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Eastbourne, Bellucci lotta ma si arrende a Humbert in tre set

23/06/2026 21:10 5 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Si ferma al primo turno la corsa di Mattia Bellucci all’ATP 250 di Eastbourne. Il tennista lombardo è stato sconfitto dal francese Ugo Humbert, testa di serie numero 6 del torneo, con il punteggio di 7-6(5) 6-7(1) 6-4 dopo 2 ore e 43 minuti di battaglia.

Il primo set si è deciso al tie-break dopo una frazione in cui Bellucci ha recuperato un break di svantaggio (era sotto per 2 a 5). Il francese è però riuscito a salvarsi e, nel gioco decisivo, ha trovato maggiore lucidità nei punti finali, chiudendo per 7 punti a 5.

La reazione dell’azzurro è arrivata nel secondo set. Bellucci ha tenuto bene i propri turni di servizio e, dopo un altro parziale molto combattuto, ha dominato il tie-break con grande personalità. Il lombardo ha preso subito il largo e ha chiuso con un netto 7-1, trascinando la partita al terzo set e piazzando un ace sulla palla set.

Nel parziale decisivo l’equilibrio è durato fino al 4-4. Bellucci ha continuato a servire con efficacia e a cercare soluzioni aggressive, ma nel momento più delicato Humbert ha alzato il livello in risposta.

Sul 4-5, con l’azzurro al servizio per restare nel match, il francese si è procurato un match point approfittando di una volée finita in rete da parte di Bellucci. Poco dopo, una risposta vincente di Humbert ha chiuso definitivamente l’incontro sul 6-4.
Per Bellucci resta il rammarico per una partita giocata alla pari contro un avversario di alto livello. Il lombardo ha mostrato buone cose sull’erba e ha avuto il merito di reagire dopo il primo set perso, ma nei momenti decisivi Humbert ha trovato qualcosa in più.
L’azzurro lascia Eastbourne dopo una prestazione combattiva, mentre il francese prosegue il suo cammino nel torneo.

ATP Eastbourne
Ugo Humbert [6]
7
6
6
Mattia Bellucci
6
7
4
Vincitore: Humbert
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Marco Rossi

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5 commenti

Fabilandia 24-06-2026 00:27

Per oltre due set Bellucci ha giocato alla pari con il francese, annullando anche momenti di difficoltà e conquistando con merito il tie-break del secondo set. Nel parziale decisivo, però, non è riuscito a sfruttare l’occasione nel 9 game quando era 0-30 sbagliando due colpi che avrebbero potuto portarlo a servire per il match. Peccato davvero, comunque Mattia sta giocando sempre meglio su questa superficie e a Wimbledon non sarà facile per nessuno batterlo!

 5
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Losvizzero 24-06-2026 00:14

Sta diventando un Adelchi Virgili che ce l’ha con fatta pochissimo

 4
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tinapica 23-06-2026 23:33

Humbert non mi entusiasma ma è un giocatore molto solido.
Nulla sorpresa nella sconfitta piratesca quindi, anzi una qual certa sorpresa per il punteggio in bilico fino all’ultimo.
Ma le sorprese finiscono qui: quando si tratta di tirare le somme dopo ore di battaglia purtroppo sappiamo che molto probabilmente Bellucci squaglia.
Gli si vuol bene lo stesso, ma…
Forza Olonese

 3
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magilla 23-06-2026 21:50

mannaggia ……a me bellucci ricorda uno dei tanti nostri bravi giocatori pre-sinner :bel tennis,tanta grinta,arriva li li…..ma poi perde!

 2
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libbio78 23-06-2026 21:41

Può fare bene allo slam..se tiene a bada la parte emotiva può darci buone soddisfazioni

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