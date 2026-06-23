Sonego, rimonta subita a Maiorca: Kecmanovic vince in tre set

Lorenzo Sonego esce di scena a Maiorca dopo una sconfitta molto amara. Il torinese, avanti di un set e di un break, è stato battuto da Miomir Kecmanovic con il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4, al termine di una partita che sembrava saldamente nelle mani dell’azzurro.

Sonego aveva dominato il primo set, chiuso con grande autorità per 6-2. Servizio efficace, tanti punti rapidi e un Kecmanovic spesso falloso avevano dato la sensazione di un match indirizzato. Anche nel secondo parziale l’azzurro era riuscito a piazzare il break, salendo sul 3-2 e dando l’impressione di poter chiudere la pratica.

Da quel momento, però, la partita si è complicata. Sonego ha ceduto per la prima volta la battuta nel sesto game del secondo set e Kecmanovic ha avuto il merito di restare agganciato al match. Nel tie-break il torinese è stato avanti anche di un mini-break, ma il serbo ha rimontato e ha portato la sfida al terzo set.

Nel parziale decisivo l’equilibrio è durato fino al 3-3. Poi Sonego ha giocato un game molto negativo al servizio, permettendo a Kecmanovic di trovare il break decisivo. Il serbo ha poi gestito il vantaggio fino al 6-4, chiudendo una rimonta pesante.

Per Sonego resta il rimpianto di una partita che sembrava ormai sotto controllo. L’azzurro ha servito molto bene per larghi tratti, mettendo a segno anche 15 ace, ma non è riuscito a mantenere lucidità nei momenti chiave.

Arriva così un’altra sconfitta difficile in una stagione complicata, con Sonego che non riesce ancora a ritrovare i quarti di finale a livello ATP. Ora l’obiettivo sarà voltare pagina in vista di Wimbledon, dove l’erba potrebbe offrirgli una nuova occasione per rilanciarsi.

ATP Mallorca Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 4 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 2 7 6 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 15-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Sonego 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi