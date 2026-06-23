Paolini fuori all’esordio a Eastbourne: Maria vince in due set. Uscirà dalla top 15 dalla prossima settimana

Jasmine Paolini esce subito di scena nel torneo di Eastbourne. L’azzurra è stata sconfitta all’esordio dalla tedesca Tatjana Maria, che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-3.

Il match era iniziato nel migliore dei modi per Paolini, avanti 3-0 nel primo set dopo un break immediato. Da quel momento, però, la partita è cambiata: Maria ha cominciato a variare con grande efficacia, usando spesso il back e togliendo ritmo alla toscana.

Paolini ha commesso troppi errori non forzati e ha perso progressivamente il controllo dello scambio. La tedesca ha rimontato fino al 5-3, poi Jasmine ha interrotto la serie negativa tenendo il servizio, ma Maria ha chiuso il parziale per 6-4.

Nel secondo set la situazione si è complicata subito. Maria ha piazzato il break in apertura e poi è salita fino al 4-1 con doppio break. Paolini ha provato a reagire, recuperando uno dei due break e risalendo fino al 3-4, ma non è riuscita a completare la rimonta.

Sul 3-5, al servizio per restare nel match, l’azzurra ha annullato due match point, ma sul terzo il suo dritto non ha trovato il campo. Maria ha così chiuso 6-3, conquistando una vittoria meritata in una partita in cui Paolini non è mai riuscita a trovare continuità dopo l’ottima partenza.

Questo risultato costerà all’azzurra l’uscita dalla Top 15 mondiale, dove era presente ininterrottamente dal 26 febbraio 2024.

Al momento l’azzurra è al n.17 nel ranking Live.

Ora Paolini proverà a voltare pagina in vista di Wimbledon, torneo in cui nel 2024 raggiunse la finale, arrendendosi soltanto a Barbora Krejčíková in tre set.

WTA Eastbourne Jasmine Paolini [1] • Jasmine Paolini [1] 0 4 3 0 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 6 6 0 Vincitore: Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi