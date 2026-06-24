Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

24/06/2026 11:08 3 commenti
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  24 Giugno 2026

21°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 24 Giugno
08:00
19°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
29°
18:00
28°
22:00
24°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 250 R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Taylor Fritz USA vs Jan Choinski GBR (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Jack Draper GBR vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Toby Samuel GBR vs Thiago Agustin Tirante ARG

ATP Eastbourne
Toby Samuel
0
0
Thiago Agustin Tirante
0
0
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Arthur Fery GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

ATP Eastbourne
Yuki Bhambri / Michael Venus
0
0
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
0
0
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Court 5 – ore 12:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Jenson Brooksby USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – ore 13:00
Giles Hussey GBR vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Zizou Bergs BEL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  24 Giugno 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 24 Giugno
09:00
25°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
33°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
34°
16:00
35°
20:00
32°
23:00
26°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 250 R2
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Center Court – ore 12:30
Vit Kopriva CZE vs Ignacio Buse PER

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Alejandro Davidovich Fokina ESP (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Grigor Dimitrov BUL (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 12:00
Murphy Cassone USA vs Ethan Quinn USA
ATP Mallorca
Murphy Cassone
0
0
Ethan Quinn
0
0
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Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Andres Molteni ARG vs Ignacio Buse PER / Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Maximo Gonzalez ARG / Santiago Gonzalez MEX vs Sander Arends NED / David Pel NED
ATP Mallorca
Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez
0
0
Sander Arends / David Pel
0
0
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Marc Polmans AUS / Ryan Seggerman USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

italo (Guest) 24-06-2026 10:59

Scritto da JOA20
@ italo (#4642158)
L’anno scorso vinse gli ATP250 di Stoccarda ed Eastbourne più uscita al primo turno del Queen’s prima di fare semifinale a Church Road, si vede che vuole fare più partite possibili sull’erba

4 tornei di fila, di cui uno slam, dopo un infortunio alla fine si possono pagare..

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JOA20 (Guest) 24-06-2026 10:27

@ italo (#4642158)
L’anno scorso vinse gli ATP250 di Stoccarda ed Eastbourne più uscita al primo turno del Queen’s prima di fare semifinale a Church Road, si vede che vuole fare più partite possibili sull’erba

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italo (Guest) 24-06-2026 10:13

Fritz, che è inquadrato nella foto, a mio parere sta compiendo un autogol clamoroso.
viene da 2 finali consecutive sull’erba, la prossima settimana inizia Wimbledon e lui giocherebbe un altro 250 che non gli sposta una virgola, ma anzi rischia di farlo arrivare in riserva all’appuntamento più importante.
uno come lui può puntare anche alla finale.. mi chiedo perchè il suo team n lo abbia consigliato a dovere

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