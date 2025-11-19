Federer entra nella Hall of Fame del Tennis nel 2026, Nadal torna in campo un anno dopo il ritiro per un allenamento con Alexandra Eala

Roger Federer sarà ufficialmente introdotto nella International Tennis Hall of Fame nel 2026. La leggenda svizzera, uno degli sportivi più amati e influenti della storia, ha ricevuto la notizia in modo speciale: all’interno della sede della Federazione Svizzera di Tennis, circondato da giovani giocatori, e tramite una videoconferenza alla quale hanno partecipato altre icone del tennis mondiale come Kim Clijsters, Boris Becker, Stefan Edberg, Patrick McEnroe, Martina Navratilova e Billie Jean King.

Una cornice perfetta per celebrare l’ingresso di Federer tra i più grandi di sempre, un riconoscimento che appare come la naturale conseguenza di una carriera irripetibile: 20 titoli Slam, 310 settimane da numero 1 del mondo, eleganza infinita in campo e un’eredità che va ben oltre i trofei.

Nadal torna a colpire la palla un anno dopo l’addio

Mentre il mondo del tennis festeggia Federer, arrivano belle notizie anche da Rafael Nadal, ritiratosi ufficialmente un anno fa. In questi giorni, lo spagnolo è tornato a calcare un campo della sua academy a Manacor, condividendo un allenamento con Alexandra Eala, talentuosa giocatrice filippina che sta facendo passi importanti nel circuito WTA.

Nadal ha condiviso sui social le sue sensazioni, accompagnate da un sorriso che i tifosi attendevano da tempo:

“Un anno dopo, è stato bello tornare in campo! È stato fantastico allenarmi con te, AlexEala. La prossima volta sarò più forte”.

Un messaggio che non lascia spazio a illusioni su un possibile rientro, ma che testimonia quanto il legame di Rafa con il tennis resti vivo e parte integrante della sua quotidianità.





Marco Rossi