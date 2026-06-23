Out Paolini Copertina, WTA

Paolini fuori all’esordio a Eastbourne: Maria vince in due set. Uscirà dalla top 15 dalla prossima settimana

23/06/2026 13:47 53 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Jasmine Paolini esce subito di scena nel torneo di Eastbourne. L’azzurra è stata sconfitta all’esordio dalla tedesca Tatjana Maria, che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-3.

Il match era iniziato nel migliore dei modi per Paolini, avanti 3-0 nel primo set dopo un break immediato. Da quel momento, però, la partita è cambiata: Maria ha cominciato a variare con grande efficacia, usando spesso il back e togliendo ritmo alla toscana.

Paolini ha commesso troppi errori non forzati e ha perso progressivamente il controllo dello scambio. La tedesca ha rimontato fino al 5-3, poi Jasmine ha interrotto la serie negativa tenendo il servizio, ma Maria ha chiuso il parziale per 6-4.

Nel secondo set la situazione si è complicata subito. Maria ha piazzato il break in apertura e poi è salita fino al 4-1 con doppio break. Paolini ha provato a reagire, recuperando uno dei due break e risalendo fino al 3-4, ma non è riuscita a completare la rimonta.

Sul 3-5, al servizio per restare nel match, l’azzurra ha annullato due match point, ma sul terzo il suo dritto non ha trovato il campo. Maria ha così chiuso 6-3, conquistando una vittoria meritata in una partita in cui Paolini non è mai riuscita a trovare continuità dopo l’ottima partenza.

Questo risultato costerà all’azzurra l’uscita dalla Top 15 mondiale, dove era presente ininterrottamente dal 26 febbraio 2024.

Al momento l’azzurra è al n.17 nel ranking Live.

Ora Paolini proverà a voltare pagina in vista di Wimbledon, torneo in cui nel 2024 raggiunse la finale, arrendendosi soltanto a Barbora Krejčíková in tre set.

WTA Eastbourne
Jasmine Paolini [1]
0
4
3
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Tatjana Maria
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6
6
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Vincitore: Maria
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Marco Rossi

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53 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Inox 23-06-2026 16:00

@ walden (#4641927)

Poi scusami tra tutti i detrattori hai mirato dritto su di me che l’ho trattata meglio? Poi perché 2 anni dovrebbero contare più di tutti gli altri? Ha sfruttato al meglio quel periodo buon per lei, sbaglio io? Pazienza non mi sono mai vantato di essere un esperto, dico la mia, se non ti ho convinto pazienza, la vita continua credo…

 53
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enzolab (Guest) 23-06-2026 15:59

@ Maribu (#4641956)

Questo commento è semplicemente sontuoso, da commentoteca. enzo

 52
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Victor 23-06-2026 15:58

@ Non tennista (#4641881)

Se impara a non arrabbiarsi e demoralizzarsi subito, come a Roma.
Ed a soffrire.

 51
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enzolab (Guest) 23-06-2026 15:57

@ italo (#4641891)

Le sconfitte che “ci stanno” non le ho mai capite, è un mio limite! enzo

 50
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Maribu (Guest) 23-06-2026 15:51

Jasmin non assumerti tutte le colpe per i mancati risultati di quest’anno. Molla la Errani!!!

 49
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+1: Taxi Driver, MarcoP
Inox 23-06-2026 15:47

@ walden (#4641927)

Io ho parlato di top5 e comunque secondo me ha sfruttato oltre le più rosee previsioni situazione in cui le top 10 degli ultimi 2 anni non avevano rendimento costante mentre lei in questo periodo giocava un buon tennis con più costanza è anche innegabile che in alcuni frangenti sia stata anche fortunata

 48
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Purple Rain 23-06-2026 15:45

Scritto da walden

Scritto da tinapica

Scritto da Inox
@ zedarioz (#4641848)
Scusami se mi permetto ma a mio modesto parere sono questi i suoi livelli top 20

Per circa due anni non lo furono.
Due anni non sono due settimane: qualcosa significheranno pure.
Ma al momento pare in un vicolo cieco.

Deve cambiare qualcosa…io comincerei dallo staff…

Evvai!! Un bel cambio di coach!

 47
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Inox 23-06-2026 15:44

@ pablito (#4641929)

Bella questa 🙂

 46
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Calvin (Guest) 23-06-2026 15:26

Scritto da Luca luca

Scritto da Mats

Scritto da Pasquale
Perché non fare un bagno di umiltà e richiamare Renzo Furlan?

Ma anche no

Secondo me non c’entra Furlan.Ha fatto 2 anni straordinari.Ora rientrera’ nella sua dimensione ordinaria, dal n.50 al 100 del mondo.

La sua dimensione è stata quella di questi due anni, almeno durante questi due anni…mica ha trovato punti regalati

 45
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Betafasan 23-06-2026 15:26

Un mese di preparazione per fare sta figuraccia!

 44
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Calvin (Guest) 23-06-2026 15:25

Scritto da von Hayek
Ma perchè anzichè proporre soluzioni ai problemi (innegabili) di Jasmine i tennisti che scrivono su LiveTennis non risolvono i loro problemi entrando loro tra i primi 1000 del mondo? Bastano 20 punti ATP, che volete che siano, basta iscriversi ai tornei giusti.
PS: 2 anni in TOP 10 significa che quello era il suo posto per più di 700 giorni. Nessuna configurazione astrale, nessuna macumba, nessun completto.

Mi

Scritto da Federico
La classifica rispecchia i risultati fatti, e i risultati rispecchiano il livello dimostrato da gennaio a oggi. Jasmine oggi vale la top 40, nulla di più

Il tennis femminile è molto discontinuo e basta un click perché si riprenda.

Poi, semmai non si riprendesse, comunque si è presa soddisfazioni (sportive ed economiche) immense, ha vinto due mille tra cui quello di casa, ha giocato due finali Slam, ha vinto tantissimo in doppio, quindi va benissimo così.

Però, per me, ha capacità tecniche e fisiche per qualche altro exploit

 43
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Luca luca (Guest) 23-06-2026 15:21

Scritto da Mats

Scritto da Pasquale
Perché non fare un bagno di umiltà e richiamare Renzo Furlan?

Ma anche no

Secondo me non c’entra Furlan.Ha fatto 2 anni straordinari.Ora rientrera’ nella sua dimensione ordinaria, dal n.50 al 100 del mondo.

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+1: Bibbona
-1: MarcoP
walden 23-06-2026 15:18

Scritto da tinapica

Scritto da Inox
@ zedarioz (#4641848)
Scusami se mi permetto ma a mio modesto parere sono questi i suoi livelli top 20

Per circa due anni non lo furono.
Due anni non sono due settimane: qualcosa significheranno pure.
Ma al momento pare in un vicolo cieco.

Deve cambiare qualcosa…io comincerei dallo staff…

 41
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pablito 23-06-2026 15:17

Volete che “Maria” non abbia familiarità con… l’erba ? 😉

Tatiana la farei “miss Berkel”. 🙂

 40
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+1: Inox
Betafasan 23-06-2026 15:17

Non ha più nessun fondamentale sufficiente!! Nessuno le ha detto che è ferma con le gambe ??
Arriva male sul 60% dei colpi!

 39
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+1: Bibbona
walden 23-06-2026 15:17

Scritto da Inox
@ zedarioz (#4641848)
Scusami se mi permetto ma a mio modesto parere sono questi i suoi livelli top 20

Spiegami come è possibile che una che sta più di due in top10 abbia come livello la top20…usa un ragionamneto razionale, però….

 38
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+1: MarcoP
Betafasan 23-06-2026 15:13

@ Silvy__89 (#4641868)

Un torneo??!! Una partita!! Spaventoso

 37
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von Hayek 23-06-2026 15:13

Ma perchè anzichè proporre soluzioni ai problemi (innegabili) di Jasmine i tennisti che scrivono su LiveTennis non risolvono i loro problemi entrando loro tra i primi 1000 del mondo? Bastano 20 punti ATP, che volete che siano, basta iscriversi ai tornei giusti.
PS: 2 anni in TOP 10 significa che quello era il suo posto per più di 700 giorni. Nessuna configurazione astrale, nessuna macumba, nessun completto.

 36
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+1: walden, Mats
Franco66 (Guest) 23-06-2026 15:06

Scritto da Sottile

Scritto da zedarioz
Era un primo turno scomodo contro una specialista. L’importante è che stia bene e possa giocare tranquilla. Prima o poi tornerà ai suoi livelli.

Certo, continua a fornirle alibi. Contro una tennista quasi 40nne n. 112

L’anno scorso la Maria ha vinto il 500 del Queen battendo giocatrici come Rybakina e Anisimova Sull’erba è forte Poi sicuramente la toscana non è nel suo momento migliore A sto punto vediamo a Wimbledon cosa farà Comunque vadano le cose a Jasmine possiamo solo dire grazie per quello che ha fatto in carriera

 35
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+1: etberit, Mats, MarcoP
Mats 23-06-2026 15:02

Scritto da Pasquale
Perché non fare un bagno di umiltà e richiamare Renzo Furlan?

Ma anche no

 34
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Inox 23-06-2026 15:01

@ tinapica (#4641897)

Sono stati senza dubbio 2 anni eccezionali dove anche la fortuna l’ ha baciata ma onestamente ho sempre fatto fatica a vederla in top5 , è stata bravissima a sfruttare quel periodo particolare.

 33
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+1: MarcoP, Bibbona
Mats 23-06-2026 14:59

Risultato scontato come la neve sulle Alpi. Il momento di forma negativo e l’infortunio non facevano presagire altro.
Certo il sorteggio é stato sfortunato me quest’anno la Paolini ha perso anche con dei sorteggi fortunatissimi.

 32
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+1: MarcoP
Pasquale (Guest) 23-06-2026 14:57

Perché non fare un bagno di umiltà e richiamare Renzo Furlan?

 31
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+1: Taxi Driver
-1: Mats
Arnaldo (Guest) 23-06-2026 14:54

Un disastro. Finita la favola

 30
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+1: Betafasan, Bibbona
Alberto (Guest) 23-06-2026 14:52

Era ovvio che sarebbe scivolata tra i venti e i trenta…Non valeva la top ten!! E vedrete che uscirà anche in doppio!!!

 29
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+1: Bibbona
-1: walden, MarcoP
tinapica 23-06-2026 14:45

Scritto da Inox
@ zedarioz (#4641848)
Scusami se mi permetto ma a mio modesto parere sono questi i suoi livelli top 20

Per circa due anni non lo furono.
Due anni non sono due settimane: qualcosa significheranno pure.
Ma al momento pare in un vicolo cieco.

 28
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+1: Taxi Driver
cataflic (Guest) 23-06-2026 14:45

per me c’è solo qualche cosa che non va con Sara, appena Jasmine sarà più libera mentalmente ne verrà fuori.

 27
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italo (Guest) 23-06-2026 14:40

quanta cattiveria contro Jasmine.
tatjana Maria sull’erba batterebbe molte top ten e i suoi risultati sono li’ a testimoniarlo.
in più Jas era alla prima apparizione sull’erba.. un asconfitta che ci sta assolutamente

 26
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+1: Mats
-1: Taxi Driver, akgul num.1, Purple Rain, Victor, MarcoP, Bibbona
Supporter dei poeti estinti (Guest) 23-06-2026 14:37

Jasmine rispetta gli anziani..

 25
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+1: Taxi Driver
JannikUberAlles 23-06-2026 14:34

Jasmine ha un saldo stagionale di 12/12 (w/l) che credo sia il peggiore degli ultimi 5 anni.

 24
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+1: Taxi Driver, Betafasan, MarcoP
JOA20 (Guest) 23-06-2026 14:33

La stagione di Jas sta prendendo una brutta piega… Vediamo se a Wimbledon avrà uno scatto d’orgoglio

 23
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+1: MarcoP
Non tennista (Guest) 23-06-2026 14:29

A brevissimo tempo commenteremo un cambio al vertice del tennis italiano donne:
Paolini giù
Grant su 👍

 22
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+1: Bibbona
-1: Taxi Driver, MarcoP
Lukas (Guest) 23-06-2026 14:27

Eppure non l’ho vista male la Paolini ma alla Tara devo dargli l’Oscar per il miglior taglio di palla sia dritto che di rovescio del circuito femminile (fa venire l’angoscia)…

 21
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+1: Taxi Driver, MarcoP
Spider 99 (Guest) 23-06-2026 14:26

Scritto da Az67
Periodo di appannamento, o più facilmente e finita la magia…..in ogni caso 2 anni fantastici. Com’ era che il doppio e la errani la penalizzando???

2024 e 2025 ha fatto 2 stagioni fantastiche oltre ogni aspettativa. ora ci sta che esca dalle 15, ha avuto una carriera che nessuno, neanche il più esperto pronosticava nel 2021-2022. ha fatto finale a parigi e wimbledon e ha vinto roma.
rimane la più forte italiana di sempre dopo pennetta e schiavone che hanno vinto uno slam?

 20
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-1: Taxi Driver
NonSoloSinner (Guest) 23-06-2026 14:26

Scritto da Nicox

Scritto da Gaz

Scritto da A Ziz & Dou Gaz
Era un turno scomodo per la 40enne tedesca, non per la Toscana. Spero ne esca la nostra, ma la vedo oggettivamente dura!

Scritto da Az67
Periodo di appannamento, o più facilmente e finita la magia…..in ogni caso 2 anni fantastici. Com’ era che il doppio e la errani la penalizzando???

Stupida credenza popolare.
È solo questione psicologica,sembra aver perso entusiasmo ,che spesso viene dalla mancanza di voglia di crearsi altri obbiettivi.

Solo io la vedo fisicamente a terra da un anno e più? Era un’altra giocatrice…

io la vedo moralmente a terra, e per una come Jasmine che ha nell’entusiasmo il suo principale punto di forza è un problema… se passa i primi tre turni sono convinto che a Wimbledon diventa una mina vagante

 19
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-1: Bibbona
Sottile 23-06-2026 14:22

Scritto da zedarioz
Era un primo turno scomodo contro una specialista. L’importante è che stia bene e possa giocare tranquilla. Prima o poi tornerà ai suoi livelli.

Certo, continua a fornirle alibi. Contro una tennista quasi 40nne n. 112

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+1: Bibbona
NonSoloSinner (Guest) 23-06-2026 14:22

Scritto da Sottile
È meglio che in questo momento la Paolini si dedichi esclusivamente alla pubblicità dell’Alfa Tonale

magari la tua battuta cattiva porta bene e vince a Wimbledon… su erba nel tennis femminile di oggi davvero tutto può succedere

 17
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NonSoloSinner (Guest) 23-06-2026 14:20

Scritto da Monica
Ancora la Errani nel box?

Non vedo che responsabilità abbia la Errani, purtroppo è un periodo negativo per Jasmine fra acciacchi e sfiducia.. basterebbero 2-3 vittorie di fila per rivedere la vera Paolini, magari a Wimbledon

 16
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-1: MarcoP
Sottile 23-06-2026 14:18

È meglio che in questo momento la Paolini si dedichi esclusivamente alla pubblicità dell’Alfa Tonale

 15
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+1: Krik Kroc, digeritor, Taxi Driver, Bibbona
-1: walden
Nicox (Guest) 23-06-2026 14:17

Scritto da Gaz

Scritto da A Ziz & Dou Gaz
Era un turno scomodo per la 40enne tedesca, non per la Toscana. Spero ne esca la nostra, ma la vedo oggettivamente dura!

Scritto da Az67
Periodo di appannamento, o più facilmente e finita la magia…..in ogni caso 2 anni fantastici. Com’ era che il doppio e la errani la penalizzando???

Stupida credenza popolare.
È solo questione psicologica,sembra aver perso entusiasmo ,che spesso viene dalla mancanza di voglia di crearsi altri obbiettivi.

Solo io la vedo fisicamente a terra da un anno e più? Era un’altra giocatrice…

 14
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+1: MarcoP, Bibbona
Silvy__89 (Guest) 23-06-2026 14:16

Povera Jasmine, ormai non azzecca più un torneo che sia uno. Incredibile

 13
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+1: Krik Kroc
Monica (Guest) 23-06-2026 14:15

Ancora la Errani nel box?

 12
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+1: digeritor, Krik Kroc, Taxi Driver, MarcoP
Gaz (Guest) 23-06-2026 14:14

Scritto da A Ziz & Dou Gaz
Era un turno scomodo per la 40enne tedesca, non per la Toscana. Spero ne esca la nostra, ma la vedo oggettivamente dura!

Scritto da Az67
Periodo di appannamento, o più facilmente e finita la magia…..in ogni caso 2 anni fantastici. Com’ era che il doppio e la errani la penalizzando???

Stupida credenza popolare.
È solo questione psicologica,sembra aver perso entusiasmo ,che spesso viene dalla mancanza di voglia di crearsi altri obbiettivi.

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-1: Purple Rain
Angie76 (Guest) 23-06-2026 14:11

@ zedarioz (#4641848)

Poi

 10
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Az67 (Guest) 23-06-2026 14:08

@ Az67 (#4641862)

Penalizzavano

 9
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Az67 (Guest) 23-06-2026 14:07

Periodo di appannamento, o più facilmente e finita la magia…..in ogni caso 2 anni fantastici. Com’ era che il doppio e la errani la penalizzando???

 8
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+1: MarcoP
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 23-06-2026 14:04

Era un turno scomodo per la 40enne tedesca, non per la Toscana. Spero ne esca la nostra, ma la vedo oggettivamente dura!

 7
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+1: MarcoP
Federico (Guest) 23-06-2026 14:03

La classifica rispecchia i risultati fatti, e i risultati rispecchiano il livello dimostrato da gennaio a oggi. Jasmine oggi vale la top 40, nulla di più

 6
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+1: Krik Kroc, MarcoP
Inox 23-06-2026 14:02

@ zedarioz (#4641848)

Scusami se mi permetto ma a mio modesto parere sono questi i suoi livelli top 20

 5
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+1: Victor
-1: walden, Bibbona
Taxi Driver 23-06-2026 13:59

La Paolini precipita in caduta libera come un meteorite che penetra la ionosfera….

Mi fa specie vedere Errani al suo angolo e non Furlan….oggi abbiamo battuto il record mondiale di “vamos”

 4
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+1: Krik Kroc, digeritor, MarcoP, Bibbona
Non tennista (Guest) 23-06-2026 13:59

Paolini ⛔

incommentabile

 3
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+1: Sottile, Krik Kroc, digeritor, Betafasan, pablito, Bibbona
zedarioz 23-06-2026 13:58

Era un primo turno scomodo contro una specialista. L’importante è che stia bene e possa giocare tranquilla. Prima o poi tornerà ai suoi livelli.

 2
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+1: Marco M.
-1: Taxi Driver, Bibbona
Intrepido (Guest) 23-06-2026 13:50

Jasmine in caduta libera! Che errore lasciare Furlan!

 1
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+1: Sottile, Krik Kroc, digeritor, pablito, MarcoP, Bibbona