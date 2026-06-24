ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
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21°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 30°C
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08:00
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19°
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24°
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✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Taylor Fritz vs Jan Choinski (Non prima 15:30)
Jack Draper vs Jack Pinnington Jones
Court 1 – ore 12:00
Toby Samuel vs Thiago Agustin Tirante
Arthur Fery vs Juan Manuel Cerundolo (Non prima 13:00)
Court 2 – ore 12:00
David Stevenson / Marcus Willis vs Christian Harrison / Neal Skupski
Gabriel Diallo vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 16:30)
Court 4 – ore 12:00
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Court 5 – ore 12:00
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Rajeev Ram / Joe Salisbury
Ugo Humbert vs Jenson Brooksby (Non prima 15:00)
Court 12 – ore 13:00
Giles Hussey vs Quentin Halys
Daniel Altmaier vs Zizou Bergs (Non prima 15:00)
Juan Manuel Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli vs Luke Johnson / Jan Zielinski
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25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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09:00
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Center Court – ore 12:30
Vit Kopriva vs Ignacio Buse
Adam Walton vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 15:00)
Abdullah Shelbayh vs Grigor Dimitrov (Non prima 17:30)
Grandstand – ore 12:00
Murphy Cassone vs Ethan Quinn
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Marcelo Melo / Andres Molteni vs Ignacio Buse / Luciano Darderi
Court 1 – ore 12:00
Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez vs Sander Arends / David Pel
Marc Polmans / Ryan Seggerman vs Theo Arribage / Albano Olivetti
TAG: Circuito ATP
3 commenti
4 tornei di fila, di cui uno slam, dopo un infortunio alla fine si possono pagare..
@ italo (#4642158)
L’anno scorso vinse gli ATP250 di Stoccarda ed Eastbourne più uscita al primo turno del Queen’s prima di fare semifinale a Church Road, si vede che vuole fare più partite possibili sull’erba
Fritz, che è inquadrato nella foto, a mio parere sta compiendo un autogol clamoroso.
viene da 2 finali consecutive sull’erba, la prossima settimana inizia Wimbledon e lui giocherebbe un altro 250 che non gli sposta una virgola, ma anzi rischia di farlo arrivare in riserva all’appuntamento più importante.
uno come lui può puntare anche alla finale.. mi chiedo perchè il suo team n lo abbia consigliato a dovere