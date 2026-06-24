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Esibizione Hurlingham e Boodles Challenge: I risultati di giornata. In campo anche Jannik Sinner

24/06/2026 09:18 1 commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

ESIBIZIONE – UOMINI: Boodles Challenge (Regno Unito 🇬🇧), erba
15:30 Rublev A. 🇷🇺 vs Kokkinakis T. 🇦🇺 0-0
17:00 Fils A. 🇫🇷 vs Paul T. 🇺🇸 0-0
18:30 Hurkacz H. 🇵🇱 vs Baez S. 🇦🇷 0-0



ESIBIZIONE – UOMINI: Hurlingham (Regno Unito 🇬🇧), erba
15:30 Sinner J. 🇮🇹 vs Norrie C. 🇬🇧 0-0
17:00 Khachanov K. 🇷🇺 vs Damm M. 🇺🇸 0-0

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1 commento

Annie3 24-06-2026 11:50

Ma Novak si è cancellato? Vedo Damm al suo posto: problemi fisici?

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