WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

19/11/2025 12:47
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Secondo Turno, terra battuta

Center Court – ore 16:00
Antonia Vergara Rivera CHI vs Laura Pigossi BRA Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Sada Nahimana BDI vs (5) Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU vs (2) Mayar Sherif EGY Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Maja Chwalinska POL vs Despina Papamichail GRE Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:00
Jimar Gerald Gonzalez CHI / Luisina Giovannini ARG vs (2) Ayana Akli USA / (2) Riya Bhatia IND Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Carolina Alves BRA vs Carole Monnet FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Alicia Herrero Linana ESP / (1) Laura Pigossi BRA vs Laura Samson CZE / Noelia Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

(4) Maria Lourdes Carle ARG / (4) Sara Sorribes Tormo ESP vs Marian Gomez Pezuela Cano MEX / Eva Vedder NED

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 18:00
Jazmin Ortenzi ARG / Maria Paulina Perez Garcia COL vs (3) Leolia Jeanjean FRA / (3) Valeriya Strakhova UKR Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

Katarina Jokic SRB / Rebeca Pereira BRA vs it / it

Il match deve ancora iniziare

TAG: