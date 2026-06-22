WTA 500 Berlino, WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 e della Finale di doppio. Elisabetta Cocciaretto subito fuori ad Eastbourne. Errani sconfitta nella finale di doppio a Berlino

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania · 22 Giugno 2026
☀
19°C
Soleggiato/parzialmente nuvoloso · Picco 28°C
CIELO
Soleggiato al mattino, più nuvole dal tardo pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 22 Giugno
09:00
☀
20°
10:00
☀
22°
11:00
☀
24°
12:00
☀
24°
13:00
☀
26°
14:00
☀
26°
15:00
☀
27°
16:00
⛅
28°
19:00
☁
26°
22:00
☁
22°
✅ Giornata asciutta: programma di doppio regolare sull’erba
🎾 Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 500 · Doppio
Semifinale doppio e Finale doppio · Erba
WTA 500 D
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Doppio
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 11:00
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
WTA Berlin
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0
6
7
0
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
3
6
0
Vincitore: Alexandrova / Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
3-2*
4*-2
4*-3
4-4*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6*
6-7*
7*-7
8*-7
6-6 → 7-6
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
5-6 → 6-6
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
4-4 → 4-5
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
3-4 → 4-4
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
3-3 → 3-4
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
2-3 → 3-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-2 → 2-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
1-2 → 2-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-1 → 1-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
5-3 → 6-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
3-2 → 4-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-1 → 2-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
1-1 → 2-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-0 → 1-1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-0 → 1-0
(3) Sara Errani
/ (3) Nicole Melichar-Martinez vs /
WTA VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open - Berlin, GER
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez [3]
0
2
4
0
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova / Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
4-5 → 4-6
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
3-4 → 3-5
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
3-3 → 3-4
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
2-5 → 2-6
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
2-4 → 2-5
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
2-3 → 2-4
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez
0-0 → 1-0
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania · 22 Giugno 2026
⛈
26°C
Molto caldo, temporali tardi · Picco 34°C
CIELO
Soleggiato nelle ore centrali, più instabile nel tardo pomeriggio
PIOGGIA
Rovesci alle 09:00, temporali 17:00-18:00
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 22 Giugno
09:00
🌧
21°
10:00
☀
23°
11:00
☀
26°
12:00
☀
28°
13:00
☀
30°
14:00
☀
32°
15:00
☀
33°
16:00
☀
34°
17:00
⛈
33°
18:00
⛈
32°
⚠ Allerta caldo estremo fino alle 19:00 CEST; rischio temporali nel tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 500 R1
⛈ Temporali tardi
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Clara Tauson vs (7) Diana Shnaider
WTA Bad Homburg
Clara Tauson
0
6
6
0
Diana Shnaider [7]
0
4
4
0
Vincitore: Tauson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Clara Tauson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Clara Tauson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(6) Naomi Osaka
vs Magdalena Frech Non prima 12:00
WTA Bad Homburg
Naomi Osaka [6]
•
0
6
6
0
Magdalena Frech
0
4
1
0
Vincitore: Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magdalena Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Magdalena Frech
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Naomi Osaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Magdalena Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Magdalena Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Solana Sierra
vs Qinwen Zheng
WTA Bad Homburg
Solana Sierra
5
6
4
Qinwen Zheng
7
4
6
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Qinwen Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Solana Sierra
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Qinwen Zheng
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Qinwen Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Venus Williams
vs Irina-Camelia Begu Non prima 15:30
WTA Bad Homburg
Venus Williams
2
6
6
Irina-Camelia Begu
6
4
7
Vincitore: Begu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
4-6*
5-6*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Venus Williams
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Venus Williams
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Venus Williams
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Irina-Camelia Begu
2-1 → 2-2
Venus Williams
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Venus Williams
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Venus Williams
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Irina-Camelia Begu
2-3 → 3-3
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Venus Williams
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Venus Williams
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Irina-Camelia Begu
1-0 → 1-1
Alexandra Eala
vs Elise Mertens Non prima 17:30
WTA Bad Homburg
Alexandra Eala
0
3
3
0
Elise Mertens
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 11:30
(8) Iva Jovic
vs Xinyu Wang
WTA Bad Homburg
Renata Zarazua
0
1
2
0
Xinyu Wang
0
6
6
0
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Renata Zarazua
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Sinja Kraus
vs Anna Kalinskaya Non prima 13:00
WTA Bad Homburg
Sinja Kraus
0
4
1
0
Anna Kalinskaya
0
6
6
0
Vincitore: Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Xinyu Jiang
/ Yifan Xu vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls
WTA Bad Homburg
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0
2
3
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
0
6
6
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-4 → 3-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-1 → 0-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-4 → 2-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
1-3 → 2-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
1-1 → 1-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-0 → 1-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-0 → 1-0
Tessa Johanna Brockmann
/ Ella Seidel vs Qianhui Tang / Shuai Zhang Non prima 13:30
WTA Bad Homburg
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
0
4
1
0
Qianhui Tang / Shuai Zhang
0
6
6
0
Vincitore: Tang / Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qianhui Tang / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-5 → 1-6
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Qianhui Tang / Shuai Zhang
1-3 → 1-4
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
Qianhui Tang / Shuai Zhang
0-2 → 0-3
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
0-1 → 0-2
Qianhui Tang / Shuai Zhang
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Qianhui Tang / Shuai Zhang
4-4 → 4-5
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
4-3 → 4-4
Qianhui Tang / Shuai Zhang
3-3 → 4-3
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
2-3 → 3-3
Qianhui Tang / Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-3 → 1-3
Qianhui Tang / Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Qianhui Tang / Shuai Zhang
0-0 → 0-1
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 22 Giugno 2026
☀
18°C
Soleggiato e asciutto · Picco 27°C
CIELO
Soleggiato per tutta la giornata, qualche nube in tarda serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 22 Giugno
08:00
☀
17°
09:00
☀
18°
10:00
☀
20°
11:00
☀
22°
12:00
☀
24°
13:00
☀
25°
14:00
☀
26°
15:00
☀
27°
18:00
☀
25°
22:00
⛅
21°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾 Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 250 R1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 14:00
(3) Jelena Ostapenko vs Francesca Jones
WTA Eastbourne
Jelena Ostapenko [3]
•
0
6
6
0
Francesca Jones
0
2
2
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Francesca Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Jelena Ostapenko
3-2 → 4-2
Francesca Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
5-2 → 6-2
Jelena Ostapenko
3-2 → 4-2
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Francesca Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(7) McCartney Kessler
vs Daria Kasatkina
WTA Eastbourne
McCartney Kessler [7]
•
0
6
7
0
Daria Kasatkina
0
3
6
0
Vincitore: Kessler
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
3-2*
4*-2
5*-2
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Daria Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
McCartney Kessler
3-4 → 4-4
Daria Kasatkina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
McCartney Kessler
2-3 → 3-3
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
McCartney Kessler
0-3 → 1-3
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
McCartney Kessler
5-3 → 6-3
McCartney Kessler
5-1 → 5-2
Daria Kasatkina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Daria Kasatkina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
McCartney Kessler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Daria Kasatkina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 12:00
Hannah Klugman
vs Tereza Valentova
WTA Eastbourne
Hannah Klugman
5
7
5
Tereza Valentova
7
5
7
Vincitore: Valentova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tereza Valentova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Hannah Klugman
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Tereza Valentova
4-5 → 5-5
Tereza Valentova
3-4 → 4-4
Tereza Valentova
3-2 → 3-3
Hannah Klugman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Hannah Klugman
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Tereza Valentova
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Hannah Klugman
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Tereza Valentova
4-5 → 5-5
Hannah Klugman
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Tereza Valentova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Hannah Klugman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Tereza Valentova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Hannah Klugman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Tereza Valentova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Hannah Klugman
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Tereza Valentova
3-4 → 3-5
Hannah Klugman
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Tereza Valentova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Hannah Klugman
0-15
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Tereza Valentova
1-0 → 2-0
Hannah Klugman
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Ajla Tomljanovic
vs (8) Elisabetta Cocciaretto
WTA Eastbourne
Ajla Tomljanovic
6
6
7
Elisabetta Cocciaretto [8]
2
7
5
Vincitore: Tomljanovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Elisabetta Cocciaretto
5-5 → 6-5
Ajla Tomljanovic
4-5 → 5-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Ajla Tomljanovic
3-4 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
2-2 → 2-3
Ajla Tomljanovic
1-2 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Ajla Tomljanovic
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Elisabetta Cocciaretto
5-6 → 6-6
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Ajla Tomljanovic
5-3 → 5-4
Elisabetta Cocciaretto
4-3 → 5-3
Ajla Tomljanovic
3-3 → 4-3
Elisabetta Cocciaretto
3-2 → 3-3
Ajla Tomljanovic
2-2 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
2-1 → 2-2
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
1-0 → 2-0
Ajla Tomljanovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
5-2 → 6-2
Ajla Tomljanovic
4-2 → 5-2
Elisabetta Cocciaretto
3-2 → 4-2
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
1-2 → 2-2
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Ajla Tomljanovic
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 12:00
Daria Snigur
vs Anhelina Kalinina
WTA Eastbourne
Daria Snigur
0
6
5
0
Anhelina Kalinina
•
0
7
7
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
5-6 → 5-7
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Anhelina Kalinina
5-4 → 5-5
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Anhelina Kalinina
1-2 → 2-2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
1-3*
1-4*
1*-5
1*-6
6-6 → 6-7
Anhelina Kalinina
5-5 → 5-6
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Anhelina Kalinina
4-4 → 5-4
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Anhelina Kalinina
2-2 → 3-2
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Anhelina Kalinina
2-0 → 2-1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Maya Joint
vs Emiliana Arango
WTA Eastbourne
Maya Joint
•
0
6
4
0
Emiliana Arango
0
7
6
0
Vincitore: Arango
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
1-5*
1-6*
2*-6
6-6 → 6-7
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Maya Joint
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Court 4 – ore 12:00
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova vs Emily Appleton / Alicia Dudeney
WTA Eastbourne
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
0
6
7
0
Emily Appleton / Alicia Dudeney
•
0
2
5
0
Vincitore: Kato / Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Emily Appleton / Alicia Dudeney
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emily Appleton / Alicia Dudeney
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
5-5 → 6-5
Emily Appleton / Alicia Dudeney
5-4 → 5-5
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
4-4 → 5-4
Emily Appleton / Alicia Dudeney
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Emily Appleton / Alicia Dudeney
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
3-1 → 4-1
Emily Appleton / Alicia Dudeney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Emily Appleton / Alicia Dudeney
1-0 → 1-1
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emily Appleton / Alicia Dudeney
5-2 → 6-2
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
4-2 → 5-2
Emily Appleton / Alicia Dudeney
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
2-2 → 3-2
Emily Appleton / Alicia Dudeney
1-2 → 2-2
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-15
15-0
15-40
1-1 → 1-2
Emily Appleton / Alicia Dudeney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Antonia Ruzic
vs Petra Marcinko
WTA Eastbourne
Antonia Ruzic
6
6
6
Petra Marcinko
7
4
7
Vincitore: Marcinko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
3*-3
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
6-6 → 6-7
Antonia Ruzic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Petra Marcinko
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
5-5*
6-5*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Court 5 – ore 15:30
(1) Gabriela Dabrowski
/ (1) Luisa Stefani
vs Anastasia Detiuc
/ Irina Khromacheva
WTA Eastbourne
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
•
0
6
6
0
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0
3
2
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
5-2 → 6-2
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
2-2 → 3-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-2 → 2-2
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-1 → 1-1
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
5-3 → 6-3
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
5-2 → 5-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-2 → 5-2
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
1-0 → 1-1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
6 commenti
Qualche settimana fa la cocciaretto asseriva con vanto che era impegnata nella preparazione estiva degli esami di giurisprudenza. Ancora un piccolo sforzo al 1turno la settimana prossima per intascare il prize money e sara libera di concentrarsi sugli studi!
E poi c e chi critica la paolini perche spreca energie mentali nel doppio. Come se portare avanti due carriere parallele non ne togliesse
Su erba ovviamente,parlo della Arango.
Quando hai un bilancio stagionale,dopo 6 mesi,di 2-12,sei già in crisi nera.
La speranza era che la Joint da campionessa in carica riuscisse in questo torneo a rivedere un po’ di luce,doveva pure giocare con la Golubic,che sta facendo bene e che invece ha dato forfait, quale miglior regalo della Arango, tennista tipicamente sudamericana, cresciuta a pane e terra,la quale non ha ancora mai vinto un match wta di un Maine Draw, l’eventuale sconfitta anche oggi dell’australiana sarebbe molto pesante, non solo certificherebbe in maniera assoluta la crisi,significherebbe proprio il fondo.
Nel momento in cui sto inviando il commento ha appena recuperato da 3-5 e quindi ci sono possibilità, anche se diventa complicato anche un match sulla carta molto alla portata, quando sei così sfiduciata, sarebbe importante il primo set.
Stoccarda tra tutti i tornei in terra, anche dal fatto di essere indoor,che lo rende speciale.
Oggi la foto della Cocciaretto ci sta benissimo, abbiamo una rappresentante al via del tabellone principale di un WTA.
Complimenti.
Una Tomljanovic ritornata a dare segni di vita in questi primi tornei su erba, tanto da meritarsi una positiva considerazione da parte di bookmakers per il match di oggi, abbastanza favorita nonostante il ranking,ma anche la Cocciaretto ha caratteristiche per far bene,la lunga pausa non può che averle fatto bene per presentarsi fresca,determinata e con motivazioni rinnovati.
Ci sarebbero i presupposti per altre possibili vittorie contro quota.
Sul mio personalissimo cartellino metto:
Cocciaretto
Klugman
Kraus
Terna difficie,ma tale ci si prova solo se si intravede un qualche possibile bagliore di luce.
Altrimenti si dice: “non ne è il caso”
Così come Stoccarda per i tornei in erba stesso discorso per Eastbourne tra quelli in erba,dal mio punto di vista il migliore da vedere televisivamente,per la grande ampiezza dello spazio circostante il campo,il manto erboso,il posizionamento della telecamera che non rende il campo né troppo schiacciato, né troppo allungato,per l’audio pulito proveniente dai colpi,e per lo scenario da porto,con suoni e comparse di gabbiani appassionati.