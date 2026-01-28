Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 29 Gennaio 2026

28/01/2026 21:58 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
BRN CH 125 Manama – hard
R16 Butvilas LTU – Bellucci ITA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Budkov Kjaer NOR – Nardi ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Wong HKG – Travaglia ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Giustino ITA – Virtanen FIN Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



CHI CH 100 Concepcion – terra
R16 Cecchinato ITA – Guillen Meza ECU Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

