WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Secondo Turno, terra battuta
Center Court – ore 16:00
Antonia Vergara Rivera vs Laura Pigossi Inizio 16:00
Sada Nahimana vs (5) Oleksandra Oliynykova
Miriam Bulgaru vs (2) Mayar Sherif Non prima 20:00
(8) Maja Chwalinska vs Despina Papamichail Non prima 23:00
Grandstand – ore 16:00
Jimar Gerald Gonzalez / Luisina Giovannini vs (2) Ayana Akli / (2) Riya Bhatia Inizio 16:00
Carolina Alves vs Carole Monnet
(1) Alicia Herrero Linana / (1) Laura Pigossi vs Laura Samson / Noelia Zeballos
(4) Maria Lourdes Carle / (4) Sara Sorribes Tormo vs Marian Gomez Pezuela Cano / Eva Vedder
Court 5 – ore 18:00
Jazmin Ortenzi / Maria Paulina Perez Garcia vs (3) Leolia Jeanjean / (3) Valeriya Strakhova Inizio 18:00
Katarina Jokic / Rebeca Pereira vs /
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit