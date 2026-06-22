Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 e della Finale di doppio. Elisabetta Cocciaretto subito fuori ad Eastbourne. Errani sconfitta nella finale di doppio a Berlino

22/06/2026 18:26 6 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  22 Giugno 2026

19°C
Soleggiato/parzialmente nuvoloso  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato al mattino, più nuvole dal tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 22 Giugno
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
28°
19:00
26°
22:00
22°
✅  Giornata asciutta: programma di doppio regolare sull’erba
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 500 · Doppio
Semifinale doppio e Finale doppio · Erba
WTA 500 D
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Doppio
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 11:00
Ekaterina Alexandrova RUS / Linda Noskova CZE vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

WTA Berlin
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0
6
7
0
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
3
6
0
Vincitore: Alexandrova / Noskova
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(3) Sara Errani ITA / (3) Nicole Melichar-Martinez USA vs it / it

WTA VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open - Berlin, GER
Sara Errani / Nicole Melichar-Martinez [3]
0
2
4
0
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova / Noskova
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🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  22 Giugno 2026

26°C
Molto caldo, temporali tardi  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato nelle ore centrali, più instabile nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 09:00, temporali 17:00-18:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 22 Giugno
09:00
🌧
21°
10:00
23°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
33°
18:00
32°
⚠  Allerta caldo estremo fino alle 19:00 CEST; rischio temporali nel tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 500 R1
⛈  Temporali tardi
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Clara Tauson DEN vs (7) Diana Shnaider RUS

WTA Bad Homburg
Clara Tauson
0
6
6
0
Diana Shnaider [7]
0
4
4
0
Vincitore: Tauson
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(6) Naomi Osaka JPN vs Magdalena Frech POL Non prima 12:00

WTA Bad Homburg
Naomi Osaka [6]
0
6
6
0
Magdalena Frech
0
4
1
0
Vincitore: Osaka
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Solana Sierra ARG vs Qinwen Zheng CHN

WTA Bad Homburg
Solana Sierra
5
6
4
Qinwen Zheng
7
4
6
Vincitore: Zheng
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Venus Williams USA vs Irina-Camelia Begu ROU Non prima 15:30

WTA Bad Homburg
Venus Williams
2
6
6
Irina-Camelia Begu
6
4
7
Vincitore: Begu
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Alexandra Eala PHI vs Elise Mertens BEL Non prima 17:30

WTA Bad Homburg
Alexandra Eala
0
3
3
0
Elise Mertens
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
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Court 1 – ore 11:30
(8) Iva Jovic USA vs Xinyu Wang CHN
WTA Bad Homburg
Renata Zarazua
0
1
2
0
Xinyu Wang
0
6
6
0
Vincitore: Wang
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Sinja Kraus AUT vs Anna Kalinskaya RUS Non prima 13:00

WTA Bad Homburg
Sinja Kraus
0
4
1
0
Anna Kalinskaya
0
6
6
0
Vincitore: Kalinskaya
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Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs (2) Tereza Mihalikova SVK / (2) Olivia Nicholls GBR

WTA Bad Homburg
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0
2
3
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
0
6
6
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
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Tessa Johanna Brockmann GER / Ella Seidel GER vs Qianhui Tang CHN / Shuai Zhang CHN Non prima 13:30

WTA Bad Homburg
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel
0
4
1
0
Qianhui Tang / Shuai Zhang
0
6
6
0
Vincitore: Tang / Zhang
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🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  22 Giugno 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, qualche nube in tarda serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 22 Giugno
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
18:00
25°
22:00
21°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 250 R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 14:00
(3) Jelena Ostapenko LAT vs Francesca Jones GBR

WTA Eastbourne
Jelena Ostapenko [3]
0
6
6
0
Francesca Jones
0
2
2
0
Vincitore: Ostapenko
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(7) McCartney Kessler USA vs Daria Kasatkina AUS

WTA Eastbourne
McCartney Kessler [7]
0
6
7
0
Daria Kasatkina
0
3
6
0
Vincitore: Kessler
Mostra dettagli




Court 1 – ore 12:00
Hannah Klugman GBR vs Tereza Valentova CZE
WTA Eastbourne
Hannah Klugman
5
7
5
Tereza Valentova
7
5
7
Vincitore: Valentova
Mostra dettagli

Ajla Tomljanovic AUS vs (8) Elisabetta Cocciaretto ITA

WTA Eastbourne
Ajla Tomljanovic
6
6
7
Elisabetta Cocciaretto [8]
2
7
5
Vincitore: Tomljanovic
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Court 2 – ore 12:00
Daria Snigur UKR vs Anhelina Kalinina UKR
WTA Eastbourne
Daria Snigur
0
6
5
0
Anhelina Kalinina
0
7
7
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

Maya Joint AUS vs Emiliana Arango COL

WTA Eastbourne
Maya Joint
0
6
4
0
Emiliana Arango
0
7
6
0
Vincitore: Arango
Mostra dettagli



Court 4 – ore 12:00
Miyu Kato JPN / Kamilla Rakhimova UZB vs Emily Appleton GBR / Alicia Dudeney GBR

WTA Eastbourne
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova
0
6
7
0
Emily Appleton / Alicia Dudeney
0
2
5
0
Vincitore: Kato / Rakhimova
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs Petra Marcinko CRO

WTA Eastbourne
Antonia Ruzic
6
6
6
Petra Marcinko
7
4
7
Vincitore: Marcinko
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Court 5 – ore 15:30
(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs Anastasia Detiuc CZE / Irina Khromacheva RUS
WTA Eastbourne
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
0
6
6
0
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0
3
2
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
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6 commenti

utente non registrato 22-06-2026 20:11

Qualche settimana fa la cocciaretto asseriva con vanto che era impegnata nella preparazione estiva degli esami di giurisprudenza. Ancora un piccolo sforzo al 1turno la settimana prossima per intascare il prize money e sara libera di concentrarsi sugli studi!
E poi c e chi critica la paolini perche spreca energie mentali nel doppio. Come se portare avanti due carriere parallele non ne togliesse

 6
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Gaz (Guest) 22-06-2026 14:59

Scritto da Gaz
Quando hai un bilancio stagionale,dopo 6 mesi,di 2-12,sei già in crisi nera.
La speranza era che la Joint da campionessa in carica riuscisse in questo torneo a rivedere un po’ di luce,doveva pure giocare con la Golubic,che sta facendo bene e che invece ha dato forfait, quale miglior regalo della Arango, tennista tipicamente sudamericana, cresciuta a pane e terra,la quale non ha ancora mai vinto un match wta di un Maine Draw, l’eventuale sconfitta anche oggi dell’australiana sarebbe molto pesante, non solo certificherebbe in maniera assoluta la crisi,significherebbe proprio il fondo.
Nel momento in cui sto inviando il commento ha appena recuperato da 3-5 e quindi ci sono possibilità, anche se diventa complicato anche un match sulla carta molto alla portata, quando sei così sfiduciata, sarebbe importante il primo set.

Su erba ovviamente,parlo della Arango.

 5
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Gaz (Guest) 22-06-2026 14:58

Quando hai un bilancio stagionale,dopo 6 mesi,di 2-12,sei già in crisi nera.
La speranza era che la Joint da campionessa in carica riuscisse in questo torneo a rivedere un po’ di luce,doveva pure giocare con la Golubic,che sta facendo bene e che invece ha dato forfait, quale miglior regalo della Arango, tennista tipicamente sudamericana, cresciuta a pane e terra,la quale non ha ancora mai vinto un match wta di un Maine Draw, l’eventuale sconfitta anche oggi dell’australiana sarebbe molto pesante, non solo certificherebbe in maniera assoluta la crisi,significherebbe proprio il fondo.
Nel momento in cui sto inviando il commento ha appena recuperato da 3-5 e quindi ci sono possibilità, anche se diventa complicato anche un match sulla carta molto alla portata, quando sei così sfiduciata, sarebbe importante il primo set.

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Gaz (Guest) 22-06-2026 11:56

Scritto da Gaz
Così come Stoccarda per i tornei in erba stesso discorso per Eastbourne tra quelli in erba,dal mio punto di vista il migliore da vedere televisivamente,per la grande ampiezza dello spazio circostante il campo,il manto erboso,il posizionamento della telecamera che non rende il campo né troppo schiacciato, né troppo allungato,per l’audio pulito proveniente dai colpi,e per lo scenario da porto,con suoni e comparse di gabbiani appassionati.

Stoccarda tra tutti i tornei in terra, anche dal fatto di essere indoor,che lo rende speciale.
Oggi la foto della Cocciaretto ci sta benissimo, abbiamo una rappresentante al via del tabellone principale di un WTA.
Complimenti.

 3
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Gaz (Guest) 22-06-2026 09:05

Una Tomljanovic ritornata a dare segni di vita in questi primi tornei su erba, tanto da meritarsi una positiva considerazione da parte di bookmakers per il match di oggi, abbastanza favorita nonostante il ranking,ma anche la Cocciaretto ha caratteristiche per far bene,la lunga pausa non può che averle fatto bene per presentarsi fresca,determinata e con motivazioni rinnovati.
Ci sarebbero i presupposti per altre possibili vittorie contro quota.
Sul mio personalissimo cartellino metto:
Cocciaretto
Klugman
Kraus
Terna difficie,ma tale ci si prova solo se si intravede un qualche possibile bagliore di luce.
Altrimenti si dice: “non ne è il caso”

 2
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Gaz (Guest) 22-06-2026 08:53

Così come Stoccarda per i tornei in erba stesso discorso per Eastbourne tra quelli in erba,dal mio punto di vista il migliore da vedere televisivamente,per la grande ampiezza dello spazio circostante il campo,il manto erboso,il posizionamento della telecamera che non rende il campo né troppo schiacciato, né troppo allungato,per l’audio pulito proveniente dai colpi,e per lo scenario da porto,con suoni e comparse di gabbiani appassionati.

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