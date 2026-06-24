Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

24/06/2026 08:28 Nessun commento
Tommaso Compagnucci nella foto
Tommaso Compagnucci nella foto

🇷🇴
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  24 Giugno 2026

22°C
Caldo e instabile  ·  Picco 30°C
CIELO Sole e nubi, più instabile nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati tra 15:00-16:00 e 20:00-21:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Giugno
10:00
24°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
29°
16:00
30°
18:00
30°
20:00
26°
23:00
22°
⚠  Allerta gialla temporali dalle 12:00 alle 21:00 EEST: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
⛈  Temporali
⚠  Allerta
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Cezar Cretu ROU

ATP Targu Mures
Alvaro Guillen Meza [5]
2
3
Cezar Cretu
6
6
Vincitore: Cretu
Mostra dettagli

Marko Topo GER vs Martin Krumich CZE

ATP Targu Mures
Marko Topo
0
3
Martin Krumich [6]
0
1
Mostra dettagli

Duje Ajdukovic CRO vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Felix Balshaw FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Juan Jose Bianchi VEN / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Niels McDonald GER vs Francesco Passaro ITA

ATP Targu Mures
Niels McDonald
0
6
6
0
Francesco Passaro [2]
0
7
3
0
Mostra dettagli

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Max Alcala Gurri ESP

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU / Radu Mihai Papoe ROU vs Radu Albot MDA / Stefan Horia Haita ROU (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrej Nedic BIH vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND / Francesco Passaro ITA vs Victor Cornea ROU / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 11:00
Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Pruchya Isaro THA / Alexander Merino PER
ATP Targu Mures
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
30
6
1
Pruchya Isaro / Alexander Merino [4]
40
4
1
Mostra dettagli

Benjamin Hassan LBN vs Sumit Nagal IND (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare

Adrian Constantin ROU / Sebastian Gima ROU vs Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 15:00
Adil Kalyanpur IND / Jason Taylor AUS vs Stefan Latinovic SRB / Michael Vrbensky CZE
Il match deve ancora iniziare

Max Alcala Gurri ESP / Miguel Damas ESP vs Duje Ajdukovic CRO / Admir Kalender CRO

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria  ·  24 Giugno 2026

🌧
22°C
Variabile, rovesci nel pomeriggio  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 16:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Giugno
10:00
25°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
🌧
30°
18:00
29°
21:00
26°
23:00
23°
⚠  Allerta gialla pioggia e temporali fino a giovedì 00:00 EEST
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
🌧  Rovesci
⚠  Allerta meteo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 09:30
Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Alex Ganchev BUL / Anthony Genov BUL

ATP Plovdiv
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
4
4
Alex Ganchev / Anthony Genov
6
6
Vincitore: Ganchev / Genov
Mostra dettagli

Matteo Martineau FRA vs Petr Nesterov BUL (Non prima 11:00)

ATP Plovdiv
Matteo Martineau [6]
0
3
0
Petr Nesterov
0
6
4
Mostra dettagli

Sandro Kopp AUT vs Alexander Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare

Daniel Michalski POL vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

Iliyan Radulov BUL / Alexander Vasilev BUL vs Thomas Fancutt AUS / Ajeet Rai NZL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Yamato Sueoka JPN / Naoki Tajima JPN

ATP Plovdiv
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [3]
6
3
10
Yamato Sueoka / Naoki Tajima
2
6
5
Vincitore: Dev / Sinha
Mostra dettagli

Andres Santamarta Roig ESP vs Enrico Dalla Valle ITA

ATP Plovdiv
Andres Santamarta Roig
0
6
0
Enrico Dalla Valle
0
2
0
Mostra dettagli

Tomasz Berkieta POL vs Tommaso Compagnucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Angelini ITA vs Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Yanaki Milev BUL / Petr Nesterov BUL vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Romain Faucon BEL / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR vs Tsung-Hao Huang TPE / Baoluo Zheng CHN

ATP Plovdiv
Romain Faucon / Volodoymyr Uzhylovskyi
2
7
10
Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
6
5
12
Vincitore: Huang / Zheng
Mostra dettagli

Eero Vasa FIN vs Ognjen Milic SRB

ATP Plovdiv
Eero Vasa
40
5
Ognjen Milic [8]
40
2
Mostra dettagli

Mathys Erhard FRA vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA / Oliver Johansson SWE vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare





🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile  ·  24 Giugno 2026

🌧
16°C
Pioggia e rovesci, fresco  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso per tutta la finestra disponibile
PIOGGIA Pioggia/rovesci al mattino e nuovi rovesci nel primo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Giugno
05:00
🌧
16°
06:00
🌧
15°
07:00
🌧
15°
08:00
🌧
15°
09:00
16°
10:00
16°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
🌧
16°
14:00
🌧
16°
⚠  Allerta gialla forte pioggia fino alle 23:59 BRT: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1
🌧  Pioggia/Rovesci
⚠  Allerta pioggia
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Quadra Central – ore 16:00
Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

ATP Piracicaba
Gustavo Ribeiro De Almeida
0
1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
30
0
Mostra dettagli

Nicolas Kicker ARG vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

Luis Felipe Miguel BRA vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL vs Gustavo Ribeiro De Almeida BRA / Enzo Kohlmann De Freitas BRA

Il match deve ancora iniziare

Joao Victor Couto Loureiro BRA / Natan Rodrigues BRA vs Breno Braga BRA / Victor Braga BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 16:00
Maximo Zeitune ARG vs Nicolas Zanellato BRA

Il match deve ancora iniziare

Enzo Kohlmann De Freitas BRA vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Nick Hardt DOM vs Nicolas Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG / Maximo Zeitune ARG vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Cristian Rodriguez COL / Andres Urrea COL vs Ignacio Monzon ARG / Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare



Quadra 6 – ore 16:00
Valerio Aboian ARG vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Lucas Andrade Da Silva BRA vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Wilson Leite BRA vs Filipe Bullamah BRA

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Tomas Martinez ARG / Victor Hugo Remondy Pagotto BRA

Il match deve ancora iniziare

Andrey Barbiero BRA / Filipe Bullamah BRA vs Luis Britto BRA / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare



Quadra 7 – ore 16:00
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Juan Estevez ARG

ATP Piracicaba
Joaquin Aguilar Cardozo
0
0
Juan Estevez
0
0
Mostra dettagli

Thiago Cigarran ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Bruno Oliveira BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Valentin Basel ARG / Ignacio Carou URU

Il match deve ancora iniziare

TAG: