6 Vincitore: B. Gojo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Gojo 15-0 2-5 → 2-6 C. Wong 0-15 15-15 40-15 1-5 → 2-5 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-30 0-4 → 1-4 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 C. Wong 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 B. Gojo 15-0 30-0 0-1 → 0-2 C. Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 C. Wong 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-5 → 5-5 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Wong 15-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 15-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Gojo None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Prado Angelo vs D. Evans



Slam Wimbledon J. Prado Angelo J. Prado Angelo 6 3 D. Evans D. Evans 7 6 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Prado Angelo 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 J. Prado Angelo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Evans 30-0 2-3 → 2-4 J. Prado Angelo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Prado Angelo 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Prado Angelo 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Prado Angelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Prado Angelo 0-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Prado Angelo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Prado Angelo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Prado Angelo 15-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Prado Angelo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Evans None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

L. Broady vs A. Holmgren



Slam Wimbledon L. Broady L. Broady 6 6 5 A. Holmgren [24] A. Holmgren [24] 7 4 7 Vincitore: A. Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. Broady 0-15 0-30 5-6 → 5-7 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Broady 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Holmgren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Broady 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Broady 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Broady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Broady 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Holmgren 0-15 15-15 15-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Broady 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Holmgren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 4-2 → 4-3 L. Broady 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Holmgren 0-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Holmgren 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Holmgren 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Broady 0-15 15-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Broady 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Holmgren 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Broady 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Broady None-None 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

M. McDonald vs F. Meligeni Alves



Slam Wimbledon M. McDonald [13] • M. McDonald [13] 0 3 F. Meligeni Alves F. Meligeni Alves 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. McDonald 3-0 F. Meligeni Alves 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 → 2-0 F. Meligeni Alves None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon Y. Bu [3] Y. Bu [3] 6 6 H. Dellien H. Dellien 4 0 Vincitore: Y. Bu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Y. Bu 15-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Dellien 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Dellien 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-3 → 5-4 Y. Bu 15-0 30-0 4-3 → 5-3 H. Dellien 15-0 40-0 4-2 → 4-3 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 1-2 → 2-2 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Dellien None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Y. Buvs H. Dellien

F. Comesana vs A. Moro Canas



Slam Wimbledon F. Comesana [1] F. Comesana [1] 6 6 4 A. Moro Canas A. Moro Canas 4 7 6 Vincitore: A. Moro Canas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Moro Canas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Moro Canas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Moro Canas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Comesana 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Comesana 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Moro Canas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Moro Canas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Moro Canas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Moro Canas 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Comesana 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Moro Canas None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Coria vs O. Bonding



Slam Wimbledon F. Coria F. Coria 7 6 O. Bonding O. Bonding 6 2 Vincitore: F. Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 O. Bonding 15-0 40-0 5-1 → 5-2 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 O. Bonding 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Coria 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 O. Bonding 15-0 15-15 15-40 1-1 → 2-1 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 O. Bonding 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 O. Bonding 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Coria 15-0 30-0 5-5 → 6-5 O. Bonding 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Bonding 15-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 O. Bonding 30-0 3-2 → 3-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Bonding 15-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 30-0 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Bonding 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Coria None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Z. Zhang vs H. Searle



Slam Wimbledon Z. Zhang Z. Zhang 0 3 4 H. Searle • H. Searle 30 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Searle 30-0 4-5 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 H. Searle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Z. Zhang 0-15 15-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Searle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 H. Searle 30-0 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 H. Searle 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Searle 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Z. Zhang 30-0 30-15 2-5 → 3-5 H. Searle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 H. Searle 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Searle 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 Z. Zhang 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Searle None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon J. Faria [2] J. Faria [2] 6 6 H. Grenier H. Grenier 3 3 Vincitore: J. Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Faria 30-0 4-3 → 5-3 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Faria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Faria 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Grenier 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Faria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Faria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Faria 15-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Faria 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Grenier 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Faria None-None 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Fariavs H. Grenier

N. Moreno De Alboran vs H. Mayot



Slam Wimbledon N. Moreno De Alboran N. Moreno De Alboran 2 2 H. Mayot H. Mayot 6 6 Vincitore: H. Mayot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Mayot 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 N. Moreno De Alboran 15-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Mayot 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Mayot 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 N. Moreno De Alboran None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

P. Llamas Ruiz vs D. Added



Slam Wimbledon P. Llamas Ruiz [7] P. Llamas Ruiz [7] 6 6 D. Added D. Added 2 4 Vincitore: P. Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Added 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Added 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Added 15-0 30-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Added 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Added 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Added 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Added 15-0 30-0 40-15 3-1 → 3-2 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Added 0-15 0-30 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Added None-None 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Maestrelli vs M. Basing



Slam Wimbledon F. Maestrelli [10] F. Maestrelli [10] 6 6 4 M. Basing M. Basing 4 7 6 Vincitore: M. Basing Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Basing 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Maestrelli 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Basing 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Basing 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Basing 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Basing 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Basing 15-0 30-0 5-5 → 5-6 F. Maestrelli 15-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Basing 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Basing 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Basing 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Basing 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Basing 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Basing 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 M. Basing 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Basing None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Lajal M. Lajal 4 4 L. Pavlovic L. Pavlovic 6 6 Vincitore: L. Pavlovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Pavlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Lajal 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Pavlovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Lajal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Pavlovic 15-0 30-0 2-3 → 2-4 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Pavlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Lajal 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Pavlovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Lajal 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Pavlovic 15-0 30-0 30-15 4-5 → 4-6 M. Lajal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Pavlovic 15-0 30-0 3-4 → 3-5 M. Lajal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Pavlovic 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Lajal 40-0 1-3 → 2-3 L. Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Pavlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Lajal None-None 15-0 15-15 30-30 0-0 → 0-1

M. Lajalvs L. Pavlovic

J. Monday vs T. Schoolkate



Slam Wimbledon J. Monday J. Monday 5 3 T. Schoolkate [28] T. Schoolkate [28] 7 6 Vincitore: T. Schoolkate Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Monday 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Monday 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 1-3 → 1-4 J. Monday 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Monday 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Schoolkate 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Monday 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Monday 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Monday 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Monday 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Monday 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Monday 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Schoolkate None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Clarke vs A. Pellegrino



Slam Wimbledon J. Clarke J. Clarke 6 6 4 A. Pellegrino [17] A. Pellegrino [17] 2 7 6 Vincitore: A. Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Clarke 0-15 15-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Pellegrino 15-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 3-3 → 3-4 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 1-1 → 1-2 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Pellegrino None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

P. Herbert vs P. Jubb



Slam Wimbledon P. Herbert P. Herbert 30 3 P. Jubb • P. Jubb 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Jubb 0-15 0-30 3-5 P. Herbert 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Jubb 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Herbert 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Jubb 15-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Jubb None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon C. Chidekh C. Chidekh 4 4 A. Dougaz A. Dougaz 6 6 Vincitore: A. Dougaz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Dougaz 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 C. Chidekh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 A. Dougaz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Chidekh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Dougaz 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 C. Chidekh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Dougaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Chidekh 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Dougaz 15-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Chidekh 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Dougaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Chidekh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Dougaz 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Chidekh 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Dougaz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Chidekh 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Dougaz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Chidekh 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Dougaz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Chidekh None-None 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

C. Chidekhvs A. Dougaz

O. Tarvet vs A. Bolt



Slam Wimbledon O. Tarvet O. Tarvet 7 7 A. Bolt A. Bolt 6 5 Vincitore: O. Tarvet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Bolt 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Bolt 15-0 15-15 40-15 5-4 → 5-5 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 30-30 2-2 → 3-2 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 O. Tarvet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Bolt 30-0 40-0 3-3 → 3-4 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Tarvet 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Bolt None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Diaz Acosta vs A. Galarneau



Slam Wimbledon F. Diaz Acosta [12] F. Diaz Acosta [12] 2 2 A. Galarneau A. Galarneau 6 6 Vincitore: A. Galarneau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 2-5 → 2-6 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Galarneau 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Galarneau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Galarneau 15-0 30-0 2-0 → 2-1 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Galarneau None-None 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

O. Crawford vs J. Rodionov



Slam Wimbledon O. Crawford O. Crawford 4 4 J. Rodionov [30] J. Rodionov [30] 6 6 Vincitore: J. Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 O. Crawford 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Crawford 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Rodionov 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 O. Crawford 15-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Crawford 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 J. Rodionov 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Crawford 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Rodionov 15-0 30-0 4-5 → 4-6 O. Crawford 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Rodionov 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 O. Crawford 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Rodionov 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 O. Crawford 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 40-30 2-1 → 2-2 O. Crawford 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Crawford None-None 15-0 30-0 30-15 40-30 30-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon S. Napolitano S. Napolitano 2 2 B. Harris [23] B. Harris [23] 6 6 Vincitore: B. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 B. Harris 0-15 15-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 B. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 B. Harris 15-0 30-0 30-15 2-4 → 2-5 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-30 40-15 1-4 → 2-4 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Harris 15-0 15-15 1-1 → 1-2 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Harris None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Napolitanovs B. Harris

L. Giustino vs G. Onclin



Slam Wimbledon L. Giustino L. Giustino 3 5 G. Onclin G. Onclin 6 7 Vincitore: G. Onclin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 4-5 → 5-5 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 4-4 → 4-5 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 G. Onclin 0-15 0-30 3-3 → 4-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 0-1 → 1-1 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 3-4 → 3-5 L. Giustino 15-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Onclin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Giustino None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

O. Virtanen vs P. Martinez



Slam Wimbledon O. Virtanen O. Virtanen 6 1 6 P. Martinez [19] P. Martinez [19] 4 6 1 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 O. Virtanen 15-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 O. Virtanen 15-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Martinez 30-0 40-0 1-5 → 1-6 O. Virtanen 0-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 0-3 → 1-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Ceban vs R. Carballes Baena



Slam Wimbledon M. Ceban M. Ceban 2 4 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 6 6 Vincitore: R. Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 15-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Ceban 0-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Ceban 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Ceban 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Ceban 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 M. Ceban 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Carballes Baena 15-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Ceban 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Ceban 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 M. Ceban 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Ceban None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon H. Gaston [5] H. Gaston [5] 4 6 6 L. Midon L. Midon 6 3 4 Vincitore: H. Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Midon 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Midon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 2-3 → 3-3 L. Midon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Gaston 15-0 30-0 1-2 → 2-2 L. Midon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Midon 0-15 15-15 40-15 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Gaston 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 5-3 → 6-3 L. Midon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Midon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 H. Gaston 15-0 30-0 2-2 → 3-2 L. Midon 0-15 15-15 30-15 2-1 → 2-2 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Midon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Midon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 3-5 → 4-5 L. Midon 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Gaston 0-15 30-15 2-4 → 3-4 L. Midon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 2-3 → 2-4 H. Gaston 30-0 15-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Midon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 L. Midon 15-0 30-0 40-0 40-30 0-1 → 0-2 H. Gaston None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

H. Gastonvs L. Midon

E. Butvilas vs M. Echargui



Slam Wimbledon E. Butvilas E. Butvilas 6 5 3 M. Echargui [29] M. Echargui [29] 3 7 6 Vincitore: M. Echargui Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Butvilas 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Butvilas 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Butvilas 15-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Echargui 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Butvilas 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Butvilas 0-15 15-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Echargui 15-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Butvilas 15-0 30-0 3-2 → 4-2 M. Echargui 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 2-0 → 2-1 E. Butvilas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Echargui 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Echargui 0-15 15-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 3-0 → 3-1 E. Butvilas 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Butvilas None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Sweeny vs F. Roncadelli



Slam Wimbledon D. Sweeny [11] D. Sweeny [11] 6 6 F. Roncadelli F. Roncadelli 4 2 Vincitore: D. Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Roncadelli 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 F. Roncadelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Roncadelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Roncadelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Sweeny 15-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Roncadelli 15-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Roncadelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Roncadelli 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Sweeny 15-0 30-0 2-1 → 3-1 F. Roncadelli 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Sweeny 15-0 30-0 1-0 → 2-0 F. Roncadelli None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

L. Draxl vs R. Bertola



Slam Wimbledon L. Draxl • L. Draxl 0 6 5 R. Bertola R. Bertola 0 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Draxl 5-6 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Bertola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Bertola 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bertola None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon G. Cadenasso G. Cadenasso 3 2 F. Cina F. Cina 6 6 Vincitore: F. Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Cadenasso 15-0 30-0 30-30 40-30 1-5 → 2-5 F. Cina 15-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Cadenasso 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Cadenasso 0-15 15-15 0-2 → 1-2 F. Cina 0-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Cadenasso 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Cadenasso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 G. Cadenasso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Cina 15-0 30-0 1-3 → 1-4 G. Cadenasso 0-15 15-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 G. Cadenasso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Cina None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

G. Cadenassovs F. Cina

K. Smith vs J. Ficovich



Slam Wimbledon K. Smith K. Smith 6 7 J. Ficovich J. Ficovich 1 6 Vincitore: K. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 K. Smith 0-15 15-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Ficovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Smith 15-0 30-0 4-5 → 5-5 J. Ficovich 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 K. Smith 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Ficovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Ficovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Smith 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Ficovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 K. Smith 15-0 30-0 0-1 → 1-1 J. Ficovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Smith 15-0 30-0 5-1 → 6-1 J. Ficovich 0-15 0-30 4-1 → 5-1 K. Smith 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Ficovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Smith 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 J. Ficovich 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Smith None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

D. Blanch vs U. Blanchet



Slam Wimbledon D. Blanch D. Blanch 7 6 F. Jianu F. Jianu 6 4 Vincitore: D. Blanch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Blanch 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Jianu 0-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Blanch 15-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Jianu 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Blanch 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Jianu 15-0 30-0 3-1 → 3-2 D. Blanch 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Jianu 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Blanch 15-0 30-0 0-1 → 1-1 F. Jianu 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-1* 6-6 → 7-6 F. Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 D. Blanch 30-0 5-5 → 6-5 F. Jianu 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Jianu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Jianu 15-0 30-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Jianu 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Jianu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 D. Blanch None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

H. Rocha vs N. Mejia



Slam Wimbledon H. Rocha [9] • H. Rocha [9] 0 4 7 0 N. Mejia N. Mejia 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Rocha 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Rocha 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 3-3 → 3-4 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Mejia 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 H. Rocha 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Rocha 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Mejia 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 N. Mejia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Mejia None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 12:00am

A. Matusevich vs R. Sakamoto



Slam Wimbledon A. Matusevich A. Matusevich 6 6 3 R. Sakamoto [27] R. Sakamoto [27] 7 3 6 Vincitore: R. Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Matusevich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Sakamoto 15-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Matusevich 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 2-2 → 2-3 A. Matusevich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Matusevich 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Matusevich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Matusevich 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Matusevich 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Matusevich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Matusevich 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 3-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Matusevich 15-0 30-0 5-6 → 6-6 R. Sakamoto 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Matusevich 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Matusevich 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Matusevich 15-0 15-15 30-30 15-30 40-30 A-40 2-3 → 3-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 2-2 → 2-3 A. Matusevich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Matusevich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Sakamoto None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Sachko vs S. Mochizuki



Slam Wimbledon V. Sachko V. Sachko 3 6 S. Mochizuki [21] S. Mochizuki [21] 6 7 Vincitore: S. Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 6-6 → 6-7 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 30-30 5-6 → 6-6 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 V. Sachko 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 40-15 1-3 → 1-4 V. Sachko 0-30 15-30 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 V. Sachko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Sachko None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R. Noguchi vs L. Nardi



Slam Wimbledon R. Noguchi R. Noguchi 2 3 L. Nardi L. Nardi 6 6 Vincitore: L. Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 3-2 → 3-3 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Nardi 0-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Noguchi None-None 0-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

K. Uchida vs B. Tomic



Slam Wimbledon K. Uchida K. Uchida 40 3 1 B. Tomic • B. Tomic 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Tomic 0-15 15-30 15-40 1-2 K. Uchida 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Tomic 15-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Uchida 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Tomic 0-15 15-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Tomic 15-0 30-0 3-3 → 3-4 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-0 1-1 → 1-2 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Tomic None-None 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Andrade A. Andrade 3 6 3 C. Smith C. Smith 6 4 6 Vincitore: C. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Andrade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Smith 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Andrade 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Andrade 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Andrade 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Andrade 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Andrade 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Smith 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Andrade 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 C. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Andrade 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Andrade 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Smith 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Andrade 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Andrade 15-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Andrade 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Andrade 0-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 C. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Andrade 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Smith None-None 15-0 30-15 0-0 → 0-1

A. Andradevs C. Smith

N. Basilashvili vs E. Ymer



Slam Wimbledon N. Basilashvili [6] N. Basilashvili [6] None 6 3 6 E. Ymer • E. Ymer None 2 6 7 Vincitore: E. Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Ymer None-None 6-7 E. Ymer None-None 0-1 0-2 1-2 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-8 6-6 → 6-7 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 E. Ymer 0-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 3-3 → 4-3 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 N. Basilashvili 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Ymer 15-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Ymer 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Basilashvili 30-0 40-15 2-5 → 3-5 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 2-0 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 1-0 → 2-0 E. Ymer 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Basilashvili 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Ymer None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

M. Dodig vs F. Ferreira Silva



Slam Wimbledon M. Dodig M. Dodig 0 3 7 0 F. Ferreira Silva • F. Ferreira Silva 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Ferreira Silva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 0-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-3 → 4-3 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Dodig 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Ferreira Silva 15-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Dodig 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Ferreira Silva None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

T. Gentzsch vs Z. Kolar



Slam Wimbledon T. Gentzsch • T. Gentzsch 40 0 Z. Kolar Z. Kolar 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Gentzsch None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0

Slam Wimbledon L. Djere L. Djere 6 7 M. Houkes M. Houkes 4 5 Vincitore: L. Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 M. Houkes 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Houkes 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Houkes 0-15 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Houkes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Houkes 0-15 15-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Houkes 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Houkes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 4-3 → 5-3 M. Houkes 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Houkes 0-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Houkes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Houkes None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

L. Djerevs M. Houkes

T. Skatov vs A. Barrena



Slam Wimbledon T. Skatov T. Skatov 6 7 A. Barrena A. Barrena 3 6 Vincitore: T. Skatov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Barrena 0-15 15-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Barrena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Barrena 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Barrena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Barrena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Skatov 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Barrena 30-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Skatov 15-0 30-0 5-3 → 6-3 A. Barrena 15-0 30-0 5-2 → 5-3 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Barrena 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Barrena 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Barrena 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 T. Skatov None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Boyer vs G. Olivieri



Slam Wimbledon T. Boyer T. Boyer 6 6 G. Olivieri G. Olivieri 1 4 Vincitore: T. Boyer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Boyer 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 G. Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Olivieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 T. Boyer 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 G. Olivieri 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Boyer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Olivieri 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Olivieri 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Boyer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 G. Olivieri 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 T. Boyer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 G. Olivieri 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Boyer 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Olivieri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Boyer None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Cecchinato vs T. Barrios Vera



Slam Wimbledon M. Cecchinato M. Cecchinato 6 3 T. Barrios Vera [20] T. Barrios Vera [20] 7 6 Vincitore: T. Barrios Vera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Cecchinato None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 12:00am

H. Squire vs M. Zheng



Slam Wimbledon H. Squire H. Squire 2 6 M. Zheng [26] M. Zheng [26] 6 7 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3*-6 6-6 → 6-7 H. Squire 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 H. Squire 15-15 30-15 4-5 → 5-5 M. Zheng 0-15 15-15 30-30 4-4 → 4-5 H. Squire 15-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Squire 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Zheng 15-0 30-0 2-2 → 2-3 H. Squire 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Zheng 15-0 15-15 30-30 1-1 → 1-2 H. Squire 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Squire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Zheng 15-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Squire 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 H. Squire 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Zheng 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 H. Squire 15-0 15-15 15-30 30-30 0-1 → 0-2 M. Zheng None-None 30-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Guerrieri vs D. Goffin



Slam Wimbledon A. Guerrieri A. Guerrieri 3 7 6 D. Goffin D. Goffin 6 5 2 Vincitore: A. Guerrieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Guerrieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Guerrieri 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-4 → 5-5 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Guerrieri 15-0 30-0 4-2 → 5-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-0 → 3-1 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Guerrieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Guerrieri 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 1-1 → 1-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 0-1 → 1-1 D. Goffin None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

G. Bailly vs P. Martin Tiffon



Slam Wimbledon G. Bailly G. Bailly 4 4 P. Martin Tiffon P. Martin Tiffon 6 6 Vincitore: P. Martin Tiffon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Bailly 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Martin Tiffon 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Bailly 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Bailly 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Bailly 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Bailly 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martin Tiffon 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Bailly 15-0 15-15 15-30 4-4 → 4-5 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Martin Tiffon 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Bailly 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 P. Martin Tiffon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Bailly None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Schwaerzler vs C. O’Connell



Slam Wimbledon J. Schwaerzler J. Schwaerzler 0 6 C. O'Connell [32] C. O'Connell [32] 3* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 6-6 J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Schwaerzler 30-0 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. O'Connell 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. O'Connell None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon R. Safiullin [15] R. Safiullin [15] 6 7 J. McCabe J. McCabe 3 6 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 30-0 2-3 → 3-3 J. McCabe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. McCabe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. McCabe 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Safiullin 15-0 40-0 5-3 → 6-3 J. McCabe 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. McCabe 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 3-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. McCabe 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 15-15 40-30 1-1 → 2-1 J. McCabe 1-0 → 1-1 R. Safiullin None-None 0-15 0-0 → 1-0

R. Safiullinvs J. McCabe

P. Boscardin Dias vs K. Jacquet



Slam Wimbledon P. Boscardin Dias P. Boscardin Dias 1 6 K. Jacquet [25] K. Jacquet [25] 6 7 Vincitore: K. Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 K. Jacquet 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Boscardin Dias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Jacquet 0-15 0-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 P. Boscardin Dias 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Jacquet 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 P. Boscardin Dias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Boscardin Dias 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Boscardin Dias 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Boscardin Dias 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 P. Boscardin Dias 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 K. Jacquet 0-15 15-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Boscardin Dias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Boscardin Dias 15-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Jacquet None-None 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

N. Budkov Kjaer vs J. Reis Da Silva



Slam Wimbledon N. Budkov Kjaer [8] N. Budkov Kjaer [8] 6 6 6 J. Reis Da Silva J. Reis Da Silva 4 7 1 Vincitore: N. Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Reis Da Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Reis Da Silva 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Reis Da Silva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-15 5-6 → 6-6 J. Reis Da Silva 15-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Reis Da Silva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Reis Da Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Reis Da Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 J. Reis Da Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Reis Da Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Reis Da Silva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Budkov Kjaer 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Reis Da Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Reis Da Silva 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Reis Da Silva 15-0 30-0 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Reis Da Silva None-None 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

V. Gaubas vs M. Mmoh



Slam Wimbledon V. Gaubas [14] V. Gaubas [14] 0 4 4 M. Mmoh • M. Mmoh 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Mmoh 4-1 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Gaubas None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon D. Glinka D. Glinka 4 3 K. Coppejans K. Coppejans 6 6 Vincitore: K. Coppejans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Glinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-4 → 2-4 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Glinka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Glinka 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Glinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Coppejans 0-15 15-15 40-15 30-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Glinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Glinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Coppejans 0-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Glinka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Coppejans None-None 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

D. Glinkavs K. Coppejans

R. Brancaccio vs A. Gea



Slam Wimbledon R. Brancaccio R. Brancaccio 5 3 A. Gea [18] A. Gea [18] 7 6 Vincitore: A. Gea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Gea 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Gea 0-15 15-15 30-15 30-30 2-4 → 2-5 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Gea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Gea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Brancaccio 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Gea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 3-4 → 4-4 A. Gea 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 A. Gea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Brancaccio 15-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Gea None-None 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

S. Travaglia vs L. Mikrut



Slam Wimbledon S. Travaglia [16] S. Travaglia [16] 7 7 L. Mikrut L. Mikrut 5 6 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Mikrut 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Mikrut 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Travaglia 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 L. Mikrut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Mikrut 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 L. Mikrut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 L. Mikrut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Mikrut 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 S. Travaglia 15-0 30-15 5-5 → 6-5 L. Mikrut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Mikrut 15-0 30-0 30-15 30-30 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Mikrut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 L. Mikrut 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Travaglia 30-0 30-15 1-1 → 2-1 L. Mikrut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Travaglia None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Tseng vs G. Heide



Slam Wimbledon C. Tseng C. Tseng 1* 6 G. Heide G. Heide 1 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 6-6 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 G. Heide 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Tseng 15-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Heide 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 G. Heide 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Heide 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Heide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Heide None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon Z. Piros Z. Piros 6 6 I. Ivanov I. Ivanov 2 2 Vincitore: Z. Piros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Piros 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 I. Ivanov 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 I. Ivanov 15-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 I. Ivanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Z. Piros 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Ivanov 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Z. Piros 0-15 15-15 40-15 30-15 5-2 → 6-2 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Z. Piros 0-15 15-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 I. Ivanov 0-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 I. Ivanov 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Z. Piros 30-0 40-0 1-0 → 2-0 I. Ivanov None-None 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Z. Pirosvs I. Ivanov

N. Sanchez Izquierdo vs S. Kwon



Slam Wimbledon N. Sanchez Izquierdo N. Sanchez Izquierdo 6 3 S. Kwon S. Kwon 7 6 Vincitore: S. Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Kwon 0-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 N. Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Kwon 15-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Kwon 15-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Kwon 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Sanchez Izquierdo None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

G. Den Ouden vs Y. Zhou



Slam Wimbledon G. Den Ouden G. Den Ouden 4 4 Y. Zhou Y. Zhou 6 6 Vincitore: Y. Zhou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Den Ouden 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 G. Den Ouden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 G. Den Ouden 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Y. Zhou 30-0 0-3 → 0-4 G. Den Ouden 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Y. Zhou 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Den Ouden 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Den Ouden 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 G. Den Ouden 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Den Ouden 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Y. Zhou 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Den Ouden 15-15 15-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Den Ouden None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

F. Bax vs C. Rodesch



Slam Wimbledon F. Bax • F. Bax 15 7 1 3 C. Rodesch C. Rodesch 0 6 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Bax 15-0 3-4 C. Rodesch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Bax 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Bax 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Bax 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Bax 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 C. Rodesch 15-0 1-4 → 1-5 F. Bax 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Rodesch 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Bax 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Bax 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Bax 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-5 → 5-6 F. Bax 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Bax 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Bax 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Rodesch 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Bax 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Bax 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Rodesch None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon F. Gomez F. Gomez 3 4 C. Tabur C. Tabur 6 6 Vincitore: C. Tabur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Tabur 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Gomez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 F. Gomez 15-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Tabur 15-0 30-0 1-0 → 1-1 F. Gomez 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Tabur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Tabur 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Tabur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Tabur None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

F. Gomezvs C. Tabur

Y. Hsu vs S. Sakellaridis



Slam Wimbledon Y. Hsu Y. Hsu 4 2 S. Sakellaridis [31] S. Sakellaridis [31] 6 6 Vincitore: S. Sakellaridis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Y. Hsu 15-0 30-0 30-15 1-5 → 2-5 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Y. Hsu 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Y. Hsu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Y. Hsu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Hsu 15-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 3-4 → 3-5 Y. Hsu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 30-30 2-3 → 2-4 Y. Hsu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Y. Hsu None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

J. Kym vs G. Bueno



Slam Wimbledon J. Kym J. Kym 4 7 6 G. Bueno G. Bueno 6 5 1 Vincitore: J. Kym Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Kym 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 G. Bueno 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Kym 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Bueno 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Kym 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Bueno 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Kym 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Bueno 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Kym 15-0 30-0 5-5 → 6-5 G. Bueno 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Kym 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Bueno 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Kym 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Bueno 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Kym 0-15 15-15 30-15 1-3 → 2-3 G. Bueno 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Kym 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Kym 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Kym 15-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Kym 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Bueno 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Kym 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 G. Bueno 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Kym 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Kym None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Neumayer vs D. Lajovic

