Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

20/11/2025 08:40 1 commento
Gabriele Piraino nella foto

CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Juan Cruz Martin Manzano ITA / Michele Ribecai ITA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
ATP Bergamo
Juan Cruz Martin Manzano / Michele Ribecai
0
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]
0
1
Mostra dettagli

Francesco Maestrelli ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Andrea Guerrieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Niels Visker NED vs Stefano Napolitano ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Justin Engel GER (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
David Pichler AUT / Filip Pieczonka POL vs David Poljak CZE / Tim Ruehl GER

ATP Bergamo
David Pichler / Filip Pieczonka [4]
0
0
David Poljak / Tim Ruehl
0
0
Mostra dettagli

Francesco Maestrelli ITA / Stefano Travaglia ITA vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno, terra battuta

Quadra 1 – ore 15:00
Eduardo Ribeiro BRA vs Facundo Diaz Acosta ARG
Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Guido Ivan Justo ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Daniel Dutra da Silva BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG / Gonzalo Villanueva ARG vs Gustavo Heide BRA / Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 15:00
Mateus Alves BRA vs Gustavo Heide BRA
Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA vs Pedro Sakamoto BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG vs Guido Andreozzi ARG / Benjamin Kittay USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Wilson Leite BRA / Jose Pereira BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 2° Turno, terra battuta

CANCHA CENTRAL – ore 19:00
Luis David Martinez VEN vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Diego Hidalgo ECU vs Facundo Mena ARG / Franco Roncadelli URU (Non prima 00:45)

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 2 – ore 19:00
Facundo Mena ARG vs Juan Estevez ARG

Il match deve ancora iniziare

Lucio Ratti ARG / Victor Hugo Remondy Pagotto BRA vs David Jorda Sanchis ESP / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Emilio Camacho ECU / Emilio Gomez ECU vs Luis David Martinez VEN / Miguel Reyes-Varela MEX (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Federico Aguilar Cardozo URU / Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Ivan Navarro Court – ore 10:30
Andres Santamarta Roig ESP vs Andrej Nedic BIH
ATP Montemar
Andres Santamarta Roig
15
4
Andrej Nedic
0
5
Mostra dettagli

Cezar Cretu ROU vs Marco Trungelliti ARG (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Gabriele Piraino ITA (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Zdenek Kolar CZE

ATP Montemar
Erik Grevelius / Adam Heinonen
40
0
Geoffrey Blancaneaux / Zdenek Kolar [3]
40
0
Mostra dettagli

Gianluca Cadenasso ITA vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Federico Bondioli ITA / Gianluca Cadenasso ITA (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 13:00
Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE vs Cezar Cretu ROU / Stefan Palosi ROU (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento

10:00 Erhard M. 🇫🇷 – Fellin P. O. 🇮🇹
ATP Soma Bay
Mathys Erhard [4]
0
6
1
Pietro Fellin
0
2
2
Mostra dettagli

10:00 Sels J. 🇳🇱 – Opitz J. 🇩🇪

ATP Soma Bay
Jelle Sels [6]
40
6
4
Jannik Opitz
0
2
5
Mostra dettagli

10:00 Ursu V. 🇺🇦 – Mrva M. 🇨🇿

ATP Soma Bay
Vadym Ursu
40
7
0
Maxim Mrva [7]
A
6
2
Mostra dettagli

11:30 Robertson C. 🇬🇧 – Kellovsky D. 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno, cemento

COURT 3 – ore 04:00
Kaichi Uchida JPN vs Ryotaro Taguchi JPN
ATP Yokohama
Ryotaro Taguchi
5
4
Kaichi Uchida [8]
7
6
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli

Kei Nishikori JPN vs Sanhui Shin KOR

ATP Yokohama
Kei Nishikori [1]
6
6
Sanhui Shin
4
1
Vincitore: Nishikori
Mostra dettagli

Kokoro Isomura JPN / Yuta Shimizu JPN vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN

ATP Yokohama
Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
6
6
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
3
4
Vincitore: Isomura / Shimizu
Mostra dettagli



COURT 1 – ore 04:00
Igor Marcondes BRA vs Yuki Mochizuki JPN

ATP Yokohama
Igor Marcondes
6
7
Yuki Mochizuki
2
6
Vincitore: Marcondes
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN vs Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED

ATP Yokohama
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [1]
4
4
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
6
6
Vincitore: Imamura / Matsuda
Mostra dettagli

Neil Oberleitner AUT / Michael Vrbensky CZE vs Yusuke Kusuhara JPN / Shunsuke Nakagawa JPN (Non prima 08:15)

ATP Yokohama
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa
3
3
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
6
6
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Mostra dettagli



COURT 4 – ore 04:00
Neil Oberleitner AUT vs Hikaru Shiraishi JPN

ATP Yokohama
Hikaru Shiraishi
5
6
3
Neil Oberleitner
7
4
6
Vincitore: Oberleitner
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN vs Thijmen Loof NED / Ramkumar Ramanathan IND

ATP Yokohama
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [3]
7
7
Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
6
5
Vincitore: Nam / Yuzuki
Mostra dettagli





CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento

Court 2 – ore 01:00
Jason Kubler AUS vs Marek Gengel CZE
ATP Sydney
Jason Kubler [4]
6
6
Marek Gengel
4
2
Vincitore: Kubler
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Matthew Dellavedova AUS

ATP Sydney
James Duckworth [1]
6
6
Matthew Dellavedova
3
0
Vincitore: Duckworth
Mostra dettagli

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS / Marc Polmans AUS vs Jake Delaney AUS / Jason Kubler AUS (Non prima 05:15)

ATP Sydney
Rinky Hijikata / Marc Polmans [4]
6
6
10
Jake Delaney / Jason Kubler
7
4
3
Vincitore: Hijikata / Polmans
Mostra dettagli



KRA – ore 01:00
Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt AUS vs Philip Sekulic AUS

ATP Sydney
Philip Sekulic
2
1
Alex Bolt [7]
6
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

Calum Puttergill AUS / Dane Sweeny AUS vs Cruz Hewitt AUS / Lleyton Hewitt AUS (Non prima 08:00)

ATP Sydney
Cruz Hewitt / Lleyton Hewitt
5
4
Calum Puttergill / Dane Sweeny
7
6
Vincitore: Puttergill / Sweeny
Mostra dettagli



Court 5 – ore 01:00
Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Blake Bayldon AUS / Brandon Walkin GBR

ATP Sydney
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
7
7
Blake Bayldon / Brandon Walkin
6
5
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Mostra dettagli

Dane Sweeny AUS vs Tung-Lin Wu TPE

ATP Sydney
Tung-Lin Wu
1
6
Dane Sweeny [6]
6
7
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

Marek Gengel CZE / Emile Hudd GBR vs Shinji Hazawa JPN / Leo Vithoontien JPN (Non prima 05:00)

ATP Sydney
Marek Gengel / Emile Hudd
6
6
Shinji Hazawa / Leo Vithoontien
3
2
Vincitore: Gengel / Hudd
Mostra dettagli

