Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

23/06/2026 09:18 5 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Patrick Boren
Jasmine Paolini nella foto - Foto Patrick Boren

🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  23 Giugno 2026

27°C
Sole e nubi, molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi schiarite e sole nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 23 Giugno
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
31°
17:00
32°
20:00
28°
⚠  Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
WTA 500 R1-R2
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  1°-2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Eva Lys GER vs Emma Navarro USA

WTA Bad Homburg
Eva Lys
0
6
3
0
Emma Navarro
0
7
6
0
Vincitore: Navarro
Mostra dettagli

Xinyu Wang CHN vs Leylah Fernandez CAN

WTA Bad Homburg
Xinyu Wang
30
4
Leylah Fernandez
0
1
Mostra dettagli

(6) Naomi Osaka JPN vs Elise Mertens BEL Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Liudmila Samsonova RUS vs (3) Elina Svitolina UKR Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:30
Elena-Gabriela Ruse ROU vs (5) Linda Noskova CZE
WTA Bad Homburg
Elena-Gabriela Ruse
0
6
6
0
Linda Noskova [5]
0
1
3
0
Vincitore: Ruse
Mostra dettagli

Hao-Ching Chan TPE / Clara Tauson DEN vs (3) Ellen Perez AUS / (3) Demi Schuurs NED

WTA Bad Homburg
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
15
4
Ellen Perez / Demi Schuurs [3]
0
4
Mostra dettagli

Aldila Sutjiadi INA / Vera Zvonareva RUS vs Magali Kempen BEL / Alexandra Panova RUS

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  23 Giugno 2026

20°C
Nuvoloso al mattino, poi sole  ·  Picco 28°C
CIELO Variabile al mattino, poi soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 23 Giugno
08:00
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
17:00
28°
22:00
23°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 250 R1
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
(1) Jasmine Paolini ITA vs Tatjana Maria GER

WTA Eastbourne
Jasmine Paolini [1]
15
4
2
Tatjana Maria
30
6
4
Mostra dettagli

Talia Gibson AUS vs (2) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Zeynep Sonmez TUR vs Harriet Dart GBR

Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell AUS vs (4) Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Alicia Dudeney GBR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

WTA Eastbourne
Alicia Dudeney
0
0
3
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
6
6
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Mostra dettagli

Sara Bejlek CZE vs (5) Laura Siegemund GER

WTA Eastbourne
Sara Bejlek
0
0
Laura Siegemund [5]
0
0
Mostra dettagli




Court 4 – ore 12:00
(6) Janice Tjen INA vs Caty McNally USA
WTA Eastbourne
Janice Tjen [6]
30
5
2
Caty McNally
0
7
3
Mostra dettagli

Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN vs (3) Sofia Kenin USA / (3) Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Darija Jurak Schreiber CRO / Antonia Ruzic CRO vs (2) Sara Errani ITA / (2) Jasmine Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 12:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs Anastasia Zakharova RUS
WTA Eastbourne
Yuliia Starodubtseva
0
4
2
Anastasia Zakharova
0
6
3
Mostra dettagli

Panna Udvardy HUN vs Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

(4) Asia Muhammad USA / (4) Fanny Stollar HUN vs Freya Christie GBR / Eden Silva GBR

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Neel EST / Giuliana Olmos MEX vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – ore 12:00
Ingrid Martins BRA / Sara Sorribes Tormo ESP vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE
Il match deve ancora iniziare

Mariia Kozyreva RUS / Katarzyna Piter POL vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

Inox 23-06-2026 13:05

Scritto da Alain

Scritto da Ozzastru
Ma ad Emma Navarro che è successo, sarà ingrassata di una decina di chili…

Problemi alla Tiroide

Peccato davvero

 5
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Alain 23-06-2026 12:30

Scritto da Ozzastru
Ma ad Emma Navarro che è successo, sarà ingrassata di una decina di chili…

Problemi alla Tiroide

 4
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Gaz (Guest) 23-06-2026 12:09

Legge Tommasi per Noskova?
D’altronde viene da un successo pesante e appagante,con il massimo impegno ci può essere anche il rischio di presentarsi a Wimbledon con 10 match giocati in due settimane, meglio a volte gestire se si hanno progetti più grossi per Wimbledon, sempre un pensiero inconscio fastidioso.
Vediamo se nel gioco pronostici sono state fatte queste considerazioni,sono capaci di farle,o se proprio non sanno neanche cosa sia la legge Tommasi,che non è una buttata di uno qualunque,ma risultato di osservazione su tantissimi anni,ci sono delle dinamiche che tendono a ripetersi,perché ci sono in gioco aspetti umani,fisiologici e mentali.

 3
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Ozzastru (Guest) 23-06-2026 12:05

Ma ad Emma Navarro che è successo, sarà ingrassata di una decina di chili…

 2
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Gaz (Guest) 23-06-2026 09:25

Non me ne voglia Venus, perché non è per colpa sua,ma ogni volta che perde non nascondo un briciolo di soddisfazione,per quei commenti denigranti il livello wta, perché? Perché Venus aveva vinto immediatamente il giorno del suo rientro al tennis dopo un anno e mezzo,con una vittoria contro Stearns,alla veneranda età di….,apriti cielo, Livetennis le sforna una meritata pagina,e via ai commenti negativi sulla wta,non positivi su Venus, quando c’è il marcio…
Tutta questa sentenza per un solo match, perché gli incompetenti e i denigratori hanno bisogno di un qualcosa di immediato ,che gli permetta immediatamente di espellere dal proprio corpo quell’ accumolo di fastidio e frustrazione.
Considerazione che si sarebbe anche potuta fare se nel giro di un anno la Williams avrebbe vinto il 40% dei match, oppure 35%, va, voglio essere proprio buono.
Sono arrivate invece 11 sconfitte,e di questa gente non ne è più rimasta neanche l’ombra.

 1
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