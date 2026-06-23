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Darderi soffre ma vince: battuto Hanfmann, è nei quarti a Maiorca

23/06/2026 20:20 4 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

Luciano Darderi continua la sua corsa all’ATP 250 di Maiorca. L’azzurro ha superato un ostacolo tutt’altro che semplice come il tedesco Yannick Hanfmann, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-3 al termine di un match faticoso, combattuto e ricco di passaggi delicati.
Ai quarti di finale affronterà il lusitano Nuno Borges n.53 del mondo.

Non è stata una vittoria semplice. Hanfmann ha creato moltissimo in risposta, procurandosi complessivamente 13 palle break, ma Darderi è stato bravissimo a restare lucido nei momenti più complicati. Il copione della partita è stato chiaro: il tedesco costruiva occasioni, l’azzurro le cancellava spesso con il servizio e poi colpiva nei game più importanti.
Nel primo set Darderi ha salvato diverse situazioni difficili, trovando spesso l’aiuto della prima di servizio. Sul 6-5 è arrivata la svolta: Hanfmann ha commesso alcuni errori pesanti e l’azzurro ha piazzato il break decisivo, trasformando la prima vera grande chance in un set point chiudendo il set per 7-5.
Nel secondo set la lotta è proseguita, con turni di servizio di Darderi spesso lunghi e combattuti. Anche in questa frazione Hanfmann ha avuto più di un’occasione per rientrare, ma l’italiano ha continuato a salvarsi nei momenti chiave. La svolta è arrivata sull’4-3, quando Darderi ha trovato il break che ha chiuso definitivamente la partita.

Il dato più significativo è quello degli ace: 14 per Darderi, compreso quello finale che ha sigillato una vittoria importante e non scontata. Il tedesco ha confermato di essere un avversario molto insidioso, ma ha pagato la scarsa concretezza sulle occasioni avute.
Per Darderi arriva così un altro successo prezioso e l’accesso ai quarti di finale a Maiorca. L’azzurro continua a vincere e guarda con ambizione al prossimo turno: in caso di ulteriore successo, potrebbe anche scavalcare virtualmente Lorenzo Musetti in classifica.
Una vittoria di carattere, più che di dominio. Ma proprio per questo pesante: Darderi ha saputo soffrire, resistere e colpire nei momenti decisivi.

ATP Mallorca
Luciano Darderi [1]
7
6
Yannick Hanfmann
5
3
Vincitore: Darderi
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Francesco Paolo Villarico

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4 commenti

tinapica 23-06-2026 23:47

Non finisce di sorprendere, in positivo.

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Vasco90 23-06-2026 23:31

Bravo! Non era facile

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JannikUberAlles 23-06-2026 21:48

Vamosss!!!

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+1: Vasco90
Nike (Guest) 23-06-2026 20:34

Un colpo al cerchio
Un colpo alla botte
E un Colpo di Dardo.

 1
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+1: Vasco90