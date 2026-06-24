Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 24 Giugno 2026

24/06/2026 11:18 4 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

GBR Wimbledon – erba
Q2 J. Garland TPE vs T. Grant ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Nardi ITA – Virtanen FIN 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Gaston FRA – Cina ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Travaglia ITA – Zhou CHN Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Boyer USA – Pellegrino ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Guerrieri ITA – Jacquet FRA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 J. Mikulskyte LTU vs L. Bronzetti ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 K. Kawa POL vs L. Stefanini ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ESP ATP 250 Mallorca – erba
R16 Melo BRA/Molteni ARG – Buse PER/Darderi ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 75 Targu Mures – terra
R16 Ajdukovic CRO – Agamenone ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 McDonald GER – Passaro ITA Inizio 10:00

ATP Targu Mures
Niels McDonald
0
6
6
0
Francesco Passaro [2]
0
7
3
0
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R16 Nagal IND/Passaro ITA – Cornea ROU/Ribero ARG 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – terra
R16 Santamarta Roig ESP – Dalla Valle ITA 2° inc. ore 09:30

ATP Plovdiv
Andres Santamarta Roig
0
6
0
Enrico Dalla Valle
0
2
0
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R16 Berkieta POL – Compagnucci ITA 3° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Angelini ITA – Blanch USA 4° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Agostini ITA/Johansson SWE – Fuchs USA/Thayne USA 4° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

Il mio personalissimo cartellino (Guest) 24-06-2026 11:23

Scritto da italo

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Singolare – a meno che non ci siano apetti che ignoro – la scelta di Passaro di giocare Mallorca e non le qualificazioni di Wimbledon

targu mares non mallorca.
beh, vuole fare punti e se gioca come sa è ampiamente il favorito di questo challenger di seconda fascia.
e anche dalla valle puo’ vincere in bulgaria

Giusto, scusa, avevo letto male! Mi sembrava assurdo saltare le quali di Wimbledon per anadare a giocare altrove sull’erba. Così torna tutto.

 4
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italo (Guest) 24-06-2026 11:19

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Singolare – a meno che non ci siano apetti che ignoro – la scelta di Passaro di giocare Mallorca e non le qualificazioni di Wimbledon

targu mares non mallorca.
beh, vuole fare punti e se gioca come sa è ampiamente il favorito di questo challenger di seconda fascia.
e anche dalla valle puo’ vincere in bulgaria

 3
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 24-06-2026 11:16

Singolare – a meno che non ci siano apetti che ignoro – la scelta di Passaro di giocare Mallorca e non le qualificazioni di Wimbledon

 2
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-1: tomasol
italo (Guest) 24-06-2026 10:37

il tedesco mcdonald, che ieri mi aveva impressionato contro Ribecai, pare avere finito la benzina con Passaro.
ci può stare, viene da un periodo intenso e l’italiano vale ben più della sua classifica

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