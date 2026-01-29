Nick Kyrgios non ha dubbi su chi vincerà l’Australian Open 2026: Carlos Alcaraz

Secondo quanto riportato dal quotidiano australiano The Age, nei giorni scorsi il tennista di Canberra ha incrociato lo spagnolo nelle strutture del Melbourne Park e, come spesso accade con Nick, il momento si è trasformato in una scena tanto spontanea quanto rivelatrice.

Kyrgios avrebbe indicato senza esitazioni Alcaraz come suo grande favorito per il titolo, spiegandone il motivo con la sua solita ironia:

“Devi vincere l’Open di Australia così possiamo uscire a far festa tutta la notte”, avrebbe detto sorridendo al murciano.

Una battuta che racconta molto del rapporto informale tra i due, ma anche della stima che l’australiano nutre nei confronti del numero uno del mondo. Kyrgios, spesso critico e pungente con molti colleghi, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il talento e l’energia di Alcaraz, considerandolo uno dei pochi in grado di accendere davvero il pubblico.

Il commento arriva in un momento chiave del torneo, con Carlos ancora pienamente in corsa per il titolo e deciso a inseguire un traguardo storico: diventare il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam.

Tra provocazioni, sorrisi e battute da spogliatoio, Kyrgios ha lanciato il suo pronostico. Ora la parola passa al campo: se Alcaraz dovesse davvero trionfare a Melbourne, c’è da scommettere che la festa — almeno secondo Nick — sarà garantita.