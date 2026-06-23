Sonego, rimonta subita a Maiorca: Kecmanovic vince in tre set
Lorenzo Sonego esce di scena a Maiorca dopo una sconfitta molto amara. Il torinese, avanti di un set e di un break, è stato battuto da Miomir Kecmanovic con il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4, al termine di una partita che sembrava saldamente nelle mani dell’azzurro.
Sonego aveva dominato il primo set, chiuso con grande autorità per 6-2. Servizio efficace, tanti punti rapidi e un Kecmanovic spesso falloso avevano dato la sensazione di un match indirizzato. Anche nel secondo parziale l’azzurro era riuscito a piazzare il break, salendo sul 3-2 e dando l’impressione di poter chiudere la pratica.
Da quel momento, però, la partita si è complicata. Sonego ha ceduto per la prima volta la battuta nel sesto game del secondo set e Kecmanovic ha avuto il merito di restare agganciato al match. Nel tie-break il torinese è stato avanti anche di un mini-break, ma il serbo ha rimontato e ha portato la sfida al terzo set.
Nel parziale decisivo l’equilibrio è durato fino al 3-3. Poi Sonego ha giocato un game molto negativo al servizio, permettendo a Kecmanovic di trovare il break decisivo. Il serbo ha poi gestito il vantaggio fino al 6-4, chiudendo una rimonta pesante.
Per Sonego resta il rimpianto di una partita che sembrava ormai sotto controllo. L’azzurro ha servito molto bene per larghi tratti, mettendo a segno anche 15 ace, ma non è riuscito a mantenere lucidità nei momenti chiave.
Arriva così un’altra sconfitta difficile in una stagione complicata, con Sonego che non riesce ancora a ritrovare i quarti di finale a livello ATP. Ora l’obiettivo sarà voltare pagina in vista di Wimbledon, dove l’erba potrebbe offrirgli una nuova occasione per rilanciarsi.
Marco Rossi
TAG: ATP 250 Maiorca, ATP 250 Maiorca 2026, Lorenzo Sonego
2 commenti
Difficile che a Wimbledon Sonny bissi gli ottavi dell’anno scorso…
Che giornata di emme, perdono tutti non ci rimane che Bellucci, non vedo l’ora di vedere Sinner