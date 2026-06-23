Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 23 Giugno 2026
Wimbledon – erba
1TQ Grant – Preston ore 12:00
1TQ Inglis – Bronzetti 2° inc. ore 12:00
1TQ Giovannini – Stefanini 2° inc. ore 12:00
1TQ Brancaccio – Lazaro Garcia ore 12:00
1TQ Noha Akugue – Pigato ore 11:00
ATP 250 Eastbourne – erba
R32 Humbert – Bellucci 2° inc. ore 15:30
R32 Arnaldi – Hussey 2° inc. ore 12:00
ATP 250 Mallorca – erba
R16 Darderi – Hanfmann Non prima 17:30
R16 Sonego – Kecmanovic Non prima 13:30
CH 75 Targu Mures – terra
R32 Moller – Potenza 2° inc. ore 10:00
R32 Ribecai – McDonald Inizio 10:00
R32 Roca Batalla – Passaro 2° inc. ore 10:00
CH 50 Plovdiv – erba
R32 Piraino – Angelini 2° inc. ore 09:30
R32 Dalla Valle – Belozertsev 2° inc. ore 09:30
R16 Blancaneaux /Martineau – Compagnucci /Dhamne 4° inc. ore 09:30
WTA 250 Eastbourne – erba
1T Paolini – Maria ore 12:00
1T Jurak Schreiber /Ruzic – Errani /Paolini 3 incontro dalle 12:00
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Iniziamo la giornata con un’analisi della precedente, riferita all’andamento delle Q maschili di W, che hanno visto un buon risultato, con 5 qualificati su 11. Buon risultato, perché le sconfitte erano abbastanza annunciate, tranne quella di Maestrelli, la 14 in nelle ultime 15 partite giocate, contro un’avversario favorito dal “giocare in casa”, ma nulla più. Maestrelli in questi mesi sta giocando molto, probabilmente con la speranza che scatti quel meccanismo che si è inceppato da 4 mesi, glielo auguriamo.
Nardi mi ha sorpreso, lo ammetto, adesso ha un turno contro Virtanen dove viene dato sfavorito, è presto per parlare di ripresa. Vedremo. Guerrieri ha fatto una piccola impresa, anche se era palese che Goffin nel secondo e terzo set giocava da fermo. Il prossimo turno con Jacquet è quasi impossibile, ma il suo lo ha già fatto. Pellegrino ha vinto contro un avversario tutto sommato non impossibile, più che altro ha rotto il tabù dell’eliminazione al primo turno a W(in realtà qualche hanno fa avevs battuto Serdarusic ) rischiando di perderla. In realtà Clarke è tutto fuorché uno specialista dell’erba, i suoi migliori risultati li ha raggiunti sulla terra battuta, il prossimo turno c’è Boyer, avversario impegnativo, ma con il morale alto il nostro potrebbe farcela. Travaglia ha vinto in favore di pronostico, adesso ha Zhou, match considerato quasi alla pari dagli scommettitori, se ha recuperato potrebbe giocarsela. Infine Ciná, che ha vinto il derby facilmente contro Cadenasso infortunato da un mese, venuto più che altro per non perdere l’occasione. Adesso ha Gaston, viene dato come favorito, vediamo come va.
Piraino Angelini derby in Bulgaria con il primo decisamente favorito
Forza ragazzi/e