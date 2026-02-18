ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Tsitsipas ritrova il grande tennis: batte Medvedev e vola ai quarti a Doha (LIVE)

Circuito ATP ATP, Copertina

18/02/2026 14:36 11 commenti
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images

Stefanos Tsitsipas torna a brillare e firma una delle sue prestazioni più solide degli ultimi mesi, conquistando i quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Il greco, attualmente numero 33 del ranking ma già virtualmente rientrato tra i primi 30 del mondo, ha superato Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti.
Si trattava del quindicesimo confronto tra i due, una delle rivalità più interessanti degli ultimi anni. Tsitsipas ha così interrotto la serie di tre successi consecutivi del russo, ottenendo la prima vittoria su di lui dalle ATP Finals del 2022.

Dominio totale al servizio
La prestazione del greco è stata estremamente convincente, soprattutto nei turni di battuta. Durante l’intero incontro, infatti, Tsitsipas non ha concesso nemmeno una palla break, segnale di un tennis aggressivo, preciso e costante dall’inizio alla fine.

Gli altri risultati di giornata
Nel resto del programma del torneo qatariota, successi importanti per diversi protagonisti:
Karen Khachanov ha battuto Marton Fucsovics per 6-2 4-6 6-4.
Arthur Fils ha superato Quentin Halys per 6-1 7-6(7).
Jiri Lehecka ha dominato Zizou Bergs con un netto 6-2 6-1.
Tsitsipas prosegue dunque il suo percorso a Doha con rinnovata fiducia, cercando di ritrovare quella continuità che negli ultimi mesi era mancata e di rilanciarsi definitivamente verso la parte alta del ranking.

ARE ATP 500 Doha – 2° Turno – hard

Center Court – ore 11:30
Marton Fucsovics HUN vs Karen Khachanov RUS
ATP Doha
Marton Fucsovics
2
6
4
Karen Khachanov [7]
6
4
6
Vincitore: Khachanov


Daniil Medvedev RUS vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 13:00)

ATP Doha
Daniil Medvedev [4]
3
4
Stefanos Tsitsipas
6
6
Vincitore: Tsitsipas


Alexei Popyrin AUS vs Jannik Sinner ITA (Non prima 17:30)

ATP Doha
Alexei Popyrin
3
5
Jannik Sinner [2]
6
7
Vincitore: Sinner


Carlos Alcaraz ESP vs Valentin Royer FRA

ATP Doha
Carlos Alcaraz [1]
0
6
3
Valentin Royer
0
2
5




Grandstand 1 – ore 11:30
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Doha
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
7
3
10
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
6
7
Vincitore: Bolelli / Vavassori


Arthur Fils FRA vs Quentin Halys FRA

ATP Doha
Arthur Fils
6
7
Quentin Halys
1
6
Vincitore: Fils


Fabian Marozsan HUN vs Andrey Rublev RUS (Non prima 15:00)

ATP Doha
Fabian Marozsan
2
4
Andrey Rublev [5]
6
6
Vincitore: Rublev


Jakub Mensik CZE vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 16:30)

ATP Doha
Jakub Mensik [6]
6
6
Zhizhen Zhang
3
2
Vincitore: Mensik




Grandstand 2 – ore 12:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

ATP Doha
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
Yuki Bhambri / Andre Goransson
4
4
Vincitore: Cash / Glasspool


Jiri Lehecka CZE vs Zizou Bergs BEL (Non prima 14:30)

ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
6
6
Zizou Bergs
2
1
Vincitore: Lehecka


Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

ATP Doha
Francisco Cabral / Lucas Miedler [4]
4
6
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
6
7
Vincitore: Halys / Herbert


Alexei Popyrin AUS / Stefanos Tsitsipas GRE vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Doha
Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas
0
6
1
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
0
7
1










BRA ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Joao Fonseca BRA / Marcelo Melo BRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG
ATP Rio de Janeiro
Joao Fonseca / Marcelo Melo
15
0
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [2]
15
0


Francisco Cerundolo ARG vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:30
Yannick Hanfmann GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Rio de Janeiro
Yannick Hanfmann
0
0
Juan Manuel Cerundolo
40
1


Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Marcelo Demoliner BRA / Fernando Romboli BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 20:30
Roman Andres Burruchaga ARG vs Vit Kopriva CZE

ATP Rio de Janeiro
Roman Andres Burruchaga
15
0
Vit Kopriva
30
1


Gustavo Heide BRA / Luis “Guto” Miguel BRA vs Evan King USA / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Luciano Darderi ITA / Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG / Francisco Comesana ARG vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – 2° Turno – hard

Center Court – ore 17:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED
ATP Delray Beach
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
Santiago Gonzalez / David Pel [4]
1
4
Vincitore: Arribage / Olivetti


Terence Atmane FRA vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 19:00)

ATP Delray Beach
Terence Atmane
40
5
3
Flavio Cobolli [3]
40
7
4


Brandon Nakashima USA vs Coleman Wong HKG (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Sebastian Korda USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Casper Ruud NOR (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Andrey Golubev KAZ / Aleksandr Nedovyesov KAZ vs Ariel Behar URU / Matthew Romios AUS

ATP Delray Beach
Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov
2
6
11
Ariel Behar / Matthew Romios
6
4
13
Vincitore: Behar / Romios


Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Liam Draxl CAN / Jody Maginley ANT (Non prima 20:00)

ATP Delray Beach
Trey Hilderbrand / Mac Kiger
0
3
2
Liam Draxl / Jody Maginley
0
6
2


11 commenti. Lasciane uno!

dancos (Guest) 18-02-2026 19:15

@ Annie3 (#4564339)

Basterebbe invitarlo tutti i giorni a cena

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 18-02-2026 18:25

@ Marco M. (#4564350)

Mamma mia…mi sa che si è creato un precedente per Novak mica da ridere…Tsitsi l’ha messo in un bel ginepraio: vedo già un avveniristico studio di Novak ad Atene con una bella targa recante la scritta ” Si resuscitato tennisti dismessi”…beh, potrebbe essere un’attività sicuramente remunerativa per il Novak post dimissioni!

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
walden 18-02-2026 18:05

Scritto da Marco M.

Scritto da Annie3
@ Annie3 (#4564339)
E non ho visto la partita ma, da quanto leggo, Medvedev il solito nevrotico…

Da fonti russe pare che Medvedev abbia mandato un invito a cena per Djokovic

Fra l’altro si capiscono nelle rispettive lingue più che con Tsitsipas (che però ha la mamma russa, quindi probabilmente un po’ lo conosce pure lui..)

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
JannikUberAlles 18-02-2026 17:18

Credo che Medvedev dovrebbe focalizzarsi a mantenere la top-15 piuttosto che sognare di tornare in top-10, specie se rientreranno in forma Fils e Draper, ad esempio, ma altri avversari come Rune (non certo in tempi brevi) e Paul e Tiafoe e Dimitrov e pure qualche giovane “rampante”, a partire da Tien.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
givaldo barbosa (Guest) 18-02-2026 17:00

@ MAURO (#4564297)

Oh Givaldo, tu sì che indichi la direzione giusta!
Tutt’è prenderla al contrario…
(autodenigrazione)

Ciao

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 18-02-2026 16:46

Scritto da Annie3
@ Annie3 (#4564339)
E non ho visto la partita ma, da quanto leggo, Medvedev il solito nevrotico…

Da fonti russe pare che Medvedev abbia mandato un invito a cena per Djokovic

6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Annie3 18-02-2026 16:33

@ Annie3 (#4564339)

E non ho visto la partita ma, da quanto leggo, Medvedev il solito nevrotico…

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 18-02-2026 16:24

Ma allora Novak ha anche poteri taumaturgici!!!! Tsitsi lo invita a pranzo, dichiara di aver acquisito istruzioni importanti per la risoluzione dei suoi problemi del momento e, in quattro e quattr’otto, batte Medveded sul cemento e pure in due set!!! Beh, io nominero’ sempre Novak ma qui il riferimento era inevitabile, se un invito a cena ha avuto questo effetto, a Tsitsi conviene assumere Novak come guida tecnico/psico/motivazionale in pianta stabile

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat, Scolaretto
walden 18-02-2026 15:29

Ennesima disfatta di Medevdev contro uno Tsitsipas che ha giocato bene, senza strafare. Ho visto solo parte del secondo set, il russo era veramente nervoso, non ho capito con chi ce l’avesse, se con le palline, il pubblico, l’arbitro o, più probabilmente, con se stesso. Resta il fatto che Medvedev è, almeno al momento, non più un tennista da top10, e dovrà anche guardarsi dei punti che perde ad IW. Non solo le vittorie o le finali negli Slam sono un ricordo, ma pure i piazzamenti nei principali tornei.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 18-02-2026 15:21

E dopo Travaglia a Tenerife, ecco che il nostro amico SOMMO DIVINO Barbosa ha errato pure la profezia settimanale su Medvedev a Doha.

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., sergioat
enzo la barbera (Guest) 18-02-2026 14:44

Volevo solo ricordare che esistono due tipi di tennis, quello sportivo e quello professionistico. Se si conoscono bene entrambi, si evitano delusioni. enzo

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!