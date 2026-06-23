Darderi soffre ma vince: battuto Hanfmann, è nei quarti a Maiorca

Luciano Darderi continua la sua corsa all’ATP 250 di Maiorca. L’azzurro ha superato un ostacolo tutt’altro che semplice come il tedesco Yannick Hanfmann, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-3 al termine di un match faticoso, combattuto e ricco di passaggi delicati.

Ai quarti di finale affronterà il lusitano Nuno Borges n.53 del mondo.

Non è stata una vittoria semplice. Hanfmann ha creato moltissimo in risposta, procurandosi complessivamente 13 palle break, ma Darderi è stato bravissimo a restare lucido nei momenti più complicati. Il copione della partita è stato chiaro: il tedesco costruiva occasioni, l’azzurro le cancellava spesso con il servizio e poi colpiva nei game più importanti.

Nel primo set Darderi ha salvato diverse situazioni difficili, trovando spesso l’aiuto della prima di servizio. Sul 6-5 è arrivata la svolta: Hanfmann ha commesso alcuni errori pesanti e l’azzurro ha piazzato il break decisivo, trasformando la prima vera grande chance in un set point chiudendo il set per 7-5.

Nel secondo set la lotta è proseguita, con turni di servizio di Darderi spesso lunghi e combattuti. Anche in questa frazione Hanfmann ha avuto più di un’occasione per rientrare, ma l’italiano ha continuato a salvarsi nei momenti chiave. La svolta è arrivata sull’4-3, quando Darderi ha trovato il break che ha chiuso definitivamente la partita.

Il dato più significativo è quello degli ace: 14 per Darderi, compreso quello finale che ha sigillato una vittoria importante e non scontata. Il tedesco ha confermato di essere un avversario molto insidioso, ma ha pagato la scarsa concretezza sulle occasioni avute.

Per Darderi arriva così un altro successo prezioso e l’accesso ai quarti di finale a Maiorca. L’azzurro continua a vincere e guarda con ambizione al prossimo turno: in caso di ulteriore successo, potrebbe anche scavalcare virtualmente Lorenzo Musetti in classifica.

Una vittoria di carattere, più che di dominio. Ma proprio per questo pesante: Darderi ha saputo soffrire, resistere e colpire nei momenti decisivi.

ATP Mallorca Luciano Darderi [1] Luciano Darderi [1] 7 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 5 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 6-5 → 7-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 0-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace ace 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico