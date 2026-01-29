Sinner vs. Djokovic: in chiaro su Nove la semifinale dell’Australian Open 2026
La semifinale dell’Australian Open fra Jannik Sinner e Novak Djokovic verrà trasmessa in chiaro su NOVE, venerdì 30 gennaio dalle 9:00 in diretta da Melbourne Park.
Sesta semifinale consecutiva negli Slam per Jannik Sinner, terza a Melbourne, dove prosegue la difesa del titolo. Jannik ha già affrontato Novak Djokovic 10 volte e vinto gli ultimi 5 precedenti dalla mitica Coppa Davis del 2023: in semifinale dell’Australian Open 2024, in finale a Shanghai e l’anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon.
Come la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, in diretta venerdì 30 gennaio dalle 4:30, anche Sinner-Djokovic verrà trasmessa su HBO Max, discovery+ e su Eurosport 1, disponibile anche su DAZN, TimVision e Prime Video.
Le semifinali saranno anticipate da Courtside: il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport – Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.
TAG: Australian Open 2026, Diretta tv, Jannik Sinner, Nove
Un miracolo di prestazione per zverev potrebbe portarlo alla finale….lo spagnolo giocherà al 98%…?
Mi piacerebbe davvero vedere un match tra il miglior Sinner e il miglior Djokovic. Ho sempre pensato che, al loro massimo livello, Sinner sia superiore a Djokovic, come Djokovic lo era rispetto a Murray ma ieri non ho avuto l’impressione di vedere il miglior Novak senza voler negare ovviamente i meriti di Musetti. Dopo tre turni iniziali convincenti, soprattutto nel primo set contro Musetti, la palla sembrava non camminargli; quando poi ha provato ad alzare il ritmo, sono arrivati errori insoliti, quelli che normalmente non gli vediamo commettere. Dall’altra parte, però, anche Sinner non mi è parso al 100%. Forse sono ancora troppo condizionato dall’episodio della partita con Spizzirri, ma qualche punto di domanda, inevitabilmente, rimane
Pensavo che segui solo il tennis femminile…. chissa´perche´…
Ma perchè il rosso con chi ha sudato, ormai ci arriva in carrozza, il livello è diventato ridicolo.
e avresti capito (non è)
Una piccola ricerca è avresti capito che la RAI non può trasmetterla.
Buona giornata a tutti, magari sbaglio, ma vedendo la condizione attuale dei protagonisti, secondo me la partita dello spagnolo sarà la più complicata, Szverev lo vedo in ottima forma,magari non sufficente x la vittoria, ma comunque farà penare Alcaraz
Menomale!
Il programma di Eleonora Daniele su Rai 1 è salvo, grazie mamma Rai.
L’aureola non è ancora al culmine…
Ottimo.
Il serbo praticamente arriva a questa semi quasi non giocando….sarà dura x il rosso
Eppure, mi manca il buon Fiocchetti-Fantozzi. Il servilismo di certi siparietti nei confronti del Duca Conte Panatta era esemplare.