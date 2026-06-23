Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 23 Giugno 2026

23/06/2026 08:18 3 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

GBR Wimbledon – erba
1TQ Grant ITA – Preston AUS ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

1TQ Inglis AUS – Bronzetti ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

1TQ Giovannini ARG – Stefanini ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

1TQ Brancaccio ITA – Lazaro Garcia ESP ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

1TQ Noha Akugue DEU – Pigato ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




GBR ATP 250 Eastbourne – erba
R32 Humbert FRA – Bellucci ITA 2° inc. ore 15:30
Il match deve ancora iniziare

R32 Arnaldi ITA – Hussey GBR 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ESP ATP 250 Mallorca – erba
R16 Darderi ITA – Hanfmann GER Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Sonego ITA – Kecmanovic SRB Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 75 Targu Mures – terra
R32 Moller DEN – Potenza ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Ribecai ITA – McDonald GER Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Roca Batalla ESP – Passaro ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – erba
R32 Piraino ITA – Angelini ITA 2° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Dalla Valle ITA – Belozertsev UZB 2° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Blancaneaux FRA/Martineau FRA – Compagnucci ITA/Dhamne IND 4° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare



GBR WTA 250 Eastbourne – erba
1T Paolini ITA – Maria GER ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

1T Jurak Schreiber CRO/Ruzic CRO – Errani ITA/Paolini ITA 3 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

3 commenti

walden 23-06-2026 08:50

Iniziamo la giornata con un’analisi della precedente, riferita all’andamento delle Q maschili di W, che hanno visto un buon risultato, con 5 qualificati su 11. Buon risultato, perché le sconfitte erano abbastanza annunciate, tranne quella di Maestrelli, la 14 in nelle ultime 15 partite giocate, contro un’avversario favorito dal “giocare in casa”, ma nulla più. Maestrelli in questi mesi sta giocando molto, probabilmente con la speranza che scatti quel meccanismo che si è inceppato da 4 mesi, glielo auguriamo.
Nardi mi ha sorpreso, lo ammetto, adesso ha un turno contro Virtanen dove viene dato sfavorito, è presto per parlare di ripresa. Vedremo. Guerrieri ha fatto una piccola impresa, anche se era palese che Goffin nel secondo e terzo set giocava da fermo. Il prossimo turno con Jacquet è quasi impossibile, ma il suo lo ha già fatto. Pellegrino ha vinto contro un avversario tutto sommato non impossibile, più che altro ha rotto il tabù dell’eliminazione al primo turno a W(in realtà qualche hanno fa avevs battuto Serdarusic ) rischiando di perderla. In realtà Clarke è tutto fuorché uno specialista dell’erba, i suoi migliori risultati li ha raggiunti sulla terra battuta, il prossimo turno c’è Boyer, avversario impegnativo, ma con il morale alto il nostro potrebbe farcela. Travaglia ha vinto in favore di pronostico, adesso ha Zhou, match considerato quasi alla pari dagli scommettitori, se ha recuperato potrebbe giocarsela. Infine Ciná, che ha vinto il derby facilmente contro Cadenasso infortunato da un mese, venuto più che altro per non perdere l’occasione. Adesso ha Gaston, viene dato come favorito, vediamo come va.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
bryan (Guest) 23-06-2026 08:40

Piraino Angelini derby in Bulgaria con il primo decisamente favorito

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 23-06-2026 08:29

Forza ragazzi/e

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!