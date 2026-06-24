WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania · 24 Giugno 2026
|☀
|
26°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 24 Giugno
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
31°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
33°
|
15:00
☀
34°
|
17:00
☀
35°
|
20:00
☀
31°
|
23:00
☀
25°
⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 24 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
WTA 500 R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Ekaterina Alexandrova vs (2) Mirra Andreeva
WTA Bad Homburg
Ekaterina Alexandrova
40
6
2
Mirra Andreeva [2]•
15
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova
1-0 → 2-0
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
1-1 → 2-1
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Qinwen Zheng vs Clara Tauson
Il match deve ancora iniziare
(1) Iga Swiatek vs Emma Navarro Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
(4) Karolina Muchova vs Irina-Camelia Begu Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Su-Wei Hsieh
/ Xinyu Wang
vs Ulrikke Eikeri
/ Quinn Gleason
WTA Bad Homburg
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
30
6
1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason•
30
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
5-4 → 6-4
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
5-3 → 5-4
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
4-3 → 5-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
4-2 → 4-3
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-1 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-0 → 0-1
Anna Kalinskaya vs Elena-Gabriela Ruse
Il match deve ancora iniziare
(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Erin Routliffe vs Andreja Klepac / Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
Catherine Harrison / Alexandra Osborne vs Alexandra Eala / Venus Williams Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Qianhui Tang / Shuai Zhang vs (3) Ellen Perez / (3) Demi Schuurs
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 24 Giugno 2026
|☀
|
22°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 24 Giugno
|
08:00
☀
19°
|
09:00
☀
21°
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
29°
|
18:00
☀
28°
|
23:00
☀
22°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾 Programma del giorno — 24 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
WTA 250 R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Jessica Bouzas Maneiro vs (2) Madison Keys
WTA Eastbourne
Jessica Bouzas Maneiro
0
0
Madison Keys [2]
0
0
(3) Jelena Ostapenko vs Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 15:30
Zeynep Sonmez
vs Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
Petra Marcinko vs Kimberly Birrell
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Tatjana Maria
vs Anastasia Zakharova
WTA Eastbourne
Tatjana Maria
0
0
Anastasia Zakharova
0
0
(7) McCartney Kessler vs Anhelina Kalinina
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Tereza Valentova
vs Ajla Tomljanovic
Il match deve ancora iniziare
Caty McNally vs Emiliana Arango
Il match deve ancora iniziare
(4) Asia Muhammad / (4) Fanny Stollar vs Ingrid Neel / Giuliana Olmos
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski
/ (1) Luisa Stefani
vs Miyu Kato
/ Kamilla Rakhimova
WTA Eastbourne
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
0
0
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
0
0
1 commento
Che dire del menù odierno? Niente?
No,si trova sempre qualcosa.
Diciamo che oggi segna la prima di Andreeva da campionessa slam,su altra superficie, contro una Alexandrova,la quale vittoria di ieri mi ha sorpreso, essendo in crisi totale dopo una striscia di 2 vittorie e 11 sconfitte,tra l’altro tra le 11 sconfitte anche una con la Li a Strasburgo e quindi ieri si è presa la rivincita,ed è già un passo avanti.
La crisi,venuta per incapacità di soddisfare lo status raggiunto da top ten,ma oggi non ha nulla da perdere,e a Berlino contro Sabalenka,nelle stesse condizioni psicologiche,non ha poi sfigurato.
Quindi da vedere la “nuova” Andreeva e allo stesso tempo vedere se c’è questo inizio di processo nella Alexandrova.
Ci sarebbero altre 9 cose da dire sulla giornata di oggi,ma le sviscererò con calma nel corso della giornata.
Per il resto…non rimane da dire che: Buon mondiale a tutti.