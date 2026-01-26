WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Alexandra Eala PHI, 23.05.2005 - Foto Getty
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – 1° Turno , cemento

Center – ore 07:00
(7) Simona Waltert SUI vs Lanlana Tararudee THA Inizio 07:00
WTA Manila 125
Simona Waltert [7]
2
6
2
Lanlana Tararudee
6
3
6
Vincitore: Tararudee
Mostra dettagli

(5) Camila Osorio COL vs Sakura Hosogi JPN

WTA Manila 125
Camila Osorio [5]
0
6
6
0
Sakura Hosogi
0
4
3
0
Vincitore: Osorio
Mostra dettagli

Tennielle Madis PHI vs Mananchaya Sawangkaew THA

WTA Manila 125
Tennielle Madis
0
2
Mananchaya Sawangkaew
0
2
Mostra dettagli

Alina Charaeva RUS vs (2) Alexandra Eala PHI Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 07:00
Elizabeth Abarquez PHI vs Mai Hontama JPN Inizio 07:00
WTA Manila 125
Elizabeth Abarquez
0
0
0
0
Mai Hontama
0
6
6
0
Vincitore: Hontama
Mostra dettagli

(4) Nicole Fossa Huergo ARG / (4) Darja Semenistaja LAT vs Kaye Ann Emana PHI / Justine Hannah Maneja PHI

WTA Manila 125
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja [4]
0
6
6
0
Kaye Ann Emana / Justine Hannah Maneja
0
2
2
0
Vincitore: Fossa Huergo / Semenistaja
Mostra dettagli

Angeline Alcala PHI / Joanna Victoria Pena PHI vs Yu-Yun Li TPE / Sara Saito JPN

WTA Manila 125
Angeline Alcala / Joanna Victoria Pena
0
0
1
0
Yu-Yun Li / Sara Saito
0
6
6
0
Vincitore: Li / Saito
Mostra dettagli

Polina Kudermetova UZB vs Miho Kuramochi JPN

WTA Manila 125
Polina Kudermetova
0
6
7
0
Miho Kuramochi
0
3
5
0
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli




Court 2 – ore 07:00
Solana Sierra ARG / Lin Zhu CHN vs (3) I-Hsuan Cho TPE / (3) Yi-Tsen Cho TPE Inizio 07:00
WTA Manila 125
Solana Sierra / Lin Zhu
2
6
4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]
6
3
10
Vincitore: Cho / Cho
Mostra dettagli

Peangtarn Plipuech THA vs Yuliia Starodubtseva UKR

WTA Manila 125
Peangtarn Plipuech
0
0
4
0
Yuliia Starodubtseva
0
6
6
0
Vincitore: Starodubtseva
Mostra dettagli

Sofia Costoulas BEL vs Viktoria Morvayova SVK

WTA Manila 125
Sofia Costoulas
1*
6
Viktoria Morvayova
1
6
Mostra dettagli

