Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 24 Giugno 2026

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Wimbledon – erba
Q2 J. Garland vs T. Grant Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Nardi – Virtanen 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Gaston – Cina 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Travaglia – Zhou Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Boyer – Pellegrino 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Guerrieri – Jacquet 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 J. Mikulskyte vs L. Bronzetti 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 K. Kawa vs L. Stefanini 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Mallorca – erba
R16 Melo /Molteni – Buse /Darderi 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Targu Mures – terra
R16 Ajdukovic – Agamenone 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
R16 McDonald – Passaro Inizio 10:00
ATP Targu Mures
Niels McDonald
0
6
6
0
Francesco Passaro [2]•
0
7
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Passaro
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-2 → 5-3
N. McDonald
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
F. Passaro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
N. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
df
5-6*
6-6 → 6-7
N. McDonald
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
F. Passaro
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
3-5 → 4-5
F. Passaro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
N. McDonald
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 2-2
N. McDonald
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
0-0 → 1-0
R16 Nagal /Passaro – Cornea /Ribero 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Plovdiv – terra
R16 Santamarta Roig – Dalla Valle 2° inc. ore 09:30
ATP Plovdiv
Andres Santamarta Roig
0
6
0
Enrico Dalla Valle•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santamarta Roig
5-2 → 6-2
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
A. Santamarta Roig
3-2 → 4-2
A. Santamarta Roig
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Santamarta Roig
0-1 → 1-1
R16 Berkieta – Compagnucci 3° inc. ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Angelini – Blanch 4° inc. ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Agostini /Johansson – Fuchs /Thayne 4° inc. ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Giusto, scusa, avevo letto male! Mi sembrava assurdo saltare le quali di Wimbledon per anadare a giocare altrove sull’erba. Così torna tutto.
targu mares non mallorca.
beh, vuole fare punti e se gioca come sa è ampiamente il favorito di questo challenger di seconda fascia.
e anche dalla valle puo’ vincere in bulgaria
Singolare – a meno che non ci siano apetti che ignoro – la scelta di Passaro di giocare Mallorca e non le qualificazioni di Wimbledon
il tedesco mcdonald, che ieri mi aveva impressionato contro Ribecai, pare avere finito la benzina con Passaro.
ci può stare, viene da un periodo intenso e l’italiano vale ben più della sua classifica