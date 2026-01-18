Paolini dopo il debutto: “Sono entrata in campo con il giusto atteggiamento, è stato un match solido” (Video)

Jasmine Paolini si prende la scena nella notte di Melbourne e apre l’Australian Open 2026 nel migliore dei modi. Prima italiana a scendere in campo nel main draw, la numero uno azzurra ha inaugurato la Rod Laver Arena con una vittoria netta, accompagnata da una prestazione solida e convincente che le ha regalato un sorriso pieno già a fine match.

Prima di lasciare il campo, Paolini si è fermata un attimo davanti alla telecamera, cercando le parole giuste per salutare chi l’aveva seguita dall’Italia in piena notte europea. Un gesto spontaneo, che racconta bene lo spirito con cui la toscana ha affrontato il suo debutto nello Slam australiano: concentrazione, serenità e grande consapevolezza.

«Sono contenta del modo in cui ho affrontato questo match – ha spiegato in conferenza stampa –. Non era una partita semplice per tanti motivi: lei è una giocatrice pericolosa, arrivava dalle qualificazioni, era il primo match sulla Rod Laver Arena e c’erano diverse condizioni che potevano rendermi un po’ tesa. Invece ho cercato fin da subito di mantenere un buon atteggiamento».

Un piano partita eseguito alla perfezione, come ha sottolineato la stessa Paolini: «Ho tenuto l’attenzione sempre alta, ho sbagliato poco, ho messo tante prime. Sono contenta di come ho giocato, lo considero un match solido».

Ora lo sguardo è già rivolto al secondo turno, anche se l’avversaria verrà definita soltanto lunedì. «Conosco solo la Frech, mentre la Erjavec non l’ho mai vista giocare – ha raccontato l’azzurra –. La Frech è una giocatrice ostica, molto intelligente. Magari non potentissima, ma controbatte bene ed è una vera lottatrice. Bisogna entrare in campo con le idee chiare, con pazienza e cercare di fare una partita solida, perché è una che ti fa giocare tanto. Non regala nulla».

Dopo un 2024 straordinario e un 2025 segnato anche da momenti difficili ma impreziosito da una vittoria storica al Foro Italico, il team di Paolini ha fissato obiettivi chiari per la nuova stagione.

«Quello principale è avere continuità durante tutto l’anno – spiega –. Cercare di mantenere il livello di questi due anni, con la speranza di poter migliorare ancora. L’anno scorso ci sono stati anche colpi duri e bassi inaspettati, ma sono riuscita a rialzarmi. Spero di riuscire a fare lo stesso, perché ogni stagione bisogna crescere per restare a certi livelli».

In quest’ottica, il lavoro svolto con Danilo Pizzorno e Sara Errani è stato mirato soprattutto sui colpi di inizio gioco.

«Stiamo lavorando su tante cose, ma il focus principale sono servizio e risposta. Il tennis va sempre di più verso scambi brevi, veloci e potenti: se non parti bene, fai molta fatica. Sono sicuramente questi i due aspetti su cui ci stiamo concentrando di più».





Francesco Paolo Villarico