Eastbourne, Bellucci lotta ma si arrende a Humbert in tre set

Si ferma al primo turno la corsa di Mattia Bellucci all’ATP 250 di Eastbourne. Il tennista lombardo è stato sconfitto dal francese Ugo Humbert, testa di serie numero 6 del torneo, con il punteggio di 7-6(5) 6-7(1) 6-4 dopo 2 ore e 43 minuti di battaglia.

Il primo set si è deciso al tie-break dopo una frazione in cui Bellucci ha recuperato un break di svantaggio (era sotto per 2 a 5). Il francese è però riuscito a salvarsi e, nel gioco decisivo, ha trovato maggiore lucidità nei punti finali, chiudendo per 7 punti a 5.

La reazione dell’azzurro è arrivata nel secondo set. Bellucci ha tenuto bene i propri turni di servizio e, dopo un altro parziale molto combattuto, ha dominato il tie-break con grande personalità. Il lombardo ha preso subito il largo e ha chiuso con un netto 7-1, trascinando la partita al terzo set e piazzando un ace sulla palla set.

Nel parziale decisivo l’equilibrio è durato fino al 4-4. Bellucci ha continuato a servire con efficacia e a cercare soluzioni aggressive, ma nel momento più delicato Humbert ha alzato il livello in risposta.

Sul 4-5, con l’azzurro al servizio per restare nel match, il francese si è procurato un match point approfittando di una volée finita in rete da parte di Bellucci. Poco dopo, una risposta vincente di Humbert ha chiuso definitivamente l’incontro sul 6-4.

Per Bellucci resta il rammarico per una partita giocata alla pari contro un avversario di alto livello. Il lombardo ha mostrato buone cose sull’erba e ha avuto il merito di reagire dopo il primo set perso, ma nei momenti decisivi Humbert ha trovato qualcosa in più.

L’azzurro lascia Eastbourne dopo una prestazione combattiva, mentre il francese prosegue il suo cammino nel torneo.

ATP Eastbourne Ugo Humbert [6] Ugo Humbert [6] 7 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 7 4 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-4 → 6-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0*-5 1*-5 1-6* ace 6-6 → 6-7 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 6-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 1*-2 df 2*-2 2-3* df 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 6-5 → 6-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi