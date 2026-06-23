Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bronzetti e Stefanini avanti nelle qualificazioni . Grant passa il primo turno. Fuori Pigato e Brancaccio

Wimbledon, Bronzetti e Stefanini avanti nelle qualificazioni

Lucia Bronzetti approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2026. La tennista azzurra, numero 127 del mondo e testa di serie numero 20 del seeding, ha superato all’esordio sull’erba l’australiana Maddison Inglis, numero 148 WTA, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo 2 ore e 5 minuti di gioco.

La 27enne riminese, reduce dalla finale persa nel WTA 125 di Modena contro Katarzyna Kawa, ha saputo gestire una partita complicata, reagendo dopo il secondo set e chiudendo con maggiore solidità nel parziale decisivo.

Al secondo turno Bronzetti affronterà la lituana Justina Mikulskyte, numero 243 WTA, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso il tabellone principale dei Championships.

Buone notizie anche da Lucrezia Stefanini, che ha superato Luisina Giovannini al termine di una partita molto combattuta, vinta con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5). L’azzurra è stata brava a gestire entrambi i tie-break, trovando i punti migliori nei momenti più delicati.

Al secondo turno Stefanini sfiderà la polacca Katarzyna Kawa, testa di serie numero 14 delle qualificazioni. Per l’Italia arrivano così tre successi preziosi da Roehampton.

Grant passa il primo turno delle qualificazioni: fuori Pigato e Brancaccio

Esordio dolceamaro per le italiane nelle qualificazioni di Wimbledon, in corso sui campi di Roehampton. La buona notizia arriva da Tyra Caterina Grant, che ha superato il primo turno battendo l’australiana Taylah Preston, numero 119 del mondo, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4.

Per l’azzurra, attualmente numero 173 del ranking WTA, si trattava del primo match sull’erba nel circuito maggiore. Un debutto non semplice, ma affrontato con personalità da una giocatrice che conosce bene il contesto londinese grazie agli ottimi risultati ottenuti a livello juniores.

Grant vanta infatti un percorso importante tra le giovani: 5 titoli in singolare e 9 in doppio. Tra questi spiccano tre titoli Slam in doppio, l’ultimo conquistato proprio ai Junior Championships di Wimbledon 2024 insieme all’amica Iva Jovic.

La stagione di Grant resta in forte crescita. L’azzurra ha vinto il W35 di Santa Margherita di Pula ad aprile, ha raggiunto il secondo turno nei WTA 1000 di Madrid e Roma e a maggio ha conquistato il titolo al W75 di Kosice, prima di arrivare in finale al WTA 125 di Foggia.

Ora per lei si apre la possibilità di continuare la corsa verso il tabellone principale dei Championships. Al secondo turno delle qualificazioni affronterà la taiwanese Joanna Garland, numero 188 del mondo.

out invece per Lisa Pigato e Nuria Brancaccio, entrambe eliminate all’esordio. Pigato si è arresa alla tedesca Noma Noha Akugue, mentre Brancaccio è stata battuta dalla spagnola Andrea Lazaro Garcia. Per entrambe il sogno di entrare nel main draw di Wimbledon dovrà attendere almeno un altro anno.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 23 Giugno 2026 ☀ 21°C Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi soleggiato per tutto il pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 23 Giugno 08:00 ⛅ 23° 09:00 ⛅ 26° 10:00 ☀ 28° 11:00 ☀ 30° 12:00 ☀ 31° 13:00 ☀ 33° 14:00 ☀ 34° 15:00 ☀ 35° 17:00 ☀ 36° 22:00 ☀ 30° ⚠ Allerta arancione calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al tardo pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 23 Giugno 🎾 Wimbledon · Qualificazioni 1° Turno Qualificazione · Erba WIM Q1 ☀ Soleggiato

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Show Court 1 – Ore: 12:00am

M. Uchijima vs E. Adeshina



Slam Wimbledon M. Uchijima [8] M. Uchijima [8] 1 6 5 E. Adeshina E. Adeshina 6 3 7 Vincitore: E. Adeshina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Uchijima 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Adeshina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 E. Adeshina 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. Uchijima 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 E. Adeshina 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Uchijima 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Adeshina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 E. Adeshina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Adeshina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 5-3 → 6-3 E. Adeshina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Adeshina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Adeshina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Adeshina 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Adeshina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 M. Uchijima 15-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 1-5 E. Adeshina 15-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Uchijima 0-15 15-15 40-A 0-3 → 0-4 E. Adeshina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Adeshina None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Fruhvirtova vs E. Jones



Slam Wimbledon L. Fruhvirtova L. Fruhvirtova 2 1 E. Jones [29] E. Jones [29] 6 6 Vincitore: E. Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 E. Jones 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 E. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 E. Jones 15-0 15-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Jones 15-0 15-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 E. Jones 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 E. Jones 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Fruhvirtova None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Krueger vs G. Knutson



Slam Wimbledon A. Krueger [2] • A. Krueger [2] 30 7 3 G. Knutson G. Knutson 0 5 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Krueger 15-0 30-0 3-3 G. Knutson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Krueger 0-15 0-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 G. Knutson 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 G. Knutson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Krueger 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Knutson 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Knutson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Krueger 0-15 30-15 40-30 4-4 → 5-4 G. Knutson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Knutson 30-0 3-2 → 3-3 A. Krueger 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Knutson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Knutson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Krueger None-None 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

H. Watson vs M. Sherif



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ore: 12:00am

A. Korneeva vs A. Shubladze



Slam Wimbledon A. Korneeva [3] A. Korneeva [3] 2 7 6 A. Shubladze A. Shubladze 6 6 3 Vincitore: A. Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Shubladze 15-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Korneeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Shubladze 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Shubladze 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Korneeva 0-15 0-40 15-40 2-1 → 2-2 A. Shubladze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Korneeva 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Shubladze 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Shubladze 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Korneeva 15-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Shubladze 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Shubladze 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Korneeva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Shubladze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Shubladze 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Shubladze 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Shubladze 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Shubladze 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 1-3 → 1-4 A. Shubladze 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Shubladze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Korneeva None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Rajecki vs S. Lamens



Slam Wimbledon A. Rajecki A. Rajecki 3 5 S. Lamens [27] S. Lamens [27] 6 7 Vincitore: S. Lamens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Rajecki 0-15 0-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Lamens 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Rajecki 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 S. Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Rajecki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Lamens 0-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Rajecki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Rajecki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 0-3 → 1-3 S. Lamens 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Rajecki 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Lamens 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Rajecki 15-0 15-15 15-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Lamens 15-0 30-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Rajecki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Rajecki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Lamens 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rajecki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 A. Rajecki None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Andreescu vs P. Hercog



Slam Wimbledon B. Andreescu B. Andreescu 0 6 0 P. Hercog • P. Hercog 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Hercog 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Andreescu 15-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Hercog None-None 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Timofeeva vs W. Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon J. Riera J. Riera 2 6 6 D. Britton D. Britton 6 2 4 Vincitore: J. Riera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Riera 15-0 30-0 5-4 → 6-4 D. Britton 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Riera 15-0 40-0 40-30 3-4 → 4-4 D. Britton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Riera 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Britton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Britton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Riera 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Britton 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Riera 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Britton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Britton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Riera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Britton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Riera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Britton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Riera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Britton 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 J. Riera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 D. Britton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Riera 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Britton 0-15 0-40 0-2 → 1-2 J. Riera 0-15 15-30 30-30 40-40 0-1 → 0-2 D. Britton None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Rieravs D. Britton

C. Brace vs K. Day



Slam Wimbledon C. Brace C. Brace 4 3 K. Day [32] K. Day [32] 6 6 Vincitore: K. Day Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Brace 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Brace 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Day 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Brace 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Day 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Brace 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Day 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Brace 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Day 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Brace 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 K. Day 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 C. Brace 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Day 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Brace 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Day 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Brace 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Day 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Brace None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Y. Miyazaki vs E. Yaneva



Slam Wimbledon Y. Miyazaki • Y. Miyazaki 0 2 E. Yaneva E. Yaneva 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Miyazaki 2-5 E. Yaneva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Y. Miyazaki 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 E. Yaneva 15-0 15-15 15-30 1-3 → 2-3 Y. Miyazaki 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Miyazaki 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Yaneva None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Rus vs V. Podrez



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon T. Grant T. Grant 6 2 6 T. Preston [18] T. Preston [18] 1 6 4 Vincitore: T. Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Preston 0-15 0-30 15-30 30-40 5-4 → 6-4 T. Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Preston 15-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 T. Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Preston 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Preston 15-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 T. Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Preston 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 T. Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Preston 0-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Grant 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 T. Preston 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Preston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Preston 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Preston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 T. Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 T. Preston 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 T. Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Preston 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Preston None-None 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

T. Grantvs T. Preston

Y. Ma vs E. Andreeva



Slam Wimbledon Y. Ma Y. Ma 0 3 E. Andreeva E. Andreeva 6 6 Vincitore: E. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Y. Ma 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Y. Ma 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Y. Ma 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Y. Ma 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Y. Ma 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Y. Ma 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Y. Ma 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Andreeva None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Hunter vs S. Costoulas



Slam Wimbledon S. Hunter S. Hunter 7 6 S. Costoulas S. Costoulas 5 4 Vincitore: S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Hunter 15-0 30-0 5-4 → 6-4 S. Costoulas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Costoulas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Costoulas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Costoulas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Costoulas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Hunter 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Costoulas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Costoulas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Hunter 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Costoulas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Hunter 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Costoulas 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 S. Hunter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Hunter 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Costoulas None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

C. Monnet vs T. Prozorova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon L. Sun [9] L. Sun [9] 7 7 L. Klimovicova L. Klimovicova 6 5 Vincitore: L. Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Klimovicova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Klimovicova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Klimovicova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Sun 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Klimovicova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Klimovicova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Sun 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Klimovicova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sun 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Klimovicova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Sun 15-0 15-15 30-15 4-5 → 5-5 L. Klimovicova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Klimovicova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Sun 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Klimovicova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sun 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Klimovicova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Sun 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Klimovicova None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

L. Sunvs L. Klimovicova

L. Giovannini vs L. Stefanini



Slam Wimbledon L. Giovannini L. Giovannini 6 6 L. Stefanini L. Stefanini 7 7 Vincitore: L. Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Giovannini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Giovannini 15-0 15-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Giovannini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Stefanini 0-15 15-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Giovannini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-A 2-2 → 2-3 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 L. Giovannini 0-15 15-15 30-15 40-30 0-2 → 1-2 L. Stefanini 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Giovannini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 L. Giovannini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Giovannini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Giovannini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Stefanini 0-15 15-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Giovannini 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Stefanini 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Giovannini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Giovannini 15-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 L. Stefanini None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Sasnovich vs K. Dunne



Slam Wimbledon A. Sasnovich [15] • A. Sasnovich [15] 15 0 K. Dunne K. Dunne 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Sasnovich 15-0 15-15 0-1 K. Dunne None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

E. McDonald vs E. Kalieva



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon L. Pigossi L. Pigossi 5 4 O. Dodin O. Dodin 7 6 Vincitore: O. Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Pigossi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Pigossi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 L. Pigossi 0-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Pigossi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 L. Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 O. Dodin 15-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 O. Dodin 0-15 0-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Pigossi 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Pigossi None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

L. Pigossivs O. Dodin

M. Inglis vs L. Bronzetti



Slam Wimbledon M. Inglis M. Inglis 3 6 4 L. Bronzetti [20] L. Bronzetti [20] 6 3 6 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Inglis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Inglis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 M. Inglis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Inglis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Inglis 15-0 30-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Bronzetti 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Inglis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Inglis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Inglis 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Bronzetti None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Iatcenko vs L. Romero Gormaz



Slam Wimbledon P. Iatcenko P. Iatcenko 0 6 1 L. Romero Gormaz • L. Romero Gormaz 0 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Romero Gormaz 1-3 P. Iatcenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Romero Gormaz 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Iatcenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Romero Gormaz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 P. Iatcenko 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 L. Romero Gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 P. Iatcenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 L. Romero Gormaz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 P. Iatcenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Romero Gormaz None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

J. Grabher vs M. Bolkvadze



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon N. Noha Akugue N. Noha Akugue 7 6 L. Pigato [28] L. Pigato [28] 6 3 Vincitore: N. Noha Akugue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Noha Akugue 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Pigato 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Pigato 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 N. Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Pigato 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Pigato 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 N. Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 N. Noha Akugue 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 L. Pigato 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 N. Noha Akugue 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Pigato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Noha Akugue 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 L. Pigato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 N. Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Pigato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Noha Akugue 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 L. Pigato 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Pigato None-None 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

N. Noha Akuguevs L. Pigato

K. Kawa vs S. Bandecchi



Slam Wimbledon K. Kawa [14] K. Kawa [14] 6 6 S. Bandecchi S. Bandecchi 1 3 Vincitore: K. Kawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Bandecchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 K. Kawa 15-15 30-15 4-2 → 5-2 S. Bandecchi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Bandecchi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Bandecchi 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 K. Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Bandecchi 15-0 15-15 15-40 5-1 → 6-1 K. Kawa 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Bandecchi 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 S. Bandecchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 2-0 → 3-0 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Bandecchi None-None 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Z. Bai vs T. Zidansek



Slam Wimbledon Z. Bai Z. Bai 40 6 3 T. Zidansek [26] • T. Zidansek [26] 0 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 3-5 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Z. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Z. Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Z. Bai 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Z. Bai 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 T. Zidansek 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Z. Bai 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Z. Bai 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Zidansek None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

R. Sramkova vs V. Hruncakova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon N. Brancaccio N. Brancaccio 3 4 A. Lazaro Garcia A. Lazaro Garcia 6 6 Vincitore: A. Lazaro Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 3-5 → 4-5 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 N. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Lazaro Garcia 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 N. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 N. Brancaccio 0-15 15-15 15-40 2-1 → 2-2 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. Brancaccio 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Lazaro Garcia None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

N. Brancacciovs A. Lazaro Garcia

A. Fita Boluda vs L. Gjorcheska



Slam Wimbledon A. Fita Boluda A. Fita Boluda 2 4 L. Gjorcheska L. Gjorcheska 6 6 Vincitore: L. Gjorcheska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Fita Boluda 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Gjorcheska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Fita Boluda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Gjorcheska 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Fita Boluda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Gjorcheska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Fita Boluda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Gjorcheska 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 A. Fita Boluda 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 L. Gjorcheska 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Fita Boluda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 L. Gjorcheska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Fita Boluda 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Gjorcheska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Fita Boluda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Gjorcheska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Fita Boluda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Gjorcheska None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Gorgodze vs V. Valdmannova



Slam Wimbledon E. Gorgodze • E. Gorgodze 15 6 5 V. Valdmannova V. Valdmannova 0 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Gorgodze 15-0 5-6 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Gorgodze 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Gorgodze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 V. Valdmannova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Gorgodze 15-0 15-15 40-15 3-2 → 4-2 V. Valdmannova 0-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Gorgodze 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Valdmannova 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 40-30 0-1 → 1-1 V. Valdmannova 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Gorgodze 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Valdmannova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 E. Gorgodze 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Gorgodze 15-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Gorgodze 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Valdmannova None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Y. Ku vs T. Kostovic



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon D. Salkova [13] D. Salkova [13] 6 6 4 I. Shymanovich I. Shymanovich 7 3 6 Vincitore: I. Shymanovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 I. Shymanovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 I. Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Salkova 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 I. Shymanovich 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Salkova 15-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Salkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 I. Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 D. Salkova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 I. Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 I. Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Salkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2-3* 3-3* 4*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 I. Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Salkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Salkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Salkova None-None 15-0 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Salkovavs I. Shymanovich

D. Semenistaja vs A. Siskova



Slam Wimbledon D. Semenistaja [6] D. Semenistaja [6] 0 7 1 4 A. Siskova • A. Siskova 0 6 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Siskova 4-4 D. Semenistaja 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Siskova 0-30 0-40 3-3 → 4-3 D. Semenistaja 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Semenistaja 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Semenistaja 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Siskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Semenistaja 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Siskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 D. Semenistaja 0-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 D. Semenistaja 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Siskova 15-0 15-15 40-15 40-30 A-40 0-1 → 0-2 D. Semenistaja 0-15 15-15 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 D. Semenistaja 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Semenistaja 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Siskova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Semenistaja 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Siskova 0-15 15-15 30-15 4-2 → 4-3 D. Semenistaja 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Siskova 15-0 15-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Semenistaja 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Siskova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Siskova None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

X. You vs L. Jeanjean



Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme vs Y. Yuan



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Court 10 – Ore: 12:00am

H. Tan vs M. Pohankova



Slam Wimbledon H. Tan H. Tan 7 2 6 M. Pohankova M. Pohankova 6 6 1 Vincitore: H. Tan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Pohankova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 H. Tan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Pohankova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 H. Tan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Pohankova 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 H. Tan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Pohankova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Pohankova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 H. Tan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Pohankova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 H. Tan 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Pohankova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 M. Pohankova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Tan 0-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Tan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Pohankova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 H. Tan 15-0 30-0 30-15 4-2 → 5-2 M. Pohankova 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Pohankova 0-15 15-15 15-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Tan 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 M. Pohankova 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Tan None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Quevedo vs S. Ishii



Slam Wimbledon K. Quevedo [7] K. Quevedo [7] 6 6 S. Ishii S. Ishii 0 3 Vincitore: K. Quevedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Ishii 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Ishii 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Quevedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Ishii 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Quevedo 0-15 30-15 0-2 → 1-2 S. Ishii 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Ishii 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Ishii 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 K. Quevedo 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Ishii 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Quevedo None-None 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Kudermetova vs J. Ponchet



Slam Wimbledon P. Kudermetova [11] P. Kudermetova [11] A 1 3 J. Ponchet • J. Ponchet 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Ponchet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 P. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Ponchet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Kudermetova 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Ponchet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 P. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 J. Ponchet 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 P. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Ponchet 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Kudermetova 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Ponchet None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Carle vs L. Havlickova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon F. Crawley F. Crawley 7 4 7 H. Sakatsume [19] H. Sakatsume [19] 5 6 6 Vincitore: F. Crawley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 F. Crawley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 H. Sakatsume 15-0 30-0 30-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Crawley 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Sakatsume 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 F. Crawley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 H. Sakatsume 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 F. Crawley 30-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 F. Crawley 15-0 3-2 H. Sakatsume 1-3 → 3-2 H. Sakatsume 0-40 2-2 F. Crawley 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 1-2 → 2-2 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Crawley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Sakatsume 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Crawley 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 H. Sakatsume 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Crawley 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 H. Sakatsume 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Crawley 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 H. Sakatsume 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 F. Crawley 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Sakatsume 0-15 0-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Crawley 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 H. Sakatsume 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Crawley 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 H. Sakatsume 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 F. Crawley 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 H. Sakatsume 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 F. Crawley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Sakatsume 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Crawley 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Sakatsume 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Crawley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Crawley 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Sakatsume None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

F. Crawleyvs H. Sakatsume

P. Hon vs N. Hibino



Slam Wimbledon P. Hon P. Hon 2 2 N. Hibino N. Hibino 6 6 Vincitore: N. Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Hibino 15-15 30-15 2-5 → 2-6 P. Hon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 P. Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 P. Hon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Hon 0-15 0-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-5 → 2-6 P. Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Hon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Hon None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Hontama vs A. Urhobo



Slam Wimbledon M. Hontama M. Hontama None 0 A. Urhobo • A. Urhobo None 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Urhobo None-None 0-0

H. Kinoshita vs V. Tomova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon C. Naef C. Naef 6 5 4 J. Garland J. Garland 3 7 6 Vincitore: J. Garland Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Garland 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Naef 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Garland 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Naef 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J. Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Naef 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Garland 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Naef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Garland 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 C. Naef 0-15 0-30 5-5 → 5-6 J. Garland 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Garland 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Naef 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Garland 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Naef 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Naef 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Garland 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Naef 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Garland 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Garland 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Naef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Garland 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Naef 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Naef 0-30 15-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Garland None-None 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

C. Naefvs J. Garland

V. Lepchenko vs A. Gasanova



Slam Wimbledon V. Lepchenko V. Lepchenko 0 6 1 5 A. Gasanova • A. Gasanova 0 2 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Gasanova 5-5 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 A. Gasanova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Gasanova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Gasanova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Gasanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Gasanova 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Gasanova 0-15 15-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Gasanova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 V. Lepchenko 15-15 15-30 0-2 → 0-3 A. Gasanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Gasanova 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 4-2 → 5-2 A. Gasanova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Gasanova 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Gasanova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Lepchenko None-None 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Friedsam vs C. Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

T. Rakotomanga Rajaonah vs C. Lee



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon A. Koevermans A. Koevermans 3 6 4 M. Sawangkaew M. Sawangkaew 6 1 6 Vincitore: M. Sawangkaew Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Koevermans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Koevermans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Koevermans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Koevermans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Koevermans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Koevermans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Sawangkaew 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Koevermans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Koevermans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Koevermans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Koevermans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Sawangkaew 15-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Koevermans 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Koevermans 15-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Sawangkaew 15-15 30-15 1-1 → 1-2 A. Koevermans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Sawangkaew None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Koevermansvs M. Sawangkaew

D. Papamichail vs C. Liu



Slam Wimbledon D. Papamichail D. Papamichail 2 1 C. Liu C. Liu 6 6 Vincitore: C. Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Papamichail 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 C. Liu 15-0 30-0 1-3 → 1-4 D. Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Papamichail 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 C. Liu 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Papamichail 15-0 15-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Papamichail 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Liu None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

K. Volynets vs L. Samson



Slam Wimbledon K. Volynets [5] K. Volynets [5] 3* 6 L. Samson L. Samson 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 6-6 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Samson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Samson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Samson 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Samson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Samson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Samson None-None 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

M. Barthel vs L. Zhu



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon K. Cross K. Cross 3 4 M. Stoiana [25] M. Stoiana [25] 6 6 Vincitore: M. Stoiana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Cross 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Cross 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Stoiana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Cross 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Stoiana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 K. Cross 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Stoiana 15-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Cross 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Stoiana 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Cross 15-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Stoiana 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 K. Cross 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Stoiana 15-0 30-0 1-3 → 1-4 K. Cross 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-3 → 1-3 M. Stoiana 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Cross 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Stoiana None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

K. Crossvs M. Stoiana

A. Tubello vs E. Pridankina



Slam Wimbledon A. Tubello A. Tubello 2 0 E. Pridankina E. Pridankina 6 6 Vincitore: E. Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 A. Tubello 0-15 0-40 0-4 → 0-5 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Tubello 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Tubello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Tubello 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 E. Pridankina 15-0 30-0 1-4 → 1-5 A. Tubello 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Tubello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Tubello None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Rame vs C. Werner



Slam Wimbledon A. Rame A. Rame 0 3 7 2 C. Werner • C. Werner 0 6 5 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Werner 2-3 A. Rame 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Werner 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Rame 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Werner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Rame 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Werner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Rame 15-0 30-0 5-5 → 6-5 C. Werner 15-0 30-0 5-4 → 5-5 A. Rame 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Werner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Rame 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Werner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Rame 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Werner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Rame 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Werner 15-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Rame 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Werner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Rame 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Werner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Rame 0-15 0-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Werner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Rame 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Werner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rame 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Werner None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

C. Dolehide vs R. Montgomery



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

G. Minnen vs F. Ferro



Slam Wimbledon G. Minnen G. Minnen 6 6 F. Ferro F. Ferro 3 1 Vincitore: G. Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Ferro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 G. Minnen 0-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 G. Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Ferro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 G. Minnen 0-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 G. Minnen 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Minnen None-None 0-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

D. Galfi vs F. Jorge



Slam Wimbledon D. Galfi [10] D. Galfi [10] 6 3 F. Jorge F. Jorge 7 6 Vincitore: F. Jorge Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Jorge 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Galfi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 F. Jorge 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 D. Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Jorge 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Jorge 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Galfi 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Jorge 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Jorge 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Jorge 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Jorge 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Jorge 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Jorge 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Galfi 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 F. Jorge 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Galfi None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Masarova vs J. Teichmann



Slam Wimbledon R. Masarova R. Masarova 6 4 J. Teichmann [24] J. Teichmann [24] 7 6 Vincitore: J. Teichmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Masarova 15-15 30-15 30-30 3-4 → 4-4 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Masarova 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 0-1 → 1-1 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Masarova 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Teichmann 15-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Teichmann 15-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 3-1 → 4-1 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Masarova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Masarova None-None 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

L. Radivojevic vs M. Bassols Ribera



Slam Wimbledon L. Radivojevic L. Radivojevic 15 0 M. Bassols Ribera • M. Bassols Ribera 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bassols Ribera None-None 0-15 15-15 0-0

Slam Wimbledon K. Sebov K. Sebov 4 6 6 J. Ortenzi J. Ortenzi 6 3 2 Vincitore: K. Sebov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Sebov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Ortenzi 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 J. Ortenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Sebov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Ortenzi 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Ortenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Sebov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Ortenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 K. Sebov 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Ortenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Ortenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. Ortenzi 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Sebov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

G. Maristany Zuleta De Realesvs J. Ortenzi

J. Mikulskyte vs C. Zhao



Slam Wimbledon J. Mikulskyte J. Mikulskyte 6 7 C. Zhao C. Zhao 3 6 Vincitore: J. Mikulskyte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 J. Mikulskyte 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Zhao 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Zhao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 C. Zhao 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Zhao 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Mikulskyte 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 C. Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Mikulskyte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Zhao 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Zhao 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 C. Zhao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Mikulskyte 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Zhao 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Zhao 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Mikulskyte None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

E. Mandlik vs A. Charaeva



Slam Wimbledon E. Mandlik E. Mandlik 0 1 A. Charaeva [22] • A. Charaeva [22] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Charaeva 1-2 E. Mandlik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Charaeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Mandlik None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

X. Wang vs H. Guo



Il match deve ancora iniziare