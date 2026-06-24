Wimbledon 2026 - Day 3 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo 8 azzurri (LIVE)

24/06/2026 11:16 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  24 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 24 Giugno
08:00
21°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
29°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
36°
17:00
36°
22:00
29°
⚠  Allerta rossa calore estremo su Greater London dalle 09:00 BST: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
2° Turno Qualificazione · Erba
WIM Q2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta rossa
🎾  Quali Q2
🌿  Erba

Show Court 1 – Ore: 12:00am
D. Evans GBR vs T. Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

E. Andreeva IOA vs K. Day USA

Il match deve ancora iniziare

J. Faria POR vs L. Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare

B. Andreescu CAN vs J. Teichmann SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Ore: 12:00am
Z. Piros HUN vs B. Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Korneeva IOA vs A. Lazaro Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare

V. Gaubas LTU vs H. Searle GBR

Il match deve ancora iniziare

M. Timofeeva UZB vs V. Podrez UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – Ore: 12:00am
E. Adeshina GBR vs H. Tan FRA
Il match deve ancora iniziare

P. Jubb GBR vs T. Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

C. Rodesch LUX vs D. Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare

T. Prozorova IOA vs H. Watson GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 12:00am
M. Basing GBR vs T. Gentzsch GER
Il match deve ancora iniziare

M. McDonald USA vs R. Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

A. Gasanova IOA vs E. Jones AUS

Il match deve ancora iniziare

R. Montgomery USA vs E. Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 12:00am
J. Garland TPE vs T. Grant ITA
Il match deve ancora iniziare

B. Tomic AUS vs C. O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

L. Nardi ITA vs O. Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare

A. Sasnovich IOA vs S. Hunter AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 12:00am
A. Galarneau CAN vs O. Tarvet GBR
Il match deve ancora iniziare

H. Gaston FRA vs F. Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

J. Mikulskyte LTU vs L. Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

K. Volynets USA vs E. Yaneva BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 12:00am
N. Mejia COL vs G. Heide BRA

Il match deve ancora iniziare

E. Pridankina IOA vs S. Lamens NED

Il match deve ancora iniziare

D. Semenistaja LAT vs N. Hibino JPN

Il match deve ancora iniziare

M. Bolkvadze GEO vs H. Kinoshita JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich IOA vs G. Minnen BEL
Il match deve ancora iniziare

D. Sweeny AUS vs D. Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

S. Kwon KOR vs A. Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

P. Iatcenko IOA vs Z. Bai CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 12:00am
S. Travaglia ITA vs Y. Zhou CHN
Il match deve ancora iniziare

J. Riera ARG vs F. Crawley USA

Il match deve ancora iniziare

A. Moro Canas ESP vs H. Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

P. Kudermetova UZB vs C. Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 12:00am
R. Bertola SUI vs J. Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

B. Gojo CRO vs C. Smith USA

Il match deve ancora iniziare

F. Jorge POR vs L. Gjorcheska MKD

Il match deve ancora iniziare

C. Werner GER vs A. Charaeva IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 12:00am
G. Onclin BEL vs S. Mochizuki JPN
Il match deve ancora iniziare

K. Kawa POL vs L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

A. Dougaz TUN vs R. Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare

A. Krueger USA vs M. Hontama JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 12:00am
K. Sebov CAN vs N. Noha Akugue GER
Il match deve ancora iniziare

K. Smith USA vs M. Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

N. Budkov Kjaer NOR vs M. Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

M. Carle ARG vs J. Vandromme BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew THA vs M. Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

L. Djere SRB vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

T. Boyer USA vs A. Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

E. Gorgodze GEO vs L. Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
L. Sun NZL vs O. Dodin FRA

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs A. Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare

P. Llamas Ruiz ESP vs P. Martin Tiffon ESP

Il match deve ancora iniziare

T. Rakotomanga Rajaonah FRA vs L. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
Y. Bu CHN vs C. Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

R. Safiullin IOA vs K. Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

A. Guerrieri ITA vs K. Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

X. Wang CHN vs M. Bassols Ribera ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 18 – Ore: 12:00am
F. Coria ARG vs S. Sakellaridis GRE
Il match deve ancora iniziare

K. Quevedo ESP vs C. Liu USA

Il match deve ancora iniziare

E. Ymer SWE vs T. Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

R. Sramkova SVK vs T. Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Tiger Woods (Guest) 24-06-2026 08:54

Forza Andrea!

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