WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Secondo Turno, terra battuta
Center Court – ore 17:00
Laura Samson vs Sara Sorribes Tormo Inizio 17:00
Nicole Fossa Huergo / Varvara Lepchenko vs Jimar Gerald Gonzalez / Luisina Giovannini
(7) Maria Lourdes Carle vs Fernanda Labrana
(4) Panna Udvardy vs Polona Hercog Non prima 23:00
Grandstand – ore 17:00
Laura Pigossi vs (3) Leolia Jeanjean Inizio 17:00
(1) Alicia Herrero Linana / (1) Laura Pigossi vs Katarina Jokic / Rebeca Pereira
(4) Maria Lourdes Carle / (4) Sara Sorribes Tormo vs Carole Monnet / Sada Nahimana
TAG: WTA 125 Colina
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit