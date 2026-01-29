Australian Open 2026 Copertina, Generica

Nick Kyrgios non ha dubbi su chi vincerà l’Australian Open 2026: Carlos Alcaraz

29/01/2026 15:40 12 commenti
Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images
Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images

Secondo quanto riportato dal quotidiano australiano The Age, nei giorni scorsi il tennista di Canberra ha incrociato lo spagnolo nelle strutture del Melbourne Park e, come spesso accade con Nick, il momento si è trasformato in una scena tanto spontanea quanto rivelatrice.

Kyrgios avrebbe indicato senza esitazioni Alcaraz come suo grande favorito per il titolo, spiegandone il motivo con la sua solita ironia:
“Devi vincere l’Open di Australia così possiamo uscire a far festa tutta la notte”, avrebbe detto sorridendo al murciano.
Una battuta che racconta molto del rapporto informale tra i due, ma anche della stima che l’australiano nutre nei confronti del numero uno del mondo. Kyrgios, spesso critico e pungente con molti colleghi, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il talento e l’energia di Alcaraz, considerandolo uno dei pochi in grado di accendere davvero il pubblico.

Il commento arriva in un momento chiave del torneo, con Carlos ancora pienamente in corsa per il titolo e deciso a inseguire un traguardo storico: diventare il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam.

Tra provocazioni, sorrisi e battute da spogliatoio, Kyrgios ha lanciato il suo pronostico. Ora la parola passa al campo: se Alcaraz dovesse davvero trionfare a Melbourne, c’è da scommettere che la festa — almeno secondo Nick — sarà garantita.

TAG: , , , ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Lupen (Guest) 29-01-2026 17:00

Scritto da Sporadico
Io penso Sinner, ma non posso escludere Alcaraz. Sono pieno di dubbi… ho solo una granitica certezza: non lo vincerai tu. MAI.

Ormai non è più un giocatore di tennis, è entrato nella T10 in un altro campo, quello dei clown !!!!!!!

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italtennis (Guest) 29-01-2026 16:36

C’è speranza per Jannik dopo questo post, AVANTI.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
Pier no guest 29-01-2026 16:21

Se il buongiorno si vede dal mattino il 2026 sarà un anno da ricordare.
Incredibile,le olimpiadi invernali diventano ora una tappa del famoso Holiday on ICE,molto ICE…pure troppo (ma se gli atleti iraniani avranno i Pasdaran e i giapponesi i Samurai sarà folkloristico), l’Italia perde pezzi per le mareggiate…ma certi pezzi di m. l’hanno permesso, Kyrgios ancora parla e Corona ancora rivela.
Fuggirei in lande desolate ma ormai neanche la Groenlandia è tanto tranquilla.

 10
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Sonj, omerjno
walden 29-01-2026 16:13

Carlos, attento a questi inviti, nessuno sa cosa giri veramente alle feste dell’Australopiteco….

 9
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Panama, Marco M., Sonj
Detuqueridapresencia 29-01-2026 16:08

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
vittorio carlito (Guest) 29-01-2026 16:02

Chissa´perche manca la firma su questo articolo.
Scommetterei che l ´articolo e´stato scritto dal solito signor Villarico

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
vittorio carlito (Guest) 29-01-2026 15:59

Gli ultimi dei belli si capiscono bene.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco (Guest) 29-01-2026 15:58

ma come si fa a creare una notizia su una non notizia e per giunta ormai datata di qualche giorno …. ovvio che il Kyrgios di turno gode di queste “non notizie” … smettiamola di alimentare sempre questa diatriba .. facciamo articoli su cose fatti e personaggi positivi … ne abbiamo … Grazie

 5
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden, omerjno, Panama, Scolaretto, Marco M., Sonj
Alex77 (Guest) 29-01-2026 15:57

Devo esser sincero, quanto vorrei che Jannik vincesse in faccia a questo mononeurone, ma anche a Carlitos che questa volta, con la scenetta sui crampi, ha fatto un po’ troppo il fenomeno.. vediamo se riesce a raggiungere una forma atletica top in tempo, forza rosso

 4
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Panama, Marco M., Sonj
Silvy__89 (Guest) 29-01-2026 15:51

Aspetta che ti mostriamo il ca… che ce ne frega

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto, Marco M., Sonj
Sporadico (Guest) 29-01-2026 15:50

Io penso Sinner, ma non posso escludere Alcaraz. Sono pieno di dubbi… ho solo una granitica certezza: non lo vincerai tu. MAI.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 29-01-2026 15:48

ahahahahahahahah

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto, Sonj