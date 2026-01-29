Sinner vs. Djokovic: in chiaro su Nove la semifinale dell’Australian Open 2026

La semifinale dell’Australian Open fra Jannik Sinner e Novak Djokovic verrà trasmessa in chiaro su NOVE, venerdì 30 gennaio dalle 9:00 in diretta da Melbourne Park.

Sesta semifinale consecutiva negli Slam per Jannik Sinner, terza a Melbourne, dove prosegue la difesa del titolo. Jannik ha già affrontato Novak Djokovic 10 volte e vinto gli ultimi 5 precedenti dalla mitica Coppa Davis del 2023: in semifinale dell’Australian Open 2024, in finale a Shanghai e l’anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon.

Come la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, in diretta venerdì 30 gennaio dalle 4:30, anche Sinner-Djokovic verrà trasmessa su HBO Max, discovery+ e su Eurosport 1, disponibile anche su DAZN, TimVision e Prime Video.

Le semifinali saranno anticipate da Courtside: il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport – Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.