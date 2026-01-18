Australian Open – Alcaraz si presenta con autorità: Walton battuto in tre set (con un brivido nel secondo)

Secondo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena, l’esordio di Carlos Alcaraz a Melbourne si chiude in tre set, ma non senza un passaggio a vuoto: lo spagnolo supera Adam Walton 6-3 7-6 6-2, governando con autorità la prima e la terza frazione e risolvendo al tie-break un secondo set in cui era finito sotto di un break, pagando un calo da fondo e un’impennata di fiducia dell’australiano.

Walton, 27 anni, attuale n.81 ATP (best ranking n.74 nell’ottobre 2025), ha confermato la crescita dell’ultima stagione – segnali importanti, tra cui un ottavo a Indian Wells e la prima semifinale ATP a Los Cabos – e ha provato a “tenere corto” il match affidandosi alla prima e allo schema 1-2, cercando punti rapidi e proteggendo i propri turni di battuta. Un percorso atipico e solido il suo: quattro anni di college tennis negli USA (University of Tennessee) prima del passaggio al professionismo nel 2022.

C’era un solo precedente: Queen’s 2025 (erba), vinto da Alcaraz 6-4 7-6(4), sulla strada verso il titolo.

Nel primo set, Alcaraz è apparso concentrato e continuo, senza le pause che talvolta ne spezzano il rendimento: dritto devastante – incrociato e lungolinea – a muovere e fermare Walton sul posto, servizio efficace e un dominio sostanziale nei punti in cui contava alzare la pressione. Lo spagnolo ha creato cinque palle break e ha chiuso 6-3 in 34 minuti; il punteggio avrebbe potuto essere più severo, ma Walton, solido alla battuta, ha limitato i danni.

La partita si è complicata nel secondo set. Alcaraz ha perso il servizio ed è scivolato sotto 1-3, complice qualche errore non forzato di troppo e un avversario spinto dal pubblico. La reazione è stata immediata: controbreak e parità, ma il set è rimasto in equilibrio fino al tie-break. Lì ha pesato la freddezza del n.1: quattro set point e chiusura 7-6, anche grazie a un Walton tradito dall’emotività nei punti decisivi.

Nel terzo set, Alcaraz ha rimesso le cose in ordine senza concedere spiragli: sul 4-2 ha trovato l’allungo decisivo, strappando la battuta a Walton per il 5-2 e chiudendo poi al servizio 6-2.

Alcaraz arriva a Melbourne da testa di serie n.1 e numero uno del ranking, con l’obiettivo dichiarato di conquistare il titolo che gli manca per completare il Career Grand Slam. All’Australian Open, fin qui, non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale (2024 e 2025). La caccia è iniziata con un successo netto, ma l’unico vero appunto resta la pausa del secondo set: contro avversari di livello superiore, quel tipo di passaggio a vuoto rischia di costare caro.

La cronaca

1° set

Alcaraz apre al servizio: un dritto fuori dopo il primo punto, poi ritmo subito alto. Seconda oltre i 150 km/h, dritto profondo: il n.1 tiene la battuta. Walton si difende bene sulla diagonale di rovescio, ma arriva la prima palla break per lo spagnolo; l’australiano si salva con un ace e fa 1-1.

Nessun problema per Alcaraz (2-1). Walton si appoggia sulla prima e resta in scia (2-2). Alcaraz accelera: tracciante di dritto incrociato, ottimo spostamento laterale, e un paio di prime tra 185 e 179 km/h; con un ace resta avanti (3-2).

Walton continua a reggersi sulla prima, ma Alcaraz trova un rovescio vincente e conquista palla break: Walton si salva, anche grazie a un errore di dritto dello spagnolo, e con due punti di battuta fa 3-3.

Alcaraz sale di colpi: game a zero per il 4-3. Poi stringe i tempi in risposta: Walton va 0-40, tre palle break; alla terza arriva il break, “Vamos” e 5-3. Alcaraz serve per il set, si procura due set point e chiude 6-3 in 34 minuti.

2° set

Walton parte al servizio e resiste all’aggressività in risposta di Alcaraz (1-0). Lo spagnolo replica (1-1). Ancora Walton (2-1), con il pubblico che spinge e l’australiano che sale a 30-0 nel game successivo. Alcaraz rimette in pari, ma esagera: arriva la prima palla break per Walton, e un nuovo errore di dritto consegna il break all’australiano (1-3).

Alcaraz perde ancora qualche punto di lunghezza, poi si rimette in carreggiata: guadagna palla break, Walton la annulla con l’ace. Seconda chance e stavolta lo spagnolo fa male con il dritto incrociato: controbreak e 2-3. Alcaraz tiene e impatta (3-3).

Da lì, i servizi guidano il set: Walton fa 4-3 a zero, poi si avanza “con la regola dei servizi” fino al 6-6. Alcaraz, con un ace, trascina il parziale al tie-break.

Tie-break: Walton sbaglia una volée comoda (0-1), Alcaraz restituisce con un dritto fuori (1-1). Doppio fallo di Walton e Alcaraz prende margine; lo spagnolo cambia campo avanti 5-1 e si procura quattro set point. Chiude 7-6, ancora su un doppio fallo dell’australiano.

3° set

Alcaraz alza di nuovo intensità e precisione, Walton fatica a reggere gli scambi da fondo quando lo spagnolo comanda con il dritto. Sul 4-2 arriva il break che indirizza definitivamente il set: 5-2, poi chiusura al servizio per il 6-2.

GS Australian Open C. Alcaraz [1] C. Alcaraz [1] 6 7 6 A. Walton A. Walton 3 6 2 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Walton 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Walton 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Enrico Milani