Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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19°C
Sole e nubi, temporali · Picco 29°C
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10:00
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22°
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24°
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16:00
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28°
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17:00
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29°
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20:00
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26°
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23:00
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21°
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⚠ Allerta
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza vs Radu Mihai Papoe
Elmer Moller vs Luca Potenza
Radu Albot vs Duje Ajdukovic
Felix Balshaw vs Stefan Horia Haita
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Juan Jose Bianchi / Brandon Perez
Court 3 – ore 10:00
Michele Ribecai vs Niels McDonald
Oriol Roca Batalla vs Francesco Passaro
Mili Poljicak vs Sumit Nagal
Adrian Boitan vs Denis Yevseyev
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Luca Castelnuovo / Akira Santillan
Court 4 – ore 10:00
Sergey Fomin vs Max Alcala Gurri
Ilia Simakin vs Marko Topo
Miguel Damas vs Benjamin Hassan
Andrej Nedic vs Alan Fernando Rubio Fierros
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24°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
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10:00
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24°
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11:00
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12:00
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30°
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13:00
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24°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 09:30
Dinko Dinev vs Dali Blanch
Daniel Dutra da Silva vs Petr Nesterov
Dimitar Kuzmanov vs Jelle Sels (Non prima 14:30)
Alexander Vasilev vs Niels Visker (Non prima 17:00)
Court 2 – ore 09:30
Eero Vasa vs Manas Dhamne
Gabriele Piraino vs Lorenzo Angelini
Philip Henning vs Andres Santamarta Roig
Thomas Fancutt vs Mathys Erhard
Gijs Brouwer / Jelle Sels vs Viktor Durasovic / Daniel Dutra da Silva
Court 3 – ore 09:30
Geoffrey Blancaneaux vs Tomasz Berkieta
Enrico Dalla Valle vs Nikita Belozertsev
Sandro Kopp vs Viktor Durasovic
Imanol Lopez Morillo vs Inaki Montes-De La Torre
Geoffrey Blancaneaux / Matteo Martineau vs Tommaso Compagnucci / Manas Dhamne
|⛈
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19°C
Instabile con temporali/rovesci · Picco 22°C
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06:00
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17°
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07:00
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18°
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08:00
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18°
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09:00
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15:00
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⚠ Allerta pioggia
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Ribeiro De Almeida vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Nick Hardt vs Nicolas Oliveira
Nicolas Kicker vs Bruno Fernandez
Enzo Kohlmann De Freitas vs Juan Manuel La Serna
Luis Felipe Miguel vs Thiago Seyboth Wild (Non prima 23:30)
Quadra 3 – ore 15:00
Valerio Aboian vs Valentin Basel
Maximo Zeitune vs Nicolas Zanellato
Lucas Andrade Da Silva vs Conner Huertas del Pino
Andrey Barbiero / Filipe Bullamah vs Luis Britto / Gonzalo Villanueva
Quadra 6 – ore 15:00
Joaquin Aguilar Cardozo vs Juan Estevez
Wilson Leite vs Filipe Bullamah
Santiago De La Fuente vs Santiago Rodriguez Taverna
Cristian Rodriguez / Andres Urrea vs Ignacio Monzon / Nicolas Villalon
TAG: Circuito Challenger
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