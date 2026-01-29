Sinner–Djokovic, semifinale dal sapore storico: a Melbourne il presente sfida la leggenda (Sondaggio LiveTennis)
La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic non è soltanto un incrocio di tabellone. È un passaggio di testimone che il tennis sta vivendo sotto gli occhi di tutti, e che a Melbourne assume un valore simbolico ancora più forte. Da una parte il campione in carica, padrone del cemento australiano, dall’altra l’uomo che su questi campi ha costruito una parte gigantesca della propria leggenda.
Sinner arriva a questo appuntamento con la naturalezza di chi sente il torneo come casa propria. Il suo percorso fino alla semifinale è stato solido, autorevole, a tratti persino disarmante per gli avversari. Nessun calo evidente, gestione lucida dei momenti delicati e una sensazione costante di controllo del match. Non è solo una questione di risultati, ma di linguaggio del corpo: l’azzurro sembra sapere esattamente quando accelerare, quando aspettare, quando togliere aria all’avversario.
Dall’altra parte della rete ci sarà Djokovic, che a Melbourne non è mai un ospite qualunque. Anche quando le stagioni passano, anche quando il fisico chiede più attenzione, il serbo resta un riferimento assoluto su questi campi. La sua presenza in semifinale racconta ancora una volta la capacità di reinventarsi, di restare competitivo anche quando il contesto sembra spingere altrove. Ma questa volta, almeno secondo gli esperti, il peso dell’esperienza potrebbe non bastare a riequilibrare la bilancia.
Le quote dei siti di scommesse sul tennis parlano in modo piuttosto chiaro. Sinner è indicato come favoritissimo, con quote che oscillano intorno a 1.08 – 1.10 per la vittoria del match. Una valutazione che lascia poco spazio all’interpretazione: per i bookmaker, l’italiano parte con una probabilità di successo molto elevata. Djokovic, al contrario, viene proposto a quote superiori a 7.00, segnale evidente di come il mercato consideri una sua vittoria poco probabile, anche se non impossibile.
Anche i mercati secondari raccontano una storia interessante. Le linee sui game totali oscillano attorno ai 32–33 giochi, suggerendo che i bookmaker non escludono un match relativamente rapido se Sinner riuscirà a imporre subito il proprio ritmo. Non è una previsione di passeggiata, ma l’idea di una partita in cui il serbo potrebbe faticare a restare agganciato se l’azzurro dovesse partire forte, soprattutto al servizio.
Ed è proprio qui che si gioca gran parte della sfida. Sinner oggi ha un tennis che fa male da ogni zona del campo: servizio sempre più pesante, risposta aggressiva, scambi da fondo in cui la palla viaggia veloce e profonda. Djokovic, per contro, dovrà provare a sporcare il match, ad allungarlo, a portarlo su binari più tattici, dove l’esperienza e la lettura del gioco possano ancora fare la differenza. Se il serbo riuscirà a trascinare Sinner in una battaglia di nervi, allora la partita potrebbe assumere contorni più incerti di quanto dicano le quote.
Il pronostico, però, resta piuttosto netto. Sinner è il favorito logico e tecnico, sostenuto dalla forma, dalla fiducia e da un torneo fin qui giocato con impressionante continuità. Djokovic resta Djokovic, e sottovalutarlo sarebbe un errore storico, ma per la prima volta a Melbourne sembra davvero partire un passo indietro, non solo nei numeri, ma nelle sensazioni.
La semifinale degli Australian Open 2026, trasmessa in diretta in chiaro su NOVE, si presenta così: una sfida tra presente e passato che resiste, tra un campione che difende il trono e una leggenda che prova ancora a dimostrare di appartenere al futuro. Il campo, come sempre, dirà l’ultima parola. Ma il vento, questa volta, soffia forte dalla parte di Jannik Sinner.
6 commenti
Non sarà piallata storica perché l’immenso savoir faire (qualcuno scriverebbe savuarfer…) di Jannik gli suggerirà di non infierire. Carletto invece deve fare attenzione… mai sottovalutare le bordate del cammellone..
C’è poco da analizzare a mio avviso, non riesco ad immaginare scenari plausibili e realistici in cui sir Nole riesca a sconfiggere Jan: vero che il tennis resta lo sport del diavolo ma ormai credo che Sinner sia divenuto nella percezione degli altri giocatori ma degli appassionati in generale quello che Djokovic è stato per lungo tempo, una macchina difficilmente scalfibile e se due anni fa proprio contro il serbo si era aperto la strada per il primo slam credo che domani erediterà le chiavi del suolo australiano, lo stesso suolo che ha visto Nole vincere per ben dieci volte.
Se Nole porta il suo mulo in campo, sarà dura anche per Jannik. I muli scalciano.
6-1 6-2 6-4 perché Jannik troppo rispettoso per infliggere un bagel
Magari non sarà al 100% della forma fisica ma nel frattempo vi informo sul rendimento di Sinner e Alcaraz nel corso del torneo. Tutte le statistiche sono sostanzialmente sovrapponibili tranne per gli Ace, Sinner 65 (media 13 a match) vs i 30 di Alcaraz (6 a match). Ma il dato più clamoroso riguarda il rapporto vincenti-gratuiti, Sinner 185-115 con un saldo di +70 (+14 di media a partita) Alcaraz 170-146 con un saldo di +24 (+4.8 di media a partita)..Conclusione, Sinner fa più vincenti (37 a partita) e meno errori (23 a partita) di Alcaraz (rispettivamente 34 e 29). Questa è la realtà del campo, (da notare che se togliamo la partita con Spizzirri gli errori gratuiti di Sinner sono 16 di media a partita) poi c’è la realtà percepita, il bias cognitivo-emotivo che vede uno strapotere di Alcaraz che secondo moltissimi utenti di siti e podcast viene dati nettamente favorito. Del resto la favola del calo nel terzo set con Darderi ha fatto il giro del web. La realtà? 71% di prime, 7 Ace, 23-9 vincenti errori 10/10 punti a rete. E Darderi ha giocato il miglior set sull’hard della carriera. Una seconda osservazione rispetto ai crampi. Nessuno, mi sembra, ha colto quanto detto da Sinner “non ho dormito bene”. Che tradotto dal Sinnerese all’italiano significa ho avuto dei problemi. Gli stessi la notte prima della finale a Miami con Medvedev, con Cerundolo a Roma, con Medvedev a Wimbledon e penso anche con Rune a Wimbledon. Quindi il set perso in avvio e i crampi all’inizio del terzo sono figli del malessere precedente..
Con buona pace di molti sono altissime le probabilità che giochino per arrivare secondi.