Wimbledon 2026 - Day 1 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Pellegrino rimonta Clarke. Nardi e Travaglia avanzano. Guerrieri firma l’impresa, battuto Goffin. Cinà vince il derby con Cadenasso e avanza. Out Maestrelli, Cecchinato, Napolitano, Brancaccio e Giustino

22/06/2026 18:13 48 commenti
Andrea Pellegrino nella foto - Foto Patrick Boren
Andrea Pellegrino nella foto - Foto Patrick Boren

Wimbledon, Pellegrino rimonta Clarke e avanza nelle qualificazioni
Andrea Pellegrino supera in rimonta il primo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Il tennista pugliese, numero 131 del ranking mondiale, ha sconfitto il britannico Jay Clarke, numero 245 ATP, con il punteggio di 2-6 7-6(5) 6-4 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco.
Il match era iniziato in salita per l’azzurro. Nel primo set Pellegrino ha faticato a trovare continuità al servizio, mentre Clarke ha sfruttato al meglio le caratteristiche dell’erba, giocando in modo aggressivo e prendendo il controllo degli scambi. Il secondo break, arrivato nel quinto game, ha indirizzato la frazione, chiusa dal britannico per 6-2.
Nel secondo set è arrivata la reazione di Pellegrino. L’azzurro ha rischiato grosso quando ha perso il servizio nel nono game, ma ha risposto subito, strappando la battuta a Clarke proprio nel momento in cui il britannico serviva per il match. Nel tie-break il pugliese è stato più lucido e solido, imponendosi per 7 punti a 5.
Nel parziale decisivo Pellegrino ha continuato a crescere. Dopo un avvio equilibrato, la svolta è arrivata nel nono game, quando l’italiano ha trovato il break decisivo. Con ordine e freddezza ha poi chiuso la partita sul 6-4.
Al secondo turno delle qualificazioni Pellegrino affronterà lo statunitense Tristan Boyer, numero 193 del mondo, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso il tabellone principale dei Championships.

Wimbledon, Nardi e Travaglia avanzano nelle qualificazioni: eliminati Noguchi e Mikrut
Luca Nardi approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Sui campi di Roehampton, il pesarese, numero 169 del mondo, ha superato il giapponese Rio Noguchi con un netto 6-2 6-3 in appena un’ora e 12 minuti di gioco.
Il primo set è iniziato con qualche incertezza da entrambe le parti: nei primi tre game sono arrivati tre break consecutivi. Nardi, però, ha saputo prendere subito il controllo della situazione. Dopo aver annullato una palla per il 2-2, l’azzurro ha strappato nuovamente il servizio a Noguchi nel quinto game, allungando poi fino al 6-2.
Nel secondo parziale il momento chiave è arrivato sull’1-2, quando Nardi ha dovuto cancellare tre palle break che avrebbero potuto rimettere completamente in partita il giapponese. Superato quel passaggio delicato, il pesarese ha cambiato marcia: dal 2-3 ha vinto 12 dei successivi 14 punti, salendo sul 5-3 e chiudendo poi il match ai vantaggi nel game successivo.
Al secondo turno Nardi troverà un avversario molto insidioso: Otto Virtanen. Il finlandese sull’erba può diventare pericolosissimo, soprattutto per servizio e aggressività, e rappresenterà un test decisamente più complicato.

Buona notizia anche per Stefano Travaglia, che ha superato il croato Luka Mikrut con il punteggio di 7-5 7-6(3). L’azzurro continua così la sua corsa verso quello che sarebbe il terzo ingresso nel tabellone principale di Wimbledon, dopo le qualificazioni centrate nel 2017 e nel 2018.
Al prossimo turno Travaglia affronterà il cinese Zhou Yi, in una zona di tabellone che, al netto della presenza del britannico Billy Harris, può offrire qualche opportunità interessante.

Wimbledon, Guerrieri firma l’impresa nelle qualificazioni: battuto Goffin in rimonta
Grande vittoria per Andrea Guerrieri nel primo turno delle qualificazioni maschili di Wimbledon 2026. L’azzurro ha eliminato il belga David Goffin, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 dopo 2 ore e 13 minuti di gioco.
Il match era iniziato in salita. Nel primo set Guerrieri ha annullato tre palle break nel quarto game, ma ha ceduto la battuta nel sesto gioco. Dopo il controbreak immediato, l’azzurro non è riuscito a completare la rimonta e Goffin ha chiuso il parziale per 6-3.
La svolta è arrivata nel secondo set. Guerrieri ha strappato il servizio al belga nel secondo game dopo una lunga battaglia, salendo sul 3-0. Goffin è rientrato fino al 5-5, annullando anche un set point, ma nel dodicesimo gioco l’azzurro ha piazzato il break decisivo a zero, chiudendo la frazione per 7-5.
Nel terzo set c’è stato subito uno scambio di break, poi l’equilibrio è durato fino al 2-2. Da quel momento Guerrieri ha alzato il livello: nel sesto game ha strappato il servizio a Goffin alla quarta occasione, portandosi sul 4-2, poi ha confermato il vantaggio e ha chiuso con un nuovo break a zero per il definitivo 6-2.
Al secondo turno Guerrieri affronterà il francese Kyrian Jacquet, numero 25 del seeding delle qualificazioni, con l’obiettivo di continuare la corsa verso il tabellone principale.

Giornata amara, invece, per altri due azzurri. Raul Brancaccio è stato eliminato dal francese Arthur Gea, numero 132 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e 39 minuti. Il campano ha faticato soprattutto al servizio e non è riuscito a trovare continuità nei momenti chiave.
Niente da fare anche per Lorenzo Giustino, sconfitto dal belga Gauthier Onclin con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 32 minuti. L’azzurro ha provato a reagire nel secondo set, trovando anche il break nel settimo game, ma ha subito l’immediato controbreak e nel finale ha ceduto nuovamente la battuta.

Federico Cinà supera il derby azzurro contro Cadenasso e approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Il giovane italiano si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2, confermando grande solidità nei momenti chiave del match.
Nel primo set Cinà ha piazzato il break decisivo nel secondo game, indirizzando subito la frazione. Da lì ha gestito il vantaggio con attenzione, annullando anche una palla del controbreak sul 4-2, prima di chiudere il parziale per 6-3.
Ancora più netto il dominio nel secondo set. Federico è scappato subito sul 4-1 con doppio break, mettendo in discesa la partita. Nell’ultimo game ha dovuto cancellare un’altra palla break, ma è rimasto lucido fino al definitivo 6-2.
Al secondo turno delle qualificazioni Cinà affronterà Hugo Gaston testa di serie n.5, con l’obiettivo di continuare la sua corsa verso il tabellone principale dei Championships.

Wimbledon, Napolitano subito fuori nelle qualificazioni: Harris passa in due set
Stefano Napolitano esce all’esordio nelle qualificazioni di Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto dal britannico Billy Harris, testa di serie numero 23, con il punteggio di 6-2 6-2 in una partita mai realmente in discussione.
Harris ha preso subito il controllo del match, imponendo ritmo e continuità fin dai primi game. Napolitano ha faticato a trovare soluzioni efficaci e nel primo set non è riuscito a contenere l’aggressività dell’avversario, cedendo la frazione per 6-2.
L’unico vero sussulto dell’azzurro è arrivato nel secondo set. Sotto 0-3, Napolitano è riuscito a recuperare il break di svantaggio e a rientrare fino al 2-3, dando per un momento l’impressione di poter riaprire la partita.
Da lì, però, Harris ha ripreso il comando, infilando tre game consecutivi e chiudendo anche il secondo parziale per 6-2. Per Napolitano si ferma così subito il percorso nelle qualificazioni dei Championships.

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Londra, Regno Unito  ·  22 Giugno 2026

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Andamento della giornata — 22 Giugno
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Show Court 1 – Ore: 12:00am
C. Wong HKG vs B. Gojo CRO

Slam Wimbledon
C. Wong [4]
6
2
B. Gojo
7
6
Vincitore: B. Gojo
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J. Prado Angelo BOL vs D. Evans GBR

Slam Wimbledon
J. Prado Angelo
6
3
D. Evans
7
6
Vincitore: D. Evans
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L. Broady GBR vs A. Holmgren DEN

Slam Wimbledon
L. Broady
6
6
5
A. Holmgren [24]
7
4
7
Vincitore: A. Holmgren
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M. McDonald USA vs F. Meligeni Alves BRA

Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
0
3
F. Meligeni Alves
0
0
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Court 2 – Ore: 12:00am
Y. Bu CHN vs H. Dellien BOL
Slam Wimbledon
Y. Bu [3]
6
6
H. Dellien
4
0
Vincitore: Y. Bu
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F. Comesana ARG vs A. Moro Canas ESP

Slam Wimbledon
F. Comesana [1]
6
6
4
A. Moro Canas
4
7
6
Vincitore: A. Moro Canas
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F. Coria ARG vs O. Bonding GBR

Slam Wimbledon
F. Coria
7
6
O. Bonding
6
2
Vincitore: F. Coria
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Z. Zhang CHN vs H. Searle GBR

Slam Wimbledon
Z. Zhang
0
3
4
H. Searle
30
6
5
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Court 3 – Ore: 12:00am
J. Faria POR vs H. Grenier FRA
Slam Wimbledon
J. Faria [2]
6
6
H. Grenier
3
3
Vincitore: J. Faria
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N. Moreno De Alboran USA vs H. Mayot FRA

Slam Wimbledon
N. Moreno De Alboran
2
2
H. Mayot
6
6
Vincitore: H. Mayot
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P. Llamas Ruiz ESP vs D. Added FRA

Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
6
6
D. Added
2
4
Vincitore: P. Llamas Ruiz
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F. Maestrelli ITA vs M. Basing GBR

Slam Wimbledon
F. Maestrelli [10]
6
6
4
M. Basing
4
7
6
Vincitore: M. Basing
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Court 4 – Ore: 12:00am
M. Lajal EST vs L. Pavlovic FRA
Slam Wimbledon
M. Lajal
4
4
L. Pavlovic
6
6
Vincitore: L. Pavlovic
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J. Monday GBR vs T. Schoolkate AUS

Slam Wimbledon
J. Monday
5
3
T. Schoolkate [28]
7
6
Vincitore: T. Schoolkate
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J. Clarke GBR vs A. Pellegrino ITA

Slam Wimbledon
J. Clarke
6
6
4
A. Pellegrino [17]
2
7
6
Vincitore: A. Pellegrino
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P. Herbert FRA vs P. Jubb GBR

Slam Wimbledon
P. Herbert
30
3
P. Jubb
0
5
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Court 5 – Ore: 12:00am
C. Chidekh FRA vs A. Dougaz TUN
Slam Wimbledon
C. Chidekh
4
4
A. Dougaz
6
6
Vincitore: A. Dougaz
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O. Tarvet GBR vs A. Bolt AUS

Slam Wimbledon
O. Tarvet
7
7
A. Bolt
6
5
Vincitore: O. Tarvet
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F. Diaz Acosta ARG vs A. Galarneau CAN

Slam Wimbledon
F. Diaz Acosta [12]
2
2
A. Galarneau
6
6
Vincitore: A. Galarneau
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O. Crawford GBR vs J. Rodionov AUT

Slam Wimbledon
O. Crawford
4
4
J. Rodionov [30]
6
6
Vincitore: J. Rodionov
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Court 6 – Ore: 12:00am
S. Napolitano ITA vs B. Harris GBR
Slam Wimbledon
S. Napolitano
2
2
B. Harris [23]
6
6
Vincitore: B. Harris
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L. Giustino ITA vs G. Onclin BEL

Slam Wimbledon
L. Giustino
3
5
G. Onclin
6
7
Vincitore: G. Onclin
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O. Virtanen FIN vs P. Martinez ESP

Slam Wimbledon
O. Virtanen
6
1
6
P. Martinez [19]
4
6
1
Vincitore: O. Virtanen
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M. Ceban GBR vs R. Carballes Baena ESP

Slam Wimbledon
M. Ceban
2
4
R. Carballes Baena
6
6
Vincitore: R. Carballes Baena
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Court 7 – Ore: 12:00am
H. Gaston FRA vs L. Midon ARG
Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
4
6
6
L. Midon
6
3
4
Vincitore: H. Gaston
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E. Butvilas LTU vs M. Echargui TUN

Slam Wimbledon
E. Butvilas
6
5
3
M. Echargui [29]
3
7
6
Vincitore: M. Echargui
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D. Sweeny AUS vs F. Roncadelli URU

Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
6
6
F. Roncadelli
4
2
Vincitore: D. Sweeny
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L. Draxl CAN vs R. Bertola SUI

Slam Wimbledon
L. Draxl
0
6
5
R. Bertola
0
2
6
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Court 8 – Ore: 12:00am
G. Cadenasso ITA vs F. Cina ITA
Slam Wimbledon
G. Cadenasso
3
2
F. Cina
6
6
Vincitore: F. Cina
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K. Smith USA vs J. Ficovich ARG

Slam Wimbledon
K. Smith
6
7
J. Ficovich
1
6
Vincitore: K. Smith
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D. Blanch USA vs U. Blanchet FRA

Slam Wimbledon
D. Blanch
7
6
F. Jianu
6
4
Vincitore: D. Blanch
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H. Rocha POR vs N. Mejia COL

Slam Wimbledon
H. Rocha [9]
0
4
7
0
N. Mejia
0
6
6
0
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Court 9 – Ore: 12:00am
A. Matusevich GBR vs R. Sakamoto JPN

Slam Wimbledon
A. Matusevich
6
6
3
R. Sakamoto [27]
7
3
6
Vincitore: R. Sakamoto
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V. Sachko UKR vs S. Mochizuki JPN

Slam Wimbledon
V. Sachko
3
6
S. Mochizuki [21]
6
7
Vincitore: S. Mochizuki
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R. Noguchi JPN vs L. Nardi ITA

Slam Wimbledon
R. Noguchi
2
3
L. Nardi
6
6
Vincitore: L. Nardi
Mostra dettagli

K. Uchida JPN vs B. Tomic AUS

Slam Wimbledon
K. Uchida
40
3
1
B. Tomic
15
6
2
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 12:00am
A. Andrade ECU vs C. Smith USA
Slam Wimbledon
A. Andrade
3
6
3
C. Smith
6
4
6
Vincitore: C. Smith
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N. Basilashvili GEO vs E. Ymer SWE

Slam Wimbledon
N. Basilashvili [6]
None
6
3
6
E. Ymer
None
2
6
7
Vincitore: E. Ymer
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M. Dodig CRO vs F. Ferreira Silva POR

Slam Wimbledon
M. Dodig
0
3
7
0
F. Ferreira Silva
0
6
6
0
Mostra dettagli

T. Gentzsch GER vs Z. Kolar CZE

Slam Wimbledon
T. Gentzsch
40
0
Z. Kolar
40
0
Mostra dettagli




Court 12 – Ore: 12:00am
L. Djere SRB vs M. Houkes NED
Slam Wimbledon
L. Djere
6
7
M. Houkes
4
5
Vincitore: L. Djere
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T. Skatov KAZ vs A. Barrena ARG

Slam Wimbledon
T. Skatov
6
7
A. Barrena
3
6
Vincitore: T. Skatov
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T. Boyer USA vs G. Olivieri ARG

Slam Wimbledon
T. Boyer
6
6
G. Olivieri
1
4
Vincitore: T. Boyer
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M. Cecchinato ITA vs T. Barrios Vera CHI

Slam Wimbledon
M. Cecchinato
6
3
T. Barrios Vera [20]
7
6
Vincitore: T. Barrios Vera
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Court 13 – Ore: 12:00am
H. Squire GER vs M. Zheng USA

Slam Wimbledon
H. Squire
2
6
M. Zheng [26]
6
7
Vincitore: M. Zheng
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A. Guerrieri ITA vs D. Goffin BEL

Slam Wimbledon
A. Guerrieri
3
7
6
D. Goffin
6
5
2
Vincitore: A. Guerrieri
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G. Bailly BEL vs P. Martin Tiffon ESP

Slam Wimbledon
G. Bailly
4
4
P. Martin Tiffon
6
6
Vincitore: P. Martin Tiffon
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J. Schwaerzler AUT vs C. O’Connell AUS

Slam Wimbledon
J. Schwaerzler
0
6
C. O'Connell [32]
3*
6
Mostra dettagli




Court 14 – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. McCabe AUS
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
6
7
J. McCabe
3
6
Vincitore: R. Safiullin
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P. Boscardin Dias BRA vs K. Jacquet FRA

Slam Wimbledon
P. Boscardin Dias
1
6
K. Jacquet [25]
6
7
Vincitore: K. Jacquet
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N. Budkov Kjaer NOR vs J. Reis Da Silva BRA

Slam Wimbledon
N. Budkov Kjaer [8]
6
6
6
J. Reis Da Silva
4
7
1
Vincitore: N. Budkov Kjaer
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V. Gaubas LTU vs M. Mmoh USA

Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
0
4
4
M. Mmoh
0
6
1
Mostra dettagli




Court 15 – Ore: 12:00am
D. Glinka EST vs K. Coppejans BEL
Slam Wimbledon
D. Glinka
4
3
K. Coppejans
6
6
Vincitore: K. Coppejans
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R. Brancaccio ITA vs A. Gea FRA

Slam Wimbledon
R. Brancaccio
5
3
A. Gea [18]
7
6
Vincitore: A. Gea
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S. Travaglia ITA vs L. Mikrut CRO

Slam Wimbledon
S. Travaglia [16]
7
7
L. Mikrut
5
6
Vincitore: S. Travaglia
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C. Tseng TPE vs G. Heide BRA

Slam Wimbledon
C. Tseng
1*
6
G. Heide
1
6
Mostra dettagli




Court 17 – Ore: 12:00am
Z. Piros HUN vs I. Ivanov BUL
Slam Wimbledon
Z. Piros
6
6
I. Ivanov
2
2
Vincitore: Z. Piros
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N. Sanchez Izquierdo ESP vs S. Kwon KOR

Slam Wimbledon
N. Sanchez Izquierdo
6
3
S. Kwon
7
6
Vincitore: S. Kwon
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G. Den Ouden NED vs Y. Zhou CHN

Slam Wimbledon
G. Den Ouden
4
4
Y. Zhou
6
6
Vincitore: Y. Zhou
Mostra dettagli

F. Bax FRA vs C. Rodesch LUX

Slam Wimbledon
F. Bax
15
7
1
3
C. Rodesch
0
6
6
4
Mostra dettagli




Court 18 – Ore: 12:00am
F. Gomez ARG vs C. Tabur FRA
Slam Wimbledon
F. Gomez
3
4
C. Tabur
6
6
Vincitore: C. Tabur
Mostra dettagli

Y. Hsu TPE vs S. Sakellaridis GRE

Slam Wimbledon
Y. Hsu
4
2
S. Sakellaridis [31]
6
6
Vincitore: S. Sakellaridis
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J. Kym SUI vs G. Bueno PER

Slam Wimbledon
J. Kym
4
7
6
G. Bueno
6
5
1
Vincitore: J. Kym
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L. Neumayer AUT vs D. Lajovic SRB

Slam Wimbledon
L. Neumayer
40
4
2
D. Lajovic [22]
30
6
5
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48 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Grifo999 22-06-2026 18:47

Maestrelli:prestazione pessima,ha perso contro un giocatore veramente modesto e per farlo ha dovuto compiere una vera impresa ,perché era una partita da vincere senza faticare.

 48
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Riki (Guest) 22-06-2026 18:46

E’ incredibile…..Maestrelli ora come ora perderebbe anche fosse da solo in campo.
Dopo l’Australia credo che non abbia più vinto una partita ( o forse una ) in 5 mesi!

 47
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JOA20 (Guest) 22-06-2026 18:43

5 azzurri su 11 al secondo turno delle quali, non male. Speriamo che uno o due raggiungano il turno decisivo

 46
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Giambitto 22-06-2026 18:42

Ormai Maestrelli rappresenta un caso patologico. Nelle ultime 16 partite ne ha perse 15. Mentre prima ne vinceva quasi tutte arrivando alle porte della top 100.
Ovvio che è successo qualcosa da ricercare nella testa del ragazzo se non ha problemi fisici.

 45
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Giambitto 22-06-2026 18:37

Scritto da Spinoza
Pellegrino è un meraviglioso spot alla potenza della fiducia in se stessi (nello sport)

Porti un nome pesante. Il mio filosofo preferito era del 700 ma il suo pensiero è valido anche oggi. Immenso.

 44
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Passatore Cortese 22-06-2026 18:02

Bene Pellegrino vittoria non scontata sull’erba .

 43
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+1: Giambitto
Spinoza (Guest) 22-06-2026 18:00

Pellegrino è un meraviglioso spot alla potenza della fiducia in se stessi (nello sport)

 42
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+1: Detuqueridapresencia
walden 22-06-2026 17:54

Scritto da brunodalla
sarà anche a fine carriera, sarà anche in stato di forma basso, visto che non giocava da un pò, ma battere Goffin è sempre difficile, bravo Guerrieri.

Goffin camminava…

 41
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Detuqueridapresencia 22-06-2026 17:42

Scritto da Louis Papany

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Giambitto

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da tinapica
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito

Lo fece anche Stan contro Cipolla quando era incredibilmente sotto di due set a zero, invece il povero Cipolla aveva avuto veramente dei problemi fisici tanto che poi perse 2/3. Stan era nervosissimo perché Cipolla col suo gioco di palle senza peso smorze e poi lob lo aveva irretito ma non esistono regole scritte che impongano il tipo di gioco. Stan fece la camminata dello zoppo , deludente comportamento per chiunque ma soprattutto per un campione come lui.

Poi la gente si stupisce se uno dichiara che certi tennisti stanno sulle balle: ah ma come il grande The Man, ma come il brillante Evans!
Chi è scorretto non merita simpatia. Rune non è stato il primo e non sarà l’ultimo e nemmeno Munar o Moutet. Basta non ci scassino la uallara se dichiariamo antipatia eterna per certi soggetti (e nel caso di Wawrinka, la sparata su Sinner ha solo confermato di chi stessimo a parlare: chi nasce quadrato non muore tondo)

Mamma mia che pesantezza, però.
Non si può portare eterna antipatia a qualcuno per str….ate del genere, dai!
Io sono stato molto felice per Tiafoe che di scherzi ne ha fatti molti ai nostri anche privi di gusto.
Maddai eterna antipatia…

Una cosa è essere pagliacci come Tiafoe o guasconi come Shelton

Altra cosa è essere SCORRETTI

Lieto della mia pesantezza

 40
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MAURO (Guest) 22-06-2026 17:27

Da segnalare l’ ennesima sconfitta dell’ ormai inutile Pedro Martinez.
Dovrebbe, secondo me, seguire le orme di BERNABE Zapata Miralles e ritirarsi al più presto.

 39
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-1: Detuqueridapresencia
Andy.Fi (Guest) 22-06-2026 17:23

@ enzolab (#4641488)

Non sei il vero Enzo. Il tuo “troppo gracilino per diventare un campione”è diventato famoso……..non sei il vero Enzo

 38
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+1: Detuqueridapresencia
Leftwing13 22-06-2026 17:10

Scritto da enzolab
@ Leftwing13 (#4641465)
Non sono affatto livoroso, ma neanche tifoso. Mi definisco, a ragione,un critico appassionato di tennis, per averlo giocato per tanti anni, che dice pane al pane, vino al vino. Perchè a ragione? Non sbaglio e non ho mai sbagliato un giudizio enzo

Chi afferma di non sbagliare mai, in quel preciso momento sta già sbagliando.

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NonSoloSinner (Guest) 22-06-2026 16:59

Scritto da JOA20
E bravo Guerrieri che batte una vecchia volpe come Goffin

Goffin è ormai un ex giocatore, ancora ricordo quando battè Federer alle atp finals di tanti anni fa, ma tempus fugit… poi auguro al vostro guerriero di entrare in top-200 e magari giocarsi per la prima volta un primo turno in uno slam, sarebbe il coronamento di una carriera dignitosa, epperò non esaltatevi per nulla

 36
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NonSoloSinner (Guest) 22-06-2026 16:49

Scritto da enzolab
@ Tifoso degli italiani (#4641454)
A piccoli passi si diventa vecchi enzo

non comprendo onestamente perché ce la abbiate tanto con Enzo, che magari a volte è un po’ troppo drastico con la sua ironia che pochi sono in grado di capire, ma dice sempre cose sagge, a differenza di molti di voi

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Ehol 22-06-2026 16:48

Scritto da enzolab
Non sono affatto livoroso, ma neanche tifoso. Mi definisco, a ragione,un critico appassionato di tennis, per averlo giocato per tanti anni, che dice pane al pane, vino al vino. Perchè a ragione? Non sbaglio e non ho mai sbagliato un giudizio enzo

Uno si. E bello grosso. Il giudizio su un ragazzino di nome Jannik e di cognome Sinner. E tutti ti prendono ancora per il culo per quel clamoroso abbaglio. Ma tanto tu ne sai di tennis, eh …

 34
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Louis Papany (Guest) 22-06-2026 16:46

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Giambitto

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da tinapica
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito

Lo fece anche Stan contro Cipolla quando era incredibilmente sotto di due set a zero, invece il povero Cipolla aveva avuto veramente dei problemi fisici tanto che poi perse 2/3. Stan era nervosissimo perché Cipolla col suo gioco di palle senza peso smorze e poi lob lo aveva irretito ma non esistono regole scritte che impongano il tipo di gioco. Stan fece la camminata dello zoppo , deludente comportamento per chiunque ma soprattutto per un campione come lui.

Poi la gente si stupisce se uno dichiara che certi tennisti stanno sulle balle: ah ma come il grande The Man, ma come il brillante Evans!
Chi è scorretto non merita simpatia. Rune non è stato il primo e non sarà l’ultimo e nemmeno Munar o Moutet. Basta non ci scassino la uallara se dichiariamo antipatia eterna per certi soggetti (e nel caso di Wawrinka, la sparata su Sinner ha solo confermato di chi stessimo a parlare: chi nasce quadrato non muore tondo)

Mamma mia che pesantezza, però.
Non si può portare eterna antipatia a qualcuno per str….ate del genere, dai!
Io sono stato molto felice per Tiafoe che di scherzi ne ha fatti molti ai nostri anche privi di gusto.

Maddai eterna antipatia…

 33
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Groucho (Guest) 22-06-2026 16:43

Scritto da Vivibocca

Scritto da Groucho

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Giambitto

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da tinapica
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito

Lo fece anche Stan contro Cipolla quando era incredibilmente sotto di due set a zero, invece il povero Cipolla aveva avuto veramente dei problemi fisici tanto che poi perse 2/3. Stan era nervosissimo perché Cipolla col suo gioco di palle senza peso smorze e poi lob lo aveva irretito ma non esistono regole scritte che impongano il tipo di gioco. Stan fece la camminata dello zoppo , deludente comportamento per chiunque ma soprattutto per un campione come lui.

Poi la gente si stupisce se uno dichiara che certi tennisti stanno sulle balle: ah ma come il grande The Man, ma come il brillante Evans!
Chi è scorretto non merita simpatia. Rune non è stato il primo e non sarà l’ultimo e nemmeno Munar o Moutet. Basta non ci scassino la uallara se dichiariamo antipatia eterna per certi soggetti (e nel caso di Wawrinka, la sparata su Sinner ha solo confermato di chi stessimo a parlare: chi nasce quadrato non muore tondo)

Bravo, ben detto amico! Fai bene a parlare al plurale, a nome di tutti gli amici. Anche a nome mio, ovvio.

Grande Groucho!
Cinà come lo vedi?

Bisogna dargli il giusto tempo. Per il momento puntiamo su Cobolli, Bellucci e Manuel Mazza, che sono pronti.

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-1: Detuqueridapresencia
brunodalla 22-06-2026 16:24

sarà anche a fine carriera, sarà anche in stato di forma basso, visto che non giocava da un pò, ma battere Goffin è sempre difficile, bravo Guerrieri.

 31
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+1: Giambitto, Detuqueridapresencia, Passatore Cortese
Luciano65 (Guest) 22-06-2026 16:10

Gran bella soddisfazione per Guerrieri, a 27 anni prima partecipazione a una qualificazione Slam e vince… contro un campione anche se oggi nel terzo set era in evidente difficoltà. Bravo ad approfittarne. Ora con Jacquet sarà dura ma fattibile; se poi troverà Basilashvili servirà un’impresa. Comunque oggi ha mostrato un buon tennis che però (per quello che ho visto; un set e mezzo) deve migliorare sotto rete.

 30
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+1: Detuqueridapresencia
Vivibocca (Guest) 22-06-2026 16:04

Scritto da Groucho

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Giambitto

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da tinapica
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito

Lo fece anche Stan contro Cipolla quando era incredibilmente sotto di due set a zero, invece il povero Cipolla aveva avuto veramente dei problemi fisici tanto che poi perse 2/3. Stan era nervosissimo perché Cipolla col suo gioco di palle senza peso smorze e poi lob lo aveva irretito ma non esistono regole scritte che impongano il tipo di gioco. Stan fece la camminata dello zoppo , deludente comportamento per chiunque ma soprattutto per un campione come lui.

Poi la gente si stupisce se uno dichiara che certi tennisti stanno sulle balle: ah ma come il grande The Man, ma come il brillante Evans!
Chi è scorretto non merita simpatia. Rune non è stato il primo e non sarà l’ultimo e nemmeno Munar o Moutet. Basta non ci scassino la uallara se dichiariamo antipatia eterna per certi soggetti (e nel caso di Wawrinka, la sparata su Sinner ha solo confermato di chi stessimo a parlare: chi nasce quadrato non muore tondo)

Bravo, ben detto amico! Fai bene a parlare al plurale, a nome di tutti gli amici. Anche a nome mio, ovvio.

Grande Groucho!
Cinà come lo vedi?

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Vasco90 22-06-2026 16:01

Guerrieri va al secondo turno

 28
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Tifoso degli italiani (Guest) 22-06-2026 15:58

Grande Guerrieri: che annata assurda che sta facendo ‘sto ragazzo… Complimenti!

 27
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Giambitto 22-06-2026 15:57

E Guerrieri zitto zitto batte Goffin che avrà 35 anni ma è stato n 7 ed a tennis sa giocare come pochi. Lo considero per lui un bello scalpo.

 26
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Dario p (Guest) 22-06-2026 15:55

Grande Guerrieri, sta gestendo una annata clamorosa!

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JOA20 (Guest) 22-06-2026 15:55

E bravo Guerrieri che batte una vecchia volpe come Goffin

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Groucho (Guest) 22-06-2026 15:44

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Giambitto

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da tinapica
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito

Lo fece anche Stan contro Cipolla quando era incredibilmente sotto di due set a zero, invece il povero Cipolla aveva avuto veramente dei problemi fisici tanto che poi perse 2/3. Stan era nervosissimo perché Cipolla col suo gioco di palle senza peso smorze e poi lob lo aveva irretito ma non esistono regole scritte che impongano il tipo di gioco. Stan fece la camminata dello zoppo , deludente comportamento per chiunque ma soprattutto per un campione come lui.

Poi la gente si stupisce se uno dichiara che certi tennisti stanno sulle balle: ah ma come il grande The Man, ma come il brillante Evans!
Chi è scorretto non merita simpatia. Rune non è stato il primo e non sarà l’ultimo e nemmeno Munar o Moutet. Basta non ci scassino la uallara se dichiariamo antipatia eterna per certi soggetti (e nel caso di Wawrinka, la sparata su Sinner ha solo confermato di chi stessimo a parlare: chi nasce quadrato non muore tondo)

Bravo, ben detto amico! Fai bene a parlare al plurale, a nome di tutti gli amici. Anche a nome mio, ovvio.

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Leftwing13 22-06-2026 15:38

Scritto da NonSoloSinner
Bravo ‘r Pupo, ma lo vedo là da un paio di anni.. Musetti e Sinner alla sua età erano già top-100.. non sono drastico come Enzino, ma Ciná deve fare il salto di qualità ora se non vuol passare il resto della carriera fra challenger e qualifiche

Il fatto che sia quinto nella race next gen e primo tra i 2007 non ti induce a una maggior cautela? E dov’erano da diciannovenni i vari Medvedev, Berrettini, Fognini, Vacherot, Atmane, Cobolli, Darderi, Arnaldi e l’elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo…

 22
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Just Is back (Guest) 22-06-2026 15:32

Speriamo che, almeno uno, arrivi nel tabellone principale… Sigh, non sono così fiducioso… Uno tra Cina’ e Nardi (se decide di competere)

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enzolab (Guest) 22-06-2026 15:29

@ Leftwing13 (#4641465)

Non sono affatto livoroso, ma neanche tifoso. Mi definisco, a ragione,un critico appassionato di tennis, per averlo giocato per tanti anni, che dice pane al pane, vino al vino. Perchè a ragione? Non sbaglio e non ho mai sbagliato un giudizio enzo

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-1: Billy74, Detuqueridapresencia
Tifoso degli italiani (Guest) 22-06-2026 15:12

Scritto da enzolab
@ Tifoso degli italiani (#4641454)
A piccoli passi si diventa vecchi enzo

Si diventa vecchi lo stesso, come tu mi insegni caro Enzo.
Ma c’è chi invecchia giocando le quali slam e chi – come Engel, Dedura e Kouame – aspettando una WC…

 19
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+1: Detuqueridapresencia
Spider 99 (Guest) 22-06-2026 14:54

Scritto da Giambitto
Sono sorpreso della vittoria netta secca di Cina’. Cadenasso mi aveva impressionato quando aveva fatto fuori Bellucci de Jong e perso dopo aver giocato un gran tennis per un set e mezzo contro Arnaldi Tirante Riedi. Significa che il ragazzino può ambire alla top 100.

cina – cadenasso ci sono 2 categorie di differenza.
anche senza avere giocato tornei di preparazione sull’erba il 2007 siciliano ad oggi e’ troppo superiore al bravo 2004 genovese.
non è un risultato che può essere considerato sorprendente.

 18
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+1: Leftwing13
NonSoloSinner (Guest) 22-06-2026 14:44

Bravo ‘r Pupo, ma lo vedo là da un paio di anni.. Musetti e Sinner alla sua età erano già top-100.. non sono drastico come Enzino, ma Ciná deve fare il salto di qualità ora se non vuol passare il resto della carriera fra challenger e qualifiche

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+1: patric25
-1: Leftwing13, Billy74, Detuqueridapresencia
patric25 22-06-2026 14:42

Cinà che grunisce ad ogni colpo è altamente fastidioso, ma perchè dico io, Cadenasso invece silenzioso come una farfalla che classe

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+1: patric25
-1: Detuqueridapresencia
Leftwing13 22-06-2026 14:22

Scritto da enzolab
@ Tifoso degli italiani (#4641454)
A piccoli passi si diventa vecchi enzo

Basta non invecchiare male, diventando livorosi come un Enzo dai cento profili diversi, ma tutti uguali.

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+1: Detuqueridapresencia, tomasol
cataflic (Guest) 22-06-2026 14:08

Gaston o Midon non sono per niente imbattibili, le possibilità per fare un altro turno ci sono per Palli.

Scritto da Giambitto
Sono sorpreso della vittoria netta secca di Cina’. Cadenasso mi aveva impressionato quando aveva fatto fuori Bellucci de Jong e perso dopo aver giocato un gran tennis per un set e mezzo contro Arnaldi Tirante Riedi. Significa che il ragazzino può ambire alla top 100.

Beh…se Cinà non va in top100..speriamo faccia anche qualcosa di più 😉

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walden 22-06-2026 14:02

Scritto da Giambitto
Sono sorpreso della vittoria netta secca di Cina’. Cadenasso mi aveva impressionato quando aveva fatto fuori Bellucci de Jong e perso dopo aver giocato un gran tennis per un set e mezzo contro Arnaldi Tirante Riedi. Significa che il ragazzino può ambire alla top 100.

la differenza di superficie non è un dettaglio, e comunque ho avuto l’impressione che Cadenasso non fosse al meglio della forma, si era ritirato al primo incontro a Perugia e poi non ha più giocato…

 13
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Detuqueridapresencia 22-06-2026 14:02

Scritto da Giambitto

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da tinapica
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito

Lo fece anche Stan contro Cipolla quando era incredibilmente sotto di due set a zero, invece il povero Cipolla aveva avuto veramente dei problemi fisici tanto che poi perse 2/3. Stan era nervosissimo perché Cipolla col suo gioco di palle senza peso smorze e poi lob lo aveva irretito ma non esistono regole scritte che impongano il tipo di gioco. Stan fece la camminata dello zoppo , deludente comportamento per chiunque ma soprattutto per un campione come lui.

Poi la gente si stupisce se uno dichiara che certi tennisti stanno sulle balle: ah ma come il grande The Man, ma come il brillante Evans!

Chi è scorretto non merita simpatia. Rune non è stato il primo e non sarà l’ultimo e nemmeno Munar o Moutet. Basta non ci scassino la uallara se dichiariamo antipatia eterna per certi soggetti (e nel caso di Wawrinka, la sparata su Sinner ha solo confermato di chi stessimo a parlare: chi nasce quadrato non muore tondo)

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+1: Giambitto
enzolab (Guest) 22-06-2026 13:56

@ Tifoso degli italiani (#4641454)

A piccoli passi si diventa vecchi enzo

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-1: Detuqueridapresencia, j, tomasol, Billy74
enzolab (Guest) 22-06-2026 13:56

Cadenasso 1 metro e 75. Non c’è bisogno di aggiungere altro. enzo

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-1: Detuqueridapresencia, Giambitto, j, tomasol, Billy74
Tifoso degli italiani (Guest) 22-06-2026 13:49

Bravo Palli, a piccoli passi continuano progressi ed esperienza: anche questa volta primo turno quali slam passato, come sempre fatto fino ad adesso.

 9
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+1: Detuqueridapresencia, Leftwing13
Giambitto 22-06-2026 13:46

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da tinapica
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito

Lo fece anche Stan contro Cipolla quando era incredibilmente sotto di due set a zero, invece il povero Cipolla aveva avuto veramente dei problemi fisici tanto che poi perse 2/3. Stan era nervosissimo perché Cipolla col suo gioco di palle senza peso smorze e poi lob lo aveva irretito ma non esistono regole scritte che impongano il tipo di gioco. Stan fece la camminata dello zoppo , deludente comportamento per chiunque ma soprattutto per un campione come lui.

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Giambitto 22-06-2026 13:41

Sono sorpreso della vittoria netta secca di Cina’. Cadenasso mi aveva impressionato quando aveva fatto fuori Bellucci de Jong e perso dopo aver giocato un gran tennis per un set e mezzo contro Arnaldi Tirante Riedi. Significa che il ragazzino può ambire alla top 100.

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NonSoloSinner (Guest) 22-06-2026 13:27

Scritto da tinapica
Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

basta che non fa finta di zoppicare se il suo avversario si fa male… uno dei giocatori più scorretti del circuito

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+1: Giambitto
tinapica 22-06-2026 12:21

Mi spiace che Daniel Evans dia la soddisfazione a questa organizzazione ridicola e vergognosa di disputare le qualificazioni nel torneo dell’addio, a casa sua, ma lo capisco: immagino quanto ami comunque questo gioco e quanto voglia sentire ancora un’ultima volta il caloroso sostegno del proprio pubblico.
Spero tanto che Roehampton risponda “presente!” e che ci siano centinaia di persone ad applaudirlo.

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+1: codro
Giovanna (Guest) 22-06-2026 11:28

Dove vedere le qualificazioni in streaming ?

 4
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NonSoloSinner (Guest) 22-06-2026 11:08

Non vorrei fare l’uccello del malaugurio, ma se ne arrivano un paio nel maindraw sarebbe già un successo… temo non ce la faccia nessuno

 3
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bryan (Guest) 22-06-2026 10:06

Forza Sicilia, Cinà dovrebbe vincere derby, Cecchinato leggermente sfavorito

 2
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Tiger Woods (Guest) 22-06-2026 09:56

Forza Andrea!

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