Sinner–Djokovic, semifinale dal sapore storico: a Melbourne il presente sfida la leggenda (Sondaggio LiveTennis)

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic non è soltanto un incrocio di tabellone. È un passaggio di testimone che il tennis sta vivendo sotto gli occhi di tutti, e che a Melbourne assume un valore simbolico ancora più forte. Da una parte il campione in carica, padrone del cemento australiano, dall’altra l’uomo che su questi campi ha costruito una parte gigantesca della propria leggenda.

Sinner arriva a questo appuntamento con la naturalezza di chi sente il torneo come casa propria. Il suo percorso fino alla semifinale è stato solido, autorevole, a tratti persino disarmante per gli avversari. Nessun calo evidente, gestione lucida dei momenti delicati e una sensazione costante di controllo del match. Non è solo una questione di risultati, ma di linguaggio del corpo: l’azzurro sembra sapere esattamente quando accelerare, quando aspettare, quando togliere aria all’avversario.

Dall’altra parte della rete ci sarà Djokovic, che a Melbourne non è mai un ospite qualunque. Anche quando le stagioni passano, anche quando il fisico chiede più attenzione, il serbo resta un riferimento assoluto su questi campi. La sua presenza in semifinale racconta ancora una volta la capacità di reinventarsi, di restare competitivo anche quando il contesto sembra spingere altrove. Ma questa volta, almeno secondo gli esperti, il peso dell’esperienza potrebbe non bastare a riequilibrare la bilancia.

Le quote dei siti di scommesse sul tennis parlano in modo piuttosto chiaro. Sinner è indicato come favoritissimo, con quote che oscillano intorno a 1.08 – 1.10 per la vittoria del match. Una valutazione che lascia poco spazio all’interpretazione: per i bookmaker, l’italiano parte con una probabilità di successo molto elevata. Djokovic, al contrario, viene proposto a quote superiori a 7.00, segnale evidente di come il mercato consideri una sua vittoria poco probabile, anche se non impossibile.

Anche i mercati secondari raccontano una storia interessante. Le linee sui game totali oscillano attorno ai 32–33 giochi, suggerendo che i bookmaker non escludono un match relativamente rapido se Sinner riuscirà a imporre subito il proprio ritmo. Non è una previsione di passeggiata, ma l’idea di una partita in cui il serbo potrebbe faticare a restare agganciato se l’azzurro dovesse partire forte, soprattutto al servizio.

Ed è proprio qui che si gioca gran parte della sfida. Sinner oggi ha un tennis che fa male da ogni zona del campo: servizio sempre più pesante, risposta aggressiva, scambi da fondo in cui la palla viaggia veloce e profonda. Djokovic, per contro, dovrà provare a sporcare il match, ad allungarlo, a portarlo su binari più tattici, dove l’esperienza e la lettura del gioco possano ancora fare la differenza. Se il serbo riuscirà a trascinare Sinner in una battaglia di nervi, allora la partita potrebbe assumere contorni più incerti di quanto dicano le quote.

Il pronostico, però, resta piuttosto netto. Sinner è il favorito logico e tecnico, sostenuto dalla forma, dalla fiducia e da un torneo fin qui giocato con impressionante continuità. Djokovic resta Djokovic, e sottovalutarlo sarebbe un errore storico, ma per la prima volta a Melbourne sembra davvero partire un passo indietro, non solo nei numeri, ma nelle sensazioni.

La semifinale degli Australian Open 2026, trasmessa in diretta in chiaro su NOVE, si presenta così: una sfida tra presente e passato che resiste, tra un campione che difende il trono e una leggenda che prova ancora a dimostrare di appartenere al futuro. Il campo, come sempre, dirà l’ultima parola. Ma il vento, questa volta, soffia forte dalla parte di Jannik Sinner.