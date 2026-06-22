Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Pellegrino rimonta Clarke. Nardi e Travaglia avanzano. Guerrieri firma l’impresa, battuto Goffin. Cinà vince il derby con Cadenasso e avanza. Out Maestrelli, Cecchinato, Napolitano, Brancaccio e Giustino

Andrea Pellegrino nella foto - Foto Patrick Boren
Wimbledon, Pellegrino rimonta Clarke e avanza nelle qualificazioni
Andrea Pellegrino supera in rimonta il primo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Il tennista pugliese, numero 131 del ranking mondiale, ha sconfitto il britannico Jay Clarke, numero 245 ATP, con il punteggio di 2-6 7-6(5) 6-4 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco.
Il match era iniziato in salita per l’azzurro. Nel primo set Pellegrino ha faticato a trovare continuità al servizio, mentre Clarke ha sfruttato al meglio le caratteristiche dell’erba, giocando in modo aggressivo e prendendo il controllo degli scambi. Il secondo break, arrivato nel quinto game, ha indirizzato la frazione, chiusa dal britannico per 6-2.
Nel secondo set è arrivata la reazione di Pellegrino. L’azzurro ha rischiato grosso quando ha perso il servizio nel nono game, ma ha risposto subito, strappando la battuta a Clarke proprio nel momento in cui il britannico serviva per il match. Nel tie-break il pugliese è stato più lucido e solido, imponendosi per 7 punti a 5.
Nel parziale decisivo Pellegrino ha continuato a crescere. Dopo un avvio equilibrato, la svolta è arrivata nel nono game, quando l’italiano ha trovato il break decisivo. Con ordine e freddezza ha poi chiuso la partita sul 6-4.
Al secondo turno delle qualificazioni Pellegrino affronterà lo statunitense Tristan Boyer, numero 193 del mondo, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso il tabellone principale dei Championships.
Wimbledon, Nardi e Travaglia avanzano nelle qualificazioni: eliminati Noguchi e Mikrut
Luca Nardi approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Sui campi di Roehampton, il pesarese, numero 169 del mondo, ha superato il giapponese Rio Noguchi con un netto 6-2 6-3 in appena un’ora e 12 minuti di gioco.
Il primo set è iniziato con qualche incertezza da entrambe le parti: nei primi tre game sono arrivati tre break consecutivi. Nardi, però, ha saputo prendere subito il controllo della situazione. Dopo aver annullato una palla per il 2-2, l’azzurro ha strappato nuovamente il servizio a Noguchi nel quinto game, allungando poi fino al 6-2.
Nel secondo parziale il momento chiave è arrivato sull’1-2, quando Nardi ha dovuto cancellare tre palle break che avrebbero potuto rimettere completamente in partita il giapponese. Superato quel passaggio delicato, il pesarese ha cambiato marcia: dal 2-3 ha vinto 12 dei successivi 14 punti, salendo sul 5-3 e chiudendo poi il match ai vantaggi nel game successivo.
Al secondo turno Nardi troverà un avversario molto insidioso: Otto Virtanen. Il finlandese sull’erba può diventare pericolosissimo, soprattutto per servizio e aggressività, e rappresenterà un test decisamente più complicato.
Buona notizia anche per Stefano Travaglia, che ha superato il croato Luka Mikrut con il punteggio di 7-5 7-6(3). L’azzurro continua così la sua corsa verso quello che sarebbe il terzo ingresso nel tabellone principale di Wimbledon, dopo le qualificazioni centrate nel 2017 e nel 2018.
Al prossimo turno Travaglia affronterà il cinese Zhou Yi, in una zona di tabellone che, al netto della presenza del britannico Billy Harris, può offrire qualche opportunità interessante.
Wimbledon, Guerrieri firma l’impresa nelle qualificazioni: battuto Goffin in rimonta
Grande vittoria per Andrea Guerrieri nel primo turno delle qualificazioni maschili di Wimbledon 2026. L’azzurro ha eliminato il belga David Goffin, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 dopo 2 ore e 13 minuti di gioco.
Il match era iniziato in salita. Nel primo set Guerrieri ha annullato tre palle break nel quarto game, ma ha ceduto la battuta nel sesto gioco. Dopo il controbreak immediato, l’azzurro non è riuscito a completare la rimonta e Goffin ha chiuso il parziale per 6-3.
La svolta è arrivata nel secondo set. Guerrieri ha strappato il servizio al belga nel secondo game dopo una lunga battaglia, salendo sul 3-0. Goffin è rientrato fino al 5-5, annullando anche un set point, ma nel dodicesimo gioco l’azzurro ha piazzato il break decisivo a zero, chiudendo la frazione per 7-5.
Nel terzo set c’è stato subito uno scambio di break, poi l’equilibrio è durato fino al 2-2. Da quel momento Guerrieri ha alzato il livello: nel sesto game ha strappato il servizio a Goffin alla quarta occasione, portandosi sul 4-2, poi ha confermato il vantaggio e ha chiuso con un nuovo break a zero per il definitivo 6-2.
Al secondo turno Guerrieri affronterà il francese Kyrian Jacquet, numero 25 del seeding delle qualificazioni, con l’obiettivo di continuare la corsa verso il tabellone principale.
Giornata amara, invece, per altri due azzurri.
Raul Brancaccio è stato eliminato dal francese Arthur Gea, numero 132 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e 39 minuti. Il campano ha faticato soprattutto al servizio e non è riuscito a trovare continuità nei momenti chiave.
Niente da fare anche per Lorenzo Giustino, sconfitto dal belga Gauthier Onclin con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 32 minuti. L’azzurro ha provato a reagire nel secondo set, trovando anche il break nel settimo game, ma ha subito l’immediato controbreak e nel finale ha ceduto nuovamente la battuta.
Federico Cinà supera il derby azzurro contro Cadenasso e approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Il giovane italiano si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2, confermando grande solidità nei momenti chiave del match.
Nel primo set Cinà ha piazzato il break decisivo nel secondo game, indirizzando subito la frazione. Da lì ha gestito il vantaggio con attenzione, annullando anche una palla del controbreak sul 4-2, prima di chiudere il parziale per 6-3.
Ancora più netto il dominio nel secondo set. Federico è scappato subito sul 4-1 con doppio break, mettendo in discesa la partita. Nell’ultimo game ha dovuto cancellare un’altra palla break, ma è rimasto lucido fino al definitivo 6-2.
Al secondo turno delle qualificazioni Cinà affronterà Hugo Gaston testa di serie n.5, con l’obiettivo di continuare la sua corsa verso il tabellone principale dei Championships. Wimbledon, Napolitano subito fuori nelle qualificazioni: Harris passa in due set
Stefano Napolitano esce all’esordio nelle qualificazioni di Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto dal britannico Billy Harris, testa di serie numero 23, con il punteggio di 6-2 6-2 in una partita mai realmente in discussione.
Harris ha preso subito il controllo del match, imponendo ritmo e continuità fin dai primi game. Napolitano ha faticato a trovare soluzioni efficaci e nel primo set non è riuscito a contenere l’aggressività dell’avversario, cedendo la frazione per 6-2.
L’unico vero sussulto dell’azzurro è arrivato nel secondo set. Sotto 0-3, Napolitano è riuscito a recuperare il break di svantaggio e a rientrare fino al 2-3, dando per un momento l’impressione di poter riaprire la partita.
Da lì, però, Harris ha ripreso il comando, infilando tre game consecutivi e chiudendo anche il secondo parziale per 6-2. Per Napolitano si ferma così subito il percorso nelle qualificazioni dei Championships.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 22 Giugno 2026
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Erba
Andamento della giornata — 22 Giugno
08:00
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21°
09:00
☀
23°
10:00
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25°
11:00
⛅
26°
12:00
☁
28°
13:00
☁
29°
14:00
☁
30°
15:00
⛅
31°
18:00
☀
28°
22:00
☁
22°
⚠ Allerta arancione calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
WIM Q1
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Show Court 1 – Ore: 12:00am
C. Wong vs B. Gojo
Slam Wimbledon
C. Wong [4]
6
2
B. Gojo
7
6
Vincitore: B. Gojo
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gojo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
C. Wong
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
10-10*
10*-11
6-6 → 6-7
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-5 → 5-5
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Prado Angelo
vs D. Evans
Slam Wimbledon
J. Prado Angelo
6
3
D. Evans
7
6
Vincitore: D. Evans
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Evans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
J. Prado Angelo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
J. Prado Angelo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
J. Prado Angelo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 6-6
D. Evans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
J. Prado Angelo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Evans
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Evans
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Evans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Prado Angelo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Evans
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
L. Broady
vs A. Holmgren
Slam Wimbledon
L. Broady
6
6
5
A. Holmgren [24]
7
4
7
Vincitore: A. Holmgren
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Holmgren
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Broady
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Holmgren
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
4-2 → 4-3
L. Broady
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
2-4*
2*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
A. Holmgren
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Holmgren
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
L. Broady
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Broady
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Holmgren
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Broady
None-None
0-15
15-15
30-15
0-0 → 1-0
M. McDonald
vs F. Meligeni Alves
Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
•
0
3
F. Meligeni Alves
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Meligeni Alves
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
F. Meligeni Alves
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court 2 – Ore: 12:00am
Y. Bu
vs H. Dellien
Slam Wimbledon
Y. Bu [3]
6
6
H. Dellien
4
0
Vincitore: Y. Bu
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
H. Dellien
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Dellien
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
5-3 → 5-4
H. Dellien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
H. Dellien
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
F. Comesana
vs A. Moro Canas
Slam Wimbledon
F. Comesana [1]
6
6
4
A. Moro Canas
4
7
6
Vincitore: A. Moro Canas
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Comesana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
F. Comesana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Moro Canas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Comesana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
F. Comesana
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
F. Comesana
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Comesana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Moro Canas
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
F. Coria
vs O. Bonding
Slam Wimbledon
F. Coria
7
6
O. Bonding
6
2
Vincitore: F. Coria
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Coria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
F. Coria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
O. Bonding
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
O. Bonding
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Coria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Coria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
F. Coria
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Z. Zhang
vs H. Searle
Slam Wimbledon
Z. Zhang
0
3
4
H. Searle
•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Searle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Searle
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Searle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Z. Zhang
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Searle
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Court 3 – Ore: 12:00am
J. Faria
vs H. Grenier
Slam Wimbledon
J. Faria [2]
6
6
H. Grenier
3
3
Vincitore: J. Faria
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Grenier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
J. Faria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
H. Grenier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
J. Faria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
H. Grenier
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
J. Faria
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Grenier
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Faria
None-None
15-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
N. Moreno De Alboran
vs H. Mayot
Slam Wimbledon
N. Moreno De Alboran
2
2
H. Mayot
6
6
Vincitore: H. Mayot
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Moreno De Alboran
2-4 → 2-5
N. Moreno De Alboran
1-3 → 2-3
N. Moreno De Alboran
0-2 → 1-2
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
N. Moreno De Alboran
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Moreno De Alboran
2-4 → 2-5
N. Moreno De Alboran
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
N. Moreno De Alboran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
N. Moreno De Alboran
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
P. Llamas Ruiz
vs D. Added
Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
6
6
D. Added
2
4
Vincitore: P. Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
D. Added
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
D. Added
None-None
0-15
0-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
F. Maestrelli
vs M. Basing
Slam Wimbledon
F. Maestrelli [10]
6
6
4
M. Basing
4
7
6
Vincitore: M. Basing
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
F. Maestrelli
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Basing
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Maestrelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
F. Maestrelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
F. Maestrelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Basing
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
F. Maestrelli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Basing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Maestrelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Maestrelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Court 4 – Ore: 12:00am
M. Lajal
vs L. Pavlovic
Slam Wimbledon
M. Lajal
4
4
L. Pavlovic
6
6
Vincitore: L. Pavlovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pavlovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
L. Pavlovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Lajal
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Lajal
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Pavlovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Lajal
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Lajal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Lajal
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
L. Pavlovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Lajal
None-None
15-0
15-15
30-30
0-0 → 0-1
J. Monday
vs T. Schoolkate
Slam Wimbledon
J. Monday
5
3
T. Schoolkate [28]
7
6
Vincitore: T. Schoolkate
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Monday
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Monday
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
J. Monday
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
J. Monday
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Monday
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Schoolkate
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
J. Monday
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Schoolkate
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
J. Monday
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Monday
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Schoolkate
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Clarke
vs A. Pellegrino
Slam Wimbledon
J. Clarke
6
6
4
A. Pellegrino [17]
2
7
6
Vincitore: A. Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
J. Clarke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Pellegrino
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
P. Herbert
vs P. Jubb
Slam Wimbledon
P. Herbert
30
3
P. Jubb
•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Herbert
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
P. Jubb
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
P. Herbert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
P. Herbert
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Herbert
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Jubb
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 12:00am
C. Chidekh
vs A. Dougaz
Slam Wimbledon
C. Chidekh
4
4
A. Dougaz
6
6
Vincitore: A. Dougaz
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Chidekh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
3-5 → 4-5
C. Chidekh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Dougaz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Dougaz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
C. Chidekh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
A. Dougaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Chidekh
None-None
15-0
30-0
40-15
0-0 → 1-0
O. Tarvet
vs A. Bolt
Slam Wimbledon
O. Tarvet
7
7
A. Bolt
6
5
Vincitore: O. Tarvet
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
O. Tarvet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
O. Tarvet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Bolt
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
F. Diaz Acosta
vs A. Galarneau
Slam Wimbledon
F. Diaz Acosta [12]
2
2
A. Galarneau
6
6
Vincitore: A. Galarneau
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
F. Diaz Acosta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Diaz Acosta
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Galarneau
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Galarneau
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
F. Diaz Acosta
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
A. Galarneau
None-None
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
O. Crawford
vs J. Rodionov
Slam Wimbledon
O. Crawford
4
4
J. Rodionov [30]
6
6
Vincitore: J. Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
J. Rodionov
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Rodionov
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
J. Rodionov
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
J. Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
O. Crawford
None-None
15-0
30-0
30-15
40-30
30-30
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
S. Napolitano
vs B. Harris
Slam Wimbledon
S. Napolitano
2
2
B. Harris [23]
6
6
Vincitore: B. Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
B. Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
S. Napolitano
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-30
40-15
1-4 → 2-4
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Harris
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
L. Giustino
vs G. Onclin
Slam Wimbledon
L. Giustino
3
5
G. Onclin
6
7
Vincitore: G. Onclin
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Onclin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
L. Giustino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
G. Onclin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Giustino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
G. Onclin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Giustino
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
O. Virtanen
vs P. Martinez
Slam Wimbledon
O. Virtanen
6
1
6
P. Martinez [19]
4
6
1
Vincitore: O. Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Ceban
vs R. Carballes Baena
Slam Wimbledon
M. Ceban
2
4
R. Carballes Baena
6
6
Vincitore: R. Carballes Baena
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Carballes Baena
4-5 → 4-6
R. Carballes Baena
3-4 → 3-5
R. Carballes Baena
2-3 → 2-4
R. Carballes Baena
2-1 → 2-2
M. Ceban
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Carballes Baena
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
2-5 → 2-6
R. Carballes Baena
2-3 → 2-4
M. Ceban
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
R. Carballes Baena
2-1 → 2-2
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Ceban
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 7 – Ore: 12:00am
H. Gaston
vs L. Midon
Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
4
6
6
L. Midon
6
3
4
Vincitore: H. Gaston
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Gaston
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
L. Midon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
L. Midon
0-15
15-15
40-15
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
5-3 → 6-3
L. Midon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
L. Midon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Midon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
H. Gaston
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Midon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
L. Midon
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Midon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
2-3 → 2-4
L. Midon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
H. Gaston
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
E. Butvilas
vs M. Echargui
Slam Wimbledon
E. Butvilas
6
5
3
M. Echargui [29]
3
7
6
Vincitore: M. Echargui
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Echargui
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
E. Butvilas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
E. Butvilas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Butvilas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
D. Sweeny
vs F. Roncadelli
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
6
6
F. Roncadelli
4
2
Vincitore: D. Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
F. Roncadelli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
F. Roncadelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
F. Roncadelli
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Roncadelli
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
L. Draxl
vs R. Bertola
Slam Wimbledon
L. Draxl
•
0
6
5
R. Bertola
0
2
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bertola
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
R. Bertola
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
R. Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bertola
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
R. Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Court 8 – Ore: 12:00am
G. Cadenasso
vs F. Cina
Slam Wimbledon
G. Cadenasso
3
2
F. Cina
6
6
Vincitore: F. Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
G. Cadenasso
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
G. Cadenasso
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
G. Cadenasso
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
G. Cadenasso
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
K. Smith
vs J. Ficovich
Slam Wimbledon
K. Smith
6
7
J. Ficovich
1
6
Vincitore: K. Smith
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
J. Ficovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Ficovich
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
4-4 → 4-5
J. Ficovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Ficovich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Ficovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Ficovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
K. Smith
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
D. Blanch
vs U. Blanchet
Slam Wimbledon
D. Blanch
7
6
F. Jianu
6
4
Vincitore: D. Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Jianu
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-1*
6-6 → 7-6
F. Jianu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
F. Jianu
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
D. Blanch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
F. Jianu
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Jianu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
1-0 → 1-1
H. Rocha
vs N. Mejia
Slam Wimbledon
H. Rocha [9]
•
0
4
7
0
N. Mejia
0
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
H. Rocha
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
N. Mejia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
N. Mejia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Mejia
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 9 – Ore: 12:00am
A. Matusevich vs R. Sakamoto
Slam Wimbledon
A. Matusevich
6
6
3
R. Sakamoto [27]
7
3
6
Vincitore: R. Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Matusevich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Matusevich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Matusevich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Matusevich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
3-0*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
A. Matusevich
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
A. Matusevich
15-0
15-15
30-30
15-30
40-30
A-40
2-3 → 3-3
A. Matusevich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Matusevich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Sachko
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
V. Sachko
3
6
S. Mochizuki [21]
6
7
Vincitore: S. Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
6-6 → 6-7
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
V. Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
V. Sachko
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
R. Noguchi
vs L. Nardi
Slam Wimbledon
R. Noguchi
2
3
L. Nardi
6
6
Vincitore: L. Nardi
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Nardi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
L. Nardi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
R. Noguchi
None-None
0-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
K. Uchida
vs B. Tomic
Slam Wimbledon
K. Uchida
40
3
1
B. Tomic
•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Tomic
None-None
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 10 – Ore: 12:00am
A. Andrade
vs C. Smith
Slam Wimbledon
A. Andrade
3
6
3
C. Smith
6
4
6
Vincitore: C. Smith
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Andrade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
C. Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Andrade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Andrade
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
C. Smith
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
C. Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Andrade
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
C. Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
N. Basilashvili
vs E. Ymer
Slam Wimbledon
N. Basilashvili [6]
None
6
3
6
E. Ymer
•
None
2
6
7
Vincitore: E. Ymer
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Ymer
None-None
0-1
0-2
1-2
1-4
2-4
3-4
3-5
3-6
4-6
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
9-8
6-6 → 6-7
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Ymer
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ymer
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
E. Ymer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
E. Ymer
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
M. Dodig
vs F. Ferreira Silva
Slam Wimbledon
M. Dodig
0
3
7
0
F. Ferreira Silva
•
0
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6-6 → 7-6
F. Ferreira Silva
6-5 → 6-6
F. Ferreira Silva
5-4 → 5-5
M. Dodig
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
F. Ferreira Silva
4-3 → 5-3
M. Dodig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
3-3 → 4-3
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Dodig
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
3-5 → 3-6
M. Dodig
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
F. Ferreira Silva
3-3 → 3-4
F. Ferreira Silva
2-2 → 2-3
F. Ferreira Silva
1-1 → 1-2
M. Dodig
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Ferreira Silva
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
T. Gentzsch
vs Z. Kolar
Slam Wimbledon
T. Gentzsch
•
40
0
Z. Kolar
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gentzsch
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
Court 12 – Ore: 12:00am
L. Djere
vs M. Houkes
Slam Wimbledon
L. Djere
6
7
M. Houkes
4
5
Vincitore: L. Djere
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Djere
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
L. Djere
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Houkes
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
L. Djere
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Djere
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Houkes
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
L. Djere
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Houkes
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Houkes
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 0-1
T. Skatov
vs A. Barrena
Slam Wimbledon
T. Skatov
6
7
A. Barrena
3
6
Vincitore: T. Skatov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
4*-1
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Barrena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Barrena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Barrena
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Barrena
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Barrena
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
T. Boyer
vs G. Olivieri
Slam Wimbledon
T. Boyer
6
6
G. Olivieri
1
4
Vincitore: T. Boyer
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Olivieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
G. Olivieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Boyer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
G. Olivieri
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
T. Boyer
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
M. Cecchinato
vs T. Barrios Vera
Slam Wimbledon
M. Cecchinato
6
3
T. Barrios Vera [20]
7
6
Vincitore: T. Barrios Vera
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cecchinato
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Cecchinato
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
T. Barrios Vera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Cecchinato
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Cecchinato
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 13 – Ore: 12:00am
H. Squire vs M. Zheng
Slam Wimbledon
H. Squire
2
6
M. Zheng [26]
6
7
Vincitore: M. Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3*-6
6-6 → 6-7
H. Squire
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 6-6
M. Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
M. Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Squire
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Guerrieri
vs D. Goffin
Slam Wimbledon
A. Guerrieri
3
7
6
D. Goffin
6
5
2
Vincitore: A. Guerrieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
D. Goffin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
D. Goffin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Guerrieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
D. Goffin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-4 → 5-5
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Goffin
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-0 → 3-1
D. Goffin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
D. Goffin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
A. Guerrieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
A. Guerrieri
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
G. Bailly
vs P. Martin Tiffon
Slam Wimbledon
G. Bailly
4
4
P. Martin Tiffon
6
6
Vincitore: P. Martin Tiffon
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
G. Bailly
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
P. Martin Tiffon
3-4 → 3-5
G. Bailly
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
G. Bailly
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Martin Tiffon
1-2 → 1-3
G. Bailly
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
P. Martin Tiffon
1-0 → 1-1
G. Bailly
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martin Tiffon
4-5 → 4-6
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
G. Bailly
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
P. Martin Tiffon
3-2 → 3-3
G. Bailly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
P. Martin Tiffon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
G. Bailly
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Schwaerzler
vs C. O’Connell
Slam Wimbledon
J. Schwaerzler
0
6
C. O'Connell [32]
3*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
J. Schwaerzler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Court 14 – Ore: 12:00am
R. Safiullin
vs J. McCabe
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
6
7
J. McCabe
3
6
Vincitore: R. Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. McCabe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. McCabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. McCabe
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
J. McCabe
15-0
15-15
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
P. Boscardin Dias
vs K. Jacquet
Slam Wimbledon
P. Boscardin Dias
1
6
K. Jacquet [25]
6
7
Vincitore: K. Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
K. Jacquet
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
P. Boscardin Dias
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
5-5 → 6-5
P. Boscardin Dias
3-5 → 4-5
P. Boscardin Dias
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
2-4 → 2-5
K. Jacquet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
P. Boscardin Dias
1-3 → 2-3
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
P. Boscardin Dias
1-1 → 1-2
P. Boscardin Dias
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
P. Boscardin Dias
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
P. Boscardin Dias
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Boscardin Dias
0-1 → 1-1
K. Jacquet
None-None
15-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
N. Budkov Kjaer
vs J. Reis Da Silva
Slam Wimbledon
N. Budkov Kjaer [8]
6
6
6
J. Reis Da Silva
4
7
1
Vincitore: N. Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
J. Reis Da Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
J. Reis Da Silva
3-0 → 3-1
J. Reis Da Silva
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
J. Reis Da Silva
5-5 → 5-6
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Reis Da Silva
4-4 → 4-5
J. Reis Da Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Reis Da Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Reis Da Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Reis Da Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Reis Da Silva
5-3 → 5-4
J. Reis Da Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Reis Da Silva
2-2 → 3-2
J. Reis Da Silva
1-1 → 1-2
N. Budkov Kjaer
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
J. Reis Da Silva
None-None
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
V. Gaubas
vs M. Mmoh
Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
0
4
4
M. Mmoh
•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Mmoh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mmoh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Court 15 – Ore: 12:00am
D. Glinka
vs K. Coppejans
Slam Wimbledon
D. Glinka
4
3
K. Coppejans
6
6
Vincitore: K. Coppejans
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Coppejans
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
K. Coppejans
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Glinka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
1-4 → 2-4
K. Coppejans
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
K. Coppejans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Coppejans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Glinka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
K. Coppejans
0-15
15-15
40-15
30-15
40-30
4-4 → 4-5
K. Coppejans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
D. Glinka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
K. Coppejans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
K. Coppejans
None-None
15-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
R. Brancaccio
vs A. Gea
Slam Wimbledon
R. Brancaccio
5
3
A. Gea [18]
7
6
Vincitore: A. Gea
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Brancaccio
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-4 → 2-4
A. Gea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Gea
None-None
0-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
S. Travaglia
vs L. Mikrut
Slam Wimbledon
S. Travaglia [16]
7
7
L. Mikrut
5
6
Vincitore: S. Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
6-3*
6-6 → 7-6
L. Mikrut
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
S. Travaglia
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
L. Mikrut
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Mikrut
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Mikrut
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
L. Mikrut
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
L. Mikrut
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Mikrut
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
C. Tseng
vs G. Heide
Slam Wimbledon
C. Tseng
1*
6
G. Heide
1
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Tseng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 6-6
G. Heide
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
C. Tseng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
G. Heide
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
G. Heide
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 17 – Ore: 12:00am
Z. Piros
vs I. Ivanov
Slam Wimbledon
Z. Piros
6
6
I. Ivanov
2
2
Vincitore: Z. Piros
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Piros
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
I. Ivanov
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
I. Ivanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
I. Ivanov
None-None
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
N. Sanchez Izquierdo
vs S. Kwon
Slam Wimbledon
N. Sanchez Izquierdo
6
3
S. Kwon
7
6
Vincitore: S. Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Sanchez Izquierdo
3-4 → 3-5
N. Sanchez Izquierdo
2-3 → 3-3
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
N. Sanchez Izquierdo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
N. Sanchez Izquierdo
0-1 → 1-1
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
N. Sanchez Izquierdo
5-5 → 5-6
N. Sanchez Izquierdo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
N. Sanchez Izquierdo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
N. Sanchez Izquierdo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Sanchez Izquierdo
1-1 → 2-1
N. Sanchez Izquierdo
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
G. Den Ouden
vs Y. Zhou
Slam Wimbledon
G. Den Ouden
4
4
Y. Zhou
6
6
Vincitore: Y. Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
G. Den Ouden
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
G. Den Ouden
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
G. Den Ouden
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
G. Den Ouden
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
F. Bax
vs C. Rodesch
Slam Wimbledon
F. Bax
•
15
7
1
3
C. Rodesch
0
6
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Bax
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bax
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
F. Bax
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Bax
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
F. Bax
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
5-5 → 5-6
F. Bax
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
F. Bax
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Bax
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Rodesch
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 18 – Ore: 12:00am
F. Gomez
vs C. Tabur
Slam Wimbledon
F. Gomez
3
4
C. Tabur
6
6
Vincitore: C. Tabur
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tabur
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
F. Gomez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
2-3 → 2-4
C. Tabur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
F. Gomez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Tabur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
F. Gomez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
F. Gomez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
F. Gomez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
C. Tabur
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Y. Hsu
vs S. Sakellaridis
Slam Wimbledon
Y. Hsu
4
2
S. Sakellaridis [31]
6
6
Vincitore: S. Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Y. Hsu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hsu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Y. Hsu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Y. Hsu
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
J. Kym
vs G. Bueno
Slam Wimbledon
J. Kym
4
7
6
G. Bueno
6
5
1
Vincitore: J. Kym
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Kym
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
G. Bueno
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
J. Kym
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Kym
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kym
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
G. Bueno
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Bueno
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Kym
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
G. Bueno
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Kym
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
G. Bueno
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Neumayer
vs D. Lajovic
Slam Wimbledon
L. Neumayer
•
40
4
2
D. Lajovic [22]
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Neumayer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
L. Neumayer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
D. Lajovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Neumayer
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
D. Lajovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Lajovic
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Maestrelli:prestazione pessima,ha perso contro un giocatore veramente modesto e per farlo ha dovuto compiere una vera impresa ,perché era una partita da vincere senza faticare.
E’ incredibile…..Maestrelli ora come ora perderebbe anche fosse da solo in campo.
Dopo l’Australia credo che non abbia più vinto una partita ( o forse una ) in 5 mesi!
5 azzurri su 11 al secondo turno delle quali, non male. Speriamo che uno o due raggiungano il turno decisivo
Ormai Maestrelli rappresenta un caso patologico. Nelle ultime 16 partite ne ha perse 15. Mentre prima ne vinceva quasi tutte arrivando alle porte della top 100.
Ovvio che è successo qualcosa da ricercare nella testa del ragazzo se non ha problemi fisici.
Porti un nome pesante. Il mio filosofo preferito era del 700 ma il suo pensiero è valido anche oggi. Immenso.
Bene Pellegrino vittoria non scontata sull’erba .
Pellegrino è un meraviglioso spot alla potenza della fiducia in se stessi (nello sport)
Goffin camminava…
Una cosa è essere pagliacci come Tiafoe o guasconi come Shelton
Altra cosa è essere SCORRETTI
Lieto della mia pesantezza
Da segnalare l’ ennesima sconfitta dell’ ormai inutile Pedro Martinez.
Dovrebbe, secondo me, seguire le orme di BERNABE Zapata Miralles e ritirarsi al più presto.
@ enzolab (#4641488)
Non sei il vero Enzo. Il tuo “troppo gracilino per diventare un campione”è diventato famoso……..non sei il vero Enzo
Chi afferma di non sbagliare mai, in quel preciso momento sta già sbagliando.
Goffin è ormai un ex giocatore, ancora ricordo quando battè Federer alle atp finals di tanti anni fa, ma tempus fugit… poi auguro al vostro guerriero di entrare in top-200 e magari giocarsi per la prima volta un primo turno in uno slam, sarebbe il coronamento di una carriera dignitosa, epperò non esaltatevi per nulla
non comprendo onestamente perché ce la abbiate tanto con Enzo, che magari a volte è un po’ troppo drastico con la sua ironia che pochi sono in grado di capire, ma dice sempre cose sagge, a differenza di molti di voi
Uno si. E bello grosso. Il giudizio su un ragazzino di nome Jannik e di cognome Sinner. E tutti ti prendono ancora per il culo per quel clamoroso abbaglio. Ma tanto tu ne sai di tennis, eh …
Mamma mia che pesantezza, però.
Non si può portare eterna antipatia a qualcuno per str….ate del genere, dai!
Io sono stato molto felice per Tiafoe che di scherzi ne ha fatti molti ai nostri anche privi di gusto.
Maddai eterna antipatia…
Bisogna dargli il giusto tempo. Per il momento puntiamo su Cobolli, Bellucci e Manuel Mazza, che sono pronti.
sarà anche a fine carriera, sarà anche in stato di forma basso, visto che non giocava da un pò, ma battere Goffin è sempre difficile, bravo Guerrieri.
Gran bella soddisfazione per Guerrieri, a 27 anni prima partecipazione a una qualificazione Slam e vince… contro un campione anche se oggi nel terzo set era in evidente difficoltà. Bravo ad approfittarne. Ora con Jacquet sarà dura ma fattibile; se poi troverà Basilashvili servirà un’impresa. Comunque oggi ha mostrato un buon tennis che però (per quello che ho visto; un set e mezzo) deve migliorare sotto rete.
Grande Groucho!
Cinà come lo vedi?
Guerrieri va al secondo turno
Grande Guerrieri: che annata assurda che sta facendo ‘sto ragazzo… Complimenti!
E Guerrieri zitto zitto batte Goffin che avrà 35 anni ma è stato n 7 ed a tennis sa giocare come pochi. Lo considero per lui un bello scalpo.
Grande Guerrieri, sta gestendo una annata clamorosa!
E bravo Guerrieri che batte una vecchia volpe come Goffin
Bravo, ben detto amico! Fai bene a parlare al plurale, a nome di tutti gli amici. Anche a nome mio, ovvio.
Il fatto che sia quinto nella race next gen e primo tra i 2007 non ti induce a una maggior cautela? E dov’erano da diciannovenni i vari Medvedev, Berrettini, Fognini, Vacherot, Atmane, Cobolli, Darderi, Arnaldi e l’elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo…
Speriamo che, almeno uno, arrivi nel tabellone principale… Sigh, non sono così fiducioso… Uno tra Cina’ e Nardi (se decide di competere)
@ Leftwing13 (#4641465)
Non sono affatto livoroso, ma neanche tifoso. Mi definisco, a ragione,un critico appassionato di tennis, per averlo giocato per tanti anni, che dice pane al pane, vino al vino. Perchè a ragione? Non sbaglio e non ho mai sbagliato un giudizio enzo
Si diventa vecchi lo stesso, come tu mi insegni caro Enzo.
Ma c’è chi invecchia giocando le quali slam e chi – come Engel, Dedura e Kouame – aspettando una WC…
cina – cadenasso ci sono 2 categorie di differenza.
anche senza avere giocato tornei di preparazione sull’erba il 2007 siciliano ad oggi e’ troppo superiore al bravo 2004 genovese.
non è un risultato che può essere considerato sorprendente.
Bravo ‘r Pupo, ma lo vedo là da un paio di anni.. Musetti e Sinner alla sua età erano già top-100.. non sono drastico come Enzino, ma Ciná deve fare il salto di qualità ora se non vuol passare il resto della carriera fra challenger e qualifiche
Cinà che grunisce ad ogni colpo è altamente fastidioso, ma perchè dico io, Cadenasso invece silenzioso come una farfalla che classe
Basta non invecchiare male, diventando livorosi come un Enzo dai cento profili diversi, ma tutti uguali.
Gaston o Midon non sono per niente imbattibili, le possibilità per fare un altro turno ci sono per Palli.
Beh…se Cinà non va in top100..speriamo faccia anche qualcosa di più 😉
la differenza di superficie non è un dettaglio, e comunque ho avuto l’impressione che Cadenasso non fosse al meglio della forma, si era ritirato al primo incontro a Perugia e poi non ha più giocato…
Poi la gente si stupisce se uno dichiara che certi tennisti stanno sulle balle: ah ma come il grande The Man, ma come il brillante Evans!
Chi è scorretto non merita simpatia. Rune non è stato il primo e non sarà l’ultimo e nemmeno Munar o Moutet. Basta non ci scassino la uallara se dichiariamo antipatia eterna per certi soggetti (e nel caso di Wawrinka, la sparata su Sinner ha solo confermato di chi stessimo a parlare: chi nasce quadrato non muore tondo)
@ Tifoso degli italiani (#4641454)
A piccoli passi si diventa vecchi enzo
Cadenasso 1 metro e 75. Non c’è bisogno di aggiungere altro. enzo
Bravo Palli, a piccoli passi continuano progressi ed esperienza: anche questa volta primo turno quali slam passato, come sempre fatto fino ad adesso.
Lo fece anche Stan contro Cipolla quando era incredibilmente sotto di due set a zero, invece il povero Cipolla aveva avuto veramente dei problemi fisici tanto che poi perse 2/3. Stan era nervosissimo perché Cipolla col suo gioco di palle senza peso smorze e poi lob lo aveva irretito ma non esistono regole scritte che impongano il tipo di gioco. Stan fece la camminata dello zoppo , deludente comportamento per chiunque ma soprattutto per un campione come lui.
Sono sorpreso della vittoria netta secca di Cina’. Cadenasso mi aveva impressionato quando aveva fatto fuori Bellucci de Jong e perso dopo aver giocato un gran tennis per un set e mezzo contro Arnaldi Tirante Riedi. Significa che il ragazzino può ambire alla top 100.
basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.
Dove vedere le qualificazioni in streaming ?
Non vorrei fare l’uccello del malaugurio, ma se ne arrivano un paio nel maindraw sarebbe già un successo… temo non ce la faccia nessuno
Forza Sicilia, Cinà dovrebbe vincere derby, Cecchinato leggermente sfavorito
Forza Andrea!