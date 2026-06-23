Wimbledon 2026 - Day 3 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Mercoledì 24 Giugno. In campo ben 8 azzurri alla caccia del turno decisivo

23/06/2026 18:56 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Show Court 1 – Ore: 12:00am
D. Evans GBR vs T. Schoolkate AUS
E. Andreeva IOA vs K. Day USA
J. Faria POR vs L. Pavlovic FRA
B. Andreescu CAN vs J. Teichmann SUI

Court 2 – Ore: 12:00am
Z. Piros HUN vs B. Harris GBR
A. Korneeva IOA vs A. Lazaro Garcia ESP
V. Gaubas LTU vs H. Searle GBR
M. Timofeeva UZB vs A. Rus NED

Court 3 – Ore: 12:00am
E. Adeshina GBR vs H. Tan FRA
P. Jubb GBR vs T. Barrios Vera CHI
C. Rodesch LUX vs D. Lajovic SRB
T. Prozorova IOA vs H. Watson GBR

Court 4 – Ore: 12:00am
M. Basing GBR vs T. Gentzsch GER
M. McDonald USA vs R. Carballes Baena ESP
A. Gasanova IOA vs E. Jones AUS
C. Dolehide USA vs E. McDonald GBR

Court 5 – Ore: 12:00am
J. Garland TPE vs T. Grant ITA
B. Tomic AUS vs C. O’Connell AUS
L. Nardi ITA vs O. Virtanen FIN
A. Sasnovich IOA vs S. Hunter AUS

Court 6 – Ore: 12:00am
A. Galarneau CAN vs O. Tarvet GBR
H. Gaston FRA vs F. Cina ITA
J. Mikulskyte LTU vs L. Bronzetti ITA
K. Volynets USA vs E. Yaneva BUL

Court 7 – Ore: 12:00am
N. Mejia COL vs G. Heide BRA
E. Pridankina IOA vs S. Lamens NED
D. Semenistaja LAT vs N. Hibino JPN
J. Grabher AUT vs H. Kinoshita JPN

Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich IOA vs G. Minnen BEL
D. Sweeny AUS vs D. Blanch USA
S. Kwon KOR vs A. Gea FRA
P. Iatcenko IOA vs Z. Bai CHN

Court 9 – Ore: 12:00am
S. Travaglia ITA vs Y. Zhou CHN
J. Riera ARG vs F. Crawley USA
A. Moro Canas ESP vs H. Mayot FRA
P. Kudermetova UZB vs A. Friedsam GER

Court 10 – Ore: 12:00am
R. Bertola SUI vs J. Rodionov AUT
B. Gojo CRO vs C. Smith USA
F. Jorge POR vs L. Gjorcheska MKD
C. Werner GER vs A. Charaeva IOA

Court 12 – Ore: 12:00am
G. Onclin BEL vs S. Mochizuki JPN
K. Kawa POL vs L. Stefanini ITA
A. Dougaz TUN vs R. Sakamoto JPN
A. Krueger USA vs M. Hontama JPN

Court 13 – Ore: 12:00am
K. Sebov CAN vs N. Noha Akugue GER
K. Smith USA vs M. Echargui TUN
N. Budkov Kjaer NOR vs M. Dodig CRO
M. Carle ARG vs J. Vandromme BEL

Court 14 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew THA vs M. Stoiana USA
L. Djere SRB vs M. Zheng USA
T. Boyer USA vs A. Pellegrino ITA
E. Gorgodze GEO vs X. You CHN

Court 15 – Ore: 12:00am
L. Sun NZL vs O. Dodin FRA
J. Kym SUI vs A. Holmgren DEN
P. Llamas Ruiz ESP vs P. Martin Tiffon ESP
T. Rakotomanga Rajaonah FRA vs M. Barthel GER

Court 17 – Ore: 12:00am
Y. Bu CHN vs C. Tabur FRA
R. Safiullin IOA vs K. Coppejans BEL
A. Guerrieri ITA vs K. Jacquet FRA
X. Wang CHN vs L. Radivojevic SRB

Court 18 – Ore: 12:00am
F. Coria ARG vs S. Sakellaridis GRE
K. Quevedo ESP vs C. Liu USA
E. Ymer SWE vs T. Skatov KAZ
R. Sramkova SVK vs T. Kostovic SRB

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