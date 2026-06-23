Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bronzetti e Stefanini avanti nelle qualificazioni . Grant passa il primo turno. Fuori Pigato e Brancaccio

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Wimbledon, Bronzetti e Stefanini avanti nelle qualificazioni
Lucia Bronzetti approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2026. La tennista azzurra, numero 127 del mondo e testa di serie numero 20 del seeding, ha superato all’esordio sull’erba l’australiana Maddison Inglis, numero 148 WTA, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo 2 ore e 5 minuti di gioco.
La 27enne riminese, reduce dalla finale persa nel WTA 125 di Modena contro
Katarzyna Kawa, ha saputo gestire una partita complicata, reagendo dopo il secondo set e chiudendo con maggiore solidità nel parziale decisivo.
Al secondo turno Bronzetti affronterà la lituana Justina Mikulskyte, numero 243 WTA, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso il tabellone principale dei Championships.
Buone notizie anche da
Lucrezia Stefanini, che ha superato Luisina Giovannini al termine di una partita molto combattuta, vinta con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5). L’azzurra è stata brava a gestire entrambi i tie-break, trovando i punti migliori nei momenti più delicati.
Al secondo turno Stefanini sfiderà la polacca Katarzyna Kawa, testa di serie numero 14 delle qualificazioni. Per l’Italia arrivano così tre successi preziosi da Roehampton.
Grant passa il primo turno delle qualificazioni: fuori Pigato e Brancaccio
Esordio dolceamaro per le italiane nelle qualificazioni di Wimbledon, in corso sui campi di Roehampton. La buona notizia arriva da Tyra Caterina Grant, che ha superato il primo turno battendo l’australiana Taylah Preston, numero 119 del mondo, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4.
Per l’azzurra, attualmente numero 173 del ranking WTA, si trattava del primo match sull’erba nel circuito maggiore. Un debutto non semplice, ma affrontato con personalità da una giocatrice che conosce bene il contesto londinese grazie agli ottimi risultati ottenuti a livello juniores.
Grant vanta infatti un percorso importante tra le giovani: 5 titoli in singolare e 9 in doppio. Tra questi spiccano tre titoli Slam in doppio, l’ultimo conquistato proprio ai Junior Championships di Wimbledon 2024 insieme all’amica Iva Jovic.
La stagione di Grant resta in forte crescita. L’azzurra ha vinto il W35 di Santa Margherita di Pula ad aprile, ha raggiunto il secondo turno nei WTA 1000 di Madrid e Roma e a maggio ha conquistato il titolo al W75 di Kosice, prima di arrivare in finale al WTA 125 di Foggia.
Ora per lei si apre la possibilità di continuare la corsa verso il tabellone principale dei Championships. Al secondo turno delle qualificazioni affronterà la taiwanese
Joanna Garland, numero 188 del mondo.
out invece per Lisa Pigato e Nuria Brancaccio, entrambe eliminate all’esordio. Pigato si è arresa alla tedesca Noma Noha Akugue, mentre Brancaccio è stata battuta dalla spagnola Andrea Lazaro Garcia. Per entrambe il sogno di entrare nel main draw di Wimbledon dovrà attendere almeno un altro anno.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 23 Giugno 2026
☀
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Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
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Nuvole intermittenti al mattino, poi soleggiato per tutto il pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 23 Giugno
08:00
⛅
23°
09:00
⛅
26°
10:00
☀
28°
11:00
☀
30°
12:00
☀
31°
13:00
☀
33°
14:00
☀
34°
15:00
☀
35°
17:00
☀
36°
22:00
☀
30°
⚠ Allerta arancione calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
WIM Q1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Show Court 1 – Ore: 12:00am
M. Uchijima vs E. Adeshina
Slam Wimbledon
M. Uchijima [8]
1
6
5
E. Adeshina
6
3
7
Vincitore: E. Adeshina
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Uchijima
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
M. Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
E. Adeshina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
E. Adeshina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Adeshina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
M. Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Adeshina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-5 → 1-6
M. Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
L. Fruhvirtova
vs E. Jones
Slam Wimbledon
L. Fruhvirtova
2
1
E. Jones [29]
6
6
Vincitore: E. Jones
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
E. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Fruhvirtova
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Krueger
vs G. Knutson
Slam Wimbledon
A. Krueger [2]
•
30
7
3
G. Knutson
0
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Knutson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Krueger
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krueger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
G. Knutson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
G. Knutson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
A. Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
G. Knutson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Knutson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
A. Krueger
None-None
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
H. Watson
vs M. Sherif
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ore: 12:00am
A. Korneeva vs A. Shubladze
Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
2
7
6
A. Shubladze
6
6
3
Vincitore: A. Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Shubladze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
A. Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
A. Shubladze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Shubladze
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
A. Shubladze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
A. Shubladze
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Korneeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shubladze
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
A. Shubladze
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
A. Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Shubladze
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Rajecki
vs S. Lamens
Slam Wimbledon
A. Rajecki
3
5
S. Lamens [27]
6
7
Vincitore: S. Lamens
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
S. Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
A. Rajecki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
0-3 → 1-3
S. Lamens
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rajecki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Rajecki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Rajecki
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
B. Andreescu
vs P. Hercog
Slam Wimbledon
B. Andreescu
0
6
0
P. Hercog
•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Hercog
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
P. Hercog
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
P. Hercog
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Hercog
None-None
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M. Timofeeva
vs W. Osuigwe
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ore: 12:00am
J. Riera
vs D. Britton
Slam Wimbledon
J. Riera
2
6
6
D. Britton
6
2
4
Vincitore: J. Riera
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Britton
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Britton
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Riera
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Britton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Britton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
J. Riera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Britton
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
J. Riera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
D. Britton
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Riera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
J. Riera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
D. Britton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Britton
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
C. Brace
vs K. Day
Slam Wimbledon
C. Brace
4
3
K. Day [32]
6
6
Vincitore: K. Day
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Brace
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
K. Day
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
C. Brace
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
K. Day
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Brace
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
K. Day
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Brace
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Day
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
K. Day
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
C. Brace
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
K. Day
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
C. Brace
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
K. Day
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Brace
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
K. Day
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Brace
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Y. Miyazaki
vs E. Yaneva
Slam Wimbledon
Y. Miyazaki
•
0
2
E. Yaneva
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Yaneva
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
A. Rus
vs V. Podrez
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
T. Grant
vs T. Preston
Slam Wimbledon
T. Grant
6
2
6
T. Preston [18]
1
6
4
Vincitore: T. Grant
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
T. Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Preston
0-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
T. Grant
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
T. Preston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
T. Preston
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Preston
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
T. Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
T. Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Grant
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Preston
None-None
0-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Y. Ma
vs E. Andreeva
Slam Wimbledon
Y. Ma
0
3
E. Andreeva
6
6
Vincitore: E. Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Andreeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
E. Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
E. Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Y. Ma
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
E. Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
E. Andreeva
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
S. Hunter
vs S. Costoulas
Slam Wimbledon
S. Hunter
7
6
S. Costoulas
5
4
Vincitore: S. Hunter
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hunter
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
S. Costoulas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
S. Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Costoulas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
S. Hunter
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
S. Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Hunter
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Monnet
vs T. Prozorova
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
L. Sun
vs L. Klimovicova
Slam Wimbledon
L. Sun [9]
7
7
L. Klimovicova
6
5
Vincitore: L. Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Klimovicova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
L. Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
L. Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Sun
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Sun
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
L. Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
L. Klimovicova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
L. Klimovicova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Klimovicova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Klimovicova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
L. Klimovicova
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
L. Giovannini
vs L. Stefanini
Slam Wimbledon
L. Giovannini
6
6
L. Stefanini
7
7
Vincitore: L. Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
L. Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
L. Giovannini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
L. Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Giovannini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Giovannini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-A
2-2 → 2-3
L. Giovannini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
L. Giovannini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
L. Stefanini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
L. Giovannini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
L. Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Sasnovich
vs K. Dunne
Slam Wimbledon
A. Sasnovich [15]
•
15
0
K. Dunne
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Dunne
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
E. McDonald
vs E. Kalieva
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 12:00am
L. Pigossi
vs O. Dodin
Slam Wimbledon
L. Pigossi
5
4
O. Dodin
7
6
Vincitore: O. Dodin
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Dodin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
L. Pigossi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Pigossi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
O. Dodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
L. Pigossi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Pigossi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
L. Pigossi
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
M. Inglis
vs L. Bronzetti
Slam Wimbledon
M. Inglis
3
6
4
L. Bronzetti [20]
6
3
6
Vincitore: L. Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Inglis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
L. Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 2-5
M. Inglis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
M. Inglis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Inglis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
L. Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Inglis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
L. Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Bronzetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Bronzetti
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
P. Iatcenko
vs L. Romero Gormaz
Slam Wimbledon
P. Iatcenko
0
6
1
L. Romero Gormaz
•
0
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Romero Gormaz
1-1 → 1-2
P. Iatcenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Iatcenko
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
L. Romero Gormaz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 5-0
P. Iatcenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
L. Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
L. Romero Gormaz
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
J. Grabher
vs M. Bolkvadze
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00am
N. Noha Akugue
vs L. Pigato
Slam Wimbledon
N. Noha Akugue
7
6
L. Pigato [28]
6
3
Vincitore: N. Noha Akugue
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Noha Akugue
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
L. Pigato
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
N. Noha Akugue
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Pigato
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
N. Noha Akugue
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
L. Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
N. Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
L. Pigato
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
L. Pigato
None-None
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
K. Kawa
vs S. Bandecchi
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
6
6
S. Bandecchi
1
3
Vincitore: K. Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bandecchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
K. Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Bandecchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Bandecchi
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
K. Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bandecchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
2-0 → 3-0
Z. Bai
vs T. Zidansek
Slam Wimbledon
Z. Bai
40
6
3
T. Zidansek [26]
•
0
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
T. Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
T. Zidansek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Z. Bai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
T. Zidansek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Z. Bai
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
T. Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bai
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
T. Zidansek
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Z. Bai
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
T. Zidansek
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
R. Sramkova
vs V. Hruncakova
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
N. Brancaccio
vs A. Lazaro Garcia
Slam Wimbledon
N. Brancaccio
3
4
A. Lazaro Garcia
6
6
Vincitore: A. Lazaro Garcia
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Lazaro Garcia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Lazaro Garcia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
N. Brancaccio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Lazaro Garcia
2-3 → 3-3
N. Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Lazaro Garcia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Lazaro Garcia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
N. Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lazaro Garcia
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Lazaro Garcia
2-4 → 3-4
A. Lazaro Garcia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
A. Lazaro Garcia
1-1 → 2-1
A. Lazaro Garcia
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
A. Fita Boluda
vs L. Gjorcheska
Slam Wimbledon
A. Fita Boluda
2
4
L. Gjorcheska
6
6
Vincitore: L. Gjorcheska
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fita Boluda
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
L. Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
A. Fita Boluda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
L. Gjorcheska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fita Boluda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
L. Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
L. Gjorcheska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Fita Boluda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
L. Gjorcheska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Fita Boluda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Gjorcheska
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
E. Gorgodze
vs V. Valdmannova
Slam Wimbledon
E. Gorgodze
•
15
6
5
V. Valdmannova
0
2
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Valdmannova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Gorgodze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
V. Valdmannova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
E. Gorgodze
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
V. Valdmannova
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Valdmannova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
E. Gorgodze
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
V. Valdmannova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
E. Gorgodze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
V. Valdmannova
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Y. Ku
vs T. Kostovic
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 12:00am
D. Salkova
vs I. Shymanovich
Slam Wimbledon
D. Salkova [13]
6
6
4
I. Shymanovich
7
3
6
Vincitore: I. Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Shymanovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Salkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
I. Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Salkova
0-15
0-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
I. Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
D. Salkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
I. Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
D. Salkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2-3*
3-3*
4*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
D. Salkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
D. Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
D. Salkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
I. Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
D. Salkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
D. Salkova
None-None
15-0
15-15
15-30
40-30
0-0 → 1-0
D. Semenistaja
vs A. Siskova
Slam Wimbledon
D. Semenistaja [6]
0
7
1
4
A. Siskova
•
0
6
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Siskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
A. Siskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
A. Siskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Semenistaja
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
A. Siskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 1-5
A. Siskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
1-2 → 1-3
A. Siskova
15-0
15-15
40-15
40-30
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
A. Siskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
D. Semenistaja
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
D. Semenistaja
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Siskova
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
X. You
vs L. Jeanjean
Il match deve ancora iniziare
J. Vandromme
vs Y. Yuan
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 12:00am
H. Tan vs M. Pohankova
Slam Wimbledon
H. Tan
7
2
6
M. Pohankova
6
6
1
Vincitore: H. Tan
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Pohankova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
H. Tan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Pohankova
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
H. Tan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Tan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
M. Pohankova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Pohankova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
H. Tan
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6*-1
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
M. Pohankova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
H. Tan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
M. Pohankova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
H. Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Tan
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
K. Quevedo
vs S. Ishii
Slam Wimbledon
K. Quevedo [7]
6
6
S. Ishii
0
3
Vincitore: K. Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Ishii
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
K. Quevedo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
S. Ishii
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Ishii
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Ishii
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
K. Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Ishii
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
K. Quevedo
None-None
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
P. Kudermetova
vs J. Ponchet
Slam Wimbledon
P. Kudermetova [11]
A
1
3
J. Ponchet
•
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
P. Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Ponchet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Ponchet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
P. Kudermetova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
P. Kudermetova
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Ponchet
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
M. Carle
vs L. Havlickova
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 12:00am
F. Crawley
vs H. Sakatsume
Slam Wimbledon
F. Crawley
7
4
7
H. Sakatsume [19]
5
6
6
Vincitore: F. Crawley
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
F. Crawley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
F. Crawley
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
H. Sakatsume
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
F. Crawley
30-30
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
F. Crawley
15-0
30-0
30-15
40-15
30-30
1-2 → 2-2
H. Sakatsume
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Crawley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
H. Sakatsume
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Crawley
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
H. Sakatsume
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
H. Sakatsume
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
F. Crawley
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
H. Sakatsume
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Crawley
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
F. Crawley
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
H. Sakatsume
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Sakatsume
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
F. Crawley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
H. Sakatsume
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
P. Hon
vs N. Hibino
Slam Wimbledon
P. Hon
2
2
N. Hibino
6
6
Vincitore: N. Hibino
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Hon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
N. Hibino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
N. Hibino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
P. Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Hibino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
2-5 → 2-6
N. Hibino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
P. Hon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
N. Hibino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Hon
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
M. Hontama
vs A. Urhobo
Slam Wimbledon
M. Hontama
None
0
A. Urhobo
•
None
0
H. Kinoshita
vs V. Tomova
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 12:00am
C. Naef
vs J. Garland
Slam Wimbledon
C. Naef
6
5
4
J. Garland
3
7
6
Vincitore: J. Garland
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Garland
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Naef
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
J. Garland
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Naef
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Naef
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Naef
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Naef
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Garland
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Naef
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
J. Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
C. Naef
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Garland
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Garland
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
C. Naef
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Garland
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Garland
None-None
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
V. Lepchenko
vs A. Gasanova
Slam Wimbledon
V. Lepchenko
0
6
1
5
A. Gasanova
•
0
2
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Gasanova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Gasanova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
V. Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Gasanova
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
V. Lepchenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Gasanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
V. Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Lepchenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
A. Gasanova
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
A. Gasanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
V. Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gasanova
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
V. Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
4-2 → 5-2
V. Lepchenko
None-None
0-15
0-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
A. Friedsam
vs C. Ngounoue
Il match deve ancora iniziare
T. Rakotomanga Rajaonah
vs C. Lee
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
A. Koevermans
vs M. Sawangkaew
Slam Wimbledon
A. Koevermans
3
6
4
M. Sawangkaew
6
1
6
Vincitore: M. Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Koevermans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
M. Sawangkaew
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Koevermans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
A. Koevermans
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Koevermans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Sawangkaew
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Koevermans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Koevermans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
A. Koevermans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Koevermans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sawangkaew
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
A. Koevermans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Sawangkaew
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 0-1
D. Papamichail
vs C. Liu
Slam Wimbledon
D. Papamichail
2
1
C. Liu
6
6
Vincitore: C. Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
D. Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
C. Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
D. Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Papamichail
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
D. Papamichail
15-0
15-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
D. Papamichail
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
C. Liu
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
K. Volynets
vs L. Samson
Slam Wimbledon
K. Volynets [5]
3*
6
L. Samson
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
L. Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
K. Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
L. Samson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
K. Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
K. Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
L. Samson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
K. Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Samson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
K. Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Barthel
vs L. Zhu
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 12:00am
K. Cross
vs M. Stoiana
Slam Wimbledon
K. Cross
3
4
M. Stoiana [25]
6
6
Vincitore: M. Stoiana
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Stoiana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
K. Cross
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Stoiana
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Stoiana
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
K. Cross
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Stoiana
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
K. Cross
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
K. Cross
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
0-3 → 1-3
K. Cross
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Stoiana
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
A. Tubello
vs E. Pridankina
Slam Wimbledon
A. Tubello
2
0
E. Pridankina
6
6
Vincitore: E. Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
A. Tubello
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
40-A
0-2 → 0-3
E. Pridankina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Tubello
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Tubello
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Tubello
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
A. Rame
vs C. Werner
Slam Wimbledon
A. Rame
0
3
7
2
C. Werner
•
0
6
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rame
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
C. Werner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
A. Rame
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Werner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
C. Werner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
A. Rame
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Werner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Rame
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
C. Werner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Werner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Rame
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Rame
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Werner
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
C. Dolehide
vs R. Montgomery
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
G. Minnen vs F. Ferro
Slam Wimbledon
G. Minnen
6
6
F. Ferro
3
1
Vincitore: G. Minnen
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
G. Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
F. Ferro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
G. Minnen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Ferro
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
G. Minnen
None-None
0-15
30-15
40-30
0-0 → 1-0
D. Galfi
vs F. Jorge
Slam Wimbledon
D. Galfi [10]
6
3
F. Jorge
7
6
Vincitore: F. Jorge
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Jorge
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
D. Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
F. Jorge
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
F. Jorge
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
F. Jorge
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
F. Jorge
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
D. Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
D. Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
F. Jorge
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Jorge
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Galfi
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R. Masarova
vs J. Teichmann
Slam Wimbledon
R. Masarova
6
4
J. Teichmann [24]
7
6
Vincitore: J. Teichmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Teichmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
R. Masarova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1-4*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
R. Masarova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
J. Teichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
R. Masarova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Teichmann
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
R. Masarova
None-None
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
L. Radivojevic
vs M. Bassols Ribera
Slam Wimbledon
L. Radivojevic
15
0
M. Bassols Ribera
•
15
0
Court 18 – Ore: 12:00am
G. Maristany Zuleta De Reales
vs J. Ortenzi
Slam Wimbledon
K. Sebov
4
6
6
J. Ortenzi
6
3
2
Vincitore: K. Sebov
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Ortenzi
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
J. Ortenzi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Sebov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Ortenzi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
K. Sebov
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Ortenzi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
K. Sebov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mikulskyte
vs C. Zhao
Slam Wimbledon
J. Mikulskyte
6
7
C. Zhao
3
6
Vincitore: J. Mikulskyte
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
C. Zhao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. Mikulskyte
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
J. Mikulskyte
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
C. Zhao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
J. Mikulskyte
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
C. Zhao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mikulskyte
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
C. Zhao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. Mikulskyte
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
C. Zhao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
C. Zhao
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Mikulskyte
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Mikulskyte
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
E. Mandlik
vs A. Charaeva
Slam Wimbledon
E. Mandlik
0
1
A. Charaeva [22]
•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Mandlik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Charaeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
E. Mandlik
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
X. Wang
vs H. Guo
Il match deve ancora iniziare
Derby italo argentino Stefanini/Giovannini vinto bene dall’italiana.
Vrava erika andreeva.
Bene Grant e Bronzetti, vediamo se Stefanini le seguirà a ruota
Il gioco di Grant potrebbe rendere tantissimo sull’erba .
Magari sarà la sorpresona del torneo …
Intanto arriviamoci !!!
Mi amareggia doverla vedere annaspare in questi bassifondi ed al tempo stesso mi commuove constatare come non si rassegni alla sorte avversa e cerchi sempre con tutte le sue forze di risalire la corrente e la china come una salmona dei freddi fiumi (ammesso che ce ne siano: confesso la mia ignoranza al riguardo, ma immagino ci siano) canadesi…
A chi mi sto riferendo?
Ma alla Andreescu, naturalmente!
Forza Bianca!
Brava tyra caterina grant.
C’è anche Giudi Garland?
Risorta e passata dalla ribalta dei palcoscenici musicali a quella delle arene tennistiche?
Certe tenniste come Brancaccio se lo meritano, perché sembra che vengano tanto per… probabilmente non ci credono già in parte loro,o non hanno ambizione,gioca Modena, Brescia, Foggia e poi si presenta alle qualificazioni su erba,mahhh.
Ma non ti stuzzica provarci? facendo un programma di preparazione adeguato.
Cosa ci si viene a fare?
Vabbè, perplessità.
Bravissima Caterina!
Buona partita e bella vittoria di Caterina contro un’avversaria forte.
L’ostacolo più difficile per qualificarsi è superato.
Ma la strada è ancora lunga.
Qualche (purtroppo rara) volta, è anche bello leggere quello che scrivi. Già il tuo commento successivo fa ****re.
Nessuno ebbe la premura di avvicinarsi per dirmi: “Gaz,guarda che questo sarà un primo turno,tra 7 anni,delle qualificazioni di Wimbledon”.
Akugue – Pigato,e come passa il tempo.
L’edizione del Bonfiglio 2019 è stata quella nella quale c’era già una vincitrice preannunciata, come poche volte ricordo è successo: Clara Tauson.
Un anno più grande dalla semifinale dell’anno prima,e nel frattempo veniva dagli AO vinti e dai primi tornei professionistici vinti,tra cui anche un W60, ovviamente anche in queste pagine ricordo che c’era sorpresa per la presenza ancora di Tauson a Milano.
Programmata come primo match alle 9 sul campo 1,mi presentai con un’oretta di ritardo, comunque con la certezza di vedere qualcosa, quando arrivai stavano già facendo palleggio pre match quelle del successivo successivo,una neretta di Germania e Pigato,”Caspita! Ha già chiuso la Tauson”
La Tauson si presentò, giustamente,senza più motivazioni per i tornei juniores,fu infatti quello il suo ultimo evento,non partecipò neanche al RG imminente e agli slam successivi,aveva perso nel giro di un’oretta per mano di Monnet, anch’essa oggi in campo.
La Pigato vinse quel match, prima di perdere al turno successivo per mano di un’americana: Emma Navarro