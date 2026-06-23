Darderi soffre ma vince: battuto Hanfmann, è nei quarti a Maiorca
Luciano Darderi continua la sua corsa all’ATP 250 di Maiorca. L’azzurro ha superato un ostacolo tutt’altro che semplice come il tedesco Yannick Hanfmann, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-3 al termine di un match faticoso, combattuto e ricco di passaggi delicati.
Ai quarti di finale affronterà il lusitano Nuno Borges n.53 del mondo.
Non è stata una vittoria semplice. Hanfmann ha creato moltissimo in risposta, procurandosi complessivamente 13 palle break, ma Darderi è stato bravissimo a restare lucido nei momenti più complicati. Il copione della partita è stato chiaro: il tedesco costruiva occasioni, l’azzurro le cancellava spesso con il servizio e poi colpiva nei game più importanti.
Nel primo set Darderi ha salvato diverse situazioni difficili, trovando spesso l’aiuto della prima di servizio. Sul 6-5 è arrivata la svolta: Hanfmann ha commesso alcuni errori pesanti e l’azzurro ha piazzato il break decisivo, trasformando la prima vera grande chance in un set point chiudendo il set per 7-5.
Nel secondo set la lotta è proseguita, con turni di servizio di Darderi spesso lunghi e combattuti. Anche in questa frazione Hanfmann ha avuto più di un’occasione per rientrare, ma l’italiano ha continuato a salvarsi nei momenti chiave. La svolta è arrivata sull’4-3, quando Darderi ha trovato il break che ha chiuso definitivamente la partita.
Il dato più significativo è quello degli ace: 14 per Darderi, compreso quello finale che ha sigillato una vittoria importante e non scontata. Il tedesco ha confermato di essere un avversario molto insidioso, ma ha pagato la scarsa concretezza sulle occasioni avute.
Per Darderi arriva così un altro successo prezioso e l’accesso ai quarti di finale a Maiorca. L’azzurro continua a vincere e guarda con ambizione al prossimo turno: in caso di ulteriore successo, potrebbe anche scavalcare virtualmente Lorenzo Musetti in classifica.
Una vittoria di carattere, più che di dominio. Ma proprio per questo pesante: Darderi ha saputo soffrire, resistere e colpire nei momenti decisivi.
Francesco Paolo Villarico
TAG: ATP 250 Maiorca, ATP 250 Maiorca 2026, Luciano Darderi
4 commenti
Non finisce di sorprendere, in positivo.
Bravo! Non era facile
Vamosss!!!
Un colpo al cerchio
Un colpo alla botte
E un Colpo di Dardo.