WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Alexandra Eala PHI, 23.05.2005 - Foto Getty
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – 1° Turno , cemento
Center – ore 07:00
(7) Simona Waltert
vs Lanlana Tararudee Inizio 07:00
WTA Manila 125
Simona Waltert [7]
2
6
2
Lanlana Tararudee
6
3
6
Vincitore: Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Lanlana Tararudee
0-3 → 0-4
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Lanlana Tararudee
0-1 → 0-2
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lanlana Tararudee
5-3 → 6-3
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Lanlana Tararudee
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
2-4 → 2-5
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Simona Waltert
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Lanlana Tararudee
2-0 → 2-1
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(5) Camila Osorio vs Sakura Hosogi
WTA Manila 125
Camila Osorio [5]•
0
6
6
0
Sakura Hosogi
0
4
3
0
Vincitore: Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Sakura Hosogi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
Sakura Hosogi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Sakura Hosogi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Sakura Hosogi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Sakura Hosogi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Sakura Hosogi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Tennielle Madis vs Mananchaya Sawangkaew
WTA Manila 125
Tennielle Madis
0
2
Mananchaya Sawangkaew•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mananchaya Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Tennielle Madis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Mananchaya Sawangkaew
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Tennielle Madis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Alina Charaeva vs (2) Alexandra Eala Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 07:00
Elizabeth Abarquez
vs Mai Hontama Inizio 07:00
WTA Manila 125
Elizabeth Abarquez
0
0
0
0
Mai Hontama•
0
6
6
0
Vincitore: Hontama
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 0-6
Elizabeth Abarquez
0-4 → 0-5
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Elizabeth Abarquez
0-2 → 0-3
Elizabeth Abarquez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elizabeth Abarquez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Elizabeth Abarquez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Elizabeth Abarquez
0-0 → 0-1
(4) Nicole Fossa Huergo / (4) Darja Semenistaja vs Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
WTA Manila 125
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja [4]
0
6
6
0
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
0
2
2
0
Vincitore: Fossa Huergo / Semenistaja
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
5-2 → 6-2
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
4-1 → 4-2
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
3-1 → 4-1
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
2-0 → 3-0
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
3-1 → 4-1
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
1-1 → 2-1
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
1-0 → 1-1
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
0-0 → 1-0
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena vs Yu-Yun Li / Sara Saito
WTA Manila 125
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena
0
0
1
0
Yu-Yun Li / Sara Saito•
0
6
6
0
Vincitore: Li / Saito
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yu-Yun Li / Sara Saito
1-5 → 1-6
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena
1-4 → 1-5
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-4 → 1-4
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena
0-3 → 0-4
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena
0-1 → 0-2
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-4 → 0-5
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena
0-3 → 0-4
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena
0-1 → 0-2
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-0 → 0-1
Polina Kudermetova vs Miho Kuramochi
WTA Manila 125
Polina Kudermetova•
0
6
7
0
Miho Kuramochi
0
3
5
0
Vincitore: Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Polina Kudermetova
4-5 → 5-5
Polina Kudermetova
3-4 → 4-4
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Miho Kuramochi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Polina Kudermetova
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Miho Kuramochi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Polina Kudermetova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Polina Kudermetova
2-0 → 3-0
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 07:00
Solana Sierra
/ Lin Zhu
vs (3) I-Hsuan Cho
/ (3) Yi-Tsen Cho Inizio 07:00
WTA Manila 125
Solana Sierra / Lin Zhu
2
6
4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]
6
3
10
Vincitore: Cho / Cho
Servizio
Svolgimento
Set 3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
7-2
7-3
8-3
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Solana Sierra / Lin Zhu
5-3 → 6-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Solana Sierra / Lin Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Solana Sierra / Lin Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-1 → 2-2
Solana Sierra / Lin Zhu
1-1 → 2-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
1-0 → 1-1
Solana Sierra / Lin Zhu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-5 → 2-6
Solana Sierra / Lin Zhu
1-5 → 2-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
1-4 → 1-5
Solana Sierra / Lin Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
1-2 → 1-3
Solana Sierra / Lin Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
1-0 → 1-1
Solana Sierra / Lin Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Peangtarn Plipuech vs Yuliia Starodubtseva
WTA Manila 125
Peangtarn Plipuech•
0
0
4
0
Yuliia Starodubtseva
0
6
6
0
Vincitore: Starodubtseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Yuliia Starodubtseva
3-3 → 3-4
Peangtarn Plipuech
3-2 → 3-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Yuliia Starodubtseva
0-2 → 0-3
Peangtarn Plipuech
0-1 → 0-2
Yuliia Starodubtseva
0-0 → 0-1
Sofia Costoulas vs Viktoria Morvayova
WTA Manila 125
Sofia Costoulas
1*
6
Viktoria Morvayova
1
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Sofia Costoulas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Viktoria Morvayova
3-3 → 3-4
Viktoria Morvayova
2-2 → 2-3
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit