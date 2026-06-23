Gaudenzi al Financial Times: “Nel tennis c’è troppa attenzione a come spartire la torta, invece di concentrarci sull’aumentarne le dimensioni”

3,5 miliardi di dollari annui, questi sono i ricavi complessivi del tennis professionistico nei nostri tempi secondo le stime più accreditate. Una somma considerevole, ma il valore reale del prodotto tennis è almeno il doppio o il triplo dal punto di vista commerciale e queste cifre potrebbero essere facilmente raggiunte se lo sport della racchetta riuscisse ad unificare le proprie attività commerciali e ridurre la frammentazione tra i vari eventi. Se l’attenzione si spostasse alla crescita complessiva con unità di intenti, invece di lottare internamente al sistema per avere una propria fetta più grande, i ricavi aumenterebbero in modo considerevole e tutti ne gioverebbero. Questo è il pensiero del presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, esternato in una lunga intervista al quotidiano Financial Times. Secondo il faentino riunire sotto un’unica struttura il circuito maschile e quello femminile, la International Tennis Federation (ITF) e i quattro tornei dello Slam, trasformerebbe radicalmente l’economia del tennis e consentirebbe di sfruttare un bacino di appassionati enormemente più ampio.

“Il tennis è sotto valorizzato dal punto di vista commerciale. Esiste un’enorme opportunità per far crescere l’intero sistema”, tuona Gaudenzi nell’intervista. Secondo l’attuale presidente ATP, il tennis ha bisogno di creare una sorta di “sportello unico” che abbia il potere di contrattare in modo unificato con i vari broadcaster, sponsor, operatori delle scommesse, tifosi e giocatori, una struttura capace di “evolversi, adattarsi, innovare e prepararsi alle sfide che il nostro sport dovrà affrontare nei prossimi dieci anni. Siamo ancora troppo frammentati, troppo lenti. Ci sono troppe lotte interne e troppa attenzione a come spartire la torta, invece di concentrarci sull’aumentarne le dimensioni”.

Gaudenzi, alla guida dell’ATP dal 2020, sostiene da tempo la necessità di riunire ATP, WTA, ITF e Slam sotto un’unica governance in grado di negoziare accordi globali per diritti televisivi e sponsorizzazioni. Le linee guida di un progetto in tal senso, sostenuto dal fondo di private equity CVC Capital Partners, erano state delineate già nel 2021, ma non si sono mai concretizzate. Le trattative si sono arenate su diversi nodi cruciali, tra cui la ripartizione dei futuri ricavi e le differenti valutazioni economiche attribuite dai soggetti coinvolti. Gli Slam, scrive il FT, “operano come organizzazioni senza scopo di lucro, destinando gli utili agli organismi nazionali di governo del tennis. Nel caso di Wimbledon, su un utile operativo di 52,7 milioni di sterline registrato lo scorso anno, ben 48,1 milioni sono stati trasferiti alla Lawn Tennis Association, la federazione britannica del tennis e del padel”.

Gaudenzi è fermamente convinto che ci sia lo spazio per concretizzare un progetto del genere, nonostante forti ostacoli politici che hanno finora frenato il progetto. “Nella mia seconda vita, dopo quella da giocatore, sono stato imprenditore. E come ogni imprenditore nel settore tecnologico, bisogna puntare a obiettivi ambiziosi, anche se estremamente difficili da raggiungere. L’opportunità è enorme e ho ancora molta energia per continuare a lottare e provarci” afferma Andrea. “La diluizione del capitale ha un costo. Significa rinunciare a una quota di ricavi e profitti per sempre. Non sono un grande sostenitore di questa strada: il denaro deve essere reinvestito per generare crescita”.

Secondo Gaudenzi, l’ATP dispone già di entrate sufficienti per perseguire i propri obiettivi senza la necessità di investitori esterni. Un esempio è rappresentato dai 260 milioni di dollari investiti nel rinnovamento delle strutture del Cincinnati Open. L’ATP ha portato avanti autonomamente il programma di riforme OneVision, pensato per rendere più efficiente il calendario e concentrare l’attenzione di tifosi e giocatori sui tornei di massimo livello. Attraverso questo progetto l’ATP ha introdotto un sistema di partecipazione agli utili per i giocatori e ha consentito per la prima volta l’accesso ai propri bilanci, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza. L’associazione sottolinea inoltre che nel 2025 i compensi complessivi destinati ai giocatori hanno raggiunto quota 267 milioni di dollari, con un incremento di 100 milioni rispetto al 2019. Nello stesso periodo i contributi pensionistici sono più che raddoppiati, arrivando a 28 milioni di dollari, mentre il montepremi dell’ATP Challenger Tour — il circuito di sviluppo per giovani e giocatori di classifica inferiore — dovrebbe superare i 33 milioni di dollari, con una crescita superiore al 160% rispetto al 2022.

Per Gaudenzi, tuttavia, il dibattito non riguarda semplicemente le cifre. “Non è davvero una questione di dollari, ma di allineamento degli interessi. I giocatori devono essere considerati partner. Oggi esiste ancora una relazione un po’ complessa, perché gli atleti sono lavoratori indipendenti. I tornei perseguono i propri obiettivi, ed è legittimo, ma il sistema non è pienamente allineato. Potrebbe funzionare molto meglio” conclude Gaudenzi.

Marco Mazzoni