Musetti riscrive la sua storia a Melbourne: per la prima volta agli ottavi degli Australian Open
Per Lorenzo Musetti, la seconda settimana degli Australian Open era rimasta per anni un ricordo legato all’adolescenza. Nel 2019, quando era ancora numero uno del mondo junior, il carrarino conquistava l’Happy Slam giovanile, ma da professionista Melbourne non era mai riuscita davvero a diventare casa sua. Fino ad oggi.
Agli Australian Open 2026 Musetti ha compiuto il salto definitivo, raggiungendo per la prima volta gli ottavi di finale nel tabellone maggiore dopo una battaglia durissima contro Tomas Machac, vinta in cinque set dopo 4 ore e 27 minuti: 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2.
Agli ottavi sfiderà uno tra Fritz o Wawrinka.
Un traguardo tutt’altro che scontato, considerando il percorso tormentato che aveva accompagnato il suo avvicinamento al torneo. Alla vigilia, il bilancio di Lorenzo a Melbourne era negativo (3 vittorie e 4 sconfitte) e l’inizio del 2026 era stato segnato da difficoltà mentali, cambiamenti tecnico-tattici e da una lunga scia di stanchezza accumulata nel tour de force iniziato mesi prima per inseguire le Finals di Torino.
Eppure, proprio quando sembrava più fragile, Musetti ha trovato una nuova solidità.
Il match contro Machac è stato lo specchio della sua crescita. Dopo un primo set perso tra problemi al servizio e una gestione deficitaria delle palle break (solo una trasformata su undici), il toscano ha saputo restare dentro la partita anche quando il ceco – numero 24 del mondo e reduce da un grande inizio di stagione – sembrava pronto a scappare via.
Sotto 4-2 nel secondo set, Musetti ha cambiato passo: maggiore concretezza, meno sprechi e soprattutto una gestione emotiva finalmente matura. Da quel momento ha vinto sette degli otto giochi successivi, ribaltando l’inerzia dell’incontro e mandando in crisi nervosa l’avversario.
Il terzo set ha certificato il nuovo Musetti, capace di colpire nei momenti giusti senza disperdere energie. Ma Machac, campione ad Adelaide e già vincitore in stagione contro Dimitrov e Tsitsipas, non si è arreso, conquistando il quarto set e trascinando la sfida al quinto.
Ed è lì che Lorenzo ha completato la sua trasformazione.
Nonostante un record negativo nei match decisivi e due precedenti amari proprio a Melbourne, Musetti ha iniziato il quinto set con autorità, strappando subito il servizio e annullando tre palle break nel game successivo. Con il tetto della John Cain Arena chiuso per l’estremo caldo e la temperatura oltre i 36 gradi, il carrarino ha mantenuto lucidità e intensità, chiudendo 6-2 e scrivendo una delle vittorie più importanti della sua carriera.
Con questo successo Musetti raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale agli Australian Open e diventa il terzo italiano della storia, dopo Berrettini e Sinner, a centrare la seconda settimana in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.
La classifica ora sorride, la top 3 mondiale si avvicina, ma soprattutto cambia la percezione: Melbourne non è più il suo punto debole. La seconda settimana dell’Happy Slam è finalmente realtà.
E, per Lorenzo Musetti, potrebbe non essere il capolinea.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Australian Open, Australian Open 2026, Lorenzo Musetti
8 commenti
Vista tutta la partita, anche perche’ oltre al Muso c’era in campo uno dei miei beniamini extraitaliani ,Machac. E’ vero che si tende a ricordare meglio cio’ che e’ appena successo, pero’ il Muso non mi aveva mai impressionato come in questa partita. Tenuta atletica l’ha sempre avuta, ma una tale continuita’ tecnica e mentale, anche dopo il 4 set perso immeritatamente , io non la ricordo. Questo ragazzo e’ un patrimonio del tennis mondiale , un po’ come quei calciatori artisti che pensi dovrebbero essere tutelati dai falli cattivi tanto sono capaci di deliziarti. Io non vedo l’ora di vedere la sua prossima partita.
Bravo Lorenzo, anche se temo che abbia speso troppe energie nei primi turni. Agli ottavi contro Fritz non lo vedo bene, contro Wawrinka avrebbe più possibilità. Intanto è ancora terzo nella LIVE, mica poco
Bene che abbia tenuto di testa anche quando è stato portato al quinto ma deve imparare a vincere più facilmente,4 ore e mezza evitabile,non si possono sprecare 21 palle break su 29,questa partita con più cinismo si poteva vincere anche in 3,tra i top 10 è quello che ha speso di più e questo nella seconda settimana rischia di pagarlo,soprattutto adesso che ha quelli veramente tosti di fronte a sé
Queste teste di canguro ce li hanno messi tutti e tre in fila, un peccato!
Binaghi manda le tue Forze Speciali ed occupa questo Australian Open…
…poi avvisa Trump di stare schiscio perché il prossimo potrebbe essere il suo US Open!
Quelle di FITP sono forze di LIBERAZIONE 😀 😀 😀
Daie Lollo !!!
Complimenti a Musetti….ho visto tutta la partita di Sinner ha sofferto molto il caldo, mentre Spizzirri sembrava a suo agio, su questa partita si può fare un romanzo per tutti i colpi di scena, dai crampi alla provvidenziale chiusura del tetto, comunque bisogna fare i complimenti a Spizzirri ha giocato molto bene.
Insomma,alla fine qualcuno dovrà ricredersi sulle abilità di Perlas e sui motivi sottostanti la sua chiamata .
#3 continua .
Quando ha vinto gli AO juniores non era numero uno. È diventato numero uno juniores con i quarti a RG 5 mesi dopo