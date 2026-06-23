Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Mercoledì 24 Giugno. In campo ben 8 azzurri alla caccia del turno decisivo
Show Court 1 – Ore: 12:00am
D. Evans vs T. Schoolkate
E. Andreeva vs K. Day
J. Faria vs L. Pavlovic
B. Andreescu vs J. Teichmann
Court 2 – Ore: 12:00am
Z. Piros vs B. Harris
A. Korneeva vs A. Lazaro Garcia
V. Gaubas vs H. Searle
M. Timofeeva vs A. Rus
Court 3 – Ore: 12:00am
E. Adeshina vs H. Tan
P. Jubb vs T. Barrios Vera
C. Rodesch vs D. Lajovic
T. Prozorova vs H. Watson
Court 4 – Ore: 12:00am
M. Basing vs T. Gentzsch
M. McDonald vs R. Carballes Baena
A. Gasanova vs E. Jones
C. Dolehide vs E. McDonald
Court 5 – Ore: 12:00am
J. Garland vs T. Grant
B. Tomic vs C. O’Connell
L. Nardi vs O. Virtanen
A. Sasnovich vs S. Hunter
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Galarneau vs O. Tarvet
H. Gaston vs F. Cina
J. Mikulskyte vs L. Bronzetti
K. Volynets vs E. Yaneva
Court 7 – Ore: 12:00am
N. Mejia vs G. Heide
E. Pridankina vs S. Lamens
D. Semenistaja vs N. Hibino
J. Grabher vs H. Kinoshita
Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich vs G. Minnen
D. Sweeny vs D. Blanch
S. Kwon vs A. Gea
P. Iatcenko vs Z. Bai
Court 9 – Ore: 12:00am
S. Travaglia vs Y. Zhou
J. Riera vs F. Crawley
A. Moro Canas vs H. Mayot
P. Kudermetova vs A. Friedsam
Court 10 – Ore: 12:00am
R. Bertola vs J. Rodionov
B. Gojo vs C. Smith
F. Jorge vs L. Gjorcheska
C. Werner vs A. Charaeva
Court 12 – Ore: 12:00am
G. Onclin vs S. Mochizuki
K. Kawa vs L. Stefanini
A. Dougaz vs R. Sakamoto
A. Krueger vs M. Hontama
Court 13 – Ore: 12:00am
K. Sebov vs N. Noha Akugue
K. Smith vs M. Echargui
N. Budkov Kjaer vs M. Dodig
M. Carle vs J. Vandromme
Court 14 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew vs M. Stoiana
L. Djere vs M. Zheng
T. Boyer vs A. Pellegrino
E. Gorgodze vs X. You
Court 15 – Ore: 12:00am
L. Sun vs O. Dodin
J. Kym vs A. Holmgren
P. Llamas Ruiz vs P. Martin Tiffon
T. Rakotomanga Rajaonah vs M. Barthel
Court 17 – Ore: 12:00am
Y. Bu vs C. Tabur
R. Safiullin vs K. Coppejans
A. Guerrieri vs K. Jacquet
X. Wang vs L. Radivojevic
Court 18 – Ore: 12:00am
F. Coria vs S. Sakellaridis
K. Quevedo vs C. Liu
E. Ymer vs T. Skatov
R. Sramkova vs T. Kostovic
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
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