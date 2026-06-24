Rafa Jódar e il curioso caso del doppio impegno: Los Cabos lo annuncia, ma lui sceglie Washington

Curioso caso di calendario per Rafa Jódar. Il giovane talento spagnolo era stato annunciato mesi fa tra i partecipanti dell’ATP 250 di Los Cabos 2026, con grande soddisfazione da parte dell’organizzazione messicana. Nelle ultime ore, però, è arrivata una novità destinata a cambiare tutto: Jódar ha comunicato anche la sua presenza all’ATP 500 di Washington.

Il problema è evidente: i due tornei si disputano nella stessa settimana. Una sovrapposizione impossibile da gestire, anche per un giocatore in grande ascesa come il madrileno. Di conseguenza, Los Cabos ha dovuto fare un passo indietro e ritirare l’annuncio relativo alla presenza dello spagnolo.

La scelta sembra ormai orientata verso Washington, torneo di categoria superiore, con più punti in palio e un campo di partecipazione generalmente più competitivo. Una decisione comprensibile dal punto di vista sportivo, soprattutto alla luce della crescita di Jódar negli ultimi mesi.

Quella che inizialmente poteva sembrare una tappa naturale del suo calendario, infatti, è stata superata da un’opportunità più importante. Washington offrirà al giovane spagnolo la possibilità di misurarsi con avversari di alto livello e di continuare il proprio percorso di crescita sul circuito ATP.

L’episodio resta comunque singolare: un torneo annuncia un giocatore, lo promuove tra i protagonisti della propria edizione, e poi si ritrova costretto a cancellarne la presenza perché lo stesso atleta sarà impegnato a oltre 3.000 chilometri di distanza.

Los Cabos aveva sognato Rafa Jódar, ma per ora è Washington ad aver vinto la partita. Ancora prima che il torneo cominci.





Marco Rossi