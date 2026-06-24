Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

24/06/2026 08:40 1 commento
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images

🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  24 Giugno 2026

26°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 24 Giugno
09:00
23°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
33°
15:00
34°
17:00
35°
20:00
31°
23:00
25°
⚠  Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA 500 R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Ekaterina Alexandrova RUS vs (2) Mirra Andreeva RUS

WTA Bad Homburg
Ekaterina Alexandrova
40
6
2
Mirra Andreeva [2]
15
3
0
Mostra dettagli

Qinwen Zheng CHN vs Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

(1) Iga Swiatek POL vs Emma Navarro USA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Karolina Muchova CZE vs Irina-Camelia Begu ROU Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA
WTA Bad Homburg
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
30
6
1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
30
4
1
Mostra dettagli

Anna Kalinskaya RUS vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

(1) Nicole Melichar-Martinez USA / (1) Erin Routliffe NZL vs Andreja Klepac SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

Catherine Harrison USA / Alexandra Osborne AUS vs Alexandra Eala PHI / Venus Williams USA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Qianhui Tang CHN / Shuai Zhang CHN vs (3) Ellen Perez AUS / (3) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  24 Giugno 2026

22°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 24 Giugno
08:00
19°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
29°
18:00
28°
23:00
22°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA 250 R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs (2) Madison Keys USA

WTA Eastbourne
Jessica Bouzas Maneiro
0
0
Madison Keys [2]
0
0
Mostra dettagli

(3) Jelena Ostapenko LAT vs Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 15:30
Zeynep Sonmez TUR vs Sara Bejlek CZE
Il match deve ancora iniziare

Petra Marcinko CRO vs Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 12:00
Tatjana Maria GER vs Anastasia Zakharova RUS
WTA Eastbourne
Tatjana Maria
0
0
Anastasia Zakharova
0
0
Mostra dettagli

(7) McCartney Kessler USA vs Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 12:00
Tereza Valentova CZE vs Ajla Tomljanovic AUS
Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare

(4) Asia Muhammad USA / (4) Fanny Stollar HUN vs Ingrid Neel EST / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs Miyu Kato JPN / Kamilla Rakhimova UZB
WTA Eastbourne
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
0
0
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
0
0
Mostra dettagli

TAG:

1 commento

Gaz (Guest) 24-06-2026 10:03

Che dire del menù odierno? Niente?
No,si trova sempre qualcosa.
Diciamo che oggi segna la prima di Andreeva da campionessa slam,su altra superficie, contro una Alexandrova,la quale vittoria di ieri mi ha sorpreso, essendo in crisi totale dopo una striscia di 2 vittorie e 11 sconfitte,tra l’altro tra le 11 sconfitte anche una con la Li a Strasburgo e quindi ieri si è presa la rivincita,ed è già un passo avanti.
La crisi,venuta per incapacità di soddisfare lo status raggiunto da top ten,ma oggi non ha nulla da perdere,e a Berlino contro Sabalenka,nelle stesse condizioni psicologiche,non ha poi sfigurato.
Quindi da vedere la “nuova” Andreeva e allo stesso tempo vedere se c’è questo inizio di processo nella Alexandrova.
Ci sarebbero altre 9 cose da dire sulla giornata di oggi,ma le sviscererò con calma nel corso della giornata.
Per il resto…non rimane da dire che: Buon mondiale a tutti.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!