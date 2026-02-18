ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Tsitsipas ritrova il grande tennis: batte Medvedev e vola ai quarti a Doha (LIVE)

Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images
Stefanos Tsitsipas torna a brillare e firma una delle sue prestazioni più solide degli ultimi mesi, conquistando i quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Il greco, attualmente numero 33 del ranking ma già virtualmente rientrato tra i primi 30 del mondo, ha superato Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti.
Si trattava del quindicesimo confronto tra i due, una delle rivalità più interessanti degli ultimi anni. Tsitsipas ha così interrotto la serie di tre successi consecutivi del russo, ottenendo la prima vittoria su di lui dalle ATP Finals del 2022.
Dominio totale al servizio
La prestazione del greco è stata estremamente convincente, soprattutto nei turni di battuta. Durante l’intero incontro, infatti, Tsitsipas non ha concesso nemmeno una palla break, segnale di un tennis aggressivo, preciso e costante dall’inizio alla fine.
Gli altri risultati di giornata
Nel resto del programma del torneo qatariota, successi importanti per diversi protagonisti:
Karen Khachanov ha battuto Marton Fucsovics per 6-2 4-6 6-4.
Arthur Fils ha superato Quentin Halys per 6-1 7-6(7).
Jiri Lehecka ha dominato Zizou Bergs con un netto 6-2 6-1.
Tsitsipas prosegue dunque il suo percorso a Doha con rinnovata fiducia, cercando di ritrovare quella continuità che negli ultimi mesi era mancata e di rilanciarsi definitivamente verso la parte alta del ranking.
ATP 500 Doha – 2° Turno – hard
Center Court – ore 11:30
Marton Fucsovics
vs Karen Khachanov
ATP Doha
Marton Fucsovics
2
6
4
Karen Khachanov [7]
6
4
6
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Fucsovics
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 5-4
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-3 → 1-4
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 13:00)
ATP Doha
Daniil Medvedev [4]
3
4
Stefanos Tsitsipas
6
6
Vincitore: Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Medvedev
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
D. Medvedev
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Alexei Popyrin vs Jannik Sinner (Non prima 17:30)
ATP Doha
Alexei Popyrin
3
5
Jannik Sinner [2]
6
7
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Popyrin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
J. Sinner
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-4 → 5-5
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Carlos Alcaraz vs Valentin Royer
ATP Doha
Carlos Alcaraz [1]
0
6
3
Valentin Royer•
0
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Royer
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
V. Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
V. Royer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
V. Royer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
V. Royer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
C. Alcaraz
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
V. Royer
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Grandstand 1 – ore 11:30
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Doha
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
7
3
10
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
6
7
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Bolelli / Vavassori
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
7-3
ace
7-4
ace
8-4
9-4
9-5
9-6
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
3-5 → 3-6
S. Bolelli / Vavassori
3-4 → 3-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
3-3 → 3-4
S. Bolelli / Vavassori
2-3 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
1-2 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
M. Arevalo / Pavic
6-5 → 6-6
S. Bolelli / Vavassori
5-5 → 6-5
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
3-5 → 4-5
M. Arevalo / Pavic
3-4 → 3-5
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
2-3 → 2-4
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 1-3
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Arthur Fils vs Quentin Halys
ATP Doha
Arthur Fils
6
7
Quentin Halys
1
6
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
ace
4-4*
4*-5
ace
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 5-6
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
A. Fils
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
Q. Halys
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
2-2 → 2-3
Q. Halys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Fils
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Fabian Marozsan vs Andrey Rublev (Non prima 15:00)
ATP Doha
Fabian Marozsan
2
4
Andrey Rublev [5]
6
6
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
F. Marozsan
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-2 → 2-3
F. Marozsan
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-5 → 2-5
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
A. Rublev
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-2 → 1-3
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jakub Mensik vs Zhizhen Zhang (Non prima 16:30)
ATP Doha
Jakub Mensik [6]
6
6
Zhizhen Zhang
3
2
Vincitore: Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Zhang
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
J. Mensik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Z. Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
Z. Zhang
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
1-1 → 2-1
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Z. Zhang
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Mensik
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Z. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Grandstand 2 – ore 12:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
ATP Doha
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
Yuki Bhambri / Andre Goransson
4
4
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / Glasspool
5-4 → 6-4
Y. Bhambri / Goransson
5-3 → 5-4
J. Cash / Glasspool
4-3 → 5-3
Y. Bhambri / Goransson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
3-2 → 3-3
Y. Bhambri / Goransson
3-1 → 3-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Y. Bhambri / Goransson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Cash / Glasspool
0-1 → 1-1
Y. Bhambri / Goransson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Y. Bhambri / Goransson
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Y. Bhambri / Goransson
3-3 → 3-4
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Y. Bhambri / Goransson
2-2 → 2-3
J. Cash / Glasspool
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Bhambri / Goransson
1-1 → 1-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Y. Bhambri / Goransson
0-0 → 0-1
Jiri Lehecka vs Zizou Bergs (Non prima 14:30)
ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
6
6
Zizou Bergs
2
1
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
5-1 → 6-1
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-0 → 5-1
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
J. Lehecka
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
J. Lehecka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 2-1
Z. Bergs
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
ATP Doha
Francisco Cabral / Lucas Miedler [4]
4
6
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
6
7
Vincitore: Halys / Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
Q. Halys / Herbert
6-5 → 6-6
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
Q. Halys / Herbert
5-4 → 5-5
F. Cabral / Miedler
4-4 → 5-4
Q. Halys / Herbert
4-3 → 4-4
F. Cabral / Miedler
3-3 → 4-3
Q. Halys / Herbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
ace
3-2 → 3-3
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Q. Halys / Herbert
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
1-1 → 2-1
Q. Halys / Herbert
1-0 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Q. Halys / Herbert
3-4 → 3-5
F. Cabral / Miedler
2-4 → 3-4
Q. Halys / Herbert
2-3 → 2-4
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-2 → 2-3
Q. Halys / Herbert
2-1 → 2-2
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
1-0 → 2-0
F. Cabral / Miedler
0-0 → 1-0
Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP Doha
Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas
0
6
1
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]•
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Popyrin / Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
ace
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Popyrin / Tsitsipas
5-5 → 6-5
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
A. Popyrin / Tsitsipas
4-4 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
A. Popyrin / Tsitsipas
3-3 → 4-3
H. Heliovaara / Patten
3-2 → 3-3
A. Popyrin / Tsitsipas
2-2 → 3-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
A. Popyrin / Tsitsipas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
H. Heliovaara / Patten
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-0 → 1-1
A. Popyrin / Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Joao Fonseca
/ Marcelo Melo
vs Maximo Gonzalez
/ Andres Molteni
ATP Rio de Janeiro
Joao Fonseca / Marcelo Melo•
15
0
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [2]
15
0
Francisco Cerundolo vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 20:30
Yannick Hanfmann vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Rio de Janeiro
Yannick Hanfmann•
0
0
Juan Manuel Cerundolo
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 0-1
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Orlando Luz / Rafael Matos
Il match deve ancora iniziare
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcelo Demoliner / Fernando Romboli
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 20:30
Roman Andres Burruchaga vs Vit Kopriva
ATP Rio de Janeiro
Roman Andres Burruchaga•
15
0
Vit Kopriva
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Gustavo Heide / Luis “Guto” Miguel vs Evan King / John Peers
Il match deve ancora iniziare
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Luciano Darderi / Tomas Martin Etcheverry
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cerundolo / Francisco Comesana vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Delray Beach – 2° Turno – hard
Center Court – ore 17:00
Theo Arribage
/ Albano Olivetti
vs Santiago Gonzalez
/ David Pel
ATP Delray Beach
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
Santiago Gonzalez / David Pel [4]
1
4
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
5-4 → 6-4
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
40-40
df
4-4 → 5-4
T. Arribage / Olivetti
3-4 → 4-4
S. Gonzalez / Pel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
T. Arribage / Olivetti
2-3 → 3-3
S. Gonzalez / Pel
2-2 → 2-3
T. Arribage / Olivetti
1-2 → 2-2
S. Gonzalez / Pel
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
0-1 → 1-1
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
5-1 → 6-1
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
3-1 → 4-1
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-0 → 3-1
T. Arribage / Olivetti
2-0 → 3-0
S. Gonzalez / Pel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 1-0
Terence Atmane vs Flavio Cobolli (Non prima 19:00)
ATP Delray Beach
Terence Atmane
40
5
3
Flavio Cobolli [3]•
40
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
T. Atmane
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
2-3 → 2-4
T. Atmane
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
T. Atmane
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-2 → 1-2
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
T. Atmane
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Brandon Nakashima vs Coleman Wong (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Alex Michelsen vs Sebastian Korda (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Marcos Giron vs Casper Ruud (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Ariel Behar / Matthew Romios
ATP Delray Beach
Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov
2
6
11
Ariel Behar / Matthew Romios
6
4
13
Vincitore: Behar / Romios
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Behar / Romios
1-0
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
4-7
5-7
6-7
7-7
7-8
8-8
9-8
9-9
9-10
10-10
11-10
11-11
12-11
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Golubev / Nedovyesov
5-4 → 6-4
A. Behar / Romios
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Golubev / Nedovyesov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
A. Behar / Romios
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
A. Golubev / Nedovyesov
2-3 → 3-3
A. Behar / Romios
2-2 → 2-3
A. Golubev / Nedovyesov
1-2 → 2-2
A. Behar / Romios
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Golubev / Nedovyesov
0-1 → 1-1
A. Behar / Romios
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Golubev / Nedovyesov
2-5 → 2-6
A. Behar / Romios
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
A. Golubev / Nedovyesov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
A. Behar / Romios
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Golubev / Nedovyesov
1-2 → 2-2
A. Behar / Romios
1-1 → 1-2
A. Golubev / Nedovyesov
0-1 → 1-1
A. Behar / Romios
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Liam Draxl / Jody Maginley (Non prima 20:00)
ATP Delray Beach
Trey Hilderbrand / Mac Kiger•
0
3
2
Liam Draxl / Jody Maginley
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Draxl / Maginley
2-1 → 2-2
T. Hilderbrand / Kiger
1-1 → 2-1
L. Draxl / Maginley
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
1-0 → 1-1
T. Hilderbrand / Kiger
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Draxl / Maginley
3-5 → 3-6
T. Hilderbrand / Kiger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
L. Draxl / Maginley
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
3-3 → 3-4
T. Hilderbrand / Kiger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
L. Draxl / Maginley
2-2 → 2-3
T. Hilderbrand / Kiger
1-2 → 2-2
L. Draxl / Maginley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
T. Hilderbrand / Kiger
0-1 → 1-1
L. Draxl / Maginley
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
@ Annie3 (#4564339)
Basterebbe invitarlo tutti i giorni a cena
@ Marco M. (#4564350)
Mamma mia…mi sa che si è creato un precedente per Novak mica da ridere…Tsitsi l’ha messo in un bel ginepraio: vedo già un avveniristico studio di Novak ad Atene con una bella targa recante la scritta ” Si resuscitato tennisti dismessi”…beh, potrebbe essere un’attività sicuramente remunerativa per il Novak post dimissioni!
Fra l’altro si capiscono nelle rispettive lingue più che con Tsitsipas (che però ha la mamma russa, quindi probabilmente un po’ lo conosce pure lui..)
Credo che Medvedev dovrebbe focalizzarsi a mantenere la top-15 piuttosto che sognare di tornare in top-10, specie se rientreranno in forma Fils e Draper, ad esempio, ma altri avversari come Rune (non certo in tempi brevi) e Paul e Tiafoe e Dimitrov e pure qualche giovane “rampante”, a partire da Tien.
@ MAURO (#4564297)
Oh Givaldo, tu sì che indichi la direzione giusta!
Tutt’è prenderla al contrario…
(autodenigrazione)
Ciao
Da fonti russe pare che Medvedev abbia mandato un invito a cena per Djokovic
@ Annie3 (#4564339)
E non ho visto la partita ma, da quanto leggo, Medvedev il solito nevrotico…
Ma allora Novak ha anche poteri taumaturgici!!!! Tsitsi lo invita a pranzo, dichiara di aver acquisito istruzioni importanti per la risoluzione dei suoi problemi del momento e, in quattro e quattr’otto, batte Medveded sul cemento e pure in due set!!! Beh, io nominero’ sempre Novak ma qui il riferimento era inevitabile, se un invito a cena ha avuto questo effetto, a Tsitsi conviene assumere Novak come guida tecnico/psico/motivazionale in pianta stabile
Ennesima disfatta di Medevdev contro uno Tsitsipas che ha giocato bene, senza strafare. Ho visto solo parte del secondo set, il russo era veramente nervoso, non ho capito con chi ce l’avesse, se con le palline, il pubblico, l’arbitro o, più probabilmente, con se stesso. Resta il fatto che Medvedev è, almeno al momento, non più un tennista da top10, e dovrà anche guardarsi dei punti che perde ad IW. Non solo le vittorie o le finali negli Slam sono un ricordo, ma pure i piazzamenti nei principali tornei.
E dopo Travaglia a Tenerife, ecco che il nostro amico SOMMO DIVINO Barbosa ha errato pure la profezia settimanale su Medvedev a Doha.
Volevo solo ricordare che esistono due tipi di tennis, quello sportivo e quello professionistico. Se si conoscono bene entrambi, si evitano delusioni. enzo