Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Juan Cruz Martin Manzano/ Michele Ribecaivs Theo Arribage/ Albano Olivetti

Francesco Maestrelli vs Buvaysar Gadamauri (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski vs Andrea Guerrieri



Il match deve ancora iniziare

Niels Visker vs Stefano Napolitano (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal vs Justin Engel (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

David Pichler / Filip Pieczonka vs David Poljak / Tim Ruehl



Francesco Maestrelli / Stefano Travaglia vs Joshua Paris / Marcus Willis (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Jarno Jans / Niels Visker



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno, terra battuta

Eduardo Ribeirovs Facundo Diaz Acosta

Joao Lucas Reis Da Silva vs Guido Ivan Justo



Juan Bautista Torres vs Daniel Dutra da Silva (Non prima 19:00)



Guido Ivan Justo / Gonzalo Villanueva vs Gustavo Heide / Eduardo Ribeiro



Mateus Alvesvs Gustavo Heide

Juan Carlos Prado Angelo vs Bruno Fernandez



Orlando Luz vs Pedro Sakamoto (Non prima 19:00)



Mateus Alves / Santiago Rodriguez Taverna vs Alexander Merino / Christoph Negritu



Quadra 3 – ore 15:00

Gonzalo Villanueva vs Nicolas Kicker



Andrea Collarini vs Maximo Zeitune



Valentin Basel / Franco Ribero vs Guido Andreozzi / Benjamin Kittay (Non prima 19:00)



Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Wilson Leite / Jose Pereira



CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 2° Turno, terra battuta

Luis David Martinezvs Adolfo Daniel Vallejo

Gonzalo Bueno vs Luciano Emanuel Ambrogi



Nicolas Barrientos / Diego Hidalgo vs Facundo Mena / Franco Roncadelli (Non prima 00:45)



Hernan Casanova vs Alvaro Guillen Meza



CANCHA 2 – ore 19:00

Facundo Mena vs Juan Estevez



Lucio Ratti / Victor Hugo Remondy Pagotto vs David Jorda Sanchis / Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Non prima 21:00)



Emilio Camacho / Emilio Gomez vs Luis David Martinez / Miguel Reyes-Varela (Non prima 23:00)



Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Federico Aguilar Cardozo / Joaquin Aguilar Cardozo



CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Andres Santamarta Roigvs Andrej Nedic

Cezar Cretu vs Marco Trungelliti (Non prima 13:30)



Daniel Merida vs Gabriele Piraino (Non prima 18:15)



Court 4 – ore 11:00

Gianluca Cadenasso vs Clement Tabur



Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Federico Bondioli / Gianluca Cadenasso (Non prima 18:15)



Court 10 – ore 13:00

Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov



Jiri Barnat / Filip Duda vs Cezar Cretu / Stefan Palosi (Non prima 18:15)



CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento

10:00 Erhard M. 🇫🇷 – Fellin P. O. 🇮🇹

10:00 Sels J. 🇳🇱 – Opitz J. 🇩🇪



10:00 Ursu V. 🇺🇦 – Mrva M. 🇨🇿



11:30 Robertson C. 🇬🇧 – Kellovsky D. 🇨🇿



CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno, cemento

Kaichi Uchidavs Ryotaro Taguchi

Kei Nishikori vs Sanhui Shin



Kokoro Isomura / Yuta Shimizu vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe



COURT 1 – ore 04:00

Igor Marcondes vs Yuki Mochizuki



Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda vs Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer



Neil Oberleitner / Michael Vrbensky vs Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa (Non prima 08:15)



COURT 4 – ore 04:00

Neil Oberleitner vs Hikaru Shiraishi



JiSung Nam / Takeru Yuzuki vs Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan



Jason Kublervs Marek Gengel

James Duckworth vs Matthew Dellavedova



James Duckworth vs Matthew Dellavedova



Rinky Hijikata / Marc Polmans vs Jake Delaney / Jason Kubler (Non prima 05:15)



KRA – ore 01:00

Rinky Hijikata / Marc Polmans vs Jake Delaney / Jason Kubler (Non prima 05:15)



Rinky Hijikata / Marc Polmans vs Jake Delaney / Jason Kubler (Non prima 05:15)



Alex Bolt vs Philip Sekulic



Calum Puttergill / Dane Sweeny vs Cruz Hewitt / Lleyton Hewitt (Non prima 08:00)



Court 5 – ore 01:00

Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Blake Bayldon / Brandon Walkin



Dane Sweeny vs Tung-Lin Wu



Marek Gengel / Emile Hudd vs Shinji Hazawa / Leo Vithoontien (Non prima 05:00)

