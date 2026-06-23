Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

23/06/2026 08:38 Nessun commento
Luca Potenza nella foto
Luca Potenza nella foto

🇷🇴
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  23 Giugno 2026

19°C
Sole e nubi, temporali  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi tratti soleggiati e cielo variabile
PIOGGIA Temporali indicati alle 14:00; allerta temporali 12:00-21:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Giugno
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
28°
17:00
29°
20:00
26°
23:00
21°
⚠  Allerta gialla temporali dalle 12:00 alle 21:00 EEST: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
⛈  Temporali
⚠  Allerta
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Radu Mihai Papoe ROU

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Luca Potenza ITA

Il match deve ancora iniziare

Radu Albot MDA vs Duje Ajdukovic CRO

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA vs Stefan Horia Haita ROU

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Juan Jose Bianchi VEN / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Michele Ribecai ITA vs Niels McDonald GER

Il match deve ancora iniziare

Oriol Roca Batalla ESP vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicak CRO vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare

Adrian Boitan ROU vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Sergey Fomin UZB vs Max Alcala Gurri ESP

Il match deve ancora iniziare

Ilia Simakin RUS vs Marko Topo GER

ATP Targu Mures
Ilia Simakin
30
3
Marko Topo
40
3
Mostra dettagli

Miguel Damas ESP vs Benjamin Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare

Andrej Nedic BIH vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria  ·  23 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, nubi in aumento nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Giugno
10:00
24°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
31°
16:00
32°
17:00
30°
20:00
28°
23:00
24°
✅  Sole e nubi, nessuna pioggia indicata: 1° turno regolare sulla terra
🎾  Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 09:30
Dinko Dinev BUL vs Dali Blanch USA

ATP Plovdiv
Dinko Dinev
0
0
Dali Blanch [3]
0
0
Mostra dettagli

Daniel Dutra da Silva BRA vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Jelle Sels NED (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Vasilev BUL vs Niels Visker NED (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Eero Vasa FIN vs Manas Dhamne IND

ATP Plovdiv
Eero Vasa
0
0
Manas Dhamne
0
0
Mostra dettagli

Gabriele Piraino ITA vs Lorenzo Angelini ITA

Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA vs Andres Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare

Thomas Fancutt AUS vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Gijs Brouwer NED / Jelle Sels NED vs Viktor Durasovic NOR / Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Tomasz Berkieta POL

ATP Plovdiv
Geoffrey Blancaneaux
0
0
Tomasz Berkieta
0
0
Mostra dettagli

Enrico Dalla Valle ITA vs Nikita Belozertsev UZB

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT vs Viktor Durasovic NOR

Il match deve ancora iniziare

Imanol Lopez Morillo ESP vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Matteo Martineau FRA vs Tommaso Compagnucci ITA / Manas Dhamne IND

Il match deve ancora iniziare





🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile  ·  23 Giugno 2026

19°C
Instabile con temporali/rovesci  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso o nuvoloso nelle ore disponibili
PIOGGIA Temporali alle 11:00, rovesci tra 14:00 e 15:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Giugno
06:00
17°
07:00
18°
08:00
18°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
🌧
21°
15:00
🌧
21°
⚠  Allerta gialla forte pioggia fino alle 23:59 BRT: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1
⛈  Temporali/Rovesci
⚠  Allerta pioggia
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Nick Hardt DOM vs Nicolas Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

Enzo Kohlmann De Freitas BRA vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Luis Felipe Miguel BRA vs Thiago Seyboth Wild BRA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:00
Valerio Aboian ARG vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Maximo Zeitune ARG vs Nicolas Zanellato BRA

Il match deve ancora iniziare

Lucas Andrade Da Silva BRA vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Andrey Barbiero BRA / Filipe Bullamah BRA vs Luis Britto BRA / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare




Quadra 6 – ore 15:00
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Juan Estevez ARG
Il match deve ancora iniziare

Wilson Leite BRA vs Filipe Bullamah BRA

Il match deve ancora iniziare

Santiago De La Fuente ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Cristian Rodriguez COL / Andres Urrea COL vs Ignacio Monzon ARG / Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

TAG: