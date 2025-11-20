WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Nicole Fossa Huergo ARG, 26.05.1995
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Secondo Turno, terra battuta

Center Court – ore 17:00
Laura Samson CZE vs Sara Sorribes Tormo ESP Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Nicole Fossa Huergo ARG / Varvara Lepchenko USA vs Jimar Gerald Gonzalez CHI / Luisina Giovannini ARG

Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Lourdes Carle ARG vs Fernanda Labrana CHI

Il match deve ancora iniziare

(4) Panna Udvardy HUN vs Polona Hercog SLO Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Laura Pigossi BRA vs (3) Leolia Jeanjean FRA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Alicia Herrero Linana ESP / (1) Laura Pigossi BRA vs Katarina Jokic SRB / Rebeca Pereira BRA

Il match deve ancora iniziare

(4) Maria Lourdes Carle ARG / (4) Sara Sorribes Tormo ESP vs Carole Monnet FRA / Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare

