Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Tommaso Compagnucci nella foto
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 24 Giugno 2026
|⛈
|
22°C
Caldo e instabile · Picco 30°C
|
|CIELO
|Sole e nubi, più instabile nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati tra 15:00-16:00 e 20:00-21:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 24 Giugno
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
29°
|
15:00
⛈
29°
|
16:00
⛈
30°
|
18:00
☀
30°
|
20:00
⛈
26°
|
23:00
⛅
22°
⚠ Allerta gialla temporali dalle 12:00 alle 21:00 EEST: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 24 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
⛈ Temporali
⚠ Allerta
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza vs Cezar Cretu
ATP Targu Mures
Alvaro Guillen Meza [5]
2
3
Cezar Cretu
6
6
Vincitore: Cretu
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Cretu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Guillen Meza
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Guillen Meza
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Cretu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Guillen Meza
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
C. Cretu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
1-1 → 1-2
A. Guillen Meza
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-0 → 1-1
Marko Topo vs Martin Krumich
ATP Targu Mures
Marko Topo•
0
3
Martin Krumich [6]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krumich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
M. Topo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Krumich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
df
ace
1-0 → 1-1
Duje Ajdukovic vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Elmer Moller vs Felix Balshaw
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Juan Jose Bianchi / Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Niels McDonald vs Francesco Passaro
ATP Targu Mures
Niels McDonald
0
6
6
0
Francesco Passaro [2]•
0
7
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Passaro
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-2 → 5-3
N. McDonald
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
F. Passaro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
N. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
df
5-6*
6-6 → 6-7
N. McDonald
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
F. Passaro
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
3-5 → 4-5
F. Passaro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
N. McDonald
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 2-2
N. McDonald
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
0-0 → 1-0
Sascha Gueymard Wayenburg vs Max Alcala Gurri
Il match deve ancora iniziare
Cezar Cretu / Radu Mihai Papoe vs Radu Albot / Stefan Horia Haita (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Andrej Nedic vs Sebastian Gima
Il match deve ancora iniziare
Sumit Nagal / Francesco Passaro vs Victor Cornea / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Vijay Sundar Prashanth
/ Ramkumar Ramanathan
vs Pruchya Isaro
/ Alexander Merino
ATP Targu Mures
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan•
30
6
1
Pruchya Isaro / Alexander Merino [4]
40
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
P. Isaro / Merino
1-0 → 1-1
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Merino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
4-4 → 5-4
P. Isaro / Merino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
3-3 → 4-3
P. Isaro / Merino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
2-2 → 3-2
P. Isaro / Merino
2-1 → 2-2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
1-1 → 2-1
P. Isaro / Merino
1-0 → 1-1
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-0 → 1-0
Benjamin Hassan vs Sumit Nagal (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Luca Castelnuovo / Akira Santillan
Il match deve ancora iniziare
Adrian Constantin / Sebastian Gima vs Thijmen Loof / Kaito Uesugi
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 15:00
Adil Kalyanpur
/ Jason Taylor
vs Stefan Latinovic
/ Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Max Alcala Gurri / Miguel Damas vs Duje Ajdukovic / Admir Kalender
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria · 24 Giugno 2026
|🌧
|
22°C
Variabile, rovesci nel pomeriggio · Picco 30°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Rovesci indicati intorno alle 16:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 24 Giugno
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
29°
|
15:00
⛅
30°
|
16:00
🌧
30°
|
18:00
☁
29°
|
21:00
⛅
26°
|
23:00
☀
23°
⚠ Allerta gialla pioggia e temporali fino a giovedì 00:00 EEST
🎾 Programma del giorno — 24 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
🌧 Rovesci
⚠ Allerta meteo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 09:30
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Alex Ganchev / Anthony Genov
ATP Plovdiv
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
4
4
Alex Ganchev / Anthony Genov
6
6
Vincitore: Ganchev / Genov
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ganchev / Genov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
S. Banthia / Donski
4-4 → 4-5
A. Ganchev / Genov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-4 → 4-4
S. Banthia / Donski
2-4 → 3-4
A. Ganchev / Genov
2-3 → 2-4
S. Banthia / Donski
1-3 → 2-3
A. Ganchev / Genov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-2 → 1-3
S. Banthia / Donski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Ganchev / Genov
1-0 → 1-1
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ganchev / Genov
4-5 → 4-6
S. Banthia / Donski
3-5 → 4-5
A. Ganchev / Genov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
S. Banthia / Donski
2-4 → 3-4
A. Ganchev / Genov
2-3 → 2-4
S. Banthia / Donski
2-2 → 2-3
A. Ganchev / Genov
2-1 → 2-2
S. Banthia / Donski
1-1 → 2-1
A. Ganchev / Genov
1-0 → 1-1
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Matteo Martineau vs Petr Nesterov (Non prima 11:00)
ATP Plovdiv
Matteo Martineau [6]
0
3
0
Petr Nesterov•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nesterov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
P. Nesterov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Martineau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
M. Martineau
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
P. Nesterov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Martineau
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
1-1 → 1-2
M. Martineau
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Sandro Kopp vs Alexander Vasilev
Il match deve ancora iniziare
Daniel Michalski vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Iliyan Radulov / Alexander Vasilev vs Thomas Fancutt / Ajeet Rai
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Yamato Sueoka / Naoki Tajima
ATP Plovdiv
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [3]
6
3
10
Yamato Sueoka / Naoki Tajima
2
6
5
Vincitore: Dev / Sinha
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Sueoka / Tajima
0-1
1-1
1-2
2-2
3-3
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
5-7
5-8
5-9
df
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Sueoka / Tajima
3-5 → 3-6
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Y. Sueoka / Tajima
2-4 → 3-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Y. Sueoka / Tajima
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-3 → 2-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-2 → 1-3
Y. Sueoka / Tajima
1-1 → 1-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Y. Sueoka / Tajima
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
5-2 → 6-2
Y. Sueoka / Tajima
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
3-2 → 4-2
Y. Sueoka / Tajima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
2-1 → 3-1
Y. Sueoka / Tajima
0-15
df
15-15
15-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Y. Sueoka / Tajima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Andres Santamarta Roig vs Enrico Dalla Valle
ATP Plovdiv
Andres Santamarta Roig
0
6
0
Enrico Dalla Valle•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santamarta Roig
5-2 → 6-2
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
A. Santamarta Roig
3-2 → 4-2
A. Santamarta Roig
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Santamarta Roig
0-1 → 1-1
Tomasz Berkieta vs Tommaso Compagnucci
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Angelini vs Dali Blanch
Il match deve ancora iniziare
Yanaki Milev / Petr Nesterov vs Jarno Jans / Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
Romain Faucon / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
ATP Plovdiv
Romain Faucon / Volodoymyr Uzhylovskyi
2
7
10
Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
6
5
12
Vincitore: Huang / Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Faucon / Uzhylovskyi
1-0
1-1
1-2
df
1-3
2-3
df
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
5-6
5-7
6-7
7-7
7-8
7-9
8-9
9-9
9-10
df
10-10
10-11
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Faucon / Uzhylovskyi
6-5 → 7-5
T. Huang / Zheng
5-5 → 6-5
R. Faucon / Uzhylovskyi
4-5 → 5-5
T. Huang / Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Faucon / Uzhylovskyi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
T. Huang / Zheng
3-3 → 3-4
R. Faucon / Uzhylovskyi
2-3 → 3-3
T. Huang / Zheng
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-3 → 2-3
R. Faucon / Uzhylovskyi
15-0
15-15
15-30
df
30-40
40-40
df
1-2 → 1-3
T. Huang / Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Faucon / Uzhylovskyi
0-1 → 1-1
T. Huang / Zheng
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Faucon / Uzhylovskyi
2-5 → 2-6
T. Huang / Zheng
40-30
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
R. Faucon / Uzhylovskyi
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-3 → 2-4
T. Huang / Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
R. Faucon / Uzhylovskyi
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-1 → 2-2
T. Huang / Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
1-1 → 2-1
R. Faucon / Uzhylovskyi
0-1 → 1-1
T. Huang / Zheng
0-0 → 0-1
Eero Vasa vs Ognjen Milic
ATP Plovdiv
Eero Vasa•
40
5
Ognjen Milic [8]
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Vasa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
O. Milic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
E. Vasa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
O. Milic
0-15
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
E. Vasa
0-15
df
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Mathys Erhard vs Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
Simone Agostini / Oliver Johansson vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile · 24 Giugno 2026
|🌧
|
16°C
Pioggia e rovesci, fresco · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per tutta la finestra disponibile
|PIOGGIA
|Pioggia/rovesci al mattino e nuovi rovesci nel primo pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 24 Giugno
|
05:00
🌧
16°
|
06:00
🌧
15°
|
07:00
🌧
15°
|
08:00
🌧
15°
|
09:00
☁
16°
|
10:00
☁
16°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
🌧
16°
|
14:00
🌧
16°
⚠ Allerta gialla forte pioggia fino alle 23:59 BRT: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 24 Giugno
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ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
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CH 50 R1
🌧 Pioggia/Rovesci
⚠ Allerta pioggia
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Quadra Central – ore 16:00
Gustavo Ribeiro De Almeida vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
ATP Piracicaba
Gustavo Ribeiro De Almeida
0
1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Andre Saraiva Dos Santos
G. Ribeiro De Almeida
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Nicolas Kicker vs Bruno Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Luis Felipe Miguel vs Thiago Seyboth Wild
Il match deve ancora iniziare
Matias Soto / Federico Zeballos vs Gustavo Ribeiro De Almeida / Enzo Kohlmann De Freitas
Il match deve ancora iniziare
Joao Victor Couto Loureiro / Natan Rodrigues vs Breno Braga / Victor Braga
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 16:00
Maximo Zeitune vs Nicolas Zanellato
Il match deve ancora iniziare
Enzo Kohlmann De Freitas vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Nick Hardt vs Nicolas Oliveira
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna / Maximo Zeitune vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Cristian Rodriguez / Andres Urrea vs Ignacio Monzon / Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Quadra 6 – ore 16:00
Valerio Aboian vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Lucas Andrade Da Silva vs Conner Huertas del Pino
Il match deve ancora iniziare
Wilson Leite vs Filipe Bullamah
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna vs Tomas Martinez / Victor Hugo Remondy Pagotto
Il match deve ancora iniziare
Andrey Barbiero / Filipe Bullamah vs Luis Britto / Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Quadra 7 – ore 16:00
Joaquin Aguilar Cardozo vs Juan Estevez
ATP Piracicaba
Joaquin Aguilar Cardozo
0
0
Juan Estevez
0
0
Thiago Cigarran vs Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
Bruno Oliveira / Matheus Pucinelli De Almeida vs Valentin Basel / Ignacio Carou
Il match deve ancora iniziare
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