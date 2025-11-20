Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Gabriele Piraino nella foto
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
Juan Cruz Martin Manzano
/ Michele Ribecai
vs Theo Arribage
/ Albano Olivetti
ATP Bergamo
Juan Cruz Martin Manzano / Michele Ribecai
0
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano / Ribecai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Francesco Maestrelli vs Buvaysar Gadamauri (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Alexander Donski vs Andrea Guerrieri
Il match deve ancora iniziare
Niels Visker vs Stefano Napolitano (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Justin Engel (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
David Pichler / Filip Pieczonka vs David Poljak / Tim Ruehl
ATP Bergamo
David Pichler / Filip Pieczonka [4]
0
0
David Poljak / Tim Ruehl
0
0
Francesco Maestrelli / Stefano Travaglia vs Joshua Paris / Marcus Willis (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Jarno Jans / Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno, terra battuta
Quadra 1 – ore 15:00
Eduardo Ribeiro
vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Daniel Dutra da Silva (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo / Gonzalo Villanueva vs Gustavo Heide / Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 15:00
Mateus Alves
vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Bruno Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Orlando Luz vs Pedro Sakamoto (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Mateus Alves / Santiago Rodriguez Taverna vs Alexander Merino / Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 15:00
Gonzalo Villanueva vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Maximo Zeitune
Il match deve ancora iniziare
Valentin Basel / Franco Ribero vs Guido Andreozzi / Benjamin Kittay (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Wilson Leite / Jose Pereira
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 2° Turno, terra battuta
CANCHA CENTRAL – ore 19:00
Luis David Martinez
vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Luciano Emanuel Ambrogi
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos / Diego Hidalgo vs Facundo Mena / Franco Roncadelli (Non prima 00:45)
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 2 – ore 19:00
Facundo Mena vs Juan Estevez
Il match deve ancora iniziare
Lucio Ratti / Victor Hugo Remondy Pagotto vs David Jorda Sanchis / Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Emilio Camacho / Emilio Gomez vs Luis David Martinez / Miguel Reyes-Varela (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Federico Aguilar Cardozo / Joaquin Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta
Ivan Navarro Court – ore 10:30
Andres Santamarta Roig
vs Andrej Nedic
ATP Montemar
Andres Santamarta Roig•
15
4
Andrej Nedic
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Nedic
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-5 → 4-5
A. Santamarta Roig
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Nedic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
A. Santamarta Roig
2-3 → 2-4
A. Nedic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Santamarta Roig
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
2-1 → 2-2
A. Santamarta Roig
1-0 → 1-1
A. Nedic
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Cezar Cretu vs Marco Trungelliti (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Merida vs Gabriele Piraino (Non prima 18:15)
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Geoffrey Blancaneaux / Zdenek Kolar
ATP Montemar
Erik Grevelius / Adam Heinonen
40
0
Geoffrey Blancaneaux / Zdenek Kolar [3]•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Blancaneaux / Kolar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
Gianluca Cadenasso vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Federico Bondioli / Gianluca Cadenasso (Non prima 18:15)
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 13:00
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov
Il match deve ancora iniziare
Jiri Barnat / Filip Duda vs Cezar Cretu / Stefan Palosi (Non prima 18:15)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento
10:00 Erhard M. 🇫🇷 – Fellin P. O. 🇮🇹
ATP Soma Bay
Mathys Erhard [4]•
0
6
1
Pietro Fellin
0
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Erhard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Erhard
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
P. Fellin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
M. Erhard
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
P. Fellin
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
4-0 → 4-1
M. Erhard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-0 → 4-0
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-0 → 3-0
M. Erhard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
10:00 Sels J. 🇳🇱 – Opitz J. 🇩🇪
ATP Soma Bay
Jelle Sels [6]•
40
6
4
Jannik Opitz
0
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Opitz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
J. Opitz
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Opitz
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Opitz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Opitz
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Opitz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
J. Opitz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
10:00 Ursu V. 🇺🇦 – Mrva M. 🇨🇿
ATP Soma Bay
Vadym Ursu
40
7
0
Maxim Mrva [7]•
A
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mrva
15-0
15-15
15-40
40-40
A-40
ace
V. Ursu
30-40
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
0-1 → 0-2
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Mrva
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
V. Ursu
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Mrva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
V. Ursu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
V. Ursu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
V. Ursu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
11:30 Robertson C. 🇬🇧 – Kellovsky D. 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno, cemento
COURT 3 – ore 04:00
Kaichi Uchida
vs Ryotaro Taguchi
ATP Yokohama
Ryotaro Taguchi
5
4
Kaichi Uchida [8]
7
6
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
K. Uchida
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Taguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
K. Uchida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Taguchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Taguchi
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
K. Uchida
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kei Nishikori vs Sanhui Shin
ATP Yokohama
Kei Nishikori [1]
6
6
Sanhui Shin
4
1
Vincitore: Nishikori
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
K. Nishikori
0-15
df
15-30
ace
30-30
30-40
4-1 → 5-1
K. Nishikori
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
ace
2-1 → 3-1
S. Shin
15-0
15-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Nishikori
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-4 → 6-4
K. Nishikori
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
S. Shin
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-0 → 4-1
K. Nishikori
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
S. Shin
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-0 → 3-0
K. Nishikori
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
S. Shin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Kokoro Isomura / Yuta Shimizu vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe
ATP Yokohama
Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
6
6
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
3
4
Vincitore: Isomura / Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Isomura / Shimizu
5-4 → 6-4
K. Uesugi / Watanabe
5-3 → 5-4
K. Isomura / Shimizu
4-3 → 5-3
K. Uesugi / Watanabe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
K. Isomura / Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
K. Isomura / Shimizu
1-2 → 2-2
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-1 → 1-2
K. Isomura / Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
K. Uesugi / Watanabe
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura / Shimizu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-2 → 5-3
K. Isomura / Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
K. Isomura / Shimizu
2-2 → 3-2
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
K. Isomura / Shimizu
1-1 → 2-1
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
K. Isomura / Shimizu
0-0 → 1-0
COURT 1 – ore 04:00
Igor Marcondes vs Yuki Mochizuki
ATP Yokohama
Igor Marcondes
6
7
Yuki Mochizuki
2
6
Vincitore: Marcondes
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
ace
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Y. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
I. Marcondes
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
Y. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 4-3
Y. Mochizuki
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
I. Marcondes
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
Y. Mochizuki
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-1 → 4-2
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Y. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Y. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda vs Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
ATP Yokohama
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [1]
4
4
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
6
6
Vincitore: Imamura / Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura / Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
M. Imamura / Matsuda
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
N. Lammons / Rojer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
M. Imamura / Matsuda
3-2 → 3-3
N. Lammons / Rojer
2-2 → 3-2
M. Imamura / Matsuda
2-1 → 2-2
N. Lammons / Rojer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Imamura / Matsuda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Imamura / Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
M. Imamura / Matsuda
3-4 → 3-5
N. Lammons / Rojer
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-4 → 3-4
M. Imamura / Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-4 → 1-4
M. Imamura / Matsuda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
N. Lammons / Rojer
0-2 → 0-3
M. Imamura / Matsuda
0-1 → 0-2
N. Lammons / Rojer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky vs Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa (Non prima 08:15)
ATP Yokohama
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa
3
3
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
6
6
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Y. Kusuhara / Nakagawa
2-5 → 3-5
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-4 → 2-5
Y. Kusuhara / Nakagawa
1-4 → 2-4
N. Oberleitner / Vrbensky
1-3 → 1-4
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
N. Oberleitner / Vrbensky
1-1 → 1-2
Y. Kusuhara / Nakagawa
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
N. Oberleitner / Vrbensky
3-4 → 3-5
Y. Kusuhara / Nakagawa
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-4 → 3-4
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
Y. Kusuhara / Nakagawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-2 → 1-2
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Y. Kusuhara / Nakagawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
COURT 4 – ore 04:00
Neil Oberleitner vs Hikaru Shiraishi
ATP Yokohama
Hikaru Shiraishi
5
6
3
Neil Oberleitner
7
4
6
Vincitore: Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Shiraishi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Oberleitner
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
N. Oberleitner
0-15
0-30
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
H. Shiraishi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
3-4 → 4-4
N. Oberleitner
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
H. Shiraishi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Shiraishi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Shiraishi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
N. Oberleitner
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
5-5 → 5-6
H. Shiraishi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
N. Oberleitner
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
4-4 → 5-4
H. Shiraishi
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-4 → 4-4
N. Oberleitner
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
2-4 → 3-4
H. Shiraishi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-3 → 2-4
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
N. Oberleitner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
JiSung Nam / Takeru Yuzuki vs Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
ATP Yokohama
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [3]
7
7
Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
6
5
Vincitore: Nam / Yuzuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Loof / Ramanathan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
T. Loof / Ramanathan
5-4 → 5-5
T. Loof / Ramanathan
4-3 → 4-4
J. Nam / Yuzuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
4-2 → 4-3
T. Loof / Ramanathan
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
J. Nam / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
3-1 → 4-1
T. Loof / Ramanathan
2-1 → 3-1
J. Nam / Yuzuki
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Loof / Ramanathan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
T. Loof / Ramanathan
5-5 → 5-6
T. Loof / Ramanathan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-4 → 4-5
J. Nam / Yuzuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Loof / Ramanathan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
T. Loof / Ramanathan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
T. Loof / Ramanathan
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Nam / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-1 → 1-1
T. Loof / Ramanathan
0-0 → 0-1
CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento
Court 2 – ore 01:00
Jason Kubler
vs Marek Gengel
ATP Sydney
Jason Kubler [4]
6
6
Marek Gengel
4
2
Vincitore: Kubler
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kubler
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
M. Gengel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-1 → 3-2
M. Gengel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Gengel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kubler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
J. Kubler
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Gengel
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Gengel
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
1-1 → 2-1
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
James Duckworth vs Matthew Dellavedova
ATP Sydney
James Duckworth [1]
6
6
Matthew Dellavedova
3
0
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
M. Dellavedova
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
4-0 → 5-0
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
M. Dellavedova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dellavedova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
J. Duckworth
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
2-2 → 3-2
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
James Duckworth vs Matthew Dellavedova
Il match deve ancora iniziare
Rinky Hijikata / Marc Polmans vs Jake Delaney / Jason Kubler (Non prima 05:15)
ATP Sydney
Rinky Hijikata / Marc Polmans [4]
6
6
10
Jake Delaney / Jason Kubler
7
4
3
Vincitore: Hijikata / Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Hijikata / Polmans
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
5-1
df
6-1
7-1
8-1
8-2
8-3
9-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney / Kubler
5-4 → 6-4
R. Hijikata / Polmans
4-4 → 5-4
J. Delaney / Kubler
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
df
4-3 → 4-4
R. Hijikata / Polmans
4-2 → 4-3
J. Delaney / Kubler
4-1 → 4-2
R. Hijikata / Polmans
3-1 → 4-1
J. Delaney / Kubler
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
3-0 → 3-1
R. Hijikata / Polmans
2-0 → 3-0
J. Delaney / Kubler
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
R. Hijikata / Polmans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
R. Hijikata / Polmans
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-6 → 6-6
J. Delaney / Kubler
5-5 → 5-6
R. Hijikata / Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Delaney / Kubler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
4-4 → 4-5
R. Hijikata / Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
3-4 → 4-4
J. Delaney / Kubler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
R. Hijikata / Polmans
3-2 → 3-3
J. Delaney / Kubler
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
3-1 → 3-2
R. Hijikata / Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
J. Delaney / Kubler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
R. Hijikata / Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
J. Delaney / Kubler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
KRA – ore 01:00
Rinky Hijikata / Marc Polmans vs Jake Delaney / Jason Kubler (Non prima 05:15)
Il match deve ancora iniziare
Rinky Hijikata / Marc Polmans vs Jake Delaney / Jason Kubler (Non prima 05:15)
Il match deve ancora iniziare
Alex Bolt vs Philip Sekulic
ATP Sydney
Philip Sekulic
2
1
Alex Bolt [7]
6
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
A. Bolt
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-3 → 1-4
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
P. Sekulic
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
0-0 → 0-1
Calum Puttergill / Dane Sweeny vs Cruz Hewitt / Lleyton Hewitt (Non prima 08:00)
ATP Sydney
Cruz Hewitt / Lleyton Hewitt
5
4
Calum Puttergill / Dane Sweeny
7
6
Vincitore: Puttergill / Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Puttergill / Sweeny
4-5 → 4-6
C. Hewitt / Hewitt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
4-4 → 4-5
C. Puttergill / Sweeny
4-3 → 4-4
C. Hewitt / Hewitt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
C. Puttergill / Sweeny
3-2 → 3-3
C. Hewitt / Hewitt
3-1 → 3-2
C. Puttergill / Sweeny
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
C. Hewitt / Hewitt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 2-1
C. Puttergill / Sweeny
1-0 → 2-0
C. Hewitt / Hewitt
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Puttergill / Sweeny
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
C. Hewitt / Hewitt
5-5 → 5-6
C. Puttergill / Sweeny
5-4 → 5-5
C. Hewitt / Hewitt
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
4-4 → 5-4
C. Puttergill / Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
3-4 → 4-4
C. Hewitt / Hewitt
0-15
15-15
15-30
df
15-40
3-3 → 3-4
C. Puttergill / Sweeny
3-2 → 3-3
C. Hewitt / Hewitt
2-2 → 3-2
C. Puttergill / Sweeny
1-2 → 2-2
C. Hewitt / Hewitt
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
C. Puttergill / Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
C. Hewitt / Hewitt
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 01:00
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Blake Bayldon / Brandon Walkin
ATP Sydney
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
7
7
Blake Bayldon / Brandon Walkin
6
5
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
6-5 → 7-5
B. Bayldon / Walkin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
A. Chandrasekar / Stalder
4-5 → 5-5
B. Bayldon / Walkin
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
B. Bayldon / Walkin
4-2 → 4-3
A. Chandrasekar / Stalder
3-2 → 4-2
B. Bayldon / Walkin
2-2 → 3-2
A. Chandrasekar / Stalder
1-2 → 2-2
B. Bayldon / Walkin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Walkin
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
df
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
ace
8*-8
9-8*
ace
6-6 → 7-6
B. Bayldon / Walkin
6-5 → 6-6
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
B. Bayldon / Walkin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
B. Bayldon / Walkin
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
B. Bayldon / Walkin
3-2 → 3-3
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
B. Bayldon / Walkin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Chandrasekar / Stalder
1-1 → 2-1
B. Bayldon / Walkin
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Dane Sweeny vs Tung-Lin Wu
ATP Sydney
Tung-Lin Wu
1
6
Dane Sweeny [6]
6
7
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
ace
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
T. Wu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Sweeny
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Wu
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
T. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
D. Sweeny
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Marek Gengel / Emile Hudd vs Shinji Hazawa / Leo Vithoontien (Non prima 05:00)
ATP Sydney
Marek Gengel / Emile Hudd
6
6
Shinji Hazawa / Leo Vithoontien
3
2
Vincitore: Gengel / Hudd
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gengel / Hudd
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
S. Hazawa / Vithoontien
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-1 → 5-2
M. Gengel / Hudd
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
M. Gengel / Hudd
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Gengel / Hudd
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Hazawa / Vithoontien
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gengel / Hudd
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-2 → 5-3
M. Gengel / Hudd
4-2 → 5-2
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-1 → 4-2
M. Gengel / Hudd
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S. Hazawa / Vithoontien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
M. Gengel / Hudd
1-1 → 2-1
S. Hazawa / Vithoontien
1-0 → 1-1
M. Gengel / Hudd
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
1 commento
Piraino può serenamente arrivare in semi