Nick Kyrgios non ha dubbi su chi vincerà l’Australian Open 2026: Carlos Alcaraz
Secondo quanto riportato dal quotidiano australiano The Age, nei giorni scorsi il tennista di Canberra ha incrociato lo spagnolo nelle strutture del Melbourne Park e, come spesso accade con Nick, il momento si è trasformato in una scena tanto spontanea quanto rivelatrice.
Kyrgios avrebbe indicato senza esitazioni Alcaraz come suo grande favorito per il titolo, spiegandone il motivo con la sua solita ironia:
“Devi vincere l’Open di Australia così possiamo uscire a far festa tutta la notte”, avrebbe detto sorridendo al murciano.
Una battuta che racconta molto del rapporto informale tra i due, ma anche della stima che l’australiano nutre nei confronti del numero uno del mondo. Kyrgios, spesso critico e pungente con molti colleghi, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il talento e l’energia di Alcaraz, considerandolo uno dei pochi in grado di accendere davvero il pubblico.
Il commento arriva in un momento chiave del torneo, con Carlos ancora pienamente in corsa per il titolo e deciso a inseguire un traguardo storico: diventare il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam.
Tra provocazioni, sorrisi e battute da spogliatoio, Kyrgios ha lanciato il suo pronostico. Ora la parola passa al campo: se Alcaraz dovesse davvero trionfare a Melbourne, c’è da scommettere che la festa — almeno secondo Nick — sarà garantita.
TAG: Australian Open, Australian Open 2026, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Nick Kyrgios
Ormai non è più un giocatore di tennis, è entrato nella T10 in un altro campo, quello dei clown !!!!!!!
C’è speranza per Jannik dopo questo post, AVANTI.
Se il buongiorno si vede dal mattino il 2026 sarà un anno da ricordare.
Incredibile,le olimpiadi invernali diventano ora una tappa del famoso Holiday on ICE,molto ICE…pure troppo (ma se gli atleti iraniani avranno i Pasdaran e i giapponesi i Samurai sarà folkloristico), l’Italia perde pezzi per le mareggiate…ma certi pezzi di m. l’hanno permesso, Kyrgios ancora parla e Corona ancora rivela.
Fuggirei in lande desolate ma ormai neanche la Groenlandia è tanto tranquilla.
Carlos, attento a questi inviti, nessuno sa cosa giri veramente alle feste dell’Australopiteco….
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Chissa´perche manca la firma su questo articolo.
Scommetterei che l ´articolo e´stato scritto dal solito signor Villarico
Gli ultimi dei belli si capiscono bene.
ma come si fa a creare una notizia su una non notizia e per giunta ormai datata di qualche giorno …. ovvio che il Kyrgios di turno gode di queste “non notizie” … smettiamola di alimentare sempre questa diatriba .. facciamo articoli su cose fatti e personaggi positivi … ne abbiamo … Grazie
Devo esser sincero, quanto vorrei che Jannik vincesse in faccia a questo mononeurone, ma anche a Carlitos che questa volta, con la scenetta sui crampi, ha fatto un po’ troppo il fenomeno.. vediamo se riesce a raggiungere una forma atletica top in tempo, forza rosso
Aspetta che ti mostriamo il ca… che ce ne frega
Io penso Sinner, ma non posso escludere Alcaraz. Sono pieno di dubbi… ho solo una granitica certezza: non lo vincerai tu. MAI.
ahahahahahahahah