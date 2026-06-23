Wimbledon 2026 - Day 2 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bronzetti e Stefanini avanti nelle qualificazioni . Grant passa il primo turno. Fuori Pigato e Brancaccio

23/06/2026 16:46 13 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

Wimbledon, Bronzetti e Stefanini avanti nelle qualificazioni
Lucia Bronzetti approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2026. La tennista azzurra, numero 127 del mondo e testa di serie numero 20 del seeding, ha superato all’esordio sull’erba l’australiana Maddison Inglis, numero 148 WTA, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo 2 ore e 5 minuti di gioco.

La 27enne riminese, reduce dalla finale persa nel WTA 125 di Modena contro Katarzyna Kawa, ha saputo gestire una partita complicata, reagendo dopo il secondo set e chiudendo con maggiore solidità nel parziale decisivo.

Al secondo turno Bronzetti affronterà la lituana Justina Mikulskyte, numero 243 WTA, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso il tabellone principale dei Championships.

Buone notizie anche da Lucrezia Stefanini, che ha superato Luisina Giovannini al termine di una partita molto combattuta, vinta con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5). L’azzurra è stata brava a gestire entrambi i tie-break, trovando i punti migliori nei momenti più delicati.

Al secondo turno Stefanini sfiderà la polacca Katarzyna Kawa, testa di serie numero 14 delle qualificazioni. Per l’Italia arrivano così tre successi preziosi da Roehampton.

Grant passa il primo turno delle qualificazioni: fuori Pigato e Brancaccio
Esordio dolceamaro per le italiane nelle qualificazioni di Wimbledon, in corso sui campi di Roehampton. La buona notizia arriva da Tyra Caterina Grant, che ha superato il primo turno battendo l’australiana Taylah Preston, numero 119 del mondo, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4.
Per l’azzurra, attualmente numero 173 del ranking WTA, si trattava del primo match sull’erba nel circuito maggiore. Un debutto non semplice, ma affrontato con personalità da una giocatrice che conosce bene il contesto londinese grazie agli ottimi risultati ottenuti a livello juniores.
Grant vanta infatti un percorso importante tra le giovani: 5 titoli in singolare e 9 in doppio. Tra questi spiccano tre titoli Slam in doppio, l’ultimo conquistato proprio ai Junior Championships di Wimbledon 2024 insieme all’amica Iva Jovic.

La stagione di Grant resta in forte crescita. L’azzurra ha vinto il W35 di Santa Margherita di Pula ad aprile, ha raggiunto il secondo turno nei WTA 1000 di Madrid e Roma e a maggio ha conquistato il titolo al W75 di Kosice, prima di arrivare in finale al WTA 125 di Foggia.

Ora per lei si apre la possibilità di continuare la corsa verso il tabellone principale dei Championships. Al secondo turno delle qualificazioni affronterà la taiwanese Joanna Garland, numero 188 del mondo.

out invece per Lisa Pigato e Nuria Brancaccio, entrambe eliminate all’esordio. Pigato si è arresa alla tedesca Noma Noha Akugue, mentre Brancaccio è stata battuta dalla spagnola Andrea Lazaro Garcia. Per entrambe il sogno di entrare nel main draw di Wimbledon dovrà attendere almeno un altro anno.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  23 Giugno 2026

21°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi soleggiato per tutto il pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 23 Giugno
08:00
23°
09:00
26°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
35°
17:00
36°
22:00
30°
⚠  Allerta arancione calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 23 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
WIM Q1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quali Q1
🌿  Erba

Show Court 1 – Ore: 12:00am
M. Uchijima JPN vs E. Adeshina GBR

Slam Wimbledon
M. Uchijima [8]
1
6
5
E. Adeshina
6
3
7
Vincitore: E. Adeshina
Mostra dettagli

L. Fruhvirtova CZE vs E. Jones AUS

Slam Wimbledon
L. Fruhvirtova
2
1
E. Jones [29]
6
6
Vincitore: E. Jones
Mostra dettagli

A. Krueger USA vs G. Knutson CZE

Slam Wimbledon
A. Krueger [2]
30
7
3
G. Knutson
0
5
3
Mostra dettagli

H. Watson GBR vs M. Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Ore: 12:00am
A. Korneeva IOA vs A. Shubladze IOA

Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
2
7
6
A. Shubladze
6
6
3
Vincitore: A. Korneeva
Mostra dettagli

A. Rajecki GBR vs S. Lamens NED

Slam Wimbledon
A. Rajecki
3
5
S. Lamens [27]
6
7
Vincitore: S. Lamens
Mostra dettagli

B. Andreescu CAN vs P. Hercog SLO

Slam Wimbledon
B. Andreescu
0
6
0
P. Hercog
0
4
0
Mostra dettagli

M. Timofeeva UZB vs W. Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – Ore: 12:00am
J. Riera ARG vs D. Britton GBR
Slam Wimbledon
J. Riera
2
6
6
D. Britton
6
2
4
Vincitore: J. Riera
Mostra dettagli

C. Brace CAN vs K. Day USA

Slam Wimbledon
C. Brace
4
3
K. Day [32]
6
6
Vincitore: K. Day
Mostra dettagli

Y. Miyazaki GBR vs E. Yaneva BUL

Slam Wimbledon
Y. Miyazaki
0
2
E. Yaneva
0
5
Mostra dettagli

A. Rus NED vs V. Podrez UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 12:00am
T. Grant ITA vs T. Preston AUS
Slam Wimbledon
T. Grant
6
2
6
T. Preston [18]
1
6
4
Vincitore: T. Grant
Mostra dettagli

Y. Ma CHN vs E. Andreeva IOA

Slam Wimbledon
Y. Ma
0
3
E. Andreeva
6
6
Vincitore: E. Andreeva
Mostra dettagli

S. Hunter AUS vs S. Costoulas BEL

Slam Wimbledon
S. Hunter
7
6
S. Costoulas
5
4
Vincitore: S. Hunter
Mostra dettagli

C. Monnet FRA vs T. Prozorova IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 12:00am
L. Sun NZL vs L. Klimovicova POL
Slam Wimbledon
L. Sun [9]
7
7
L. Klimovicova
6
5
Vincitore: L. Sun
Mostra dettagli

L. Giovannini ARG vs L. Stefanini ITA

Slam Wimbledon
L. Giovannini
6
6
L. Stefanini
7
7
Vincitore: L. Stefanini
Mostra dettagli

A. Sasnovich IOA vs K. Dunne GBR

Slam Wimbledon
A. Sasnovich [15]
15
0
K. Dunne
15
1
Mostra dettagli

E. McDonald GBR vs E. Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 12:00am
L. Pigossi BRA vs O. Dodin FRA
Slam Wimbledon
L. Pigossi
5
4
O. Dodin
7
6
Vincitore: O. Dodin
Mostra dettagli

M. Inglis AUS vs L. Bronzetti ITA

Slam Wimbledon
M. Inglis
3
6
4
L. Bronzetti [20]
6
3
6
Vincitore: L. Bronzetti
Mostra dettagli

P. Iatcenko IOA vs L. Romero Gormaz ESP

Slam Wimbledon
P. Iatcenko
0
6
1
L. Romero Gormaz
0
0
3
Mostra dettagli

J. Grabher AUT vs M. Bolkvadze GEO

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00am
N. Noha Akugue GER vs L. Pigato ITA
Slam Wimbledon
N. Noha Akugue
7
6
L. Pigato [28]
6
3
Vincitore: N. Noha Akugue
Mostra dettagli

K. Kawa POL vs S. Bandecchi SUI

Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
6
6
S. Bandecchi
1
3
Vincitore: K. Kawa
Mostra dettagli

Z. Bai CHN vs T. Zidansek SLO

Slam Wimbledon
Z. Bai
40
6
3
T. Zidansek [26]
0
2
5
Mostra dettagli

R. Sramkova SVK vs V. Hruncakova SVK

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
N. Brancaccio ITA vs A. Lazaro Garcia ESP
Slam Wimbledon
N. Brancaccio
3
4
A. Lazaro Garcia
6
6
Vincitore: A. Lazaro Garcia
Mostra dettagli

A. Fita Boluda ESP vs L. Gjorcheska MKD

Slam Wimbledon
A. Fita Boluda
2
4
L. Gjorcheska
6
6
Vincitore: L. Gjorcheska
Mostra dettagli

E. Gorgodze GEO vs V. Valdmannova CZE

Slam Wimbledon
E. Gorgodze
15
6
5
V. Valdmannova
0
2
6
Mostra dettagli

Y. Ku KOR vs T. Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 12:00am
D. Salkova CZE vs I. Shymanovich IOA
Slam Wimbledon
D. Salkova [13]
6
6
4
I. Shymanovich
7
3
6
Vincitore: I. Shymanovich
Mostra dettagli

D. Semenistaja LAT vs A. Siskova CZE

Slam Wimbledon
D. Semenistaja [6]
0
7
1
4
A. Siskova
0
6
6
4
Mostra dettagli

X. You CHN vs L. Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme BEL vs Y. Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 12:00am
H. Tan FRA vs M. Pohankova SVK

Slam Wimbledon
H. Tan
7
2
6
M. Pohankova
6
6
1
Vincitore: H. Tan
Mostra dettagli

K. Quevedo ESP vs S. Ishii JPN

Slam Wimbledon
K. Quevedo [7]
6
6
S. Ishii
0
3
Vincitore: K. Quevedo
Mostra dettagli

P. Kudermetova UZB vs J. Ponchet FRA

Slam Wimbledon
P. Kudermetova [11]
A
1
3
J. Ponchet
40
6
2
Mostra dettagli

M. Carle ARG vs L. Havlickova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 12:00am
F. Crawley USA vs H. Sakatsume JPN
Slam Wimbledon
F. Crawley
7
4
7
H. Sakatsume [19]
5
6
6
Vincitore: F. Crawley
Mostra dettagli

P. Hon AUS vs N. Hibino JPN

Slam Wimbledon
P. Hon
2
2
N. Hibino
6
6
Vincitore: N. Hibino
Mostra dettagli

M. Hontama JPN vs A. Urhobo USA

Slam Wimbledon
M. Hontama
None
0
A. Urhobo
None
0
Mostra dettagli

H. Kinoshita JPN vs V. Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 12:00am
C. Naef SUI vs J. Garland TPE
Slam Wimbledon
C. Naef
6
5
4
J. Garland
3
7
6
Vincitore: J. Garland
Mostra dettagli

V. Lepchenko USA vs A. Gasanova IOA

Slam Wimbledon
V. Lepchenko
0
6
1
5
A. Gasanova
0
2
6
5
Mostra dettagli

A. Friedsam GER vs C. Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare

T. Rakotomanga Rajaonah FRA vs C. Lee USA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00am
A. Koevermans NED vs M. Sawangkaew THA
Slam Wimbledon
A. Koevermans
3
6
4
M. Sawangkaew
6
1
6
Vincitore: M. Sawangkaew
Mostra dettagli

D. Papamichail GRE vs C. Liu USA

Slam Wimbledon
D. Papamichail
2
1
C. Liu
6
6
Vincitore: C. Liu
Mostra dettagli

K. Volynets USA vs L. Samson CZE

Slam Wimbledon
K. Volynets [5]
3*
6
L. Samson
3
6
Mostra dettagli

M. Barthel GER vs L. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 16 – Ore: 12:00am
K. Cross CAN vs M. Stoiana USA
Slam Wimbledon
K. Cross
3
4
M. Stoiana [25]
6
6
Vincitore: M. Stoiana
Mostra dettagli

A. Tubello FRA vs E. Pridankina IOA

Slam Wimbledon
A. Tubello
2
0
E. Pridankina
6
6
Vincitore: E. Pridankina
Mostra dettagli

A. Rame FRA vs C. Werner GER

Slam Wimbledon
A. Rame
0
3
7
2
C. Werner
0
6
5
3
Mostra dettagli

C. Dolehide USA vs R. Montgomery USA

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
G. Minnen BEL vs F. Ferro FRA

Slam Wimbledon
G. Minnen
6
6
F. Ferro
3
1
Vincitore: G. Minnen
Mostra dettagli

D. Galfi HUN vs F. Jorge POR

Slam Wimbledon
D. Galfi [10]
6
3
F. Jorge
7
6
Vincitore: F. Jorge
Mostra dettagli

R. Masarova SUI vs J. Teichmann SUI

Slam Wimbledon
R. Masarova
6
4
J. Teichmann [24]
7
6
Vincitore: J. Teichmann
Mostra dettagli

L. Radivojevic SRB vs M. Bassols Ribera ESP

Slam Wimbledon
L. Radivojevic
15
0
M. Bassols Ribera
15
0
Mostra dettagli




Court 18 – Ore: 12:00am
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs J. Ortenzi ARG
Slam Wimbledon
K. Sebov
4
6
6
J. Ortenzi
6
3
2
Vincitore: K. Sebov
Mostra dettagli

J. Mikulskyte LTU vs C. Zhao CAN

Slam Wimbledon
J. Mikulskyte
6
7
C. Zhao
3
6
Vincitore: J. Mikulskyte
Mostra dettagli

E. Mandlik USA vs A. Charaeva IOA

Slam Wimbledon
E. Mandlik
0
1
A. Charaeva [22]
0
2
Mostra dettagli

X. Wang CHN vs H. Guo CHN

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giambitto 23-06-2026 16:42

Derby italo argentino Stefanini/Giovannini vinto bene dall’italiana.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 23-06-2026 16:15

Vrava erika andreeva.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 23-06-2026 15:59

Bene Grant e Bronzetti, vediamo se Stefanini le seguirà a ruota

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 23-06-2026 15:47

Il gioco di Grant potrebbe rendere tantissimo sull’erba .

Magari sarà la sorpresona del torneo …

Intanto arriviamoci !!!

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 23-06-2026 14:43

Mi amareggia doverla vedere annaspare in questi bassifondi ed al tempo stesso mi commuove constatare come non si rassegni alla sorte avversa e cerchi sempre con tutte le sue forze di risalire la corrente e la china come una salmona dei freddi fiumi (ammesso che ce ne siano: confesso la mia ignoranza al riguardo, ma immagino ci siano) canadesi…
A chi mi sto riferendo?
Ma alla Andreescu, naturalmente!
Forza Bianca!

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mattia saracino (Guest) 23-06-2026 14:06

Brava tyra caterina grant.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 23-06-2026 14:01

C’è anche Giudi Garland?
Risorta e passata dalla ribalta dei palcoscenici musicali a quella delle arene tennistiche?

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 23-06-2026 14:01

Certe tenniste come Brancaccio se lo meritano, perché sembra che vengano tanto per… probabilmente non ci credono già in parte loro,o non hanno ambizione,gioca Modena, Brescia, Foggia e poi si presenta alle qualificazioni su erba,mahhh.
Ma non ti stuzzica provarci? facendo un programma di preparazione adeguato.
Cosa ci si viene a fare?
Vabbè, perplessità.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 23-06-2026 13:59

Bravissima Caterina!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Grifo999 23-06-2026 13:56

Buona partita e bella vittoria di Caterina contro un’avversaria forte.
L’ostacolo più difficile per qualificarsi è superato.
Ma la strada è ancora lunga.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
etberit 23-06-2026 13:43

Scritto da Gaz
Akugue – Pigato,e come passa il tempo.
L’edizione del Bonfiglio 2019 è stata quella nella quale c’era già una vincitrice preannunciata, come poche volte ricordo è successo: Clara Tauson.
Un anno più grande dalla semifinale dell’anno prima,e nel frattempo veniva dagli AO vinti e dai primi tornei professionistici vinti,tra cui anche un W60, ovviamente anche in queste pagine ricordo che c’era sorpresa per la presenza ancora di Tauson a Milano.
Programmata come primo match alle 9 sul campo 1,mi presentai con un’oretta di ritardo, comunque con la certezza di vedere qualcosa, quando arrivai stavano già facendo palleggio pre match quelle del successivo successivo,una neretta di Germania e Pigato,”Caspita! Ha già chiuso la Tauson”
La Tauson si presentò, giustamente,senza più motivazioni per i tornei juniores,fu infatti quello il suo ultimo evento,non partecipò neanche al RG imminente e agli slam successivi,aveva perso nel giro di un’oretta per mano di Monnet, anch’essa oggi in campo.
La Pigato vinse quel match, prima di perdere al turno successivo per mano di un’americana: Emma Navarro

Qualche (purtroppo rara) volta, è anche bello leggere quello che scrivi. Già il tuo commento successivo fa ****re.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 23-06-2026 09:48

Scritto da Gaz
Akugue – Pigato,e come passa il tempo.
L’edizione del Bonfiglio 2019 è stata quella nella quale c’era già una vincitrice preannunciata, come poche volte ricordo è successo: Clara Tauson.
Un anno più grande dalla semifinale dell’anno prima,e nel frattempo veniva dagli AO vinti e dai primi tornei professionistici vinti,tra cui anche un W60, ovviamente anche in queste pagine ricordo che c’era sorpresa per la presenza ancora di Tauson a Milano.
Programmata come primo match alle 9 sul campo 1,mi presentai con un’oretta di ritardo, comunque con la certezza di vedere qualcosa, quando arrivai stavano già facendo palleggio pre match quelle del successivo successivo,una neretta di Germania e Pigato,”Caspita! Ha già chiuso la Tauson”
La Tauson si presentò, giustamente,senza più motivazioni per i tornei juniores,fu infatti quello il suo ultimo evento,non partecipò neanche al RG imminente e agli slam successivi,aveva perso nel giro di un’oretta per mano di Monnet, anch’essa oggi in campo.
La Pigato vinse quel match, prima di perdere al turno successivo per mano di un’americana: Emma Navarro

Nessuno ebbe la premura di avvicinarsi per dirmi: “Gaz,guarda che questo sarà un primo turno,tra 7 anni,delle qualificazioni di Wimbledon”.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 23-06-2026 09:42

Akugue – Pigato,e come passa il tempo.

L’edizione del Bonfiglio 2019 è stata quella nella quale c’era già una vincitrice preannunciata, come poche volte ricordo è successo: Clara Tauson.
Un anno più grande dalla semifinale dell’anno prima,e nel frattempo veniva dagli AO vinti e dai primi tornei professionistici vinti,tra cui anche un W60, ovviamente anche in queste pagine ricordo che c’era sorpresa per la presenza ancora di Tauson a Milano.
Programmata come primo match alle 9 sul campo 1,mi presentai con un’oretta di ritardo, comunque con la certezza di vedere qualcosa, quando arrivai stavano già facendo palleggio pre match quelle del successivo successivo,una neretta di Germania e Pigato,”Caspita! Ha già chiuso la Tauson”
La Tauson si presentò, giustamente,senza più motivazioni per i tornei juniores,fu infatti quello il suo ultimo evento,non partecipò neanche al RG imminente e agli slam successivi,aveva perso nel giro di un’oretta per mano di Monnet, anch’essa oggi in campo.
La Pigato vinse quel match, prima di perdere al turno successivo per mano di un’americana: Emma Navarro

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: etberit