WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

Jasmine Paolini nella foto - Foto Patrick Boren
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania · 23 Giugno 2026
|⛅
|
27°C
Sole e nubi, molto caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi schiarite e sole nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 23 Giugno
|
09:00
☁
21°
|
10:00
☁
22°
|
11:00
☁
24°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
30°
|
16:00
☀
31°
|
17:00
☀
32°
|
20:00
☀
28°
⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 23 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
|
WTA 500 R1-R2
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 1°-2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Eva Lys vs Emma Navarro
WTA Bad Homburg
Eva Lys
0
6
3
0
Emma Navarro
0
7
6
0
Vincitore: Navarro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Emma Navarro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
4-3*
5*-3
6*-3
6-4*
6-5*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Eva Lys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Emma Navarro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Emma Navarro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Emma Navarro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Xinyu Wang vs Leylah Fernandez
WTA Bad Homburg
Xinyu Wang•
30
4
Leylah Fernandez
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
3-1 → 4-1
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leylah Fernandez
0-0 → 0-1
(6) Naomi Osaka vs Elise Mertens Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Liudmila Samsonova vs (3) Elina Svitolina Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:30
Elena-Gabriela Ruse
vs (5) Linda Noskova
WTA Bad Homburg
Elena-Gabriela Ruse•
0
6
6
0
Linda Noskova [5]
0
1
3
0
Vincitore: Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Elena-Gabriela Ruse
3-1 → 4-1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
4-1 → 5-1
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Elena-Gabriela Ruse
1-0 → 2-0
Hao-Ching Chan / Clara Tauson vs (3) Ellen Perez / (3) Demi Schuurs
WTA Bad Homburg
Hao-Ching Chan / Clara Tauson•
15
4
Ellen Perez / Demi Schuurs [3]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
4-2 → 4-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
4-1 → 4-2
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
3-1 → 4-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-0 → 3-1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
2-0 → 3-0
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-0 → 2-0
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0-0 → 1-0
Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva vs Magali Kempen / Alexandra Panova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 23 Giugno 2026
|⛅
|
20°C
Nuvoloso al mattino, poi sole · Picco 28°C
|
|CIELO
|Variabile al mattino, poi soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 23 Giugno
|
08:00
⛅
19°
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
☁
21°
|
11:00
☁
23°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
25°
|
14:00
⛅
26°
|
15:00
☀
27°
|
17:00
☀
28°
|
22:00
☀
23°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾 Programma del giorno — 23 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
|
WTA 250 R1
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
(1) Jasmine Paolini vs Tatjana Maria
WTA Eastbourne
Jasmine Paolini [1]•
15
4
2
Tatjana Maria
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Talia Gibson vs (2) Madison Keys
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Zeynep Sonmez vs Harriet Dart
Il match deve ancora iniziare
Kimberly Birrell vs (4) Barbora Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Alicia Dudeney vs Jessica Bouzas Maneiro
WTA Eastbourne
Alicia Dudeney
0
0
3
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
6
6
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alicia Dudeney
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Jessica Bouzas Maneiro
3-4 → 3-5
Alicia Dudeney
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Jessica Bouzas Maneiro
3-2 → 3-3
Jessica Bouzas Maneiro
1-2 → 2-2
Alicia Dudeney
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Alicia Dudeney
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Bouzas Maneiro
0-5 → 0-6
Alicia Dudeney
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Alicia Dudeney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jessica Bouzas Maneiro
0-1 → 0-2
Sara Bejlek vs (5) Laura Siegemund
WTA Eastbourne
Sara Bejlek
0
0
Laura Siegemund [5]
0
0
Court 4 – ore 12:00
(6) Janice Tjen
vs Caty McNally
WTA Eastbourne
Janice Tjen [6]•
30
5
2
Caty McNally
0
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya vs (3) Sofia Kenin / (3) Jelena Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
Darija Jurak Schreiber / Antonia Ruzic vs (2) Sara Errani / (2) Jasmine Paolini
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:00
Yuliia Starodubtseva
vs Anastasia Zakharova
WTA Eastbourne
Yuliia Starodubtseva•
0
4
2
Anastasia Zakharova
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
2-2 → 2-3
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
2-0 → 2-1
Anastasia Zakharova
1-0 → 2-0
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
1-1 → 2-1
Anastasia Zakharova
1-0 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Panna Udvardy vs Anna Bondar
Il match deve ancora iniziare
(4) Asia Muhammad / (4) Fanny Stollar vs Freya Christie / Eden Silva
Il match deve ancora iniziare
Ingrid Neel / Giuliana Olmos vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – ore 12:00
Ingrid Martins
/ Sara Sorribes Tormo
vs Jesika Maleckova
/ Miriam Skoch
Il match deve ancora iniziare
Mariia Kozyreva / Katarzyna Piter vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Peccato davvero
Problemi alla Tiroide
Legge Tommasi per Noskova?
D’altronde viene da un successo pesante e appagante,con il massimo impegno ci può essere anche il rischio di presentarsi a Wimbledon con 10 match giocati in due settimane, meglio a volte gestire se si hanno progetti più grossi per Wimbledon, sempre un pensiero inconscio fastidioso.
Vediamo se nel gioco pronostici sono state fatte queste considerazioni,sono capaci di farle,o se proprio non sanno neanche cosa sia la legge Tommasi,che non è una buttata di uno qualunque,ma risultato di osservazione su tantissimi anni,ci sono delle dinamiche che tendono a ripetersi,perché ci sono in gioco aspetti umani,fisiologici e mentali.
Ma ad Emma Navarro che è successo, sarà ingrassata di una decina di chili…
Non me ne voglia Venus, perché non è per colpa sua,ma ogni volta che perde non nascondo un briciolo di soddisfazione,per quei commenti denigranti il livello wta, perché? Perché Venus aveva vinto immediatamente il giorno del suo rientro al tennis dopo un anno e mezzo,con una vittoria contro Stearns,alla veneranda età di….,apriti cielo, Livetennis le sforna una meritata pagina,e via ai commenti negativi sulla wta,non positivi su Venus, quando c’è il marcio…
Tutta questa sentenza per un solo match, perché gli incompetenti e i denigratori hanno bisogno di un qualcosa di immediato ,che gli permetta immediatamente di espellere dal proprio corpo quell’ accumolo di fastidio e frustrazione.
Considerazione che si sarebbe anche potuta fare se nel giro di un anno la Williams avrebbe vinto il 40% dei match, oppure 35%, va, voglio essere proprio buono.
Sono arrivate invece 11 sconfitte,e di questa gente non ne è più rimasta neanche l’ombra.